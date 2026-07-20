Ministerstvo couvá s další významnou změnou u důchodů, kterou slibovalo už od příštího roku

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo vládě novelu zákona o důchodovém pojištění , která přinese změny v oblasti penzí. Ukazuje se však, že jak jsme už dříve upozorňovali, opravdu má opět dojít k odsunutí další velké změny, kterou původně ministr práce Aleš Juchelka sliboval už od příštího roku.
Ministr práce v oblasti důchodů plánuje:
- opět zvýšit pravidelnou lednovou valorizaci důchodů tak, aby reflektovala růst inflace a polovinu růstu reálných mezd (nyní se důchody zvyšují o inflaci a třetinu růstu reálných mezd),
- zavést další valorizaci podle věku tak, aby lidem v penzi od dosažení 80 let vzrostla penze každých pět let o 500 Kč,
- zastropovat důchodový věk na 65 let,
- ještě více odměnit pracující důchodce,
- rozšířit okruh náročných profesí, u kterých stát umožní nějakým způsobem odejít do důchodu předčasně bez sankce.
Původně Juchelka avizoval, že první čtyři změny plánuje schválit s účinností od roku 2027 a novinky týkající se náročných profesí pak ve druhé vlně, s plánovanou orientační účinností od června 2028. Později ze schváleného legislativního plánu prací nové vlády ale vyplynulo, že věk se v první vlně změn na 65 letech stropovat nebude. Měl by se stát součástí druhé vlny a schválit se náročnými profesemi.
Když však nyní ministerstvo práce předložilo vládě po připomínkovém řízení nový návrh novely, v první vlně se nepočítá ani s navýšením pravidelné valorizace penzí.
Současná vláda tedy ta nejdražší z opatření v oblasti důchodů, která chce schválit, přesune na konec svého volebního období a s náklady, které změny přinesou, si bude muset poradit vláda následující.
Posunutí plánované účinnosti změny, která má navýšit pravidelnou valorizaci tak, aby reflektovala inflaci a polovinu růstu reálných mezd (nyní je to třetina růstu reálných mezd), má na svědomí připomínka za ministerstvo financí, které vede Alena Schillerová: „Požadujeme, aby změna valorizačního vzorce byla realizována spolu s problematikou náročných profesí a dalšími komplexními změnami v rámci jedné novelizace, která mj. zajistí transparentnější a systémovější odhad dopadů,“ uvádí v připomínkách k předloze.
Hlavní důvodem, proč přesunout navýšení lednových valorizací do druhé vlny změny a připojit je tak ke změnám, které se dotknou náročných profesí a zastropování věku na 65 let, je snaha o zajištění komplexní novelizace důchodových změn, aby se významné změny v důchodovém systému dělaly najednou, aby je bylo možné komplexně posoudit a lépe vyhodnotit. Jinými slovy považujeme za vhodnější řešit zásadní změny s významnými finančními dopady v rámci jednoho uceleného balíku, nikoli odděleně, zdůvodnil pro server Měšec.cz požadavek resortu financí Stefan Fous, vedoucí oddělení Komunikace s médii MFČR.
S účinností od roku 2027 by tedy měla současná vláda přinést jen rozšíření věkových valorizací a navyšování penzí pro pracující důchodce. Všechny ostatní plánované změny odsunula na později.
I tak první plánované automatické navýšení penzí pro pracující důchodce proběhne nejdříve v lednu 2028. Valorizace dle věku (pětistovka každých pět let pro seniory od 80 let a 1000 Kč po dosažení 100 let má začít platit od příštího roku.
Součástí novely je také legislativní zakotvení dosavadní praxe při výplatě důchodů do zahraničí v jiné než české měně. Novela zároveň jednoznačně stanoví pravidla pro úhradu nákladů spojených se směnou měn. Cílem je sjednotit zákonnou úpravu s dlouhodobou praxí České správy sociálního zabezpečení a posílit právní jistotu příjemců důchodů žijících v zahraničí, popisuje další novinku ministerstvo práce.
Valorizace podle věku
Věkové valorizace mají být nově nastavené tak, aby od 80 let zvyšovaly během každých pěti let penzi o pětistovku a v pozdějším věku ještě více: „Věkové valorizace jsou navrženy jako zvýšení o 500 Kč ve věku 80, 85, 90 a 95 let a zvýšení o 1000 Kč ve věku 100 let“.
Nyní se důchod navyšuje o 1000 Kč příjemcům penzí, kteří dosáhnou 85 let. Původně však měly být věkové valorizace štědřejší a měly navyšovat penzi v 80 letech o 500 Kč, v 85 letech o 1000 Kč, v 90 letech o 1500 Kč a ve 100 letech o 2000 Kč.
Další odměna pro pracující důchodce
Druhou změnou bude oživení „staronové“ odměna pro pracující důchodce. Aktuálně mohou v případě, že mají nárok na výplatu starobního důchodu a nechávají si vyplácet plnou penzi, uplatňovat pracující lidé v penzi slevu z pojistného na důchodové pojištění.
Juchelka chce ale současně zavést i navyšování důchodů za práci v penzi. Jak už jsme upozorňovali, v této oblasti došlo v minulosti potichu ke změně. Zatímco v Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že se navýší důchod za každý odpracovaný rok o 1,5 % vyměřovacího základu, nyní ministerstvo práce (MPSV) uvádí, že navyšovat se bude jen o 1,5 % procentní výměry, což není totéž.
Důchod se má zvyšovat za 365 odpracovaných dní při souběžné výplatě penze o 1,5 % procentní výměry, přičemž navýšení se má přiznávat automaticky, bez nutnosti o něj žádat. Při získání doby kratší než je 365 dní má získat pojištěnec nárok aspoň na poměrnou část tohoto zvýšení. Takže zúročí i tu získanou dobu pojištění při výdělečné činnosti, která nedosáhne plné 365denní délky.
Podle předchozího vyjádření MPSV pro redakci Měšce se
zaměstnancům zvýší důchody v lednu společně s pravidelnou valorizací, OSVČ se zvýší důchody po podání přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok a doplatí se zvýšení pod ledna do měsíce, od kdy bude platit.