Ministr slevových letáků padl, drahota zůstala

Nenasytní obchodníci. Přemrštěné marže. Zisk na úkor spotřebitelů. Zdeněk Nekula, ministr zemědělství z KDU-ČSL, se stal bojovníkem proti drahotě. Hlídal i slevové akce a letáky. Podával podněty na kontrolní orgány spadající pod jiná ministerstva. Ukazoval konkrétní obchody, které cosi nabízí ve slevě. Stal se i poradcem spotřebitelů, radil, aby potraviny nakupovali v akcích.

Byl to ministr, který vyslovil pochopení, že každý chce pokrýt své náklady. Ale někteří jdou dál a zkoušejí, co zákazník vydrží. Tomu nechceme nečinně přihlížet, vysvětloval ministr v březnu pro Právo. Zdají se vám potraviny v obchodech předražené? Můžete to nahlásit, informovala v březnu Vitalia.cz. Hlásit se to dalo na horkou linku Ministerstva zemědělství, které pro tyto účely zveřejnilo e-mailovou adresu podnetypotraviny@mze.cz .

Focení na půdě ČNB

Chtěl být v centru dění, chlubil se svým aktivismem a bojem s drahotou. A možná právě proto byl v dubnu ministr Nekula za své zásluhy v boji s drahotou pozván i na půdu ČNB. Právě Česká národní banka je na vládě nezávislou institucí zodpovědnou za inflaci a cenovou stabilitu. Její minulou politiku nelze od dnešní inflační epizody oddělit. Instituce centrální banky tak možná chtěla v době pádící inflace prezentovat svůj zájem o jednání s ministry, kteří v zápolení s drahotou mediálně září.

Byla to schůzka na vrcholné úrovni, s guvernérem Alešem Michlem a Janem Procházkou, radním ČNB. Závěrečné focení proběhlo u portrétu Rašína, prvorepublikového politika, který proslul svou deflační politikou. Možná to měla být i symbolika proklamací o drcení drahoty, o tom, že bezbřehý růst cen přece nelze tolerovat.

Ministr Nekula (uprostřed) byl pozván i na půdu České národní banky, instituce, která z Ústavy za cenovou stabilitu zodpovídá. Vlevo Jan Procházka, radní ČNB, vpravo Aleš Michl, guvernér ČNB. (4. 4. 2023) Autor: Česká národní banka

O čem ministr Nekula v budově ČNB jednal, není známo. Schůzku ale Nekula komentoval prostřednictvím svého twitterového účtu. Mělo jít o pracovní jednání: Probrali jsme samozřejmě i náš pohled na vysoké obchodní přirážky obchodních řetězců.

Nejedno poselství dnešního vedení ČNB komunikuje, že s inflací se má bojovat jinak. Nikoliv nutně rašínovským razantním utažením peněžní a úvěrové politiky a trýznivou recesí a utlumením hospodářství, ale třebas hledáním a pátráním po vinících inflace.

Podzimní nástup a lednové výzvy

Ještě loni na podzim ministr zemědělství Zdeněk Nekula volal tak maximálně po „transparentním trhu“ s potravinami. Také se chlubil, že sliby jsou plněny. Mezi zemědělce bylo rozděleno 831 milionů korun na dotacích.

Bylo to v době, kdy se jednalo o novele zákona o významné tržní síle a ministr vlády, která chtěla rozevřít deštník proti drahotě, chválil, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude moci nově kontrolovat přes 800 subjektů namísto 12 subjektů největších. Jde o dodavatele, jaký podíl trhu ovládají a jaké ceny stanovují.

Zákon byl v pozdějším boji s drahotou Ministerstvem zemědělství označen za … zásadní nástroj, který umožní ÚOHS prověřit celý řetězec výroby potravin, od zemědělců přes potravináře až po obchod . Právě v září loňského roku ministr Nekula poprvé na Twitteru zvolal: Boj mezi potravináři a obchodníky nesmí odnášet zákazník! Proto chceme transparentní trh s potravinami.





V lednu pana ministra zaujala cena cukru. Zapátral ve statistikách, aby zjistil, že se výrobní cena cukru mezi zářím a prosincem zvedla o šest korun za kilo. Producenti si podle ministrových slov zvýšení ceny zasloužili, energie pro energeticky náročnou výrobu holt cosi stojí a vytváří náklady.

