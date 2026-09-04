Minimální zálohy pro OSVČ na sociální a zdravotní pojištění v roce 2027 vzrostou. Známe první čísla

Minimální zálohy pro OSVČ na zdravotní a důchodové pojištění v roce 2027 opět porostou. Vyplývá to z návrhu nařízení Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Změny se dotknou poměrně velké skupiny lidí, protože ministerstvo práce v minulosti uvedlo, že si platí minimální zálohy na důchodové pojištění asi 60 % OSVČ.
Vláda svým nařízením každý rok stanovuje veličiny, ze kterých se, mimo jiné, odvozuje odhad průměrné mzdy na další rok. Ta pro rok 2027 vychází ze všeobecného vyměřovacího základu za rok 2025 a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu za rok 2025. Výsledkem jejich součinu je očekávaná průměrná mzda v roce 2027.
Průměrná mzda v roce 2027
Návrh nařízení v současné verzi stanovuje všeobecný vyměřovací základ ve výši 48 900 Kč a přepočítací koeficient pak činí 1,0623. Průměrná mzda pro rok 2027 se po zaokrouhlení na celé Kč nahoru odhaduje na 51 947 Kč. Pro letošní rok tento odhad vycházel na 48 967 Kč.
Návrh nařízení, ze kterého odhad počítáme, je zatím ve verzi do připomínkového řízení. Ministerstvo financí ve své připomínce kromě jiného poukázalo na to, že MPSV pro stanovení přepočítacího koeficientu používá svůj odhad o průměrné mzdě za 1. pololetí roku 2026 (50 894 Kč), který by měl být v nařízení vlády upraven po zveřejnění vývoje mezd za 2. čtvrtletí 2026 dne 3. září 2026. Podle čerstvých údajů Českého statistického úřadu ze 3. září dosáhla průměrná mzda za 1. pololetí 2026 výše 50 650 Kč. Návrh nařízení tedy bude pravděpodobně na základě novějších dat přepracován a přepočítací koeficient by pak dosáhl 1,0572 (50 650 : 47 908 = 1,05723). Pak by odhad průměrné mzdy pro rok 2027 činil 51 698 Kč.
Pro výpočet budeme používat odhad s aktuálnějšími daty (pokud by z nějakého důvodu došlo k další úpravě v novějším návrhu nařízení vlády, data opět přepočteme).
Sociální pojištění 2027
Zálohu na sociální, resp. důchodové pojištění odvozujeme od dosaženého zisku – přesněji daňového základu. Vyměřovací základ OSVČ se stanovuje jako 55 % jeho dvanáctiny – tedy v případě, že je činnost vykonávána po celý rok. Sazba pojištění činí 29,2 %.
Pokud je vyměřovací základ nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, platí pro vás právě ten minimální. Znamená to, že budete platit stanovenou minimální zálohu na pojistné.
Změny u výpočtu záloh na důchodové pojištění
Začínajícím podnikatelům (kteří v posledních 20 letech nevykonávali samostatnou výdělečnou činnost) se počítají minimální zálohy na důchodové pojištění v prvních třech letech činnosti bez navýšení minimálního vyměřovacího základu (25 % průměrné mzdy).
Minimální vyměřovací základ pro důchodové pojištění u hlavní činnosti stanovujeme jako 35 % průměrné mzdy. (Předchozí vláda ho postupně navyšovala z 25 % v posledních třech letech o 5 % až na 40 % průměrné mzdy. Současné vedení země však poslední změnu zvrátilo.)
V minulosti došlo také k mírnému navýšení minimálního měsíčního vyměřovacího základu pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost. Ten se zvýšil z původních 10 na 11 % průměrné mzdy.
Minimální záloha pro hlavní činnost v roce 2027
Pro výpočet minimální zálohy pro hlavní činnost potřebujeme spočítat minimální měsíční vyměřovací základ (MVZ). Ten stanovíme jako 35 % průměrné mzdy, kterou jsme zaokrouhlili na celé Kč nahoru, tedy 18 095 Kč.
Minimální zálohu na sociální pojištění pro rok 2026 spočteme jako 29,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu. Opět zaokrouhlíme na celé Kč nahoru. Získáme 5284 Kč.
Letos je minimální záloha na důchodové pojištění pro OSVČ ve výši 5005 Kč. Kdyby vláda nesnížila minimální vyměřovací základ na 35 %, platily by OSVČ minimální zálohy ve výši 5720 Kč .
Minimální záloha u začínajících podnikatelů je letos ve výši ve výši 3575 Kč a příští rok by měla být ve výši 3775 Kč.
Roční minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala celý rok (12 měsíců), odpovídá částce 217 140 Kč (18 095 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.
Maximální vyměřovací základ se naproti tomu vypočte jako 48násobek průměrné mzdy, takže pro příští rok bude činit 2 481 504 Kč. Pokud byste svým ročním příjmem za rok 2027 přesáhli tuto hranici, nebudete od této hranice platit další důchodové pojištění.
