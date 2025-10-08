Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší. Na jaké minimum budou mít všichni nárok?

Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší. Novinka vychází ze změn schválených pod hlavičkou důchodové reformy.
Institut minimální penze je tu pro případy, kdy lidé v předdůchodovém věku sice mají splněnou potřebnou dobu pojištění, ale během rozhodného období neměli žádné nebo jen velice nízké příjmy a penzi jim tak k datu dosažení důchodového věku není z čeho stanovit.
Minimální důchod se klasicky skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra, která je pro všechny druhy penzí stejná, je letos ve výši 4660 Kč. Procentní výměra obecně závisí na vašich dosažených příjmech a délce odpracované doby. Minimální výši procentní výměru ale stanovuje zákon o důchodovém pojištění fixní částkou a nyní činí 770 Kč. Minimální výše důchodu tak je letos 5430 Kč.
Změny od roku 2026
Od příštího roku ale minimální důchod vzroste. Na výši průměrné mzdy bude nově u minimálního důchodu navázána nejen základní výměra (činí 10 % průměrné mzdy po zaokrouhlení), ale i procentní výměra.
Výše starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně se zvýší na částku odpovídající 20 % průměrné mzdy.
Minimální výše invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně pak podle informací České správy sociálního zabezpečení bude odpovídat 15 % průměrné mzdy.
Minimální výše invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně bude činit 13,33 % průměrné mzdy.
Minimální výše vdovského/vdoveckého důchodu bude na úrovni 15 % průměrné mzdy a minimální výše sirotčího důchodu pak 14 % průměrné mzdy.
Pokud bude minimální výše penze vycházet z průměrné mzdy, měla by se každý rok zvyšovat s jejím růstem. Navyšovat se i nadále bude také základní výměra s pravidelnou lednovou valorizací důchodů.
Výše minimálního důchodu
Nyní už víme, že průměrná mzda pro rok 2026 činí 48 967 Kč a základní výměra pro příští rok pak 4900 Kč. Podle schváleného vládního nařízení zároveň platí, že nejnižší částky procentních výměr důchodů pro rok 2026 činí:
- u starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně částku 4900 Kč,
- u invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně částku 1634 Kč,
- u invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu částku 2450 Kč,
- u sirotčího důchodu částku 1960 Kč.
Výše starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně tak příští rok dosáhne 9800 Kč (4900 Kč + 4900 Kč).
Minimální výše invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně pak bude 7350 Kč (2450 Kč + 4900 Kč).
Minimální výše invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně bude 6534 Kč (1634 Kč + 4900 Kč).
Minimální výše vdovského/vdoveckého důchodu bude ve výši 7350 Kč (2450 Kč + 4900 Kč) a minimální výše sirotčího důchodu pak 6860 Kč (1960 Kč + 4900 Kč).
Pokud by se procentní výměra nenavyšovala, činil by příští rok například minimální starobní důchod 4900 Kč + 770 Kč = 5670 Kč. Byl by tedy o 4130 Kč nižší.
V roce 1996 představovala částka 770 Kč cca 9,4 % průměrné mzdy, ovšem v roce 2024 odpovídá pouze cca 1,75 % průměrné mzdy. Navýšení minimální výše procentní výměry důchodu podle průměrné mzdy zajistí důstojnější zabezpečení, vysvětluje názorně důvod navýšení minimálního důchodu ČSSZ.
Valorizace důchodů v roce 2026
Připomeňme, že v rámci klasické pravidelné lednové valorizace dojde k růstu všech druhů penzí. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody přiznané před 1. lednem 2026, se navýší začátkem roku 2026 tak, že:
- základní výměra důchodu vzroste o 240 Kč měsíčně,
- procentní výměra důchodu vzroste o 2,6 %.
Jak spočítáte, o kolik vzroste důchod právě vám?
Jak si můžete vypočítat zvýšení vašeho důchodu podle toho, v jaké výši dávku pobíráte, vám ukážeme na konkrétním příkladu.
Předpokládejme, že jako důchodce letos berete měsíčně penzi ve výši 21 000 Kč. Pokud je letošní základní výměra ve výši 4660 Kč, musí ta procentuální odpovídat 16 340 Kč.
Jestliže procentuální výměra vzroste o 2,6 %,bude po valorizaci činit 16 340 Kč × 2,6 % = 16 765 Kč, protože částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru (navýšení o 425 Kč). Zároveň víme, že základní výměra se příští rok zvýší na 4900 Kč.
Měsíční důchod se tedy od lednové výplaty zvýší z 21 000 Kč na 21 665 Kč (16 765 Kč + 4900 Kč).
|Důchod v roce 2025
|Nová výše důchodu v roce 2026
|10 000 Kč
|10 379 Kč
|12 000 Kč
|12 431 Kč
|14 000 Kč
|14 483 Kč
|16 000 Kč
|16 535 Kč
|18 000 Kč
|18 587 Kč
|20 000 Kč
|20 639 Kč
|22 000 Kč
|22 691 Kč
|24 000 Kč
|24 743 Kč
|26 000 Kč
|26 795 Kč
|28 000 Kč
|28 847 Kč
|30 000 Kč
|30 899 Kč
|36 000 Kč
|37 055 Kč
|40 000 Kč
|41 159 Kč
|44 000 Kč
|45 263 Kč
Zdroj: vlastní výpočty autora
Příjemcům penzí, kteří dosáhnou 85 let, se důchod navyšuje o 1000 Kč. Od letošního července platí, že jim doplatek náleží už od 1. dne měsíce, ve kterém mají narozeniny.
Při dosažení sta let se penze navýší o 2000 Kč. Výchovné, které bylo v minulých letech valorizováno, od příštího roku bude dosahovat 500 Kč měsíčně a pravidelně už se navyšovat nebude.
V lednu se zvýší také příplatek k důchodu náleží politickým vězňům a některým jejich pozůstalým (vdovy, vdovci a sirotci). Od začátku příštího roku se příplatky přiznané před 1. lednem 2026 navýší o 2,6 %. Valorizovat se tedy budou stejně, jako procentní výměra důchodů při pravidelné řádné lednové valorizaci.