Na televizních obrazovkách ale ministr zemědělství vyslovil údiv nad tím, že obchody zdražily kilo cukru o celých 14 korun. „Svícení na regál s cukrem“ na straně obchodníků přece tolik nestojí, zlehčoval ministr Fialovy vlády náklady obchodníků a dodal, že zákazníci si tak vysoké ceny nezaslouží. Prostřednictvím Twitteru pak komunikoval, že mu to hlava nebere a že obchodníky oslovil, aby cenu cukru vysvětlili.

Ťali jsme do živého, chceme vysvětlení po obchodnících, vyslovil tehdy Nekula pro CNN Prima News.

Únorový nástup ministra slevových letáků

Na začátku února se pak pan ministr pochlubil, že na konec měsíce svolal schůzku se zástupci zemědělců, zpracovatelů a obchodníků. Slíbil, že nad daty bude vedena racionální a věcná debata, jejímž vítězem bude spotřebitel.

Prezident Agrární komory Jan Doležal tehdy vyslovil, jak se cena cukru po signálu, který vyslal ministr zemědělství, začíná snižovat. Právě v únoru zazněla informace, že cena kila cukru klesla oproti prosinci o 1,77 Kč.

Nekula prostřednictvím tweetu oznámil, že nehodlá určovat ceny, ale prostor pro snížení obchodních přirážek existují. Ceny nemá kdosi koordinovat, ceny mají být výsledkem soutěžení na trhu. Na konci února následoval ministrův tweet o tom, že někteří hráči na trhu s potravinami se snaží zneužívat spotřebitele a šponují ceny, aby měli vyšší zisk . Schůzka nakonec proběhla, žádného závěru se nedobrala.

A výsledek? Antimonopolní úřad (ÚOHS) měl z podnětu ministra rozhodnout, zda obchodní řetězce nejednaly koordinovaně.

Nekula podal kvůli cenám cukru podnět na ÚOHS a ČOI, zaznělo v únoru z České tiskové kanceláře. Ještě na konci února začal ministr zemědělství pročítat slevové letáky obchodních řetězců.

Jeden z obchodníků si v letáku dovolil inzerovat slevu cukru z 39,90 Kč na 33 Kč za kilo, za cenu, která je podle statistik ČSÚ běžná. Ze strany ministra pak zazněla informace, že podal podnět k České obchodní inspekci z podezření na klamání spotřebitele.

Jeden z twitterových komentářů tehdy udeřil hřebíček na hlavičku: Super! Děkujeme, že sledujete letáčky řetězců. Nevíte, jestli je tenhle týden někde v akci hermelín?

Vláda rozevřela deštník proti drahotě a její ministr zemědělství se začal zabývat slevovými akcemi supermarketů. Kartel kvůli cukru? Ministr Nekula nechá prověřit… hlásilo únorové zpravodajství iDNES.cz.

Žalovat se nemá, ale hlásit se to musí

Ministr Nekula vyzval spotřebitele, aby ministerstvu posílali podněty na nekalé chování obchodních řetězců, výrobců potravin nebo zemědělců, informovala únorová tisková zpráva Ministerstva zemědělství. Z tiskové zprávy vyplývá, že na úrovni ministerstva proběhlo jednání, které mělo řešit, kteří hráči na trhu s potravinami zneužívají spotřebitele.

Ministr zopakoval, že z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že zvýšení obchodních přirážek bylo extrémní a u některých subjektů neodpovídá růstu nákladů. Vyzval také spotřebitele, aby právě na jeho ministerstvo zasílali jakékoliv podněty na nekalé, nemorální nebo jinak závadné chování obchodních řetězců, výrobců potravin či zemědělců, týkající se výroby a prodeje potravin.

Ministr komunikoval, že jeho ministerstvo sbírá podněty a tyto budou prošetřovány. S kolegy z našeho resortu podněty občanů projdeme, přidáme k nim ty, které už máme, a já osobně v zájmu všech spotřebitelů v Česku tyto podněty zanesu panu předsedovi Mlsnovi na jeho úřad a požádám ho, aby je prošetřil, uvedl v tiskové zprávě ministr Nekula.

Klamavá sleva ceny cukru? Inspektoři prověřují podnět Nekuly… informoval v březnu veřejnoprávní iRozhlas.cz. Drahota, obchodníci mastící si kapsy. V době pádící inflace mediálně vděčné téma, budící pozornost. Potravinářská inspekce prověří podnět ministra zemědělství… psala ČTK v březnu.

