Minimální zálohy 2026: OSVČ díky slibům nové vlády příští rok ušetří tisíce korun

O výši nových minimálních záloh pro OSVČ na rok 2026 už bylo nějaký čas jasno. Nová vláda však chce výši minimálních záloh na důchodové pojištění pro příští rok změnit. Představitelé vznikající koalice už do Sněmovny poslali návrh novely zákona o pojistném na sociálním zabezpečení, která má zastavit jejich výrazný růst.
Minimální zálohy na zdravotní a důchodové pojištění se každý rok zvyšují s tím, jak roste průměrná mzda. Na tomto faktu se nic nezmění ani do budoucna a výše minimálních záloh pro OSVČ na zdravotní pojištění vzroste podle původního scénáře tak, jak měla.
Minimální zálohy na důchodové pojištění u OSVČ vykonávající hlavní činnost se ale zvyšovaly v posledních letech ještě mnohem výrazněji kvůli tzv. konsolidačnímu balíčku, který byl v minulosti spolu s řadou dalších opatření schválen vládou Petra Fialy. Počítal s tím, že během tří let dojde k postupnému navýšení minimálního vyměřovacího základu (každý rok o 5 %), ze kterého se minimální záloha na důchodové pojištění vypočítává, a to z původních 25 % na 40 % průměrné mzdy. Příští rok už se měl dostat minimální vyměřovací základ právě na úroveň 40 % průměrné mzdy.
Tomu chce nově vznikající vláda zabránit a zafixovat ho na letošní úrovni tak, aby odpovídal 35 % průměrné mzdy. Neznamená to, že nedojde k navýšení minimální zálohy vůbec, protože průměrná mzda pro příští rok opět vzrostla. Navýšení ale nebude zdaleka tak výrazné, jak mělo být původně.
Změnu se pravděpodobně nepodaří schválit tak rychle, aby byla účinná už od začátku příštího roku. OSVČ tedy se vší pravděpodobností začnou v lednu platit minimální zálohy na důchodové pojištění, které vycházejí z minimálního vyměřovacího základu na úrovni 40 % průměrné mzdy a od účinnosti chystané novelizace jim zálohy klesnou.
Zálohy, které OSVČ budou platit od začátku roku 2026
Podle nařízení, na základě kterého se pravidelně stanovuje průměrná mzda pro další rok, bude ta pro rok 2026 po zaokrouhlení ve výši 48 967 Kč.
Důchodové pojištění 2026
Zálohu na sociální, resp. důchodové pojištění odvozujeme od dosaženého zisku – přesněji daňového základu. Vyměřovací základ OSVČ se stanovuje jako 55 % jeho dvanáctiny – tedy v případě, že je činnost vykonávána po celý rok. Sazba pojištění činí 29,2 %.
Pokud je vyměřovací základ nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, platí pro vás právě ten minimální. Znamená to, že budete platit stanovenou minimální zálohu na pojistné.
Začínající podnikatelé (kteří v posledních 20 letech nevykonávali samostatnou výdělečnou činnost) mají z rostoucích minimálních záloh na důchodové pojištění výjimku. Začínající OSVČ vykonávající hlavní činnost má minimální zálohy v prvních třech letech činnosti bez navýšení, tedy z MVZ na úrovni 25 % průměrné mzdy (příští rok bude jejich záloha ve výši 3575 Kč)
Pro výpočet minimální zálohy pro hlavní činnost potřebujeme spočítat minimální měsíční vyměřovací základ (MVZ), který podle stávajících pravidel stanovíme jako 40 % průměrné mzdy. Po zaokrouhlení na celé Kč nahoru vyjde 19 587 Kč.
Minimální zálohu na důchodové pojištění pro rok 2026 spočteme jako 29,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu. Opět zaokrouhlíme na celé Kč nahoru. Získáme 5720 Kč.
Rychlý růst minimálních záloh na důchodové pojištění
Rozdíl ve výši minimálních záloh mezi rokem 2022 a 2023, kdy se začal navyšovat MVZ o 5 %, činil 642 Kč. Rozdíl mezi loňskou a letošní zálohou už byl ale 907 Kč a rozdíl mezi letošní minimální zálohou (4786 Kč) a tou pro příští rok podle stávajících pravidel (5720 Kč) dělá 934 Kč. Jen za letošní rok tedy OSVČ na minimálních zálohách na důchodové pojištění zaplatily necelých 11 tis. Kč navíc (plus navýšení u záloh na zdravotní pojištění) a příští rok to mělo být více než 11 200 Kč navíc (opět bez zdravotka).
