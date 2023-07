Na autě botička, odtah a náklady přes 74 tisíc. Během čištění ulice v Praze totiž jeho majitel byl pryč

Nemá moc logiku, aby strážníci nasazovali nepřeparkovaným autům při čištění ulic botičku. Logiku má spíše odtah a následné vrácení auta na místo. Jenomže strážníci prý mají na výběr, jak budou postupovat. Seznamte se s aktuálním stanoviskem Nejvyššího soudu k odtahům vozidel z ulic.

Dne 3. 5. 2019 v 10:00 hodin strážníci Městské policie hlavního města Prahy přiložili na automobil technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, tzv. botičku, neboť stál na parkovišti označeném na vjezdu přenosnou svislou dopravní značkou s vyznačeným symbolem „zákaz zastavení“ a s textem čištění komunikace 3. 5. 2019 8:00 až 15:00 hodin.

O den později 4. 6. 2019 Správa služeb hlavního města Prahy automobil na žádost městské policie ze dne 3. 6. 2019 odtáhla na odstavné parkoviště.

Odtahy, odtahy a zase odtahy vozidel a vymáhání nákladů na odtah i parkování

Správa služeb hlavního města Prahy se následně na majiteli vozidla soudní cestou domáhala zaplacení 74 100 Kč jako nákladů na odtah vozidla a jeho odstavení na parkovišti. Soud prvního stupně žalobu zamítl a jeho verdikt potvrdil i odvolací soud.

Jenže nemáme dobrou zprávu pro řidiče, kteří se ocitnou v podobné situaci. Městská servisní organizace uspěla s dovoláním u Nejvyššího soudu.

Co říkají zákony

Ve shodě se soudem prvního stupně odvolací soud posoudil věc podle § 17a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v rozhodném znění:

Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla ponechaného na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla, jehož řidič není na místě přítomen. (§ 17a odst. 1 písm. a)

Nepožádá-li nikdo o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla do 30 dní od jeho přiložení, je vlastník komunikace oprávněn po dohodě s obecní policií vozidlo na náklady jeho provozovatele odstranit. Povinnosti úhrady nákladů na odstranění vozidla se jeho provozovatel zprostí, pokud prokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby před odstraněním vozidla požádal o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla. (§ 17a odst. 6 věty první)

Dále vzal soud v úvahu ust. § 19a – §19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:

Podle ust. § 19b odst. 1 zákona o pozemních komunikacích:

Je-li to nezbytné pro naplnění účelu dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel podle ust. § 19a, je vlastník pozemní komunikace oprávněn odstranit silniční vozidlo ponechané na pozemní komunikaci v rozporu s tímto zákazem nebo omezením a odstavit je na vhodném místě. Po pominutí důvodů pro odstranění silničního vozidla je vlastník pozemní komunikace povinen vozidlo bez zbytečného odkladu vrátit na místo, odkud bylo odstraněno, nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí viditelné z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno. Není-li to možné, oznámí vlastník pozemní komunikace provozovateli silničního vozidla a Policii České republiky místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí.

Nasazení botičky neřeší překážení vozu při úklidu ulic

Nižší soudy dospěly k tomu, že účelem zákazu zastavení bylo čištění komunikace. V takovém případě měla být aplikována speciální právní úprava odtahu vozidla podle ust. § 19b zákona o pozemních komunikacích, a strážníci městské policie tedy neměli postupovat podle obecného ust. § 17a odst. 1 písm. a) zákona o obecní policii a vozidlu nasadit technický prostředek k zabránění jeho odjezdu.





Podle odvolacího soudu byl postup strážníků městské policie v rozporu s účelem, pro který bylo dočasné zastavení vozidel na parkovišti zakázáno, neboť ve skutečnosti bránil jeho realizaci (vyčištění komunikace).

Odvolací soud posoudil jednání strážníků spočívající v nasazení tzv. botičky jako nezákonný zásah, který vedl k nezákonnému odtažení vozidla, a proto žalující organizaci nevzniklo právo na náhradu nákladů na odstranění vozidla a parkovného (§ 17a odst. 6 zákona o obecní policii).

Po skončení čištění ulic nebo jiného vážného důvodu by měla být vozidla vrácena zpět na místo

Nejvyšší soud ČR sice souhlasil, že účelem ust. § 19b odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je umožnit naplnění veřejného zájmu sledovaného dočasným zákazem nebo omezením stání nebo zastavení silničních vozidel za současného šetření vlastnického práva osob, a to oprávněním vlastníka komunikace vozidlo z pozemní komunikace sice odstranit, avšak současně s povinností je po naplnění účelu dočasného zákazu či omezení vrátit (zásadně) na původní místo, odkud bylo odstraněno.

