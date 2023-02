Na co byste jako pronajímatelé neměli zapomenout ve smlouvě o pronájmu bytu?

Podstatné náležitosti a klíčová ujednání v nájemní smlouvě

Nájemní smlouva o pronájmu bytu musí být podle občanského zákoníku uzavřena vždy v písemné formě, a to pod sankcí její neplatnosti. V nájemní smlouvě by neměly chybět především její podstatné náležitosti, včetně

identifikačních údajů smluvních stran,

identifikace pronajímaného bytu,

ujednání o výši, způsobu úhrady a splatnosti nájemného,

ujednání o výši záloh na služby spojené s nájmem a způsobu jejich úhrady,

ujednání o době trvání nájmu a způsobech ukončení nájemní smlouvy

nebo o podmínkách předání a převzetí předmětu nájmu.

Nájemné

Splatnost nájemného bývá smluvně sjednávána zpravidla měsíčně předem, což je výhodné především pro pronajímatele.

Ve vztahu k výši nájemného lze jednoznačně doporučit do nájemní smlouvy zakomponovat ujednání o každoročním zvyšování nájemného zohledňující vývoj na nájemním trhu, který se v dnešní době začíná postupně saturovat a tržní ceny nájemného se zvyšují rychlým tempem.

Nájem bytu je upraven v občanském zákoníku, a to konkrétně v ustanoveních § 2235 a následujících.

V neposlední řadě je vhodné do nájemní smlouvy vložit i tzv. inflační doložku, která bude do výše nájemného promítat každoroční míru inflace, která se v dnešní době rovněž dostává na historická maxima.

Pokud si nájemce a pronajímatel zvyšování nájemného ve smlouvě nesjednají a tuto možnost ani výslovně nevyloučí, může pronajímatel nájemci písemně navrhnout zvýšení nájemného až do „obvyklé“ výše nájemného v daném místě a čase. V takovém případě však pronajímatel podle občanského zákoníku nesmí nájemné zvýšit v průběhu 3 let o více než 20 %. Pokud by tedy bylo nájemné sjednáno například ve výši 20 000 Kč, je možné jej v souladu se zákonem v následujících třech letech zvýšit maximálně o 4000 Kč.

Zálohy

S ohledem na ujednání o výši záloh na služby spojené s nájmem tyto bývají často sjednávány v pevné výši s možností jejich zvyšování dle skutečné spotřeby nájemce nebo v důsledku zvýšení cen služeb u dodavatelů, přičemž splatnost u nich bývá praktické sjednotit se splatností nájemného.

V nájemní smlouvě by rovněž mělo být konkrétně specifikováno, které služby zajišťuje pronajímatel a které si zajišťuje nájemce sám.

V praxi zpravidla pronajímatelé zajišťují služby, jako jsou

dodávky vody a odvádění odpadních vod,

služby spojené se společnými částmi budovy (např. úklid budovy, osvětlení společných prostor, odvoz komunálního odpadu atp.)

či dodávky elektrické energie a zemního plynu.

Nájemci si naopak zpravidla sami zajišťují drobnější či doplňkové služby, jako například





dodávky telefonních

nebo internetových služeb.

Definitivní rozdělení bude nicméně vždy záviset na výslovném ujednání smluvních stran.

Kauce

Dalším důležitým prvkem, který by neměl v nájemní smlouvě chybět, je ujednání o povinnosti nájemce složit peněžní jistotu (tzv. kauci), za účelem utvrzení povinností nájemce plynoucích z nájemní smlouvy, zejména pak povinnosti hradit nájemné a nezpůsobit na předmětu nájmu škodu.

Při sjednávání jistoty je potřeba dbát na to, aby její výše nepřevyšovala částku odpovídající 3násobku měsíčního nájemného – pokud by totiž byla ujednána vyšší jistota, jednalo by se o zdánlivé ujednání a nájemci by vzniklo právo na vrácení dané sumy z důvodu bezdůvodného obohacení.

Pokud by bylo v průběhu trvání nájmu z jistoty čerpáno (např. za účelem pokrytí škod způsobených nájemcem), vzniká v takovém případě pronajímateli právo na doplnění jistoty. Naopak při skončení nájmu je pronajímatel povinen jistotu nájemci vrátit.

Doba nájmu

V nájemní smlouvy by určitě nemělo chybět ani ujednání o délce trvání nájmu (tj. zda se jedná o nájem na dobu určitou, nebo neurčitou), jakož i způsoby případného ukončení nájemní smlouvy, a to buď formou výpovědi, nebo odstoupení od smlouvy.

Koho lze přijmout do bytu?

Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli – zejména však členy své domácnosti (např. rodinné příslušníky).

Hlavním účelem nájemní smlouvy na byt je zajištění bytových potřeb nájemce a členů jeho domácnosti. Přijme-li nájemce nového člena domácnosti, má povinnost oznámit zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli, přičemž pokud není v nájemní smlouvě ujednáno jinak, je nutné tak učinit nejpozději do 2 měsíců.

Pronajímatel má právo si v nájemní smlouvě vyhradit souhlas s přijetím nového člena do domácnosti nájemce, což zvyšuje kontrolu pronajímatele nad osobami žijícími v bytě – toto však neplatí, jedná-li se o osobu blízkou nebo tzv. zvláštního zřetele hodný případ.

Pronajímatel má v neposlední řadě právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všichni mohli v bytě žít pohodlně.

Jak na předání a opravy?

Pronajímatel má ze zákona povinnost předat předmět nájmu nájemci ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání a zajistit podmínky pro jeho řádné a nerušené užívání k zajištění bytových potřeb nájemce.

Pronajímatel má také povinnost hradit potřebné úpravy a opravy bytu nad rámec běžné údržby, kterou je naopak povinen zajišťovat a hradit nájemce na své náklady – jakkoliv je možné se od tohoto základního zákonného nastavení smluvně odchýlit, což ale v praxi většinou nedává moc velký smysl.

Podnájmy

Nájemce může podle zákona dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, a to i bez souhlasu pronajímatele – pronajímatel si však může pro tento případ v nájemní smlouvě předchozí souhlas s podnájem bytu vymínit, což lze jednoznačně doporučit.

Pokud nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může podle zákona dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část vždy jen s předchozím souhlasem pronajímatele.

Závěr

Zákonná úprava nájmu bytu je vcelku rozsáhlá, a pokud se strany na úpravě jednotlivých záležitostí týkajících se nájmu bytu výslovně určitým způsobem nedohodnou, pamatuje na řadu věcí a situací občanský zákoník, který vcelku kvalitně vyplňuje mezery pro chybějící ujednání smluvních stran.

V každém případě je vždy lepší mít nájemní smlouvu obsahově nastavenou spíše rozsáhleji nežli úžeji, tak aby ošetřovala pokud možno co nejširší škálu všech možných životních situací, které mohou v praxi nastat, a při vzniku sporu byla použitelná ku prospěchu smluvních stran.