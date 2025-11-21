Mobil fungoval, ale příslušenství k němu se kazilo. Odstoupení od kupní smlouvy však soud smetl ze stolu

Máte nárok na vrácení peněz (kupní ceny), když opakovaně (vícekrát) reklamujete příslušenství, ale ne hlavní koupenou věc? Zákaznice uplatnila 5 reklamací. Jedna byla irelevantní, ale ostatní 4 byly uznány, přesto nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy a její zrušení a vrácení peněz (kupní ceny). Proč?
Mobilní (chytrý) telefon s příslušenstvím ji stál 12 999 Kč, které zaplatila postupně ve splátkách. Jenže zakoupené zboží musela pro vady vícekrát reklamovat.
Bylo 5 reklamací, z toho 4 uznané a 1 zamítnutá pro formální nedostatky, takže šlo vlastně o 4 řádné a uznané reklamace.
Telefon byl zakoupen 3. 8. 2020. V souvislosti se zakoupeným zbožím došlo opakovaně k reklamaci, a to:
- 3. 10. 2020, přičemž vada byla popsána jako vada reproduktoru a chrčení obou sluchátek; reklamace byla vyřízena pouze výměnou sluchátek,
- 5. 6. 2021, s tím, že vada byla popsána jako špatná funkce reproduktoru, který i po zesílení nehrál dostatečně nahlas a chrčení sluchátek na basech; reklamace byla vyřízena výměnou sluchátka samotného telefonu, výměnou sluchátek a „vyčistěním zvukovodů“,
- 27. 9. 2021 pro chrčení sluchátek při hlubokých tónech; reklamace vyřízena výměnou sluchátek,
- 9. 3. 2022 pro vadu nabíjecího adaptéru (nabíječky); reklamace byla odmítnuta pro nedodání IMEI mobilního přístroje (mezinárodního identifikačního čísla mobilního zařízení), k němuž měl adaptér patřit,
- 4. 4. 2022 pro nefunkční nabíjecí adaptér, reklamující současně uvedla, že se jedná o čtvrtou vadu, a proto od kupní smlouvy odstupuje. Reklamace byla vyřešena výměnou nabíjecího adaptéru, prodejce současně uvedl, že odstoupení od smlouvy z důvodu vad příslušenství není možné.
Zákaznice následně prodejci oznámila, že odstupuje od kupní smlouvy. A aby to bral prodejce vážně, spojila oznámení o odstoupení od smlouvy současně s předžalobní upomínkou před podáním žaloby na vrácení kupní ceny ve výši 12 999 Kč, kterou začala po prodejci vymáhat právní cestou.
Co je předžalobní upmínka, jaký má význam a proč je dobré ji poslat, než podáte žalobu k soudu
Předžalobní upomínku, i když se chystáte podat žalobu, posílat žalované straně nemusíte, není to povinnost, ale rozhodně se vám to vyplatí, abyste v případě vítězství (úspěchu) v soudním řízení získali i náhradu nákladů vynaložených na vedení soudního sporu.
Kdy je vhodné poslat takovou výzvu k plnění (předžalobní upomínku) a jaký má v praxi význam a jak vám prospěje ohledně nákladů, které vynaložíte na soudní spor, jsme podrobněji vysvětlovali v několika článcích:
Poté, co prodejce předžalobní upomínce nevyhověl a kupní cenu nevrátil, zákaznice podala žalobu. Tu zamítl jak soud prvního stupně, tak soud odvolací.
Proč soudy zamítly žalobu na vrácení peněz – kupní ceny, i když došlo k více reklamacím
Odvolací soud podobně jako soud prvního stupně zhodnotil, že 3 ze 4 uplatněných reklamací (nepočítaje zamítnutou reklamaci ze dne 9. 3. 2022) se netýkaly samotného mobilního telefonu, nýbrž jeho příslušenství, konkrétně sluchátek dodaných společně s telefonem a v jednom případě nabíjecího adaptéru.
Reklamované vady (kromě té z 5. 6. 2021 – vnitřního reproduktoru) neznemožňovaly řádné užívání věci hlavní – tj. mobilního telefonu. V případě ostatních reklamací nebylo zjištěno, že by se popisované vady týkaly samotného mobilního telefonu (věci hlavní) a že by musely být řešeny jeho opravou; vždy došlo k výměně reklamovaných sluchátek, resp. nabíjecího adaptéru. Proti způsobu vyřízení reklamací přitom zákaznice (žalobkyně) nic nenamítala.
Nedošlo k tomu, že by se na telefonu projevil současně větší počet vad (3 vady současně), což je potřeba k nároku na odstoupení od smlouvy, ani nenastala situace, kdy by se stejná vada po provedené opravě věci hlavní objevila opakovaně. Vadu odnímatelných sluchátek nelze považovat za vadu znemožňující řádné užívání samotného mobilního telefonu.
Soud akcentoval, že příslušenství mobilního telefonu mohou tvořit různé doplňky, které lze k zařízení dokoupit samostatně, jež zvyšují uživatelský komfort. Mobilní telefon však lze bezesporu užívat bez sluchátek, aniž by byla narušena jeho primární funkce, kterou je uskutečňování telefonních hovorů.
Opakované vady se musejí týkat hlavní věci nebo její součásti, ne jen příslušenství
Odnímatelná sluchátka, jakož i adaptér, představují příslušenství, a nikoliv součást věci hlavní (mobilního telefonu).
Vyskytla-li se na mobilním telefonu pouze v jednom případě vada (která byla odstraněna), nelze souhlasit s názorem zákaznice, že opakované závady příslušenství mobilního telefonu ji opravňovaly k odstoupení od kupní smlouvy.
Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy pro opakované vady příslušenství
Zákaznice se ještě obrátila na Nejvyšší soud, ale ani u něj neuspěla.
Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku (spis. zn. 33 Cdo 2225/2023, ze dne 30. 9. 2025), uzavřel soudní spor mezi zákaznicí a prodejcem takto:
S ohledem na vztah věci hlavní a jejího příslušenství je potřeba z hlediska práva z odpovědnosti za vady zakoupené věci (čili při tzv. reklamaci) diferencovat samostatně vady věci hlavní a vady jejího příslušenství (neboť zásadně platí, že věc hlavní nesdílí osud svého příslušenství). Opakovaný výskyt vad příslušenství mobilního telefonu (sluchátek, nabíjecího adaptéru) v projednávané věci neopravňuje spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy i ve vztahu k věci hlavní (mobilnímu telefonu), na níž se projevila pouze v jednom případě vada, která byla odstraněna opravou, a poté se na ní již žádná další závada neobjevila.
NS ČR nadto dodává ve svém rozhodnutí, že v souladu s evropskými předpisy (předpisy Evropské unie) při nevýznamném rozporu se smlouvou nemá spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Za takový nevýznamný rozpor, který brání spotřebiteli odstoupit od smlouvy, lze spatřovat i vadu příslušenství mobilního telefonu.