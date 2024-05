Moneta koupí Air Bank a nechá si její jméno. Otázky a odpovědi k velké bankovní změně

Kdy má ke změně dojít?

Ke spojení má dojít podle plánu, na kterém se obě strany transakce dohodly, k 1. červenci roku 2019.

Co to znamená pro stávající klienty?

Zatím se pro klienty Air Bank, Home Creditu ani Monety nemění vůbec nic. Celá transakce je na začátku. Ještě není jisté, zda k ní nakonec dojde. Nyní se čeká na valnou hromadu Monety, která by měla proběhnout do konce roku 2018. Na ní akcionáři rozhodnou, zda s obchodem souhlasí. Pokud se to stane, budou obchod schvalovat příslušní regulátoři – například Česká národní banka.

Až po úspěšném dokončení transakce se bude řešit konkrétní budoucí fungování spojené banky, tedy třeba to, jakou mobilní aplikaci bude banka do budoucna používat nebo jaké budou podmínky na spořicích účtech. Například majitelé hypoték ale mohou být v klidu – sjednaný úrok si podrží až do konce stávající fixace.

Jak se bude spojená banka jmenovat?

Air Bank. Značka MONETA Money Bank stejně jako Home Credit z českého (a v případě Home Creditu i slovenského) trhu zmizí. Důvod? Bankéřům ze skupiny PPF se za sedm let působení na trhu podařilo vybudovat značku, kterou lidé opravdu mají rádi. A i když i Monetu přijali lidé v Česku podle průzkumů dobře, Air Bank je takzvaný „Love Brand“. Kocour z reklam Monety u lidí bodoval, na sympatického bankéře to ale jednoduše nestačí. I spojená banka se navíc bude chtít vymezovat proti tradičním bankám, na čemž je založený úspěch současné Air Bank.





Od začátku budování Air Bank jsme se snažili na český bankovní trh přinést výraznou změnu. Spojení s Monetou, ke které mám osobně velký respekt, naši schopnost disrupce ještě zvýší a přinese reálnou hodnotu klientům, zaměstnancům i akcionářům všech zúčastněných stran. Potenciál tohoto spojení je obrovský. Jsem přesvědčen, že jsme společně schopni ho velmi dobře využít, říká Jiří Šmejc, výkonný předseda představenstva skupiny Home Credit.

Kdo koho kupuje a za kolik?

Moneta má podle dohody koupit Air Bank a český a slovenský Home Credit. Skupina Home Credit ze skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera za to dostane kromě téměř sedmi miliard korun také čtvrtinový podíl v nové a „větší“ Monetě, která bude vystupovat pod značkou Air Bank.

V tiskové zprávě Home Creditu je to přesně specifikováno takto: Hodnota zamýšlené transakce je 19,75 miliardy korun. Při jejím vypořádání získá Moneta 100% podíly v Air Bank a v českém a slovenském Home Creditu. Skupina Home Credit v rámci vypořádání transakce získá úpisem 165,6 milionu nově vydaných akcií Monety v hodnotě 13 miliard korun. Tím se skupina Home Credit stane významným akcionářem banky s podílem 24,48 %. Zároveň v rámci vypořádání transakce zaplatí Moneta skupině Home Credit částku 6,75 miliardy korun.

Jaký je cíl transakce?

Vybudovat ze dvou středně velkých bank a významného poskytovatele spotřebitelských půjček jednu velkou banku, která bude ještě úspěšněji konkurovat největším bankám v Česku a tím zvýšit zisk pro akcionáře o více jak desetinu. Pomoci k tomu má i plánovaná úspora nákladů ve výši nejméně 10 procent současných nákladů. Kde úspory vzniknou? Díky optimalizaci pobočkové sítě a výdajů na reklamu, postupnou migrací na společnou IT platformu a odstraněním duplikujících se funkcí, uvádí Moneta v tiskové zprávě.

Jak velká bude spojená banka?

Podle počtu klientů třetí největší, když předběhne i Komerční banku, podle bilanční sumy, tedy zjednodušeně řečeno podle velikosti všech bankovních obchodů, pak šestou největší.





Počet klientů nové banky bude přesahovat dva miliony – milion klientů Monety, 637 tisíc klientů Air Bank a 469 tisíc klientů Home Creditu v Česku a na Slovensku. Pro srovnání: nejvíc má podle dat agentury ČTK Česká spořitelna (4,7 milionu), druhá je ČSOB (3,7 milionu) a třetí momentálně Komerční banka (1,7 milionu).

Objem aktiv Monety, Air Bank a Home Creditu k polovině roku 2018 dělal podle výpočtu deníku E15 dohromady 312 miliard korun. První byla v tomto ohledu ČSOB (1443 miliard Kč), druhá Česká spořitelna (1432 miliard), třetí Komerční banka (1113 miliard), čtvrtá UniCredit Bank (799 miliard) a pátá Raiffeisenbank (346 miliard).

Banka bude také silná ve spotřebitelských půjčkách, kde posílí současnou druhou pozici Monety na trhu, naopak v případě hypoték zůstane menším hráčem s podílem na trhu v řádu jednotek procent.

Co věc znamená pro akcionáře Monety?

Podle první reakce trhu to nevypadá na velké nadšení akcionářů. V pondělí, tedy v den oznámení transakce, akcie Monety na pražské burze ztrácely i přes čtyři procenta. I ve středu se cena za akcii pohybovala pod úrovní, na které zavřela minulý týden. Vedení Monety i PPF akcionářům každopádně slibují nárůst zisku, pokud ke spojení dojde.

Výrazný nárůst počtu klientů a celkových aktiv může bance pomoci účinněji konkurovat největším hráčům na trhu, na druhou stranu jako jedno z rizik vidíme ještě výraznější zaměření na nezajištěné spotřebitelské úvěry (Home Credit), které mohou vést k vyšším rizikovým nákladům při zpomalení růstu ekonomiky, hodnotí spojení Milan Lávička, analytik J&T Banky.

Akcie Monety se kompletně obchodují na burze a vlastnická struktura je nyní velmi roztříštěná. Pokud k obchodu skutečně dojde, stane se PPF (přes skupinu Home Credit) největším minoritním akcionářem. Už nyní se objevují spekulace, že PPF se nakonec může pokusit ve spojené bance získat většinu.

Tomáš Pfeiler ze skupiny Cyrrus, jejíž klienti do akcií Monety investovali, řekl Hospodářským novinám, že PPF nakonec nemusí zůstat jen u dnes dohodnutého podílu v nové bance. Pro PPF může představovat tato transakce ‚nohu do dveří‘ tohoto peněžního ústavu, protože jeho akcionářská struktura je roztříštěná, řekl. PPF další plány zatím nekomentovala.

Kdo spojení vymyslel?

Zhruba jeden rok jsme o tom diskutovali s pány Kellnerem a Šmejcem, neboť jsem to byl já, kdo za nimi přišel s touto myšlenkou. Na celé transakci jsme začali opravdu pracovat před pěti měsíci, uvedl Tomáš Spurný, generální ředitel Monety během telefonní konference s analytiky a akcionáři.