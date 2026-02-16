Multiměnový účet Partners Banky: Silný soupeř pro české banky i Revolut (recenze)

Partners Banka oficiálně představila svůj multiměnový účet v pondělí 2. 2. 2026. K veřejnosti se však dostal již ve čtvrtek 29. 1. 2026, a to s příchodem nové verze mobilní aplikace (Android, iOS). Server Měšec.cz multiměnový účet podrobil důslednému testování.
Co se dozvíte v článku
- Trošku historie
- Silná česká trojka
- Zahraniční platby z multiměnového účtu
- Jak to funguje
- Český a britský IBAN. Nebojte se toho
- Britský IBAN není výjimkou
- Testování zahraničních plateb – PLN
- Jde o vlastnost, ne o chybu
- České zahraniční platby
- Tři kurzovní lístky
- Kdo má nejlepší kurzy?
- Banky i nebanky mají pro lepší kurzy své podmínky
- Jak správně multiměnový účet používat na maximum
- Konec výhod pro kurzové spekulanty
- Shrnutí v kostce
Trošku historie
Pravý „poctivý“ multiměnový účet je typ účtu, u kterého máte číslo účtu a k němu několik měnových složek. Takže nepotřebujete další samostatný účet na eura, na polské zloté či americké dolary a další měny. Měnová složka je vždy (nebo po zaplacení poplatku) aktivní. Platby se automaticky přiřazují na danou složku měny, podobně i kartové transakce. Vám tak odpadá nutnost provádět konverzi měny a tu provedete až podle svých potřeb (třeba až bude lepší kurz, nebo si devizy pošlete jinam).
A když na cizoměnové složce chybí peníze, automaticky se zúčtují z hlavní měny, ovšem již s obvyklou kurzovou marží.
1998: Expandia banka → eBanka → Raiffeisenbank
Multiměnové účty v Česku nikdy nebyly a stále nejsou standardem. Jako první je začala nabízet tehdejší Expandia Banka, a to v dnes již bankovním pravěku – v květnu 1998. Když ji později, již s názvem eBanka, koupila Raiffeisenbank, získala tím skoro 25letý náskok oproti konkurenci.
2011: Citfin
V roce 1996 vzniká CIT – SPV, akciová společnost, později přejmenovaná na Citfin – Finanční trhy. V lednu 2009 se do skupiny integruje původní spořitelní družstvo Prague Credit Union, následně přejmenované na Citfin spořitelní družstvo. A to v roce 2011 spouští multiměnový účet. Citfin své služby nabízí jen OSVČ a právickým osobám, ne spotřebitelům.
2015: Revolut
V červenci 2015 vzniká Revolut a jeho účty jsou automaticky multiměnové.
2018: Zen
V roce 2018 vzniká Zen.com a opět s multiměnovými účty. Používá dvě verze účtů: Europlatby mají litevský IBAN, ostatní měny mají britský IBAN.
2017: Wise
V mezičase v roce 2011 vzniká společnost TrasferWise, později přejmenovaná na Wise. Skutečný multiměnový účet je u ní standardem až prosince 2019, kdy vznikl účet s belgickým IBANem.
Wise funguje trošku jinak. Pro některé měny vám otevře i vaše vlastní, lokální účty. Ty můžete používat výhradně v dané měně a v daném státě, tím vám ale odpadá poplatek za drahé mezinárodní platby.
2023: Komerční banka
V dubnu 2023 přišla Komerční banka s aplikací a novou službou KB+. Komerčka tím představila úplně novou strategii banky a postupnou integraci do nového bankovnictví. Jedním z benefitů byl právě multiměnový účet.
2026: Partners Banka
Partners Banka od počátku svého vzniku potvrzovala, že multiměnový účet i ní bude samozřejmostí. Nejde však o triviální záležitost, kdy jen zapnete jedno tlačítko a vše začne fungovat. Bylo potřeba nastavit celou řadu procesů a vše otestovat před spuštěním. A to přišlo letos.
Ovšem po 28 letech je stále jen 3. českou bankou (Citfin není banka), která tuto službu nabízí. Pořád tak nejde o standard. Multiměnový účet je obecně silnou konkurenční výhodou.
Pojďme na recenzi.
Silná česká trojka
Partners Banka nově podporuje multiměnový účet pro 16 měn včetně české koruny. To je velmi slušné číslo, stejný počet má jen Raiffeisenbank, Komerčka podporuje 14 měn.
Partners Banka oproti Raiffeisenbank má navíc jihoafrický rand, ale zase nepodporuje maďarský forint, přičemž Raiffka ano.
Komerční bance chybí jihoafrický rand, novozélandský dolar a turecká lira.
Když se však podíváme na cílovou skupinu Partners Banky, kterou jsou soukromé osoby, nabídka podporovaných měn je vynikající. Přičemž se bavíme o plnohodnotné podpoře měny, tj. z daného účtu můžete v této měně platbu přijmou i odeslat. Nejde jen o složku pro platby kartou a pro lepší kurz, když si jej předem směníte. Jde o plnohodnotný bankovní účet.
V tabulce níže máte porovnání s konkurencí působící v Česku. Jsou v ní uvedené jen takové měny, na které lze skutečně poslat a přijmout zahraniční platbu přes vaše číslo účtu u daného subjektu. Např. Wise má měn podstatně více, ale jen jako interní složky pro platbu kartou, nebo pro platbu v rámci Wise, ale ne pro zahraniční platby.