Minimální záloha pro vedlejší činnost v roce 2027
Vedlejší činnost vykonává například OSVČ, která podniká při zaměstnání, studiu, na mateřské, při pobírání rodičovského příspěvku nebo v důchodu.
Pro výpočet minimální zálohy pro vedlejší činnost musíme znát minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost. Ten stanovíme jako 11 % průměrné mzdy a zaokrouhlíme na celé Kč nahoru. Vyjde 5687 Kč.
Minimální zálohu pak vypočteme jako 29,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu pro vedlejší činnost, opět po zaokrouhlení na celé Kč nahoru. Vyjde 1661 Kč (letos 1574 Kč).
Roční minimální vyměřovací základ u vedlejší činnosti, která trvala po celý rok (12 měsíců), odpovídá částce 64 644 Kč (5687 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.
Rozhodná částka u vedlejší činnosti
V roce 2026 rozhodná částka při součinu všeobecného vyměřovacího základu 46 278 Kč, přepočítacího koeficientu 1,0581 a koeficientu 2,4 odpovídá po zaokrouhlení 117 521 Kč.
V příštím roce se změní i výše tzv. rozhodné částky. Ta ovlivňuje fakt, zda se OSVČ vykonávající vedlejší činnost musí, či nemusí účastnit důchodového pojištění (OSVČ vykonávající hlavní činnost jsou povinné se účastnit vždy). V případě, že příjem z vedlejší činnosti po odpočtu výdajů dosáhne aspoň rozhodné částky, vzniká účast povinně.
Rozhodná částka pro vedlejší činnost se stanovuje jako 2,4násobek čísla, které získáme součinem všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se účast na důchodovém pojištění posuzuje, a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu. Tedy hodnotami, které zmiňujeme v úvodu článku. Na rozdíl od výpočtu samotné průměrné mzdy se zde ale v průběhu nezaokrouhluje – to až na konci, a to opět na celé koruny nahoru.
Rozhodnou částku pro rok 2027 získáme jako 48 900 × 1,0572 × 2,4 = 124 073 Kč.
V případě, že vaše příjmy z vedlejší činnosti po odečtení výdajů za rok 2026 nepřesáhnou tuto hranici, nemusíte za daný rok platit důchodové pojištění a v roce 2027 ani zálohy. Neplatit zálohy ale neznamená vždy se vyhnout pojistnému. Opět záleží, jaké vám vyjdou po skončení roku 2027 příjmy po odečtení výdajů. Z výsledku vyplyne, zda budete muset případně pojistné za ten rok zpětně doplatit. Pokud rozhodnou částku přesáhnete, budete platit zálohy i v následujícím roce.
Netrvá-li vaše činnost celý rok, snižuje se tato rozhodná částka poměrně o dvanáctinu za každý měsíc, ve kterém jste vedlejší samostatnou činnost nevykonávali nebo jste měli po celý měsíc nárok na nemocenské, dlouhodobé ošetřovné či peněžitou pomoc v mateřství. Tj. o 9794 Kč za rok 2026 a o 10 340 Kč za rok 2027 (opět jsme zaokrouhlili na celé Kč nahoru).
Vyšší zálohy už od ledna
Zálohy na důchodové pojištění se platí v kalendářním měsíci, na který se záloha vztahuje. Lednová záloha je tedy splatná během ledna. Platbu byste na účet ČSSZ měli poukázat od prvního do posledního dne v měsíci.
Nová výše minimálních záloh se platí od ledna tak, jak je tomu u zdravotního pojištění.
|Údaj platný pro rok
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|2027
|Průměrná mzda
|29 979 Kč
|32 699 Kč
|34 835 Kč
|35 441 Kč
|38 911 Kč
|40 324 Kč
|43 967 Kč
|46 557 Kč
|48 967 Kč
|51 698 Kč
|Minimální záloha (hlavní činnost)
|2189 Kč
|2388 Kč
|2544 Kč
|2588 Kč
|2841 Kč
|2944 Kč
|3852 Kč
|4759 Kč
|5005 Kč
|5284 Kč
|Minimální záloha (vedlejší činnost)
|876 Kč
|955 Kč
|1018 Kč
|1036 Kč
|1137 Kč
|1178 Kč
|1413 Kč
|1496 Kč
|1574 Kč
|1661 Kč
Zdroj: výpočty autorky
Nemocenské pojištění 2027
Nemocenské pojištění si OSVČ platí dobrovolně. I tato platba pro příští rok vzroste. Minimální měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění u OSVČ nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodného příjmu. Hovoříme o hranici příjmu, který u zaměstnanců zakládá povinnou účast na nemocenském a důchodovém pojištění. Tento limit se zvyšuje v případě, že jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu, který o dva roky předchází danému kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (tedy veličiny, které stanovují průměrnou mzdu) je po zaokrouhlení na celou pětistovku (směrem dolů) vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu. Pak rozhodný příjem spočteme právě jako jednu desetinu průměrné mzdy, kterou zaokrouhlíme na pětistovky dolů.
