Modré zóny v Brně: Tipy, jak minimalizovat platby za parkování

V oblasti parkování máme ve větších sídlech systém, kterým se „místní“ výrazně, řádově, zvýhodňují oproti „nemístním“ obyvatelům. Místní, který využívá veřejné prostranství v okolí výrazně více a má více možností vyřešit si parkování soukromě, tak přesto platí řádově méně než nemístní. Za rok třeba i méně než nemístní za den parkování.
Je to další způsob, jak větší sídla přesvědčují lidi, aby si raději zřídili trvalý pobyt ve větším sídle na úkor menších. O jak velké přerozdělování jde, je načrtnuto v článku Rodičovské vouchery v Brně aneb Boj obcí o trvalý pobyt občanů.
Nedávno senátoři navrhli zrušení zvýhodnění největších měst s poukazem na to, že nastavení není transparentní a neměří ani všem krajským městům stejně. Podle mě by každé obci mělo jít na obyvatele stejně. I tak větší obce, tedy krajská města, zdědí historické zvýhodnění, stále budou mít úspory z rozsahu a budou přitahovat lidi z důvodu jejich koncentrace.
Krajské úřady, soudy a další veřejné služby přitom nemusí být v krajském městě. Naopak v menších městech budou levnější nájmy a nemovitosti jak pro samotné úřady, tak pro zaměstnance. Uvidíme.
Pojďme se nicméně podívat, kolik stojí parkování v Brně, jaké jsou podmínky, ale také zda lze placení nějak optimalizovat.
Modré zóny v Brně stručně
Modré zóny v Brně jsou rozděleny do mnoha číslovaných oblastí a ty patří do tří zón: A, B a C. Oblasti jsou důležité pro princip květinky u ročních plateb. Oprávnění totiž platí pro oblast, kde například máte trvalý pobyt, ale také ve všech sousedních oblastech. Výjimkou je oblast 1–01, jediná oblast zóny A, tedy historické centrum Brna.
Rezidenti, tedy osoby s trvalým pobytem nebo vlastníci nemovitosti v Brně, platí za první své auto parkující na veřejném prostranství 800 Kč ročně. „Své“ znamená, že jsou jeho provozovatelem nebo vlastníkem. Za druhé auto platí 8000 Kč a za třetí a další 12 000 Kč.
Abonenti, tedy podnikající fyzické nebo právnické osoby se sídlem či provozovnou nebo vlastnící nemovitost, platí 4000 Kč za první auto a 18 000 Kč za další. Návštěvníci, respektive provozovatelé auta, platí 40 Kč za hodinu v zóně B, 30 Kč za hodinu v zóně C, případně 16 000 Kč ročně nebo 1600 Kč měsíčně. V zóně A nemůžete parkovat. V zónách B a C má kdokoliv po registraci první hodinu parkování zdarma, jednu hodinu v B a jednu hodinu v C.
V zóně B není nutné platit ani se registrovat v sobotu, ve státní svátek a v neděli do 17 hodin. Se zónou B se můžete setkat kolem historického centra, ale například i na Lesné.
V zóně C se nemusíte registrovat ani v pracovní dny od 6:00 do 17:00.
Každý rezident si může požádat o určitý počet hodin parkování zdarma a k tomu si jednou ročně může přikoupit poloviční počet hodin za 200 Kč. V zóně A nebo B získá zdarma 200 hodin a může přikoupit 100 hodin, v pásmu C získá 100 hodin a může přikoupit 50 hodin. Ty pak může přidělovat registračním značkám návštěv nebo řemeslníků s přesností na minutu.
Pozor na to, že na jeden účet můžete mít v jeden čas registrovánu jen jednu návštěvu. Pokud pořádáte oslavu a potřebujete více návštěv, musíte mít více účtů s nenulovým zůstatkem. Nebo první návštěva využije svou první hodinu zdarma a druhá bude na návštěvnických hodinách; následně se prohodí a oslava bude limitována dvěma hodinami. Stejný problém nastane, pokud si na jeden čas objednáte více řemeslníků nebo přijedou více auty.
Kromě těchto možností je zde speciální zóna E pro dobíjecí místa elektromobilů a dále parkovací domy a parkoviště se speciálními cenami: https://www.parkovanivbrne.cz/parkovani-dalsi
Motocykly mohou zdarma a bez registrace parkovat na místech pro ně vyhrazených. Po registraci, k níž nepotřebujete mít trvalý pobyt ani vlastnit nemovitost, mohou zdarma parkovat kdekoliv. U motorek tedy máme rovnost mezi „místními“ a „nemístními“.
Modré zóny v Brně na příkladu
Mějme třeba pár se dvěma dětmi a několika příbuznými v okolí, který se nově přistěhoval do právě koupeného bytu vedeného na jednoho z partnerů. Mají auto, které je vedené, jako vlastník i provozovatel, na druhého z nich.