Daná úprava představuje reakci legislativy na dřívější rozhodovací – judikatorní praxi Nejvyššího soudu ČR. Např. jeho rozsudek ze dne 9. 12. 2010, spis. zn. 21 Cdo 4546/2009, o němž jsme psali v článku Odtah vozidla kvůli čištění ulic musíte zaplatit, i když jste byli na dovolené. Podle této praxe jsou vlastníci místních komunikací po odpadnutí důvodu veřejného zájmu povinni vracet odtažená vozidla zpět na místo, odkud byla odstraněna. Takže vlastník nebo provozovatel vozidla by sice měl uhradit náklady na odtah, ale nikoliv už na skladování, parkování vozidla.

Je řešením botička, když auto překáží, takže by mělo spíše zmizet než překážet?

Podle judikatury (rozhodovací praxe) Nejvyššího správního soudu není technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla donucovacím ani sankčním prostředkem. Účelem jeho přiložení není vynutit splnění právní povinnosti nebo zabránit pachateli přestupku v dalším porušování právní povinnosti. Jeho prostřednictvím nelze trestat pachatele přestupku či provozovatele vozidla za porušení právní povinnosti tím, že mu je znemožněno po určitou dobu volně nakládat s vozidlem.

Ostatně v situacích, při nichž je podle zákona možné technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla přiložit, je ve většině případů dán veřejný zájem na tom, aby bylo vozidlo co nejdříve odstraněno z místa, kde se neoprávněně nachází (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 2018, spis. zn. 6 As 412/2017).

Jenže strážník obecní či městské policie má na výběr, jak bude postupovat

Z popsaného účelu nasazení tzv. botičky je zřejmé, že se liší od účelu odtažení vozidla při dočasném omezení či zákazu stání nebo zastavení silničních vozidel (podle ust. § 19a a násl. zákona o pozemních komunikacích).

Možnost dočasného odtažení vozidla vlastníkem komunikace podle zákona o pozemních komunikacích však nevylučuje přiložení technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla podle zákona o obecní policii, naopak je na strážníkovi, jaký zvolí postup (jsou-li pro to splněny zákonné předpoklady).

Tedy zda po dohodě s vlastníkem pozemní komunikace zanechá vozidlo na místě pro účely jeho dočasného odstranění a následného vrácení tak, aby mohl být naplněn sledovaný veřejný zájem na uvolnění komunikace, nebo zda přiloží tzv. botičku, byť tím částečně zmaří veřejný zájem, pro který silniční správní úřad dočasně zakázal či omezil stání nebo zastavení silničních vozidel, aby upřednostnil jiný zájem – zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na daném místě zanechala, popř. zda zvolí zcela jiný postup odpovídající dané situaci (např. uložení pokuty příkazem na místě).

Ostatně obdobně je tomu i u trvalého zákazu stání či zastavení, kde, jak přiléhavě konstatoval ve shora citovaném rozhodnutí Nejvyšší správní soud, přiložení technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla je zpravidla proti veřejnému zájmu na tom, aby bylo vozidlo odstraněno z místa co nejdříve.

Přesto jsou strážníci pro účely zajištění důkazů pro následné řízení o přestupku, zejména za účelem zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na daném místě zanechala, oprávněni tento zajišťovací prostředek použít, nevylučují-li to okolnosti uvedené v ust. § 17a odst. 4 zákona o obecní policii.

Zhodnocení sporného případu

V dané věci tedy strážníku obecní policie zákony nebránily v použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla ponechaného na místě, kde bylo zakázáno stání a jehož řidič nebyl na místě přítomen.

Nepožádal-li pak v daném případě nikdo o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu předmětného vozidla do 30 dní od jeho přiložení, vzniklo žalující městské organizaci oprávnění po dohodě s obecní policií vozidlo na náklady jeho provozovatele odstranit.

Kolik nakonec majitel vozidla městu zaplatí? Všechno, i za parkování, nebo jen za odtah?

Nejvyšší soud svým rozsudkem (spis. zn. 25 Cdo 8/2022, ze dne 23. 2. 2023) zrušil rozhodnutí nižších soudů. V novém řízení je nutno posoudit, zda pro uložení povinnosti nahradit náklady na odstranění vozidla byly splněny všechny podmínky ust. § 17a odst. 6 zákona o obecní policii.

Bude tomu tak, že majitel sice bude muset zaplatit za odtažení vozidla, které bránilo čištění ulice, ale už ne poplatky za parkování po odtahu? Tedy že se výrazně zmenší žalovaná a nakonec přiznaná částka? Nebo bude muset zaplatit všechno, a ještě náklady soudního řízení? Tyto otázky zodpoví další jednání u soudu.