Tabulka: Přehled měn konkurečních bank a nebank pro multiměnové účty
|Měny
|Komerční banka
|Partners Banka
|Raiffeisenbank
|Revolut
|Wise
|Zen
|AED
SAE dirham
|❌
|❌
|❌
|✅
|✅
|✅
|AUD
australský dolar
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|CAD
kanadský dolar
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|CLP
chilské peso
|❌
|❌
|❌
|✅
|✅
|❌
|CNY
čínský jüan
|❌
|❌
|❌
|✅
|❌
|✅
|COP
kolumbijské peso
|❌
|❌
|❌
|✅
|❌
|❌
|CZK
česká koruna
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|DKK
dánská koruna
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|EGP
egyptská libra
|❌
|❌
|❌
|✅
|❌
|❌
|EUR
euro
|✅
|✅
|✅
|✅
|❌
|✅
|GBP
britská libra
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|HKD
hongkongský dolar
|❌
|❌
|❌
|✅
|✅
|✅
|HUF
maďarský forint
|✅
|❌
|✅
|✅
|✅
|✅
|CHF
švýcarský frank
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|IDR
indonéská rupie
|❌
|❌
|❌
|✅
|❌
|❌
|ILS
izraelský šekel
|❌
|❌
|❌
|✅
|✅
|✅
|INR
indická rupie
|❌
|❌
|❌
|✅
|❌
|❌
|ISK
islandská koruna
|❌
|❌
|❌
|✅
|❌
|❌
|JPY
japonský jen
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|KES
keňský šilink
|❌
|❌
|❌
|✅
|❌
|✅
|KRW
jihokorejský won
|❌
|❌
|❌
|✅
|❌
|❌
|KZK
kazašské tenge
|❌
|❌
|❌
|✅
|❌
|❌
|MAD
marocký dirham
|❌
|❌
|❌
|✅
|❌
|❌
|MXN
mexické peso
|❌
|❌
|❌
|✅
|❌
|✅
|NOK
norská koruna
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|NZD
novozélandský dolar
|❌
|✅
|✅
|✅
|✅
|❌
|PHP
filipínské peso
|❌
|❌
|❌
|✅
|❌
|❌
|PLN
polský zlotý
|✅
|✅
|✅
|✅
|❌
|✅
|QAR
katarský riál
|❌
|❌
|❌
|✅
|❌
|✅
|RON
rumunský leu
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|❌
|RSD
srbský dinár
|❌
|❌
|❌
|✅
|❌
|❌
|SAR
sadúdský rijál
|❌
|❌
|❌
|✅
|❌
|✅
|SEK
švédská koruna
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
|SGD
singapurský dolar
|❌
|❌
|❌
|✅
|✅
|✅
|THB
thajský baht
|❌
|❌
|❌
|✅
|❌
|✅
|TRY
turecká lira
|❌
|✅
|✅
|✅
|✅
|✅
| UGX
ugandský šilink
|❌
|❌
|❌
|❌
|✅
|✅
| USD
americký dolar
|✅
|✅
|✅
|✅
|❌
|✅
|VND
vietnamský dong
|❌
|❌
|❌
|✅
|❌
|❌
|ZAR
jihoafrický rand
|❌
|✅
|❌
|✅
|✅
|✅
|Počet měn celkem
|14
|16
|16
|39
|20
|26
Zahraniční platby z multiměnového účtu
Když už máte multiměnový účet, proč jej nevyužít pro platby?
Obecně platí, že platby v eurech jsou hračka a perfektně je zvládají všechny zmiňované subjekty. Odesílateli vždy dorazí z vaším číslem účtu. U jiných měn se to ale komplikuje.
Nabídka Revolutu je bezkonkurenční, více podporovaných měn už nikdo nemá. Jenže zkuste přes Revolut poslat zahraniční platbu… Laciné to někdy nebude. Tuzemské platby v CZK má bez poplatku, ale platba přijde z účtu zprostředkovatele, ne z vašeho. Pro platbu závazků je to velmi nepraktické. U většiny evropských měn vás to s Revolutem bude stát 150 Kč, ale u neevropských měn jsou cenové nůžky mezinárodních plateb rozevřeny až do 7500 Kč.
Tabulka: Jak vypadá „tuzemská“ platba v CZK z účtu technologických bank a nebank
|Platební instituce
|Zobrazený odesílatel platby
|Sídlo odesílatele
|Odesílající země a účet
|Odchozí platba CZK z Revolutu
|ZPS PZSUN 1236 (CZK)
|The Currency Cloud Limited, 12 Steward Street, The Steward Building, London, E1 6FQ, GB
|ČR (Česká spořitelna)
2001141349/0800
|Odchozí platba CZK z Wise
|
Wise Payments Limited
|Wise Payments Limited, Floor 6, Tea Building, 56 Shoreditch High Street, London
Spojené království
|
ČR (Raiffeisenbank)
|Odchozí platba CZK ze Zen.com
|ZPS PZSUN 1236 (CZK)
|The Currency Cloud Limited, 12 Steward Street, The Steward Building, London, E1 6FQ, GB
|ČR (Česká spořitelna)
2001141349/0800
U Zen.com budete platit i za odchozí europlatby, pokud máte jen základní tarif. A za zahraniční platby (tedy i v CZK) si připlatíte až do cca 1217 Kč, podle rizika země. Plus 0,10 % z transakce.
Wise nemá poplatkový strop na odchozí platbu, účtuje min. 0,33 % podle měny. Příchozí platby mají fixní poplatek.
Raiffeisenbank má skvělou nabídku pro majitele Exkluzivního konta. Všechny příchozí zahraniční platby jsou bez poplatku a k tomu jedna odchozí v měsíci. Majitelé Aktivního účtu mají 2 zahraniční platby bez poplatku: buď příchozí, nebo odchozí, podle toho, co nastane dříve. Poté si banka naúčtuje 1 %, min. 300 a max. 1500 Kč.
Komerčka má fixní poplatek 200 Kč pro zahraniční platby v ekvivalentu do 20 000 Kč. Poté si účtuje 1 %, max. 1200 Kč.
Partners Banka si vždy vezme 200 Kč, i když vám přijde nebo odejde třeba jen 1 PLN (cca 5,80 Kč). Není to málo. Zatím co ale ostatní banky mají převážně poplatky procentní, Partners Banka má stejný poplatek i třeba v případě platby v přepočtu 1 mil. Kč. Prostě pořád dvě stovky. A to už vás konkurence může vyjít i na pár tisísovek poplatku plus kurzovou marži, a to včetně digitálních platforem. U Partners vždy zaplatíte dvě stovky a s tím se dá žít a počítat. Jde totiž o pevný, nikoli procentní poplatek. Partners Banka tak vede v jednoduchosti poplatků.