Během stěhování buď platí návštěvnický tarif, nebo využijí návštěvnické hodiny vlastníka nemovitosti, ať už na vlastní, nebo cizí auto. Pokud se budou stěhovat přes den v zóně C, neplatí nic. V zóně A tuto možnost nemají.
Protože auto vlastní jeden z nich, ale nemovitost druhý, nemají nárok na rezidentní roční sazbu pro své auto. Buď si vlastník auta změní trvalý pobyt do dané oblasti, ne nutně do daného domu, navíc adresa trvalého pobytu se podle zákona určuje s přesností na dům, nikoliv na byt. To bude stát poplatek za změnu trvalého pobytu, tedy 50 Kč u osob starších 15 let, a oznamování nového trvalého pobytu řadě subjektů. Získají tak nicméně i další návštěvnické hodiny.
Nebo se vlastník bytu stane provozovatelem vozidla. To bude stát 800 Kč za motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly a bude nutná změna dokladů vozidla. Pozor, musíte také znovu vyřešit pojištění auta a pravděpodobně bude pojištění o něco málo dražší, než když je vlastník a provozovatel tatáž osoba. Lze změnit i vlastníka, ale zde se může u starších vozidel platit ekologický poplatek.
V obou případech pak budou moci se svým autem parkovat nejen ve své oblasti, ale i v sousedních oblastech, s výjimkou oblasti 1–01. Vyřízení oprávnění vyžaduje doložení příslušných dokladů a trvá obvykle pár dní, může ale trvat až 30 dní.
Jak optimalizovat cenu parkování
Snažte se, aby návštěvy pokud možno přijížděly i odjížděly o víkendech, svátcích, tedy v zónách B a C, případně i ve všední den od 6 do 17 hodin v zóně C. Nemusí se nijak registrovat ani nic platit. Pozor, v zóně B je nově v neděli od 17 hodin už placené období.
Snažte se, aby se návštěvy na první hodinu registrovaly samy, využijí tak svou první hodinu zdarma. Pokud za vámi například přijedou v neděli a odjíždějí v 18 hodin v zóně B, nikdo z vás díky tomu nemusí zaplatit ani korunu. Pozor, pokud se rozhodly absolvovat více návštěv za den, mají nárok jen na jednu hodinu v zóně B a jednu hodinu v zóně C, nikoliv na hodinu pro každou oblast.
Pokud chcete, aby daná návštěva byla u vás déle, navažte na její registraci první hodiny návštěvnickými hodinami, i kdybyste si je měli přikoupit. Místo 30 nebo 40 Kč za hodinu s přesností na půlhodinu, které by platila návštěva, platíte 2 Kč za hodinu v zónách A a B, případně 4 Kč za hodinu v zóně C, a to s přesností na minuty. Osobně rezervuji čas na mnoho hodin dopředu a pak při odjezdu návštěvy zkrátím registraci na skutečnou délku. V zóně A se k vám návštěvy vozidlem legálně nedostanou bez vaší pomoci.
Jak optimalizovat cenu parkování pomocí návštěvnických hodin zdarma
Někteří rezidenti zjistí, že mají návštěv více, a budou si proto přikupovat hodiny. Jiní naopak zjistí, že návštěvnické hodiny vlastně nevyužijí a že jim propadá většina, nebo dokonce všechny hodiny: návštěvy buď nechodí, nebo přijedou veřejnou dopravou, motocyklem, na kole či přijdou pěšky. Taková čtyřčlenná rodina, tedy rodiče a dvě děti, která má v okolí třeba staršího příbuzného, má ročně přístup k pěti dávkám hodin zdarma a až k pěti přikoupením.
V prvním přiblížení je jasné, že využít zdarma hodiny, o kterých s jistotou víme, že by nám propadly, dává smysl. A jak je využít? Prostě je využijte na období, kdy vám skončí roční oprávnění na auto, a své auto registrujte jako návštěvu. Na kolik vám jedno návštěvnické období minimálně vystačí? Záleží na zóně, viz tabulka:
|Zóna
|Počet dnů od pondělí
|Procento roku
|A
|8 dnů a 8 hodin
|2,28 %
|B
|10 dnů a 1 hodina
|2,75 %
|C
|9 dnů a 20 hodin
|2,69 %
S návštěvnickými hodinami tedy můžete ušetřit cca 3 % roční ceny oprávnění. Pokud platíte 800 Kč, není to mnoho, zhruba 18 až 22 Kč. Pokud ale máte návštěvnických oprávnění jako v našem příkladu pět, jsme na 90 až 110 Kč. Pokud s autem jezdíte a návštěvnické hodiny přerušíte na dobu, kdy jste s autem v práci, u příbuzných nebo jinde, ušetříte ještě o něco více. Pokud si na období po skončení ročního oprávnění naplánujete dovolenou či dovolené, nebo to tak prostě vyjde, ušetříte další peníze.
Celkem snadno tak po skončení ročního oprávnění můžete mít třeba dva měsíce, kdy parkujete jako návštěva. Pokud k vám nějaké návštěvy jezdí, samozřejmě si pro ně nechte část hodin. O to se vám úspora sníží.
