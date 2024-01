Mobilem letos zaplatíte i tam, kde neberou platební karty

Air Bank 23. ledna 2024 oficiálně představila možnost bezhotovostních plateb u obchodníků, kteří nevlastní platební terminál a doposud odmítali přijímat platební karty. Unikátní platební řešení má název Cvak (odvozeno od slova „zacvakat“) a od toho dne jej může svým zákazníkům nabízet prvních 500 drobných obchodníků, kteří se v prosinci 2023 přihlásili do pilotního provozu.

Letos už by se tedy nemusely znovu opakovat příběhy z dovolených, kdy v kempu nemáte šanci zaplatit kartou a jste odkázáni na jediný bankomat vzdálený několik kilometrů, u kterého si vystojíte frontu s dalšími naštvanými výletníky. A to i v tak luxusních lokalitách, jako je třeba Lipno.

Systém Cvak vyvinula Air Bank, která je i jeho vlastníkem a v průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku se do něj zapojí i další tři banky: Fio banka, mBank a MONETA Money Bank.

Principem Cvaku je umožnit bezhotovostní platbu mezi obchodníkem a zákazníkem přímo z účtu na účet (pokud má zákazník účet u některé ze zapojených bank), anebo kartou, jestliže má účet u jiné banky, a to bez nutnosti existence klasického platebního terminálu.





Řešení pro řemeslníky, stánkaře i obchůdky s obsluhujícím majitelem

K placení Cvakem budete jako zákazníci potřebovat jenom chytrý mobil s nainstalovaným mobilním bankovnictvím jedné z výše uvedených bank, anebo pokud máte účet u jiné banky, je nutné mít v mobilu digitální platební kartu. Cvakem totiž může zaplatit úplně každý, bez ohledu na to, u které banky má účet.

Stejně tak mohou Cvak využívat úplně všichni obchodníci, ať už mají účet kdekoli. V první fázi je Cvak určený pro drobné podnikatele – OSVČ, jako například pro kadeřnice, prodejce u stánků na tržištích, řemeslníky a podobně. Air Bank se však toto řešení chystá zavést i pro podniky s více zaměstnanci, tedy například pro restaurace.

Zrychlení a zjednodušení plateb, online dostupnost pohodlně přes mobil, bankovnictví bez absurdních poplatků, a to vše s důrazem na poskytování toho nejlepšího zákaznického zážitku. V Česku však dnes kolem poloviny transakcí ve službách a kamenných obchodech stále probíhá hotově, zejména u malých podnikatelů. A to je obrovská příležitost pro další pozitivní změnu, další bankovní revoluci, kterou mají právě teď chuť a sílu společně spustit ty nejinovativnější banky na trhu, říká Michal Strcula, generální ředitel a předseda představenstva Air Bank.

Jak funguje Cvak pro obchodníky

Jako OSVČ se zaregistrujete do systému na webové stránce cvak.cz a stáhnete si aplikaci do svého mobilního telefonu. Přes tuto aplikaci také vyřídíte smlouvu a všechny nutné náležitosti. Poštou vám během 3–5 dnů přijde plastová NFC fialová karta, která bude sloužit jako takový malý „terminál“. Připomínáme, že v tuto chvíli ještě není systém funkční pro nové zájemce, kteří se v průběhu prosince 2023 nepřihlásili do pilotního provozu. Ostrý provoz má odstartovat v průběhu února a čtenáři Měšce se to od nás včas dozví.





Až budete jako obchodníci zaregistrováni do Cvaku a obdržíte od banky svoji plastovou NFC kartu, spárujete si Cvak se svým bankovním účtem, který využíváte k podnikání. Můžete i nadále používat účet, na který jste zvyklí, u kterékoli banky.

Další postup bude následující:

Když bude chtít váš zákazník zaplatit, otevřete si ve svém telefonu aplikaci Cvak, napíšete do ní částku k zaplacení.

Zákazník pak jenom svůj telefon odemkne a přiloží ho k plastové kartičce. Na displeji se mu objeví možnost úhrady a platbu pouze potvrdí.

Vy pak ve své aplikaci Cvak uvidíte, zda se platba zdařila.

Air Bank – bezhotovostní platba Cvak Autor: Air Bank a.s.,

Co musíte udělat jako zákazníci

Jako zákazníci si žádnou další aplikaci do mobilu stahovat nemusíte.

Jestliže jste klientem některé z výše uvedených bank a máte nainstalované mobilní bankovnictví, pak se platba provede přímo z vašeho účtu na účet obchodníka.

Pokud máte účet u jiné banky a máte v mobilu digitalizovanou platební kartu, pak se platba provede přes Google Pay nebo Apple Pay jako platba kartou.

