Minimální i průměrná mzda vzrostly. Ovlivní to daňový bonus, důchody, zálohy na pojistné a zdanění

Průměrná i minimální mzda, resp. jejich násobky určují řadu limitů, které ovlivňují naše peněženky. Co platí v roce 2026? Přinášíme výběr těch nejdůležitějších.
Průměrná mzda 2026
Nařízení vlády loni stanovilo všeobecný vyměřovací základ ve výši 46 278 Kč a přepočítací koeficient pak činí 1,0581. Průměrná mzda pro rok 2026 se po zaokrouhlení na celé Kč nahoru činí 48 967 Kč (loni byla ve výši 46 557 Kč).
Minimální zálohy pro OSVČ
Z výše uvedeného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu odvozujeme výši minimálních záloh pro OSVČ.
Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se od ledna zvyšuje na 3306 Kč měsíčně.
Minimální záloha na důchodové pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní činnost se od ledna zvyšuje na 5720 Kč měsíčně. Ve schvalování však je novelizace, která má snížit tyto zálohy se zpětnou platností od začátku letošního roku na 5005 Kč měsíčně.
Minimální zálohy na důchodové pojištění pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost budou ve výši 1574 Kč (ty se měnit nebudou).
Limit příjmů pro vyšší zdanění
Daň z příjmů fyzických osob obsahuje kromě základní sazby také sazbu zvýšenou. Vyšší daňové pásmo ve výši 23 % se vztahuje na poplatníky s vyššími příjmy. Týká se osob, jejichž příjem ročně přesáhne 36násobek průměrné mzdy, resp. měsíčně 3násobek průměrné mzdy.
Pro rok 2026 jde o částku 146 901 Kč za měsíc, resp. 1 762 812 Kč za rok. Vyšší sazba daně se vztahuje také na příjmy z pronájmu, kapitálového majetku nebo tzv. ostatní příjmy. V praxi se aplikuje tak, že jí podléhají pouze příjmy nad stanovenou hranici, nikoli celý příjem.
Hranice zdanění u dohod o provedení práce
Z průměrné mzdy vychází také hranice příjmů, při jejímž dosažení musí poplatník z dohody o provedení práce odvést daň a pojistné. Limit se stanovuje jako 25 % průměrné mzdy pro daný rok. Pro rok 2026 vychází po zaokrouhlení (na celé pětistovky dolů) na 12 000 Kč. Při příjmu aspoň 12 tis. Kč měsíčně je tedy nutné platit z příjmu daň a odvést zálohy na pojistné.
Hranice pro osvobození zaměstnaneckých benefitů
Výše průměrné mzdy hraje roli také u zaměstnaneckých benefitů. Na jejím základě se totiž stanovuje limit pro osvobození těchto benefitů od daně.
S růstem průměrné mzdy pro rok 2026 se zvyšují limity platné pro osvobození zaměstnaneckých benefitů od daně tak, že pro:
- zdravotní benefity platí limit ve výši 48 967 Kč,
- volnočasové benefity platí limit ve výši 24 483 Kč.
Je však dost dobře možné, že nová vláda do stávajících pravidel zasáhne. Avizovala totiž, že plánuje limity pro osvobození těchto benefitů zrušit.
Maximální a minimální vyměřovací základ u pojistného
Výpočet odvodů ovlivňuje u poplatníků s vysokými příjmy tzv. maximální vyměřovací základ. Jde o limit pro maximální platbu na důchodové pojištění, který odpovídá 48násobku průměrné mzdy (u zdravotního pojištění limit nastaven není). Tento strop se tedy u sociálního pojištění uplatňuje v roce 2026 po dosažení roční hranice příjmů ve výši 2 350 416 Kč.
Analogicky existují i minimální vyměřovací základy, které hrají roli při výpočtu výše minimálních záloh na pojistné. Měsíční minimální vyměřovací základ OSVČ pro zdravotní pojištění stanovujeme jako polovinu průměrné měsíční mzdy. Pro rok 2026 je to tedy částka 24 483,50 Kč. Roční minimální vyměřovací základ je roven jejímu dvanáctinásobku, tedy 293 802 Kč.