V tabulce níže nejde o srovnání poplatků za zahraniční platby v Česku, stále jsme jen v segmentu multiměnových účtů, které konkurence nemá. Proto jiné banky záměrně neuvádím.
Tabulka: Poplatky za zahraniční platby u multiměnových účtů
|Europlatba
SEPA
|Zahraniční
příchozí
|Zahraniční
odchozí
|Komerční banka
|0 Kč
|200 Kč do 20 000 Kč,
max. 1200 Kč
|200 Kč do 20 000 Kč
1 %,
max. 1200 Kč
|Partners Banka
|0 Kč
|200 Kč
|200 Kč
|Raiffeisenbank
|0 Kč
|0 Kč Exkluzivní účet
1 % min. 300 Kč, max.1500 Kč
2 bez poplatku:
Aktivní účet
(příchozí NEBO odchozí)
|1 bez poplatku:
Exkluzivní účet
1 % min. 300 Kč,
max.1500 Kč
2 bez poplatku:
Aktivní účet
(příchozí NEBO odchozí)
|Revolut
(ceník SHA)
(ceník)
|0 Kč
|100–150 Kč fix
podle měny
11,10 – 7500 Kč
podle měny
|100–150 Kč fix
podle měny
11,10 – 7500 Kč
podle měny
|Wise
(ceník)
|0 Kč
|min. cca 50 – 100 Kč
podle měny
|min. 0,33 %
podle měny
|Zen
(ceník)
|0 Kč příchozí
0 – 0,25 €
odchozí podle tarifu
(cca 6,10 Kč)
|0,10 % + 3€
(cca 73 Kč)
|0,10 % + 15 – 50 €
(cca 365 – 1217 Kč)
podle rizika země
Tabulka: Příklad poplatku za zahraniční platbu v PLN v ekvivalentu 1 mil. Kč
|Příchozí platba
|Odchozí platba
|Komerční banka
|1200 Kč
|1200 Kč
|Partners Banka
|200 Kč
|200 Kč
|Raiffeisenbank
|1500 Kč
|1500 Kč
|Revolut
(ceník SHA)
(ceník)
|nezjištěno
|21 305,49 Kč
základní tarif bez 20% slevy
|Wise
(ceník)
|16,20 PLN
(cca 93,55 Kč)
|4315,38 Kč s konverzí z CZK účtu
4,18 PLN (cca 24,13 Kč)
bez konverze z PLN složky)
|Zen
(ceník)
|cca 73 Kč
|cca 73 Kč
V případě Revolutu je poplatek 21 305,49 Kč trošku v rozporu se sazebníkem, který uvádí maximum 7500 Kč. Alespoň vidíte, že Revolut je skvělý na kurzové marže u platebních karet, ale zahraniční platby vyjma SEPA jsou u něj trošku loterie. A to jsem testoval jen měnu našeho sousedního státu…
Za zahraniční platbu v PLN přepočtu cca 1 mil. Kč u Revolutu zaplatíte přes 21 000 Kč. A k tomu horší kurz, pokud máte jen základní bezplatný tarif. (01. 02. 2026)
Jak to funguje
Multiměnový účet u Partners Banky si aktivujete přímo v aplikaci v menu „Měnové složky“. Jakmile si vyberete z nabízených měn, automaticky se vám pak přidá k vašemu stávajícímu číslu účtu v CZK.
Každá měna má svůj vlastní výpis. Máte-li 3 měny, budete mít 3 výpisy z účtů. To je standard všude, i u konkurence.
Český a britský IBAN. Nebojte se toho
Český účet v CZK začíná českým IBANem. Mezinárodní kód Partners Banky (BIC) je PTBNCZPP. Cizoměnový účet na výpisu v PDF má stejné číslo účtu jako korunový.
V praxi to ale funguje jinak.
Pro SEPA platby (vždy jsou v EUR) se používá český IBAN a český BIC. Fungují spolehlivě. Podrobnosti najdete v testu Partners Banka nově umí SEPA platby přes vlastní kód PTBNCZPP. Otestovali jsme je.
Pro cizoměnové platby (tedy jakékoli zahraniční platby, které nejsou SEPA) se používá britský IBAN včetně britského BIC od společnosti The Currency Cloud (TCCL), která je dvorní dodavatelem řešení zahraničních plateb (nejen) pro Partners Banku.
Příklad IBAN a BIC pro platbu SEPA €:
- Číslo účtu: 25648071/6363
CZ03636300000025648071
PTBNCZPPXXX
Příklad IBAN a BIC pro účet v Partners Bance v PLN, USD apod.:
GB95TCCL041404569413057
TCCLGB3LXXX
Jde o zcela rozdílná čísla účtů pro odchozí i příchozí platby. Úplně stejně to má Zen.com, který používá identické řešení. Má to několik výhod a nevýhod.
Výhody:
- Optimalizace poplatků pro banku. TCCL má účty v mnoha bankách v jiných státech a regionech, takže platbu provede v rámci svých účtů. A z toho vhodného následně provede platbu příjemci. Odpadá tím série korespondenčních bank, byť u některých neevropských plateb se jim stejně nevyhnete.
- Platby mohou být rychlé, zpravidla D+1, ale i ve stejný den. A nejde přitom o europlatby.
Nevýhody:
- Peníze vždy přijdou příjemci vaším jménem a včetně vaší celé adresy, ale číslo účtu bude patřit TCCL, která platbu odeslala z účtu spolupracující banky (v našem případě Barclays Bank).
- Potíže může dělat britský IBANu „českého“ účtu. Funguje spolehlivě, ale jde o poplatky. Některé banky stále Spojené království berou na milost a pro platby na GB IBANy poplatky neúčtují, zvláště u SEPA plateb. Ale Spojené království už v Evropské unii není, takže zde neplatí žádné výhody pro převody peněz. Odesílající subjekt si může i u jinak regulované platby v eurech, ale poslané do GB, naúčtovat co chce podle svého sazebníku. Myslete na to. To je však obecně problém zahraničních plateb bez ohledu na banku.