Při placení musíte být připojeni k internetu, mít telefon odemknutý a zapnutou funkci NFC. A zároveň nesmíte mít otevřenou Peněženku Google nebo Apple nebo jakoukoli jinou platební aplikaci.

Bezhotovostní platba Cvak. Z účtu na účet, nebo kartou prostřednictvím Apple Pay či Google Pay Autor: Air Bank a.s.,

Jaké bude mít obchodník poplatky za příjem plateb na Cvak

Silným argumentem malých podnikatelů pro odmítání plateb kartou jsou vysoké bankovní poplatky za terminály a jejich nepřehledná struktura, to vše spojené s nepříjemnou administrativou. Podle průzkumů bank zapojených do Cvaku přijímá bezhotovostní platby pouze 20 % drobných podnikatelů.

Poplatky obchodníků se liší podle typu karty, obratu obchodníka, případně od výše platby. Jaké všechny poplatky musí obchodník hradit?

Poplatek za zpracování poskytovateli platebního řešení (Acquirer Fee), který je variabilní, nebo fixní,

poplatek karetní společnosti (Card Scheme Fee), rovněž variabilní, nebo fixní,

mezibankovní poplatek

a roční náklad na terminál.

Minimální platba pak činí 1,6 % z obratu obchodníka, přičemž jeho horní hranice se dá vypočítat jen velmi složitě.

Cvak bude mít procentní poplatek ve výši 0,80 % z plateb získaných jeho prostřednictvím.

Příklad: Kolik zaplatí na poplatcích stánkař z každých 1000 Kč, pakliže proběhne 5 nákupů s průměrnou hodnotou 200 Kč? Platební terminál Procentní poplatek z transakce 1,5 % = 15 Kč,

fixní poplatek za transakci 5×1,70 Kč = 8,50 Kč

celkem 23,50 Kč + náklady na terminál. Cvak Procentní poplatek z transakce 0,8 %,

celkem 8 Kč.

V této nové platební metodě vidíme příležitost k významnému posunu v systému přijímání bezhotovostních plateb u malých podnikatelů a živnostníků, kteří jsou skutečnou páteří naší ekonomiky. Na druhou stranu mě mrzí, že u takové příležitosti nevidím banky další, především ty největší, říká Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA Money Bank.

Podle ekonoma Metropolitní univerzity Praha a člena Národní ekonomické rady vlády (NERV) Dominika Stroukala přináší digitální řešení Cvak příležitost pro zvýšení objemu bezhotovostních plateb, a tudíž podílu na HDP ve výši cca 60 mld. Kč ročně.

V Česku je hotovost na ústupu a je dobře, když trh reaguje na změnu preferencí lidí. Finanční přínos by rychle pocítili hlavně obchodníci, tím pádem by ale vydělal také stát a samozřejmě by z toho těžili i samotní spotřebitelé, říká Stroukal.

Jak to funguje po technické stránce Provozovatelem aplikace Cvak je Air Bank. Pokud budete mít dotazy nebo potíže s aplikací, kontaktujete Air Bank. Poskytovatelem platebního řešení je Global Payments. S touto společností nejprve musíte uzavřít smlouvu, jejíž součástí bude i akceptace klasických (tedy i plastových) platebních karet. (Viz obchodní podmínky.) Teprve poté vám Air Bank pošle NFC kartu pro příjem plateb. Platební transakce provedená mimo Cvak-Cvak (např. přes Apple Pay, Google Pay) už bude mít pravděpodobně jiný (vyšší) poplatek, který bude předmětem dohody s Global Payments. Podrobnosti na webu služby nejsou, ale vyplývají z odkazovaných obchodních podmínek. (Pokud by tomu tak nebylo, šlo by o nejnižší poplatek na trhu za akceptaci jakýchkoliv karet pro běžné, malé obchodníky.)

Cvak, nebo platba QR kódem?

Další možností, kterou mohou obchodníci využívat v případě, že nechtějí přijímat platby kartou (anebo má jejich terminál výpadek), jsou platby pomocí QR kódu. Nebylo by tedy levnějším a jednoduchým řešením využívat tento způsob placení?

Potíž je v tom, že pomocí QR kódu nezaplatíte kartou, ale jen převodem z účtu na účet, říká ředitel divize Produkty a inovace Air Bank Jiří Suchý. Další nevýhodou je, že si obsluha nemůže v některých případech ihned ověřit, že platba proběhla, například u bank, které nemají okamžité platby. Odpadá sice poplatek 0,8 % z tržby získané pomocí Cvaku, ale obchodníkova banka si zase může účtovat poplatek za příchozí platby.