V březnu se ministr Nekula také pochlubil svými úspěchy. Zveřejnil výstřižek z letáku a jméno obchodníka, který v limitované a omezené akci slevil cukr na 19,90 Kč. Chceme, aby tady bylo zdravé konkurenční prostředí a obchodní řetězce soutěžily o zákazníka a nabízely mu nejlepší podmínky a cenu. A ne, aby mezi sebou soutěžily, kdo bude prodávat dráž, podotkl ministr.

Ceny potravin půjdou dolů

Ministr informoval o ceně cukru průběžně:

Prostor pro zlevnění obchodníci mají! V únoru poklesla průměrná cena za kilogram cukru o necelou korunu, a dostala se pod hranici 30 Kč/kg. Cenu v prosinci obchody přestřelily, zdravá soutěž ji nyní vrací zpátky!

Navzdory slovům a zápolení ministra slevových letáků tržní cena cukru v obchodech nadále kolísala.

KDU-ČSL, domovská strana ministra Nekuly, o slibu poklesu cen informovala v březnu. V rubrice Z médií zaznělo: Zdeněk Nekula (KDU-ČSL): Ceny potravin půjdou dolů. Lidovecký ministr informoval deník Právo, že ceny zemědělských komodit na trzích klesají a brzy se to projeví i v cenách výrobců potravin a v obchodech.

Zdražování potravin, které bylo v Česku jedno z nejrychlejších v Evropě, pak ministr zdůvodnil psychologií a hrou se strachem. Zmínil cenu energií a válku, vyvolávaný strach, že potraviny nebudou. Někteří hráči na trhu šli dál a zkoušeli, co zákazník vydrží, dodal Nekula.

Ceny potravin má zkoumat mezirezortní skupina. Bude menší a flexibilní. Na Twitteru Nekula pak komunikoval: Já i celá vláda víme, že občany trápí vysoké ceny potravin. Po dohodě s premiérem proto vznikne meziresortní pracovní skupina … se bude intenzivně věnovat vysokým cenám potravin, jejím příčinám, a především řešením.

Nekula rovněž vyjmenoval některé úřady, které stát má. Do akce se měla zapojit ČOI (Česká obchodní inspekce), spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zahálet neměla ani Finanční správa spadající pod Ministerstvo financí. My jako Ministerstvo zemědělství máme pod sebou potravinářskou inspekci a z podnětů, které přicházejí e-mailem, … jich desítky částečně přesouváme na nezávislý ÚOHS .

Ministr s odkazem na ekonomy a Českou národní banku tehdy tvrdil, že vrchol inflace máme za sebou.

Nefunkční deštník proti drahotě

Celá akce ministra slevových letáků, projednaná v ČNB, koordinovaná napříč ministry, komunikovaná v médiích zřejmě vyšumí. Pan ministr nakonec odstupuje, z osobních důvodů. Šetření trvalo, pokuty nepadly, inflační viník nalezen nebyl.

Polovina roku je tu, cena cukru stále kolísá a pohybuje se kdesi kolem 30 korun. Je k mání za 25 za kilo, ale i za 35. Jeden obchodník si ho dovolil nabídnout dokonce za 37 za kilo. Ministr Nekula končí a slibovaný levný cukr už nezajistí.

Možná se ukázalo, že cena cukru je dána vlivy nabídky a poptávky, marketingových akcí, stejně jako posunu cenové hladiny a cenové nestability v korunové měnové zóně.

Fotografie politiků a centrálních bankéřů u portrétu Rašína nebo kohokoli jiného cenovou stabilitu nezajistí. Setrvačnou inflaci neutne ani prostor pro stížnosti spotřebitelů, kdy jedno ministerstvo vlády, která rozevřela deštník proti drahotě, bude úkolovat kontrolní orgány.

Boj s cenovou nestabilitou a inflací nefunguje tak, že kdosi z nejvyšších pater poručí větru a dešti a rozevře deštník proti drahotě. Naopak v dotační ekonomice, kde stát různými kanály rozdává peníze a vláda realizuje nebývalé deficity, jsou inflaci dveře nadále otevřeny.

A pokud centrální banka vedla politiku, která umožnila komerčním bankám monetizovat vládní dluh, je i ona (spolu)viníkem současné zakořeněné tuzemské inflace.