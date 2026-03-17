Mzdy ovlivní několik novinek. Rozdíl v odměně žen a mužů na srovnatelné pozici nemá přesáhnout pět procent

Mzdy českých zaměstnanců ovlivní několik změn, které by měly pomoci více srovnat rozdíly v odměňování žen a mužů za stejnou práci a vnést do problematiky více transparentnosti. Chystané novinky vyplývají z evropské směrnice o rovném odměňování, kterou by měli politici do české legislativy teoreticky implementovat do letošního 7. června, ale v praxi to bude nejdříve od příštího roku.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/970 o transparentnosti odměňování zaměstnavatelům nařizuje například informovat o počáteční mzdě pro danou pozici ještě před pracovním pohovorem. Firmy nad 250 lidí by také měly každoročně reportovat údaje o mzdách (firmy nad 100 lidí každé tři roky, ty menší se povinnosti vyhnou).
Samotní zaměstnanci zase získají oficiálně právo vyžadovat informace o průměrných výdělcích podle pohlaví pro kategorie pracovníků, kteří vykonávají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. To vše proto, aby se zmírnily rozdíly v odměňování mužů a žen.
S podobným cílem vešla v účinnost i změna v rámci tzv. flexinovely, která loni v červnu zrušila (až na výjimky) platnost doložek mlčenlivosti o odměně, jež si vymiňovali zákaz vzájemného sdělování informací o výši mzdy či platu.
Transparentní odměňování po česku
Ministr práce Aleš Juchelka nyní představil hrubou podobu novelizace zákoníku práce a dalších zákonů, která má evropskou směrnici přetavit do českého práva (konkrétní paragrafové znění zatím není k dispozici) .
Avizoval, že jeho resort se rozhodl pro minimalistickou transpozici, která má splnit požadavky EU, ale zároveň co nejméně zatížit zaměstnavatele a průmysl.
Připravili jsme variantu, která může přispět ke zlepšení stávajícího systému, ale zároveň nepřinese výraznější negativní zátěž, která by při bezhlavé transpozici mohla přijít, uvedl na tiskové konferenci Juchelka s tím, že při přípravě návrhu úzce spolupracovali se zaměstnavateli a jednali také s odbory, se kterými ale nejsou ve všech jejich požadavcích ve shodě. Některé dílčí podněty však podle Juchelky bude možné řešit ještě i v rámci meziresortního připomínkového řízení. Ministr práce zároveň zdůraznil, že návrh neobsahuje povinné genderové audity.
Nová pravidla se budou vztahovat na zaměstnavatele ve veřejném i soukromém sektoru, a platit budou také na pracovníky vykonávající činnost na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
Novela zákoníku práce například zakáže zaměstnavatelům zjišťovat mzdovou historii uchazečů o práci.
Zaměstnavatelé budou muset také zájemcům o práci předem sdělovat minimální výši mzdy či platu. V tomto případě ale až před podpisem smlouvy a nikoli třeba už v pracovním inzerátu, kde by to mělo pro uchazeče o práci skutečně význam.
Budou také muset mít podle ministra práce nastavený objektivní a nediskriminační systém odměňování vycházející z jasných kritérií, např. složitosti či namáhavosti práce nebo míry odpovědnosti.
V § 30 zákoníku práce bude řečeno, že nejpozději před zahájením jednání o uzavření pracovní smlouvy musí zaměstnanec vědět, kolik bude činit jeho nástupní mzda nebo plat nebo odměna z dohody, a vlastně i nějakou minimální výši případných benefitů, tzn. jiných peněžitých plnění nebo plnění peněžité hodnoty, která mu budou od vzniku toho pracovního poměru poskytována, upřesnila Dana Roučková, vrchní ředitelka sekce legislativy na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV).
Jev, kdy si ženy na stejných pozicích vydělají méně než muži nazýváme jako gender pay gap.
Platové rozdíly mezi ženami a muži na stejných pozicích budou muset evidovat s tím, že pokud bude rozdíl roven nebo větší než pět procent, budou muset přijmout opatření, která rozdíly více srovnají.