Jak optimalizovat cenu parkování pomocí přikoupených návštěvnických hodin
Vyplatí se přikoupit návštěvnická oprávnění a využít je na parkování vlastního auta? Můj hrubý odhad byl, že ne. Pro článek jsem si ale dal tu práci a spočítal, kdy ano a kdy ne, viz tabulka.
|Zóna + pořadí auta
|Roční cena
|Kolik stojí týden
|Možno přikoupit
|Cena přikoupení
|Kolik dnů od pondělní půlnoci
|Kolik stojí týden přikoupení
|A 1.
|800 Kč
|15,24 Kč
|100
|200 Kč
|4 dny a 4 hodiny
|48 Kč
|A 2.
|8000 Kč
|152,38 Kč
|100
|200 Kč
|4 dny a 4 hodiny
|48 Kč
|A 3+
|12 000 Kč
|228,57 Kč
|100
|200 Kč
|4 dny a 4 hodiny
|48 Kč
|B 1.
|800 Kč
|15,24 Kč
|100
|200 Kč
|5 dnů a 21 hodin
|34,04 Kč
|B 2.
|8000 Kč
|152,38 Kč
|100
|200 Kč
|5 dnů a 21 hodin
|34,04 Kč
|B 3+
|12 000 Kč
|228,57 Kč
|100
|200 Kč
|5 dnů a 21 hodin
|34,04 Kč
|C 1.
|800 Kč
|15,24 Kč
|50
|200 Kč
|5 dnů a 22 hodin
|33,80 Kč
|C 2.
|8000 Kč
|152,38 Kč
|50
|200 Kč
|5 dnů a 22 hodin
|33,80 Kč
|C 3+
|12 000 Kč
|228,57 Kč
|50
|200Kč
|5 dnů a 22 hodin
|33,80 Kč
Tabulka si nicméně žádá dopřesnění. V prvním sloupci je vedle zóny pořadí auta. Dále počítám s tím, že rok má 52,5 týdne. V zónách B a C počítám s týdnem bez svátků. Počet dnů je počítán od pondělní půlnoci, přičemž nejdříve čerpám hodiny zdarma a na ně navazuji přikoupenými hodinami.
Uvádím tedy vlastně minimální hodnoty, protože pokud v daném období vyjde svátek nebo pokud vám skončí roční oprávnění jindy než v neděli, bude placených hodin méně, a tudíž vám návštěvnické hodiny vydrží déle. V tabulce chybí šestice řádků pro případ, že nemáte nárok na rezidentní parkování a koupili byste si roční návštěvnické oprávnění za 16 000 Kč, případně měsíční za 600 Kč. Princip je stejný.
Pokud byste si dali tu práci, můžete každý den v zónách B a C ušetřit navíc hodinu tím, že byste si jednu „placenou“ hodinu „zaplatili“ přímo. To v tabulce nezohledňuji. Celkově tak můžete získat až 11 hodin hrazených z návštěvnických hodin zdarma a až 6 hodin z hodin přikoupených, což díky neplaceným víkendům a svátkům může přinést i několik dní navíc.
Stručně: pokud někdo vlastní více aut a nemůže nebo nechce u druhého auta přepsat provozovatele na někoho, kdo žádné auto nevlastní ani neprovozuje, vyplatí se mu přikoupit návštěvnické hodiny a ty použít místo prodlužování ročního oprávnění. Roční oprávnění si pak zřiďte, jakmile návštěvnické hodiny dojdou, respektive si roční oprávnění s předstihem pořiďte ode dne, kdy už vám návštěvnické hodiny nepokryjí celý den.
Pokud máte jako v příkladu pět návštěvnických oprávnění, budete směrovat dovolené či jiné cesty autem na toto období a budete využívat hodinu zdarma, můžete ušetřit i pár stovek, když máte jedno auto. A ušetříte klidně i několik tisíc, pokud máte aut více.
Shrnutí
Největší úsporu při parkování získáte, když auto nebudete potřebovat, budete jezdit veřejnou dopravou, na kole nebo na motorce, případně budete mít soukromé parkovací místo. Pokud se bez auta neobejdete, minimalizujte počet parkování. „Místní“ mohou dosáhnout výrazných úspor koupením ročního oprávnění. Pokud v Brně vlastníte nemovitost nebo máte trvalý pobyt a současně jste provozovatelem nebo vlastníkem daného vozidla, stačí vám pro první auto 800 Kč ročně. Jinak si připravte 16 000 Kč ročně, případně se připravte na placení každého parkování zvlášť s první hodinou denně zdarma.
Náklady za parkování můžete mírně optimalizovat pomocí návštěvnických oprávnění, vlastních či cizích. Tyto optimalizace mohou být zajímavé především pro ty, kdo opravdu potřebují šetřit každou korunu nebo z principu nechtějí dávat obci korunu navíc. Případně pro ty, kdo mají více aut.