Britský IBAN není výjimkou
Řešení TCCL pro zahraniční platby nepoužívá jen Partners Banka. Je standardem i řady dalších bank a nebank. Unikátní je jeho použití českou bankou, protože ostatní (všechny) české banky stále fungují na principu korespondenčních bank. Výsledek je stejný (přijdou peníze), proces odlišný (jiné číslo účtu, menší poplatky).
Tady je příklad bank a nebank používajících platební řešení od TCCL:
- Alpaca (USA)
- Aspire FT (Singapur)
- Finom (Nizozemsko)
- MultiPass (Spojené království)
- Nomo by Bank of London and The Middle East (Spojené království)
- Partners Banka (Česko)
- PayrNet (Spojené království)
- Trusted Novus Bank (Gibraltar)
- Zen.com (Polsko/Litva)
Pro české zákazníky GB IBAN může být stále novinkou, ale není třeba se toho bát. Je to typické řešení „neobank“, resp. technologických bank, do kterých Partner Banka rovněž spadá. Nemusí tím budovat velmi drahou infastrukuru a mohou se věnovat vlastnímu byznysu.
Testování zahraničních plateb – PLN
Platby SEPA jsem netestoval, ty fungují bez problémů a vždy v režimu D+1. Parners Banka (zatím) neumí okamžité platby v eurech. Ostatně ty stále neumí ani drtivá jiných bank, nejen českých. Partners Banka však okamžité europlatby připravuje a počítá s nimi.
Otevřel jsem si proto měnovou složku v PLN s GB IBANem a z ní poslal několik plateb. A opačně, na tuto složku s GB IBANem jsem chtěl několik plateb přimout. Tady je výsledek.
Odeslání zahraniční platby z Partners Banky do ING Bank Slaski (Polsko)
Takto vypadá odeslaná zahraniční platba z Partners Banky:
Zahraniční platba z měnové složky PLN na polský účet v ING Bank Slaski. Na výpisu z účtu však není britský IBAN, nýbrž váš český IBAN, přestože v aplikaci vidíte britský (29. 1. 2026)
Zajímavostí je, že na výpisu z účtu je český IBAN, nikoli britský, přestože ten britský máte a vidíte v aplikaci – a jen britský musíte používat u ne-SEPA plateb.
To vidím jako potenciální problém. Na výpisu z účtu by měl být skutečný platný IBAN, tedy britský. Pokud totiž nějakého klienta Partners Banky napadne poslat peníze mimo eura na český IBAN, o pár řádků níže uvidíte, co se stane. Podobně se lépe prokazuje uhrazená platba, kde je správné číslo účtu odesílatele platby a ne jeho česká verze.
U příjemce pak platba vypadá takto:
Příchozí platba v PLN na účet do polské banky ING Bank Slaski. Číslo účtu plátce patří korespondenční bance, ne skutečnému plátci. (30. 01. 2026)
Příjemce platby vždy vidí vaše plné jmého a příjmení a celou adresu. (To je běžný standard u zahraničních plateb.)
Ale pozor, číslo účtu plátce je jiné. Partners Banka platbu odeslala do společnosti The Currency Cloud (TCCL) a TCCL platbu přeposlala přes svůj účet v Barclays Bank (BARC). To vidíte v prostřední části IBANu. Platba do polské banky tak přišla z Barclays Bank. Jenže číslo účtu plátce nepatří majitelu účtu v Partners Bance, nýbrž přímo TCCL.
A co se stane, když si příjemce platby neuloží vaše správné číslo účtu, ale peníze pošle zpět na účet, ze kterého mu přišly? Tedy přímo do TCCL, která pro převody používá Barclays Bank? Zkusil jsem to a vypadá do takto:
Vrácení platby zpět na účet odesílatele. Jenže číslo účtu patří TCCL, ne skutečnému plátci. Pro nižší poplatky byla použita SEPA platba €, tedy s konverzí z PLN. (30. 01. 2026)
Takto přijatou platbu TCCL nedokáže spárovat, takže ji, v souladu se správným postupem, automaticky vrátí plátci. A přesně to se stalo:
Vrácení plaby zpět na účet zprostředkovatele. TCCL platbu neidentifikovala, tak ji správně vrátila zpět. Vlivem jiných měn došlo ke kurzovému rozdílu vrácené částky. (02. 02. 2026)
To znamená, že když příjemce platby omylem peníze pošlet zpět na účet, ze kterého mu přišly a ne přímo na váš, nic se nestane a peníze se mu do 2 pracovních dnů vrátí (D+2). Pokud ale dojde ke konverzi měn, připsaná částka bude přirozeně nižší o kurzovou marži dané odesílající banky či nebanky, jako v tomto případě.
Jde o vlastnost, ne o chybu
Jak jsem už psal, rozdílná čísla účtů u příjemců plateb mohou čtenáře oprávněně znervóznět, ale nejde o chybu. Je to vlastnost zprostředkovatele platby TCCL. Ukážeme si to na příkladu.
Úplně stejně to má platební instituce Zen.com: Pro SEPA platby používá litevský IBAN, pro ostatní platby britský IBAN od TCCL. A jakákoli neeurová platba vždy přijde přes TCCL z jejího účtu v Barclays Bank, kdy číslo účtu bude odlišné.
Teď už víte, že se toho není třeba bát. Takto to prostě funguje a umožňuje to levněji a efektivněji převádět peníze napříč světem, než přes sérii koresponenčních bank. Ostatně, Revolut by o tom mohl vyprávět.
Příchozí platba z polsko-litevské platební instiuce Zen.com přišla také z Barclays Bank. Jde o číslo účtu TCCL, nikoli odesílatele platby. (30. 01. 2026)
Jiný příklad:
Představte si, že kvůli lepšímu kurzu peníze pošlete přes platební instituci, typicky směnárnu. Ta je sice odešle vaším jménem, ale příjemci se zobrazí skutečný majitel účtu, tedy směnárna. TCCL funguje stejně s tím rozdílem, že jde o řešení patřící kartovému schématu Visa.
