Můžete mít v bytě kamery? A musí o tom všichni vědět?

Pořídit si do domácnosti kamery nemusí mít vždy zvrhlý podtext. Někdo například může trávit většinu dne v kanceláři mimo domov a mezitím chce mít přehled o tom, co doma vyvádí jeho pes. Někdo je velmi zatížený na své bezpečí, a tak si nainstaluje kameru například do předsíně. V případě, že by jej v jeho nepřítomnosti někdo vykradl, bude mít alespoň obličej a konání dané osoby zaznamenané na kameře.

A byť zákon nikomu nezakazuje si do domácnosti pořídit kamery, nesmí být narušeno soukromí druhých osob. Což se někdy odděluje velmi špatně.

Zákon kamery nezakazuje

Pro běžné fyzické osoby podle zákona platí, že se mohou chovat způsobem, který zákon nezakazuje. Jinými slovy, pokud není v zákoně výslovně uvedeno jinak, je vaše chování v pořádku. To ale platí jen obecně. Ve zcela obecné rovině – vlastnit a užívat kameru nikomu zákon nezakazuje. To podstatné, co je třeba v tomto ohledu zohlednit, je ochrana osobnosti a právo na soukromí jiných osob, uvedl pro Měšec.cz Ondřej Preuss, zakladatel služby Dostupnyadvokat.cz.

Právo na soukromí upravuje občanský zákoník:





§ 84 – Podoba a soukromí Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením. § 85 (1) Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením. (2) Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat. § 86 Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.

Bez svolení druhé osoby tedy nemůžete narušit jeho soukromý prostor, ale ani sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat zvukový záznam, na kterém bude tato osoba zaznamenaná.

Kamery ve vlastním a pronajatém bytě

Pokud máte byt v osobním vlastnictví, ale i pokud jste v pronájmu, zákon vám tedy nezakazuje si do něj umístit kamery. Například jako ochranu před zloději.

Takto jednoduchá je ale situace jen v případě, že bydlíte sami. Pokud se mnou ale byt někdo obývá, případně mě v něm navštěvuje, měl bych jej o kamerách informovat a nelze jej natáčet bez jeho vědomí či souhlasu, dodává Ondřej Preuss.

Není tedy podstatné, koho by kamery mohly zaznamenat, zda vaši přítelkyni, vaši známost na jednu noc, vaši manželku, děti nebo kamaráda, který vás jde navštívit. Osoby spolužijící by měly být s nahráváním srozuměny a také návštěvy by měly vědět o pořizování záznamu, informuje Ondřej Preuss.

Kamery si pořídit můžete, na natáčení ale musíte mít souhlas

Pokud například žijete ve společné domácnosti s manželkou a dětmi, nepotřebujete jejich souhlas k tomu, abyste si pořídili do bytu kamery jako ochranu například před zloději, nebo kvůli sledování vašeho psa, zatímco jste v práci.

Souhlas musíte bezpodmínečně mít s používáním kamer na natáčení soukromí vaší ženy a dětí. Dovedeno do detailu, pokud vaše žena nebude souhlasit s tím, aby byla na kamerách zaznamenána během jakékoli fáze dne, nemůžete pořizovat kamerové záznamy, na kterých by se mohla vyskytovat. Kamery byste tedy mohl používat jen v době, kdy vaše žena například není doma.





Neprojde vám ani argument, že obrazový záznam sice pořizujete, ale neplánujete ho nikde použít, zveřejnit apod. Zkrátka bez souhlasu druhé osoby nesmí záznam, na němž se vyskytuje, ani vzniknout.

Zloděj vám souhlas dát pochopitelně nemusí

Jedinou výjimkou ze zákona je právě případ, kdy si pořizujete kamery na ochranu proti zlodějům. Tam zcela pochopitelně nemusíte mít zlodějův souhlas. Nepředpokládá se, že potenciální zloděje budu informovat o použití kamer cedulkou na bytě (ačkoliv i to je možné řešení), informuje Ondřej Preuss.

Zákon totiž povoluje, aby byla bez souhlasu dotyčné osoby zachycena její podoba z důvodu ochrany jiných práv a zájmů. Což je například kvůli ochraně před zloději. Dále platí výjimka také pro vědecké, umělecké, zpravodajské a úřední účely.