Minimální měsíční vyměřovací základ u důchodového pojištění v případě hlavní činnosti stanovíme letos jako 40 % průměrné mzdy. Po zaokrouhlení jde o částku 19 587 Kč. Roční minimální vyměřovací základ je roven dvanáctinásobku, tedy 235 044 Kč. (Vláda tento minimální vyměřovací základ sníží na 35 % průměrné mzdy.)
Vyšší minimální důchod
Na výši průměrné mzdy je od letoška u minimálního důchodu navázána nejen základní výměra (činí 10 % průměrné mzdy po zaokrouhlení), ale i procentní výměra. Nejnižší částky procentních výměr důchodů pro rok 2026 činí:
- u starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně částku 4900 Kč,
- u invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně částku 1634 Kč,
- u invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu částku 2450 Kč,
- u sirotčího důchodu částku 1960 Kč.
Výše starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně tak letos dosahuje 9800 Kč (4900 Kč + 4900 Kč).
Minimální výše invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně je 7350 Kč (2450 Kč + 4900 Kč).
Minimální výše invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně je ve výši 6534 Kč (1634 Kč + 4900 Kč).
Minimální výše vdovského/vdoveckého důchodu odpovídá částce 7350 Kč (2450 Kč + 4900 Kč) a minimální výše sirotčího důchodu pak 6860 Kč (1960 Kč + 4900 Kč).
Minimální mzda 2026
Minimální mzda se začátkem roku 2026 vzrostla na 22 400 Kč měsíčně.
Nejnižší úroveň měsíčního a hodinového zaručeného platu, který ovlivňuje příjem zaměstnanců ve veřejných službách, správě a pro státní zaměstnance odpovídá:
- v 1. skupině prací 1násobek minimální mzdy, tedy 22 400 Kč měsíčně (134,40/hod.),
- ve 2. skupině prací 1,2násobek, tedy 26 880 Kč měsíčně (161,30 Kč/hod.),
- ve 3. skupině prací 1,4násobek, tedy 31 360 Kč měsíčně (188,20 Kč/hod.),
- ve 4. skupině prací 1,6násobek, tedy 35 840 Kč měsíčně (215,10 Kč/hod.).
Hranice příjmů pro nárok na daňový bonus
S novou výší minimální mzdy se mění hranice příjmů, která zakládá nárok na daňový bonus. Institut daňového bonusu mohou využít jen poplatníci, kteří měli ve zdaňovacím období příjem ze zaměstnání nebo podnikání aspoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Letos jde o částku 134 400 Kč. Do této hranice nezapočítáváme příjmy z nájmu a kapitálového majetku.
Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OBZP
Výpočet minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) se odvozuje od výše minimální mzdy pro daný rok. Činí 13,5 % z aktuální výše minimální mzdy pro daný rok a zaokrouhluje se případně na celé koruny nahoru.
Minimální mzda pro letošní rok je ve výši 22 400 Kč, takže záloha na zdravotní pojištění pro OBZP je ve výši 3024 Kč měsíčně.
Zdanění důchodu
Důchodci své příjmy nad rámec penze daní podle stejných pravidel jako ostatní poplatníci. Pravidelně vyplácené penze jsou však od daně z příjmů naopak osvobozené do 36násobku minimální mzdy. V roce 2026 jde o limit ve výši 806 400 Kč. Od této hranice už se důchod daní.
Při výdělek pro uchazeče o zaměstnání
Uchazeči o zaměstnání, který jsou v evidenci úřadu práce, ale nepobírají podporu v nezaměstnanosti, si mohou přivydělat v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání. Odměna však může dosáhnout maximálně polovinu minimální mzdy, takže hranice se pro letošek zvýšila na 11 200 Kč.