Minimální mzda v roce 2025 bude asi 20 600 korun. Ale OSVČ si opět připlatí

Stávající minimální zda 18 900 Kč hrubého by se měla od 1. 1. 2025 zvýšit přibližně na 20 600 Kč. MPSV už navrhlo nové koeficienty pro její výpočet.

Minimální mzda by se měla na základě tohoto návrhu pohybovat přibližně na úrovni 42,2 % průměrné mzdy v roce 2025 a 43,4 % průměrné mzdy v roce 2026. Tím to ale nekončí, MPSV chce, aby minimální mzda v následujících letech cílila na 47 % průměrné mzdy. Tím se má dosáhnout její valorizace s ohledem na obecně se zvyšující mzdy. Návrh nyní MPSV předkládá do meziresortního připomínkového řízení.

Minimální mzda byla zavedena v roce 1991, kdy její výše činila 2000 korun za měsíc, což odpovídalo částce 10,80 koruny za hodinu. V současné době dochází prakticky každý rok k navyšování této sazby, a to především z důvodu růstu spotřebitelských cen. Růst minimální mzdy projednává vždy vláda ČR na zasedání, které obvykle probíhá v zimních měsících.

Pravidelná valorizace minimální mzdy

Nařízení vlády, které minimální mzdu koriguje, pracuje ve smyslu zákoníku práce. A v něm je od 1. 8. 2024 nově nastavena valorizace minimální mzdy a povinnost vlády minimální mzdu zvyšovat.





Samotná vláda sice minimální mzdu stanovovat nebude, ale její nařízení už obsahuje navrhované koeficienty důležité pro její následující výpočet. Ty jsou ve výši 0,422 pro rok 2025 a ve výši 0,434 pro rok 2026.

Minimální mzda tak bude vypočtena jako součin predikce průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství a koeficientu pro výpočet minimální mzdy.

Příslušná predikce (jeden z paremetrů pro výpočet) je v gesci Ministerstva financí, to ji vydá vždy do konce srpna daného roku. Takto vypočtená výše minimální mzdy se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

V následujících 2 letech 2025 a 2026 se tak minimální mzda pravidelně zvýší, což by podle Mariana Jurečky, šéfa MPSV, mělo být předvídatelné pro zaměstnance i zaměstnavatele.

V následujících letech se minimální mzda bude zvyšovat 1,20 p.b., kdy cílem je zmiňovaných 47 % z průměrné mzdy.

Jak to bude v praxi

Podle nové úpravy by tak již v roce 2027 mohla být čistá minimální mzda okolo 20 000 Kč (při využití jedné slevy na dani na poplatníka). Plán ukazuje tabulka níže:

Očekávané zvyšování minimální mzdy – orientační výpočty Rok Minimální mzda hrubá Minimální mzda čistá (se slevou na dani a bez dalších slev – příklad) Plánovaný poměr z průměrné mzdy 2025 20 600 Kč 17 690 Kč 42,20 % 2026 22 100 Kč 18 790 Kč 43,40 % 2027 nyní nelze vypočítat nyní nelze vypočítat 44,60 % 2028 nyní nelze vypočítat nyní nelze vypočítat 45,80 % 2029 nyní nelze vypočítat nyní nelze vypočítat 47 %

Dobrou zprávou je, že se tím zároveň zvýší limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů. Ročně je totiž osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy.

Konečná výše minimální mzdy bude však pro příští rok vyhlášena sdělením MPSV ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv do 30. září 2024 a pro rok 2026 pak do 30. září 2025.

Pro OSVČ špatné zprávy

Se zvýšením průměrné mzdy a zvýšením minimální mzdy se automaticky zvýší odvody na pojistné sociálního zabezpečení a pojistné na zdravotní pojištění, jinými slovy sociální a zdravotní daň. OSVČ tak čeká jen každoroční zvyšování povinných odvodů, a to až do roku 2029, kdy se minimální mzda zastaví na očekávané hranici 47 % z průměrné mzdy.

Vyměřovací základ pro platby pojistného OSVČ byl 25 % minimální mzdy. Jenže z rozhodnutí vlády se až do roku 2026 bude každoročně zvyšovat o cca 5 % tak, aby se dostal na úroveň 40 % průměrné mzdy. V praxi tak OSVČ mohou v následujících letech očekávat součet minimálních záloh okolo 10 000 Kč měsíčně.

Minimální měsíční zálohy pro ČSSZ a ZP v roce 2024 Typ plátce Sociální pojištění Zdravotní pojištění Celkem OSVČ (hlavní činnost) 3852 Kč 2968 Kč 6820 Kč Osoba bez zdanitelných příjmů -

2552 Kč 2552 Kč

Zároveň se tím zvýší hranice příjmů, které musíte dosáhnout pro využití daňového bonusu na dítě, jde o 6násobek minimální mzdy za rok.

Pro plátce mzdy opět vyšší náklady

Názory na pozitivní či negativní dopady zvyšování minimální mzdy jsou protichůdné. Zatímco jeden tvrdí, že minimální mzda zvyšuje nezaměstnanost u nejméně výdělečných, druhý jej odmítá s tím, že jde o statisticky nevýznamný vliv.

Plátci mzdy, tj. firmy a podnikatelé, však budou muset počítat se zvýšenými náklady. Tabulka níže ukazuje orientační výpočet nákladů pro výplatu minimální mzdy. Příklad je pro zaměstnance, který nemá další slevy na dani a uplatňuje jen zákonnou slevu sám na sebe. Celkové zdanění je tak okolo 35 % z celkové částky, kterou musí zaměstnavatel vydělat, aby vyplatil minimální mzdu.

Náklady na mzdu Hrubá mzda 18 900 Kč (2024) 20 600 Kč (2025) 22 100 Kč (2026) Kolik musí vydělat zaměstnavatel 25 289 Kč 27 563 Kč 29 570 Kč Kolik dostane stát (daně, pojištění) 8847 Kč 9873 Kč 10 780 Kč Kolik dostane zaměstnanec 16 442 Kč 17 690 Kč 18 790 Kč

Jak šel čas – historie minimální mzdy