Samotní zaměstnanci nově získají právo ptát se na úroveň průměrných výdělků za obdobnou práci dle pohlaví.
Juchelka předpokládá účinnost zákona na 1. ledna 2027. Některé povinnosti, např. reporting rozdílů v odměňování, se ale bude zavádět postupně až od roku 2028 s tím, že nejdříve se bude týkat zaměstnavatelů se 150 a více zaměstnanci, ti menší (100 – 149 zaměstnanců) dostanou čas a budou muset reportovat až od roku 2031.
Záměrný gender pay gap neexistuje?
Podle zprávy MPSV se
přední zástupci českého byznysu se k povinné evropské regulaci staví rezervovaně a zdůrazňují, že systémová diskriminace v Česku není zásadním problémem.
Ženy jsou stále otloukánky pracovního trhu. Berou méně než muži, mají méně příležitostí a bojují se stereotypy
Prezidentka Asociace personalistů a předsedkyně sekce zaměstnanosti a trhu práce Hospodářské komory, Jaroslava Rezlerová na konferenci připomněla, že
princip rovného odměňování je již v českém právním řádu obsažen.
Zaměstnavatelé se domnívají, že k diskriminaci při odměňování žen a mužů záměrně nedochází. Nicméně gender pay gap se v ČR dlouhodobě v průměru pohybuje kolem 15–18 % v neprospěch žen. Jedná se mnohem více o strukturální problém nebo je to důsledek nerovného odměňování? Pevně věříme, že smysluplná implementace směrnice o transparentním odměňování pomůže tento problém rozkrýt, uvedla s tím, že více světla by do problematiky mohla vnést data z jednotného hlášení zaměstnavatelů.
Jste připraveni na Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ)?
Každý zaměstnavatel bude muset údaje o svých lidech nahlásit do státní evidence. Bez řádné registrace je nelze legálně zaměstnat, za nedodržení povinnosti hrozí pokuta.
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Tomáš Ervín Dombrovský však v podcastu s odkazem na dostupná data uvedl, že gender pay gap už se tvoří od prvních absolventských pozic, kde nemůže hrát roli například rozdílná délka praxe či rozsah kvalifikace. Vstupní gender pay gap je podle něho kolem 10 % (obecně u nás ale podle Eurostatu gender pay gap dosahuje 18 %).
Vzhledem k tomu, že péče související s výchovou malých dětí u nás dopadá v drtivé většině na ženy (na rodičovské končí jen 2 % otců), firmy už automaticky předpokládají jejich budoucí výpadek související s mateřstvím (ženy si podle Dombrovského ale zároveň také říkají o méně peněz než muži).
Další rozdíl v platech mezi muži a ženami způsobí onen několikaletý výpadek v důsledku péče o malé dítě, kdy jde buď o období bez příjmů nebo jen s přivýdělkem. Kvůli nedostatku částečných úvazků jde často o méně kvalifikovanou práci. Ani to ženám z hlediska kreditu na trhu práce příliš nepomůže.
Zatímco muži na trhu práce tedy podle Dombrovského svou pozici posilují, žena rozdíl v odměně po návratu do práce už nedožene, přičemž má horší podmínky také z hlediska dosažitelnosti zajímavějších příležitostí či nabízených podmínek obecně.
Navíc v pozdějších věku pozici žen znovu oslabí případná péče o blízké osoby, typicky nemocné rodiče, která opět disproporčně dopadá více na ně. Tento stereotyp si tu rozdílem mezd u žen a mužů navíc konzervujeme i do budoucna. Vzniká tím začarovaný kruh, protože když má žena nižší příjmy, většinou se tím i nominuje do pozice osoby, jejíž příjem je postradatelnější, protože muž vydělává více a nedávalo by ekonomicky smysl, kdyby odešel z práce pečovat o děti či rodiče on.
Rozhovor s Dombrovským si můžete pustit i ve formě podcastu: