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Minimální mzda v roce 2027 opět poroste, první čísla odhadují, že dost výrazně

Gabriela Hájková
Dnes
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Ilustrační obrázek.
Autor: Shutterstock
První odhady naznačují, že minimální mzda se v příštím roce poměrně výrazně zvýší. Už brzy by mohla být dostupná data, která čísla zpřesní.
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Minimální mzda se příští rok pravděpodobně výrazně zvýší. Růst už však není založen na dohodě tripartity nebo vlády, navyšuje se na základě valorizačního mechanismu, který má zajistit předvídatelný a transparentní vývoj. Poprvé se použila tato valorizace pro navýšení minimální mzdy v roce 2025.

Jak roste minimální mzda

Valorizační mechanismus navyšuje minimální mzdu podle toho, jak se vyvíjí ekonomické ukazatele. Je navázán na predikci průměrné mzdy v národním hospodářství a na koeficient referující o kupní síle minimální mzdy vzhledem k životním nákladům. Koeficient, kterým se predikce průměrné mzdy násobí, stanovuje vláda nařízením, většinou na období dvou let. (Výsledná částka se následně zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru.) Může ho ale v případě podstatné změny ekonomických podmínek změnit i dříve. 

Mechanismus výpočtu minimální mzdy je ukotven v zákoníku práce, stejně jako podmínky stanovení koeficientů pro výpočet minimální mzdy a jejich frekvence. 

Nové nařízení vlády, které prošlo připomínkovým řízením, stanovuje koeficient pro výpočet minimální mzdy v roce 2027 a 2028 podle § 111 odst. 9 zákoníku práce tak, že:

  • koeficient pro výpočet minimální mzdy pro rok 2027 činí 0,446,
  • koeficient pro výpočet minimální mzdy pro rok 2028 činí 0,458.

Abychom mohli stanovit predikovanou průměrnou mzdu pro příští dva roky, potřebujete znát ještě odhad nominální průměrné hrubé měsíční mzdy. Jde o údaj, který vychází na základě údajů Českého statistického úřadu v Makroekonomické predikci ministerstva financí. Ta naposledy vyšla v dubnu (na srpnovou čekáme, vyjít by měla podle resortu financí zanedlouho, tam budou odhady zpřesněné). 

Podle dubnových dat je odhad nominální mzdy pro rok 2027 ve výši 55 795 Kč a pro rok 2028 je výhled ve výši 58 711 Kč.

Ačkoli jde o orientační údaje, které se budou zpřesňovat, pokud použijeme dostupná data, měla by se minimální mzda v příštím roce pohybovat kolem částky 24 900 Kč (zaokrouhlujeme na celé stovky nahoru) a v roce 2028 pak kolem částky 26 900 Kč (ale toto už je opravdu velmi orientační hodnota, i samo MPSV tuto částku označuje pouze za výhled a ne odhad).

Minimální mzda v letošním roce je ve výši 22 400 Kč. Podle prvních odhadů by se tedy příští rok mohla  zvýšit o 2500 Kč.

Ministerstvo práce ve střednědobém horizontu plánuje, aby minimální mzda dosáhla 47 % průměrné hrubé mzdy. Podle jeho předběžných odhadů navýšení minimální mzdy v příštím roce zvýší zaměstnavatelům měsíční mzdové náklady na jednoho pracovníka s minimální mzdou (nebo zaručením platem v 1. skupině) vč. odvodů na pojistné o 3345 Kč. Nárůst ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů ve podnikatelské sféře by měl vč. odvodů na pojistné poskočit o 5,9 mld. Kč a v nepodnikatelské sféře (státní sektor) pak o 20,61 mld. Kč (jde o odhad dopadů zvýšení nejnižších úrovní zaručeného platu v 1. až 4. skupině prací v příštím roce oproti letošku).

V souvislosti se zavedením valorizačního mechanismu totiž u minimální mzdy došlo také zrušení institutu zaručené mzdy. Ve státním sektoru místo toho funguje tzv. zaručený plat. Nejnižší úrovně zaručeného platu jsou jen čtyři a zaměstnancům ve veřejných službách je stanovuje vládní nařízení podle nároků na kvalifikaci u jednotlivých skupin prací (primárně podle požadovaného vzdělání):

  • v 1. skupině prací je zaručený plat ve výši 1násobku minimální mzdy, 
  • ve 2. skupině prací je zaručený plat ve výši 1,2násobku minimální mzdy,
  • ve 3. skupině prací je zaručený plat ve výši 1,4násobku minimální mzdy a
  • ve 4. skupině prací je zaručený plat ve výši 1,6násobku minimální mzdy.

Nejnižší úrovně zaručeného platu vyhlásí MPSV pro následující rok ve Sbírce zákonů ve svém sdělení (spolu s minimální mzdou) nejpozději do 30. září. Pokud tedy bude minimální mzda v příštím roce ve výši 24 900 Kč, měly by být nejnižší úrovně zaručeného platu:

  • v 1. skupině prací ve výši 24 900 Kč,
  • ve 2. skupině prací ve výši 29 880 Kč,
  • ve 3. skupině prací ve výši 34 860 Kč,
  • ve 4. skupině prací ve výši 39 840 Kč.

U hodinové nejnižší úrovně zaručeného platu je stanoveno zaokrouhlení – obdobně jako u hodinové minimální mzdy – na desetihaléře směrem nahoru.

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Stejně jako u minimální mzdy i zde platí, že pokud nedosáhne plat bez přesčasů, příplatků za práci o víkendu a ve svátek, v noci nebo ve ztíženém prostředí příslušné nejnižší úrovně zaručeného platu, musí zaměstnavatel poskytnout doplatek k platu ve výši rozdílu mezi dosaženým platem a nejnižší úrovní zaručeného platu (při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby se úroveň zaručeného platu úměrně sníží).

V soukromém sektoru zůstal po zrušení zaručené mzdy pouze institut minimální mzdy s tím, že před nepřiměřeně nízkým oceněním práce má pracovníky chránit kolektivní vyjednávání.

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Autor článku

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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