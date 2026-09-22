Minimální zálohy OSVČ příští rok vzrostou o 458 korun měsíčně

Minimální zálohy na důchodové a zdravotní pojištění se příští rok zvýší. O kolik přesně to bude, nám napoví nová verze návrhu vládního nařízení, kterou předložilo Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).
Ta počítá s vyměřovacím základem ve výši 48 900 Kč a přepočítacím koeficientem 1,0565. Z těchto dvou čísel odvodíme odhadovanou průměrnou mzdu pro rok 2027. Po zaokrouhlení na celé Kč nahoru vychází na 51 663 Kč (pro letošní rok byla ve výši 48 967 Kč).
Důchodové pojištění 2027
Zálohu na důchodové pojištění odvozujeme od daňového základu. Vyměřovací základ OSVČ se v tomto případě stanovuje jako 55 % jeho dvanáctiny (při výkonu činnosti po celý rok). Sazba pojištění činí 29,2 %.
Pokud je vyměřovací základ vzešlý z reálných příjmů nižší než zákonem stanovený minimální vyměřovací základ, platí pro OSVČ právě ten minimální. Znamená to, že musí platit aspoň minimální zálohu na pojistné.
Začínajícím podnikatelům (kteří v posledních 20 letech nevykonávali samostatnou výdělečnou činnost) se počítají minimální zálohy na důchodové pojištění v prvních třech letech činnosti bez navýšení minimálního vyměřovacího základu (25 % průměrné mzdy). Letos je ve výši 3575, příští rok vzroste na 3772 Kč.
Minimální vyměřovací základ u hlavní činnosti stanovujeme jako 35 % průměrné mzdy, což po zaokrouhlení na celé Kč vychází na 18 083 Kč.
Minimální vyměřovací základ pro vedlejší činnost, kterou vykonávají např. OSVČ podnikající při zaměstnání, ty, jež studují, jsou v důchodu, na mateřské či pobírají rodičovský příspěvek, stanovíme jako 11 % průměrné mzdy a zaokrouhlíme na celé Kč nahoru. Vyjde 5683 Kč.
Minimální zálohy na důchodové pojištění pro rok 2027 stanovíme jako 29,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu a zaokrouhlíme na celé Kč nahoru. Získáme 5281 Kč pro hlavní činnost (letos je ve výši 5005 Kč, OSVČ si tedy připlatí 276 Kč) a 1660 Kč pro vedlejší činnost (letos jsou ve výši 1574 Kč, OSVČ si tedy připlatí 86 Kč).
Roční minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala celý rok (12 měsíců), odpovídá u hlavní činnosti částce 216 996 Kč (18 083 × 12) a u té vedlejší 68 196 Kč (5683 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.
Maximální vyměřovací základ se naproti tomu vypočte jako 48násobek průměrné mzdy, takže pro příští rok bude činit 2 479 824 Kč. Pokud byste svým ročním příjmem za rok 2027 přesáhli tuto hranici, nebudete od této hranice platit další důchodové pojištění.
Rozhodná částka u vedlejší činnosti
V příštím roce se změní i výše tzv. rozhodné částky. Ta ovlivňuje fakt, zda se OSVČ vykonávající vedlejší činnost musí, či nemusí účastnit důchodového pojištění (OSVČ vykonávající hlavní činnost se musí účastnit vždy). V případě, že příjem z vedlejší činnosti po odpočtu výdajů dosáhne aspoň rozhodné částky, vzniká účast povinně.
V roce 2026 rozhodná částka při součinu všeobecného vyměřovacího základu 46 278 Kč, přepočítacího koeficientu 1,0581 a koeficientu 2,4 odpovídá po zaokrouhlení 117 521 Kč. Tu pro příští rok vypočteme jako 48 900 × 1,0565 × 2,4 = 123 991 Kč.
V případě, že příjmy z vedlejší činnosti po odečtení výdajů za rok 2026 nepřesáhnou tuto hranici, nemusíte za daný rok platit důchodové pojištění a v roce 2027 ani zálohy.
Podrobnější informace o výpočtech najdete v našem předchozím článku, kde jsme ale pracovali s původní verzí vládního nařízení.
Nemocenské pojištění 2027
Nemocenské pojištění si OSVČ hradí dobrovolně. I tato platba se příští rok zvýší ze současných 243 Kč na 270 Kč měsíčně.
Zdravotní pojištění 2027
I pro výpočet minimálních záloh na zdravotní pojištění pro rok 2027 potřebujeme odhadovanou průměrnou mzdu pro příští rok (51 663 Kč).
Vyměřovací základ odpovídá jedné polovině dosažených příjmů po odečtení výdajů (ať už skutečně vynaložených či uplatněných paušálem).
Vykonáváte-li tzv. vedlejší činnost, platíte zálohy na zdravotní pojištění od druhého roku podnikání ze skutečně dosaženého zisku za předchozí rok. Zaměstnanci, kteří podnikají na vedlejší činnost, nemusí platit zálohy vůbec a pojistné ze zisku doplatí po podání přehledu.
Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % a násobí se právě částkou vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než minimální vyměřovací základ ve výši poloviny průměrné mzdy: 25 831,5 Kč (nezaokrouhlujeme). Sazba zdravotního pojištění je 13,5 %, zálohy zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru.
Záloha pro příští rok bude ve výši 3488 Kč, letos je 3306 Kč, takže si podnikatelé připlatí 182 Kč.
Podnikatelé vykonávající hlavní činnost si příští rok připlatí na důchodovém a zdravotním pojištění měsíčně o 458 Kč více.
Výpočet minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) se odvozuje od minimální mzdy pro daný rok pomocí sazby 13,5 % a zaokrouhluje se případně na celé koruny nahoru.
Minimální mzda pro příští rok by měla být ve výši 24 900 Kč, takže záloha na zdravotní pojištění pro OBZP bude ve výši 3362 Kč měsíčně.
Změny minimálních záloh se dotknou poměrně velké skupiny lidí, protože ministerstvo práce v minulosti uvedlo, že minimální zálohy na důchodové pojištění si platí asi 60 % OSVČ.