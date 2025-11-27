Měšec.cz  »  Práce a mzdy  »  Může o místu výkonu práce rozhodnout obsah inzerátu místo ujednání v pracovní smlouvě?

Může o místu výkonu práce rozhodnout obsah inzerátu místo ujednání v pracovní smlouvě?

Tomáš Zilvar
Dnes
Doba čtení: 6 minut
přidejte názor

Sdílet

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
V inzerátu stálo Hodonín, do pracovní smlouvy napsali Praha. Když muž po několika měsících práce v Hodoníně odmítl nastoupit v Praze, vyhodili ho na hodinu.

Místo výkonu práce je jednou z povinných náležitostí pracovní smlouvy, tedy ujednání o něm musí být v pracovní smlouvě obsažené. Svůj význam má zejména proto, že zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v jiném místě než v místě, které bylo jako místo výkonu práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednáno. 

Výjimkou jsou samozřejmě situace, kdy jde:

  • o vyslání na dobu nezbytné potřeby na základě dohody se zaměstnancem,
  • přeložení zaměstnance k výkonu práce v rámci zaměstnavatele do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, které je rovněž možné pouze se souhlasem zaměstnance,
  • o dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli na základě písemné dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Více k tématu najdete v článku: Můžete si dohodnout více míst výkonu práce. A kdo ho pak vybere?

Jádrem sporu o neplatné rozvázání pracovního poměru je ujednání o místu výkonu práce

Zaměstnanec uzavřel 1. listopadu 2020 pracovní smlouvu se zaměstnavatelem na místo strojníka ramenného nakladače. Zaměstnavatelem byla firma, která provozuje autodopravu zaměřenou na dřevo, nakládá a vykládá vlaky, převáží dřevo po celé České republice a také v Rakousku.

Zaměstnanec se ucházel o místo a práci na základě internetového inzerátu zaměstnavatele, v němž bylo uvedeno, že místem výkonu práce bude Hodonín. 

Jako místo výkonu práce ale byla v pracovní smlouvě uvedená Praha, kde má firma sídlo. Současně bylo v pracovní smlouvě také to, že zaměstnanec souhlasí s tím, že ho zaměstnavatel může na dobu nezbytné potřeby vysílat na pracovní cesty mimo sjednané místo výkonu práce. Což je běžné ujednání v pracovních smlouvách.

Zaměstnanec trval na přidělování práce v místě, kde ji po celou dobu vykonával, i když to neodpovídalo pracovní smlouvě. Zaměstnanec byl nadřízeným vedoucím pracovníkem i kolegy ujištěn, že místo výkonu práce „nemusí řešit“, že to tak „mají všichni“. 

Od vzniku pracovního poměru tak zaměstnanec vykonával práci v Hodoníně a nikdy, ani v rámci pracovní cesty, v Praze pro firmu nepracoval. 

Ovšem když firma ukončila z důvodu útlumu činnosti práce v areálu v Hodoníně, nabídla zaměstnanci výkon obdobné práce v Rakousku, což zaměstnanec odmítl. Na to mu firma 19. 7. 2021 sdělila, že je přidělen k výkonu práce do Prahy. 

Toto však zaměstnanec také odmítl. Pokynu konat práci v Praze se nepodřídil a do uvedeného místa se nikdy nedostavil a nadále žádal o přidělování práce v Hodoníně na původním pracovišti. 

Na to zaměstnavatel zareagoval dopisem podaným na poštu dne 13. 8. 2021, jímž zaměstnanci sdělil, že s ním okamžitě ruší pracovní poměr z důvodu, že se zaměstnanec od 2. 8. 2021 bez jakékoliv omluvy nedostavil do zaměstnání, čímž se dopustil série neomluvených absencí. 

Zaměstnavatel tedy podle ust. § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce rozvázal se zaměstnancem pracovní poměr jeho okamžitým zrušením, protože zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právního předpisu vztahující se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. 

Kdy jde o neomluvenou absenci a kdy za ni hrozí vyhazov na hodinu? Přečtěte si také:

Kdy jde o neomluvenou absenci a kdy za ni hrozí vyhazov na hodinu?

Argumenty protistran sporu

Zaměstnanec si to nedal líbit a bránil se žalobou na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Argumentoval především tím, že podepsal pracovní smlouvu na základě inzerátu zaměstnavatele, v němž bylo uvedeno, že místem výkonu práce je Hodonín. 

Při podpisu pracovní smlouvy byl ubezpečen, že se jedná o běžnou praxi a že i přes místo uvedené ve smlouvě bude reálným místem výkonu práce Hodonín. 

Ačkoliv tedy jako místo výkonu práce byla v pracovní smlouvě sjednána Praha, k faktickému výkonu práce docházelo v Hodoníně. Zaměstnanec se do práce dostavovat chtěl, nicméně nemohl, protože firma provozovnu v Hodoníně, kde se nacházelo faktické místo výkonu práce, zrušil. 

Žalovaná firma zaměstnancovo tvrzení, že nikdy nepracoval v Praze, označila za absurdní a dodala, že uzavřel-li pracovní smlouvu s místem výkonu práce v Praze, nemůže se divit, že zaměstnavatel požadoval výkon práce v Praze.