České zahraniční platby
Pojďme si poslat pár zahraničních plateb mezi českými bankami. Takto vypadá příchozí platba v PLN z J & T Banky:
Co tak zkusit poslat SEPA platbu z Air Bank, ale na britský IBAN Partners Banky, tedy na číslo účtu, které se používá pro ne eurové měnové složky?
Je to samozřejmě hloupost: proč si komplikovat život, když lze SEPA platbu poslat přímo na český IBAN, že. Navíc platby na britský IBAN jsou velmi často zpoplatněné přestože jsou v eurech. Ale ne u Air Bank, ta je v eurech stále posílá bez poplatku jako SEPA platby. Dnes už je to vzácnost.
Tož jsem to zkusil a šlo to. Platba se automaticky připsala na eurovou složku.
SEPA platba odeslaná z Air Bank do Partners Banky, ale na účet s britským IBANem. Dorazila na EUR měnovou složku. (30. 01. 2026)
Když už tropíme transakční hlouposti, dopřejme si ještě jednu. Pošleme PLN z Air Bank do Partners Banky, ale na český IBAN.
Zahraniční platba v polské měně PLN odeslaná z Air Bank do Partners Banky na český IBAN. (30. 01. 2026)
A to se nepovedlo, což je správně. Platba se mi vrátila zpět ponížená o kurzový rozdíl. Důvod: Korespondenční banka nebyla nalezena. Stovka za poplatek je v háji.
Na český IBAN tedy prokazatelně nelze posílat jiné než eurové platby.
Vrácená zahraniční platba zpět do Air Bank, původně odeslaná v PLN na český IBAN u Partners Banky. Příchozí částka je nižší vlivem kurzového rozdílu. (02. 02. 2026)
Přitvrdíme s blbnutím. Pojďme poslat čínský jüan, který Partners Banka nevede a nepodporuje. Pošleme jej z Raiffeisenbank.
Zahraniční platba v čínské měně CNY odeslaná z Raiffeisenbank do Partners Banky na britský IBAN. (02. 02. 2026)
A jak do dopadlo?
Za 7 kalendářních dnů (9. 2. 2026, 08:43 hod.) se platba vrátila zpět se zajímavým uvedeným důvodem:
Částka poplatků přesahuje částku platby. Není jasné, zda platbu vrátila TCCL, Raiffka či jiný subjekt. Ale vypadá to, že při vyšší částce by možná k připsání platby do Partners Banky došlo. Je to však jen moje spekulace.
Pro vás to znamená tento závěr: Do Partners Banky posílejte jen ty měny, které skutečně podporuje, vyhnete se tím problémům s následnou reklamací platby (za tučný poplatek investigativy). A jen pro jistotu dodávám, že nejde o chybu Partners Banky, čínský jüan opravdu nepodporuje.
Tři kurzovní lístky
Spuštěním multiměnového účtu má Partners Banka nově 3 kurzovní lísty. Každý slouží pro jiný typ transakcí. Vysvětlíme si to.
1. Kurzy pro platební karty
Zobrazuje vám kurzy výhradně pro transakce platební kartou.
2. Kurzovní lístek
Jde o standardní kurzy pro bezhotovostní platby typu deviza-nákup a deviza-prodej. (Valuty banka nemá, protože nemá hotovostní pokladny.)
Partners Banka. Vlevo je kurzovní lístek pro transakce platební kartou, vpravo je standardní kurzovní lísjek pro devizov platby (beze slev). Služba Směnárna má vlastní kurzy, ty vidíte přímo při nabídce směny. (01. 02. 2026)
3. Směnárna
Toto je novinka v podobě nabídky obchodního směnného kurzu, který je výrazně lepší, než standardní kurzovní lístek Partners Banky. Pro lepší kurz musíte použít právě službu směnárny, jinak dostanete standardní kurz. Orientační marže služby směnárny je podle mého testu okolo 0,50 % což je vynikající nabídka.
Kdo má nejlepší kurzy?
Novinku jsem hned využil k přímému porovnání s podobnými produkty v Česku. Kromě zahraničních subjektů jsem nemohl vynechat dva české multiměnové účty a také MONETU Bank. Ta sice multiměnový účet nemá, ale má službu směnárny pro euro a americký dolar. Potřebujete k tomu však samostatné cizoměnové účty, které vám automaticky otevře během asi 3 minut.
Jaký je výsledek? Podrobně jej ukazuje tabulka níže.
Test Měšce prokázal, že Partners Banka start nové služby nacenila dobře a směle konkuruje zavedeným českým i zahraničním bankám a nebankám.
Na dotaz Měšce Partners Banka uvedla, že marže je
- 0,45 % u eura a amerického dolaru a
- 0,70 % u neeurových měn.
Revolut má pořád kurzy lepší, ale s podmínkami: Používat placený tarif a k tomu nejisté poplatky za převod (ty ale vidíte předem). Pokud se něco po cestě platby pokazí, budete si chatovat s podporou. U Partners Banky vám toto nehrozí.
Komerčka je s nabídkou lepších kurzů v KB+ hodně pozadu, to už můžete zahraniční platbu poslat za běžných podmínek kurzovního lístku Partners Banky (ale proč byste to dělali, když si peníze můžete výhodněji směnit?)
MONETA je na tom lépem než Komerčka, ale má jen euro a americký dolar. A samozřejmě si musíte otevřít eurový a dolarový účet, tedy máte 3 účty (CZK, EUR, USD).
Raiffeisenbank má vážně dobré kurzy. Ale s podmínkou limitu 40 000 Kč měsíčně a k tomu s měsíčním poplatkem 39 Kč za službu směnárny. A ten poplatek v tom dělá divy.
Když přes RB Směnárnu směníte 1500 € (36 688,50 Kč) a přičtete poplatek 39 Kč, dostanete se na kurz 24,485 Kč. Partners Banka jej v době testu měla 24,459, tedy stejně jako Raiffka bez měsíčního poplatku. Jsou to drobné, ale jsme na finančním serveru, takže to pro pořádek uvádím. A zároveň dodávám, že u Raiffky lze sjednat službu Robot, která slouží pro velké objemy směn (min. 1000 €).