Vedlejší činnost vykonává například OSVČ, která podniká při zaměstnání, studiu, na mateřské, při pobírání rodičovského příspěvku nebo v důchodu.
Připomeňme, že u vedlejší činnosti se MVZ pro minimální zálohy na důchodové pojištění stanovuje jako 11 % průměrné mzdy (konsolidační balíček podíl navýšil z původních 10 %). Pro příští rok minimální záloha vychází na 1574 Kč. Tato výše zálohy bude příští rok platit bez ohledu na novelizaci.
Změna neovlivní ani výši minimální zálohy pro OSVČ na zdravotní pojištění. Ta příští rok dosáhne 3306 Kč měsíčně.
Snížená výše záloh pro příští rok
V případě, že během příštího roku novelizace nastaví minimální vyměřovací základ pro výpočet minimálních záloh na důchodové pojištění na úroveň 35 % průměrné mzdy, bude ten odpovídat po zaokrouhlení částce 17 139 Kč.
Novou minimální zálohu na důchodové pojištění pro rok 2026 pak opět spočteme jako 29,2 % z MVZ. Po zaokrouhlení vyjde 5005 Kč měsíčně. To je oproti letošku narůst o 219 Kč, zatímco původně to mělo být o 934 Kč více. Za jeden měsíc jde tedy o úsporu o 715 Kč a za celý rok ušetří OSVČ s nižšími příjmy na minimálních zálohách na důchodové pojištění částku 8580 Kč.
Co zaplatíte od začátku roku navíc, získáte jako přeplatek
Jak v rozhovoru pro náš sesterský server Podnikatel.cz uvedla Alena Schillerová z ANO, snížení záloh by mělo mít z spolu s několika dalšími změnami z hlediska schvalování prioritu:
Nicméně legislativní nouzi ani letošní schválení nepředpokládám. Svému slibu ale dostojíme, protože i v případě přijetí zákona v prvních měsících roku 2026 bude platit retroaktivně a bude doplněn o zpětné započtení přeplatků či jejich vrácení.
Aby nová vláda dosáhla toho, že i přes pozdější účinnost ovlivní nová pravidla zálohy OSVČ už od počátku roku, bude platit, že to, co OSVČ zaplatí od ledna do doby účinnosti novelizace OSVČ na zálohách „navíc“, se jim vrátí.
Rozdíl mezi současnou a budoucí novou výší minimální zálohy pro rok 2026, kterou OSVČ na hlavní činnost zaplatí od ledna do dne nabytí účinnosti chystané novelizace, se podle důvodové zprávy bude považovat za přeplatek na pojistném, pokud o jeho vrácení OSVČ požádá příslušnou územní správu sociálního zabezpečení do 31. prosince 2026.
Pokud OSVČ o vrácení uvedeného rozdílu nepožádá, zohlední se zaplacená záloha při stanovení pojistného za rok 2026 podle § 14 odst. 11 a odst. 12 tohoto zákona (tj. bude nižší nedoplatek na pojistném nebo vznikne přeplatek na pojistném), upřesňuje důvodová zpráva. Jinak řečeno, pokud si nepožádáte o vrácení částky navíc formou přeplatku v příštím roce, vyúčtují se vám zaplacené peníze navíc v Přehledu OSVČ za rok 2026 a buď sníží doplatek na pojistném, který vám vyjde, nebo navýší případný přeplatek.
Nižší minimální zálohy ovlivní i paušální daň
Snížení minimálních záloh na důchodové pojištění samozřejmě ovlivní i platby, které hradí v prvním pásmu podnikatelé v režimu paušální daně.
Platba pro první pásmo se v příštím roce má podle současně platných pravidel zvýšit na 9984 Kč měsíčně (6578 Kč důchodové pojištění, 3306 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů).
Pokud bude ale minimální záloha na důchodové pojištění ve výši 5005 Kč, budou OSVČ v paušálním režimu za první pásmo platit 9162 Kč (5756 Kč důchodové pojištění, 3306 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů), tedy o 822 Kč méně za jeden měsíc a o 9864 Kč méně za jeden rok.
Jak ale upozornil server Podnikatel.cz, zatím není jasné, jak se u paušální daně bude řešit situace s přeplacenými úhradami na začátku příštího roku, než vstoupí v účinnost chystaná novelizace. Předloha totiž žádné řešení související s paušální daní nezmiňuje.
Schillerová na to konto pro Podnikatel.cz uvedla, že by se paušalistům měly přeplatky započíst a snížit platby v dalším měsících. Konkrétní řešení ale zatím na stole není.