Protože má průměrná mzda činit 51 698 Kč, vzroste hranice rozhodného příjmu ze současných 4500 Kč na 5000 Kč.
Když minimální vyměřovací základ u nemocenského pojištění pro OSVČ činí dvojnásobek rozhodného příjmu (resp. nemůže být nižší než dvojnásobek), bude pak pro příští rok odpovídat částce 10 000 Kč.
Z minimálního vyměřovacího základu už odvodíme minimální zálohu pomocí sazby 2,7 %, takže její nová výše bude příští rok 270 Kč.
Zdravotní pojištění 2027
I pro výpočet minimálních záloh na zdravotní pojištění pro rok 2027 potřebujeme všeobecný vyměřovací základ (48 900 Kč) a přepočítací koeficient (1,0572), ze kterého byla stanovena průměrná mzda pro příští rok (51 698 Kč).
Vyměřovací základ pro výpočet záloh na zdravotní pojištění odpovídá jedné polovině dosažených příjmů po odečtení výdajů. Ať už jde o ty skutečně vynaložené, nebo uplatněné paušálem.
Vykonáváte-li tzv. vedlejší činnost (např. podnikáte při zaměstnání či studiu, v důchodu, na mateřské, při pobírání rodičovského příspěvku), pak se na vás minimální vyměřovací základ nevztahuje.
Zálohy na zdravotní pojištění musíte platit až od druhého roku podnikání, a to jen ze skutečně dosaženého zisku za předchozí rok. Zaměstnanci, kteří podnikají na vedlejší činnost, nemusí platit zálohy vůbec. Pojistné odvozené ze skutečného zisku doplatí vždy až po podání přehledu.
Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % a násobí se právě částkou vyměřovacího základu. Ten nemůže být nižší než minimální vyměřovací základ odvozený od průměrné měsíční mzdy (51 698 Kč), resp. její poloviny, tedy částky 25 849 Kč (v případě necelého čísla nezaokrouhlujeme). Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven.
Polovinu průměrné měsíční mzdy tedy násobíme sazbou zdravotního pojištění 13,5 % a po zaokrouhlení na celé koruny nahoru získáme minimální zálohu na zdravotní pojištění pro rok 2027 ve výši 3490 Kč.
Zálohu na zdravotní pojištění je, na rozdíl od záloh na sociální pojištění, nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce.
Nová výše minimální zálohy se platí vždy od ledna. V případě, že už nyní platíte vyšší než minimální zálohu, která bude platit příští rok, změní se vám záloha až měsíc po podání přehledu OSVČ za rok 2026, který musíte odevzdat nejpozději do měsíce po podání daňového přiznání.
|Rok
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|2027
|Minimální vyměřovací základ
|14 990 Kč
|16 350 Kč
|17 418 Kč
|17 721 Kč
|19 456 Kč
|20 162 Kč
|21 984 Kč
|23 278,5 Kč
|24 483,5 Kč
|25 849 Kč
|Minimální záloha
|2024 Kč
|2208 Kč
|2352 Kč
|2393 Kč
|2627 Kč
|2722 Kč
|2968 Kč
|3143 Kč
|3306
|3490 Kč
Zdroj: výpočty autorky
Záloha pro OBZP
Výpočet minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) se odvozuje od výše minimální mzdy pro daný rok. Činí 13,5 % z aktuální výše minimální mzdy pro daný rok a zaokrouhluje se případně na celé koruny nahoru.
Minimální mzda pro příští rok by měla být ve výši 24 900 Kč, takže záloha na zdravotní pojištění pro OBZP bude ve výši 3362 Kč měsíčně.
Do kategorie osob bez zdanitelných příjmů patří zejména:
- nezaměstnaní, kteří nejsou v evidenci Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
- ženy (event. muži) v domácnosti, které nepatří mezi osoby, za které platí pojistné stát – tedy nepečují celodenně osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku ani nepobírají žádný důchod z důchodového pojištění ani nejsou v evidenci Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
- studenti na střední nebo vysoké škole v ČR, která nebyla Ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, rekvalifikační kurzy apod.)
- studenti, kteří studují na střední nebo vysoké škole v cizině, která nebyla Ministerstvem školství postavena na roveň studia v ČR, a neprovedli oznámení o dlouhodobém pobytu,
- studenti starší 26 let,
- absolventi střední školy, kteří po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání, nepřihlásí se mezi uchazeče o zaměstnání nebo nezačnou podnikat,
- absolventi vysoké školy, kteří nepokračují ve studiu a nenastoupí do zaměstnání nebo nezačnou podnikat ihned po ukončení kalendářního měsíce následujícího po složení státní závěrečné zkoušky,
- členové náboženského řádu bez příjmu.