Pak tu máte různé podmínky pro směnu, limity a povinné měsíční poplatky správných tarifů, aby kurzy měly lepší marži.
Ano, Revolut má skvělé kurzy za podmínky, že…
Zen je nejlepší za podmínky, že…
Wise je lepší za podmínky, že…
Vždy bude někdo lepší, než Partners Banka. A to je správně, to je přece důsledek vyspělého finančního trhu – možnost volby subjektu, který mně osobně nejvíce vyhovuje. Někomu jde o principiální úspory za marže a poplatky, někdo řeší emoce a sympatie ke značce, jiný stabilitu subjektu apod.
Partners Banka je volba, ne nutnost.
Otevřete si měnové složky předem, ušetří vám peníze
Pokud odešlete nebo přijmete cizí měnu v Partners Bance bez otevřené vhodné měnové složky, platba se vám zaúčtuje přímo na CZK účet běžným (horším) kurzem.
Pro ne-SEPA vždy zkopírujte GB IBAN z aplikace, výpis z účtu berte jen jako výpis z měnové složky (není na něm GB IBAN).
Pokud nemáte otevřenou měnovou složku, u příchozí platby např. v eurech se vám neotevře automaticky, musíte to udělat vy předem. Stejně postupuje i Raiffeisenbank.
To je rozdíl od Komerční banky, Revolutu, Wise a Zen.com, kde se měnová složka otevře automaticky po přijetí cizoměnové platby.
Test: Kurzy z pátku 30. 1. 2026, 10:27 hod. (pracovní den)
Poznámka: Kurzy na trhu se mění v během sekund, samotný test přitom trvá několik minut. Vypočtená marže proto nikdy nebude odpovídat skutečné marži, kterou si banka/nebanka účtovala v době nabídky směny.
Výsledné marže proto nejsou zcela přesné a slouží primárně pro lepší orientaci.
|EUR nákup
marže
|EUR prodej
marže
|PLN nákup
marže
|PLN prodej
marže
|Finanční trh
|24,33695
|24,33695
|5,77871
|5,77871
|Komerční banka
|23,714
2,63 %
|24,95
2,52 %
|5,6321
2,60 %
|5,9262
2,55 %
|MONETA Bank
|24,0259
1,29 %
|24,643
1,26 %
|nemá
|nemá
|Partners Banka
směnárna
|24,212
0,52 %
|24,459
0,50 %
|5,7325
0,81 %
|5,8229
0,76 %
|Partners Banka
běžné kurzy
|23,7286
2,56 %
|24,9584
2,55 %
|5,6318
2,61 %
|5,9269
2,56 %
|Raiffeisenbank
|24,215
0,50 %
|24,459
0,50 %
|5,747
0,55 %
|5,805
0,45 %
|Revolut
|24,2199
0,48 %
|24,4263
0,37 %
|5,7565
0,39 %
|5,7994
0,36 %
|Wise
|24,2147
0,50 %
|24,43078
0,39 %
|5,73968
0,68 %
|5,80275
0,42 %
|Zen.com
|24,29796
0,16 %
|24,37182
0,14 %
|5,76934
0,16 %
|5,78701
0,14 %
Pořadí podle nejlepších marží
|EUR
nákup
|EUR
prodej
|PLN
nákup
|PLN
prodej
|1. Zen.com
|1. Zen.com
|1. Zen.com
|1. Zen.com
|2. Revolut
|2. Revolut
|2. Revolut
|2. Revolut
|3. RB, Wise
|3. Wise
|3. RB
|3. Wise
|4. Partners Banka
|4. Partners Banka
RB
|4. Wise
|4. RB
|5. MONETA Bank
|5. MONETA Bank
|5. Partners Banka
|5. Partners Banka
|6. Komerční banka
|6. Komerční banka
|6. Komerční banka
|6. Komerční banka
Test: Kurzy ze čtvrtku 12. 2. 2026, 09:09 hod. (pracovní den)
Poznámka: Kurzy na trhu se mění v během sekund, samotný test přitom trvá několik minut. Vypočtená marže proto nikdy nebude odpovídat skutečné marži, kterou si banka/nebanka účtovala v době nabídky směny. Výsledné marže proto nejsou zcela přesné a slouží primárně pro lepší orientaci.
|EUR
nákup
marže
|EUR
prodej
marže
|PLN
nákup
marže
|PLN
prodej
marže
|USD
nákup
marže
|USD
prodej
marže
|Finanční trh
|24,24336
|24,24336
|5,75454
|5,75454
|20,43916
|20,43916
|Komerční banka
|23,627
2,54 %
|24,854
2,52 %
|5,6082
2,54 %
|5,9004
2,53 %
|19,925
2,52 %
|20,967
2,58 %
|MONETA Bank
|23,9385
1,26 %
|24,5481
1,26 %
|nemá
|nemá
|netestováno
|netestováno
|Partners Banka
směnárna
|24,123
0,50 %
|24,365
0,50 %
|5,7104
0,77 %
|5,7993
0,78 %
|20,345
0,46 %
|20,546
0,52 %
|Raiffeisenbank
|24,121
0,50 %
|24,363
0,49 %
|5,726
0,50 %
|5,784
0,51 %
|20,302
0,67 %
|20,506
0,33 %
|Revolut
|24,1292
0,47 %
|24,3351
0,38 %
|5,7313
0,40 %
|5,7741
0,34 %
|20,3724
0,33 %
|20,5094
0,34 %
|Wise
|24,12911
0,47 %
|24,34441
0,42 %
|5,71414
0,70 %
|5,77720
0,39 %
|20,37754
0,30 %
|20,53317
0,46 %
|Zen.com
|24,2147
0,22 %
|24,2878
0,18 %
|5,7448
0,17 %
|5,7620
0,13 %
|20,4123
0,13 %
|20,4780
0,19 %
Tabulka: Pořadí podle nejlepších marží
Tabulka obsahuje jen marže do max. 1 %. Komerční banka a MONETA Bank mají marže vyšší.