Nižší soudy se řídily pracovní smlouvou

Soud prvního stupně žalobu zamítl. Argument zaměstnance, že se o práci zajímal na základě inzerátu, v němž je uvedeno, že místem výkonu práce je Hodonín, soud prvního stupně považoval za „v zásadě pro spor bezvýznamný“, neboť nejde o skutečnost, která by měla relevanci k pozdějším pracovněprávním ujednáním. 

Soud prvního stupně uzavřel, že zaměstnanec přistoupil zcela vědomě na ujednání v pracovní smlouvě, že mu nebylo místo výkonu práce zamlčeno nebo nějakým způsobem lstivě podstrčeno k podpisu. Současně otázku místa výkonu práce projednával jak s budoucími nadřízenými, tak i s budoucími spolupracovníky, a na tato ujednání po diskusi a vysvětlení přistoupil.

Zaměstnanec neuspěl ani u odvolacího soudu. Ten nevyloučil, že si zaměstnanec jako mladý člověk ve věku 20 let, kdy šlo o jeho první hlavní pracovní poměr, nedovedl zcela představit důsledky takového ujednání o místu výkonu práce. Nicméně dospěl k závěru, že jako průměrný rozumný člověk musel vědět, že má sjednáno místo výkonu Praha. 

Nadto vzhledem k tomu, že stejnou pracovní činnost předtím vykonával u zaměstnavatele brigádně, věděl, že firma odklízí kalamity způsobené kůrovcem v různých lokacích, a že je proto logické, že v jednotlivých místech nebude tato práce přidělována donekonečna. 

Soud tedy zhodnotil, že se zaměstnanec nepodřídil pokynu konat práci v Praze, nikdy tam nenastoupil, nedostavil se na pracoviště. Tedy se dopustil neomluvené absence v délce od 2. 8. 2021 do 12. 8. 2021, přičemž takové jednání „je jednoznačně porušením pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem“. 

Zaměstnanec však uspěl s dovoláním u Nejvyššího soudu, jenž zrušil svým rozsudkem spis. zn. 21 Cdo 185/2025, ze dne 27. 8. 2025, rozhodnutí obou nižších soudů a vrátil spor k novému projednání soudu prvního stupně.

Nechození do práce nemusí být vždy neomluvenou absencí Přečtěte si také:

Nechození do práce nemusí být vždy neomluvenou absencí

Řešení sporu

Vždy je nutno důsledně zkoumat, jaký byl skutečný úmysl jednajících stran. Nižší soudy však při řešení sporu nevěnovaly dostatečnou pozornost skutečnosti, že v inzerátu, na jehož základě se zaměstnanec ucházel o práci, bylo jako místo výkonu práce jednoznačně uvedeno město Hodonín.

Přestože se ujednání o místu výkonu práce uvedené v písemné pracovní smlouvě ze dne 1. 11. 2020 navenek jevilo jako jednoznačné, měly soudy – obzvláště v situaci, kdy zaměstnanec od počátku tvrdí, že byť je v písemné pracovní smlouvě „formálně“ uvedeno jako místo výkonu práce Praha, bylo skutečným úmyslem smluvních stran sjednání místa výkonu práce v Hodoníně, kde také zaměstnanec od počátku reálně práci vykonával – přistoupit k výkladu projevu vůle vyjádřeného v písemné pracovní smlouvě (včetně ujednání o místě výkonu práce) podle pravidel vyplývajících z ust. § 555 a § 556 občanského zákoníku (popř. též § 18 zákoníku práce), přičemž měly klást důraz na zjištění skutečné vůle (společného úmyslu) žalobce a žalovaného.

Bude se podrobněji zkoumat projev vůle účastníků pracovní smlouvy

Soudy rovněž nezohlednily, že zaměstnanec nebyl po celou dobu trvání pracovního poměru ani jednou vyslán na pracovní cestu (zejména z Prahy do Hodonína). Soudy tak podle hodnocení Nejvyššího soudu neprovedly řádný výklad pracovní smlouvy.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Při zkoumání projevené vůle se také vychází z toho, že smluvní strany se při uzavření smlouvy nechovaly nelogicky (výkladový předpoklad racionálních aktérů), výklad projevu vůle proto nemůže vést k takovým důsledkům, které jsou z hlediska pravidel logiky zjevně absurdní, uvádí Nejvyšší soud.

Pozor na koncept pracovní smlouvy v širším smyslu

Zaměstnavatelé proto v praxi musejí pečlivě vážit, jaká vysvětlení a ujištění dávají budoucím zaměstnancům při náboru pracovní síly a uzavírání pracovních smluv. Jak vidno, i prohlášení a sliby, které vůbec nejsou součástí smlouvy, ale byly zjevně projeveny, lze později hodnotit jako závazek zaměstnavatele, jehož plnění si může zaměstnanec vynutit.

Změny v zákoníku práce. Jaké novinky zaměstnance od června čekají? Přečtěte si také:

Změny v zákoníku práce. Jaké novinky zaměstnance od června čekají?

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Tomáš Zilvar

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Příští rok oslaví rodinná firma JK šperky 35 let na trhu

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Jak funguje platforma IBM Power11?

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

V roce 2026 nevzrostou OSVČ jen odvody. Co dál se mění?

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Digitální pracoviště budoucnosti: Bez AI a DEX se už neobejdete

Čelíme obřímu tlaku Facebooku a Googlu, říkají média

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Black Friday pod lupou: jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon?

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

TikTok chce lépe pracovat s AI obsahem

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).