|EUR
nákup
|EUR
prodej
|PLN
nákup
|PLN
prodej
|USD
nákup
|USD
prodej
|1. Zen.com
|1. Zen.com
|1. Zen.com
|1. Zen.com
|1. Zen.com
|1. Zen.com
|2. Revolut, Wise
|2. Revolut
|2. Revolut
|2. Wise
|2. Wise
|2. RB
|3. RB,
Partners
Banka
|3. Wise
|3. RB
|3. Revolut
|3. Revolut
|3. Revolut
|4. RB
|4. Wise
|4. RB
|4. Partners
Banka
|4. Wise
|5. Partners
Banka
|5. Partners
Banka
|5. Partners
Banka
|5. RB
|5. Partners
Banka
Test: Kurzy z neděle 14. 2. 2026, 11:20 hod. (víkendové kurzy)
Poznámka: Během víkendu se s měnami neobchoduje. Trhy uvádějí poslední aktuální kurz, typicky s pátečních večerních hodin.
Výsledné marže nejsou zcela přesné a slouží primárně pro lepší orientaci.
|EUR
nákup
marže
|EUR
prodej
marže
|PLN
nákup
marže
|PLN
prodej
marže
|USD
nákup
marže
|USD
prodej
marže
|Finanční trh
|24,2698
|24,2698
|5,76244
|5,76244
|20,4443
|20,4443
|Komerční banka
|nelze
|nelze
|nelze
|nelze
|nelze
|nelze
|MONETA Bank
|23,722
2,26 %
|24,814
2,24 %
|nemá
|nemá
|19,999
2,18 %
|20,920
2,33 %
|Partners Banka
|23,958
1,28 %
|24,591
1,32 %
|5,6621
1,74 %
|5,8698
1,86 %
|20,193
1,23 %
|20,710
1,30 %
|Raiffeisenbank
|24,12079
0,61 %
|24,36321
0,38 %
|5,72623
0,63 %
|5,78378
0,37 %
|20,30198
0,70 %
|20,50602
0,30 %
|Revolut
|23,93427
1,38 %
|24,60709
1,39 %
|5,68215
1,39 %
|5,84217
1,38 %
|20,18523
1,27 %
|20,73736
1,43 %
|Wise
|24,15051
0,49 %
|24,36597
0,40 %
|5,72444
0,66 %
|5,78760
0,44 %
|20,37893
0,32 %
|20,53405
0,44 %
|Zen.com
|24,13880
0,54 %
|24,40692
0,56 %
|5,72691
0,62 %
|5,79043
0,49 %
|20,33255
0,55 %
|20,55795
0,56 %
Tabulka: Pořadí podle nejlepších marží
Tabulka obsahuje jen víkendové marže do max. 2 %.
MONETA Bank má marže vyšší a Komerční banka o víkendu používá běžné kurzy z kurzovního lístku a ne ze směnárny.
|EUR
nákup
|EUR
prodej
|PLN
nákup
|PLN
prodej
|USD
nákup
|USD
prodej
|1. Wise
|1. Wise
|1. Zen.com
|1. Wise
|1. Wise
|1. RB
|2. Zen.com
|2. Zen.com
|2. RB
|2. RB
|2. Zen.com
|2. Wise
|3. RB
|3. RB
|3. Wise
|3. Zen.com
|3. RB
|3. Zen.com
|4. Partners
Banka
|4. Partners
Banka
|4. Revolut
|4. Revolut
|4. Partners
Banka
|4. Partners
Banka
|5. Revolut
|5. Revolut
|5. Partners
Banka
|5. Partners
Banka
|5. Revolut
|5. Revolut
Banky i nebanky mají pro lepší kurzy své podmínky
Z porovnávacích dat tabulek výše si můžeme napsat několik závěrů.
Raději znovu zopakuji, že tento článek netestuje nejlepší směnné kurzy, nýbrž recenzuje multilměnový účet službu Partners Banky se službou směnárna. A ta je na tom velmi dobře, pokud vezmete v úvahu několik omezení, které mají konkurenti Partners Banky, s nimiž ji přímo srovnávám.
1. Může být vaší hlavní směnnou bankou
Směnné kurzy Partners Banky ve službě směnárny mohou směle konkurovat bankovní i nebankovní konkurenci. Nejhorší směnné kurzy v rámci služby Směnárna má Komerční banka (2+%), MONETA Bank je na tom lépe (1+% vyjma víkendů).
Raiffka umí směnnými kurzy potrápit nejen Partners Banku a Revolut, její směnárna má kurzy vážně dobré, ale jen do doby, než narazíte na limit pro směnu. Plus měsíční poplatek. Plus podmínky vedení měn v rámci cenových tarifů.
Technologické banky a nebanky mají kurzy pořád zpravidla lepší, ale s výjimkou Wise je to vždy s podmíkami: maximální výše směny nebo měsíční paušál. Partners Banka toto nemá. Podrobně to ukazuje tabulka níže.
2. O víkendu moc nesměňujte
Ve víkendových kurzech excelovala Wise, Zen a Raiffeisenbank. Naopak Revolut aplikoval své víkendové příplatky a ve 4 případech měl nejhorší víkendový kurz. Partners Banka během víkendu přihodí necelé procento navíc na eliminaci kurzového rizka. Je to více, než u technobank, ale stále výrazně méně, než u standardních kurzovních lístků konkurenčních bank.
Rada je tato: O víkendu směny neprovádějte, není-li to nezbytné. V pracovních dnech a u plateb kartou to řešit nemusíte.
Tabulka: Omezení směny měn pro nejlepší kurzy
|Banka
|Omezení a podmínky
pro lepší kurzy
|Kdy nesměňovat
Důvod
|Komerční banka
|o víkendu směnárna nefunguje
|–
|MONETA Bank
|min. 2000 Kč směna
|o víkendu horší kurzy
cca +1 %
|Partners Banka
|min. 43 Kč směna
|o víkendu horší kurzy
cca +1 %
|Raiffeisenbank
|39 Kč měsíčně poplatek
max. 40 000 Kč směna měsíčně
29 Kč měsíčně za každou měnu u Chytrého účtu
|bez omezení
|Revolut
|
Limit 25 000 Kč měsíčně pro tarif Standard, poté +1 %
Limit 75 000 Kč měsíčně pro tarif Plus, poté +0,50 %
|od 23:00 hod. v pátek
do 00:00 hod. v pondělí
+0,50 % tarif Plus
+1 % tarif Standard
|Wise
|bez omezení
|bez omezení
|Zen.com
|+0,60 % tarif Free
+0,30 % tarif Gold
|od 21:00 hod. v pátek
do 23:00 hod. v neděli
+0,40 % k marži (vyjma tarifu Pro)
Jak správně multiměnový účet používat na maximum
Abyste z multiměnového účtu Partners Banky dostali maximum, musíte jej správně používat.
S platební kartou Partners Banky nic nemusíte řešit, stále má nejlepší kurzy. Je zbytečné předem směnit měnu jen proto, že budete cestovat do zahraničí, nebo platit na internetu. Debetku od Partners používejte napřímo, nic lepšího v Česku (a ani mimo něj) nenajdete.
Pro zahraniční platby už platí jiná pravidla. Pokud očekáváte přijetí cizoměnové platby, otevřte si složku požadované měny. Totéž udělejte, pokud nějakou měnu potřebujete bezhotovostně poslat jinak, než kartou.
Odeslání platby: Nejprve si směňte koruny na požadovanou měnu a teprve poté proveďte platbu. Pokud to neuděláte, Partners Banka ji odešle standardním kurzem, což je škoda – jsou to vaše peníze.
Přijetí platby: Zahraniční platba se v podporované měně přijme automaticky a zařadí do měnové složky. Vy si ji poté se služnou Směnárna převedete na koruny. Bez Směnárny se opět použije standardní kurz (nedělejte to).
Konec výhod pro kurzové spekulanty
Se spuštěním Směnárny skončí možnost výhodně využít debetku Partners Banky pro dobíjení elektronických peněženek cizí měnou. Zatímco v době publikace článku má banka nastavený měsíční strop pro dobíjení v cizí měně v ekvivalentu 100 000 Kč, od 26. 2. 2026 limit bude nulový.
Každé dobití elektronické peněženky v cizí měně bude mít marži 2,50 % ke kurzu Evropké centrální banky.
Tím pro některé klienty banky končí možnost výhodné směny s nulovou marží, kdy si přes debetku Partners Banky dobili např. Revolut, účet u obchodníka s cennými papíry, kryptoburzu apod. a následně cizí měnu dál použili či s ní spekukovali.
Na diskuzních fórech jsou tito klienti na Partners Banku naštvaní, ale nepříjemná otázka autora zní: Co z vás banka má či měla? Nejde o charitu a každá banka musí vydělávat. Zrušení této možnosti je logickým a správným krokem pro podporu nové služby Směnárny. Ostatně, Partners Banka byla jedinou bankou, která tuto službu nabízela, a to více jak rok.
Na dobíjení elektronických peněženek v CZK se nic nemění, protože při tom nedochází k měnové konverzi. Nadále tak bude moci kdokoli kartou Partners Banky dobít třeba Revolut na 1,5 mil. Kč (maximální denní limit debetní karty) a ten následně směnit na cizí měnu, avšak již za podmínek Revolutu.
Shrnutí v kostce
Multiměnový účet Partners Banky je příjemnou a funkční novinkou na českém finančním trhu. Pokud patříte mezi klienty typu „vše a pouze v mobilu“, bude se vám líbit a nebudete k životu potřebovat Revolut. A možná že ani další českou banku.
✅ Funkční multiměnový účet s nadstandardním množstvím podporovaných měn.
✅ Férová, nízká marže. Oficiálně 0,45 % EUR a USD, 0,70 % ostatní měny
✅ Neomezený limit pro směnu v režimu 24/7. (Minimální výše směny je ekvivalent 43 Kč.)
✅ Žádné měsíční poplatky a další podmínky pro službu směny.
✅ Z měnové složky lze po konverzi poslat i tuzemskou platbu. Platba odejde jako standardní v režimu D+1.
✅ Zůstávají nejlepší kurzy u debetní karty, stále s nulovou marží pro platby u obchodníků i pro výběry z bankomatů (vyjma dobíjení elektronických peněženek).
✅ Debetní karta má denní limit 1,5 mil. Kč.
✅ Europlatby (SEPA) bez poplatku.
✅ Pevný poplatek za příchozí a odchozí ne-eurovou platbu.
✅ Česká banka, česká zákaznická podpora, české pojištění vkladů.
✅ TCCL (zprostředkovatel) platbu směřuje přes odpovídající korespondenční banku nebo lokální clearing v dané měně a zemi. Díky tomu může být platba zpracována jako lokální převod, případně jako zahraniční platba podle konkrétní měny a cílové banky. Často tak odpadnou poplatky korespondenčních bank.
✅ Stejný princip platí i pro příchozí neeurové platby. Peníze jsou přijaty přes korespondenční síť TCCL a po zpracování připsány na váš účet.
⚠️ O víkendech je směný kurz Směnárny horší, protože jsou finanční trhy zavřené. Pokud vás netlačí čas, směnu proveďte až v pondělí nebo předem v pátek.
⚠️ Nelze použít platby OUR a BEN. Partners Banka všechny platby odesílá jako SHA.
⚠️ Poplatek 200 Kč i za příchozí zahraniční platbu patří mezi vyšší, bankovní konkurence je má už nižší (ale s horšími kurzy).
❌ Nepodporuje okamžité SEPA platby, ale připravují se a budou.
❌ Na výpisu složky měny je české číslo účtu, přesnější by bylo britské. Tedy skutečně používané číslo účtu.
❌ Multiměnový účet nelze použít pro společné účty, vždy jen pro hlavní účet. Společný účet je vždy v CZK bez možnosti využití služby Směnárny.