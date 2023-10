Mimořádná splátka hypotéky: Kdy a kde ji budete mít bez poplatku a co před tím musíte udělat?

Úrokovým sazbám u hypoték se zatím moc nechce dolů. Řada domácností je proto z nové nabídky úrokové sazby smutná.

Podle Hypoindexu je průměrná úroková sazba u hypoték do 80 % LTV v srpnu při roční fixaci 6,43 % ročně, při tříletém fixu 6,04 % ročně a při pětiletém 5,84 % p.a. Obecně tedy platí, že čím kratší fixace, tím vyšší úroková sazba. I ta pětiletá je ale mnohem vyšší, než jsme zvyklí z minulých let.

Desetileté fixace při úvěru do 80 % LTV, které ale nenabízí každá banka, mají v současnosti podle Hypoindexu průměr ve výši 5,88 % ročně. Při současné výši úrokových sazeb se ale na tak dlouho fixovat nevyplatí.

Nastavení sazeb se odvíjí od aktuální a očekávané ceny peněz, přesněji náklady na zajištění zdrojů banky. Krátkodobější operace jsou přitom nyní nejdražší, proto jsou nejvyšší sazby právě u jednoletých fixací.

Jak je to nyní s cenou peněz na trhu? Podívat se můžete například na webu Patria.cz.

Co dělat a jaké máte možnosti, pokud si budete chtít úvěr snížit mimořádnou splátkou?

Jak vložit mimořádnou splátku bez poplatku?

Zákon o spotřebitelském úvěru připouští několik situací, kdy můžete vložit mimořádnou splátku nebo splatit úvěr předčasně, aniž by vám banka naúčtovala náhradu účelně vynaložených nákladů.

Kromě specifických situací (např. úmrtí dlužníka či jeho manžela apod.) umožňuje § 117 bezplatně snížit zůstatek úvěru splátkou:

během jednoho měsíce před dnem výročí smlouvy hypotéky, pokud je splátka do 25 % celkové výše úvěru na bydlení,

během tříměsíční lhůty poté, co vám poskytovatel úvěru sdělil před refixací návrh nové výše úrokové sazby až do dne refixu.

Tato pravidla platí pro úvěry, které byly sjednány za účinnosti nového zákona o spotřebitelském úvěru (od 1. 12. 2016), nebo úvěry na bydlení, u kterých od této doby už proběhla refixace.

Současná legislativa v kombinaci s výkladem České národní banky a soudní rozhodovací praxí vymýtila poplatky za předčasné splacení.





Přesto v jejich aplikování nepanuje mezi bankami jednota. Banky nyní mohou za předčasné splacení hypotéky účtovat poplatky odpovídající účelně vynaloženým nákladům, které mají tvořit víceméně jen administrativní poplatky. To dělají jen některé. Jiné nechávají předčasnou splátku úplně bez poplatku.

Jak už jsme uvedli, zákon pamatuje na situace, kdy banky účelně vynaložené náklady k úhradě při mimořádné splátce předepisovat nemohou. ČSOB ale i v těchto případech účtuje za mimořádnou splátku poplatek ve výši administrativních nákladů.

Sjednocení praxe (a jak doufají banky, i vyšší možný poplatek za předčasné splacení) se očekává od novely, která je nyní ve sněmovně. Ta by mohla přinést konec úvěrové turistiky, protože návrh nyní počítá s tím, že by se poplatek za předčasné splacení mohl vyšplhat na 2 % z nesplacené části jistiny.

Co dělat, když chcete vložit mimořádnou splátku

Chcete-li vložit mimořádnou splátku, není možné ji jen tak poslat na účet. Většině bank o tom musíte říci předem, aby mohly připravit podklady. Ostatně se v tom smyslu vyjadřuje i § 117 zákona o spotřebitelském úvěru, který v odst. 6 vyloženě uvádí, že banka klientovi na základě jeho sdělení úmyslu úvěr předčasně splatit poskytne vyčíslení dlužné částky, případné údaje o výši náhrady nákladů a informace o dalších možných důsledcích předčasného splacení.

Je tedy pravděpodobné, že vaše úvěrová smlouva obsahuje ustanovení, podle kterého musíte stihnout oznámit úmysl mimořádné splátky do stanovené doby (např. nejpozději dva týdny předem). V žádosti byste také měli uvést, zda žádáte o částečnou mimořádnou splátku, nebo úplné předčasné splacení.

Z této praxe vyčnívá Air Bank. Nejenže má mimořádnou splátku nebo celé předčasné splacení bez poplatku, a to i kdykoli během fixace (poplatek banka účtuje, jen pokud splácíte kvůli odchodu ke konkurenci), ale nemusíte ji o mimořádné splátce ani předem informovat.

Mimořádné splátky mohou klienti provádět kdykoliv a hlásit nám je nemusejí, potvrdil Roman Macháček z Air Bank, který také připomněl, že klienti mohou využívat i Chytrou rezervu, do které si mohou vkládat peníze, co mají navíc, a snížit si tím výši jistiny, ze které se vypočítávají úroky. V případě potřeby je možné vzít kdykoli peníze navíc zase zpět a vše se opět přepočítá.

Podobně to dělá i mBank. Mimořádná splátka je bez poplatku a oznamovat ji nemusíte. Klient poukáže ze svého mKonta zvolenou částku na svůj úvěrový účet – nemusí to bance nijak oznamovat, řekla nám také Kristýna Dolejšová, mluvčí mBank.

Mimořádné splátky jsou možné kdykoli a bez sankcí také u Banky Creditas. Tu už je ale nutné libovolným způsobem o mimořádné splátce informovat, aby připravila dokumentaci kvůli změně celkové výše úvěru a přepočtení splátek.

To samé platí u České spořitelny. Ta neúčtuje žádný poplatek za mimořádnou splátku při výročí smlouvy (do 25 %) nebo v době od obdržení refixační nabídky do dne refixu, ale musíte jí splátku oznámit. Podobně nastavená pravidla má také Komerční banka, mBank, Oberbank, Raiffeisenbank a UniCredit Bank.

ČSOB v těchto případech za mimořádné splacení účtuje poplatek za zpracovanou administrativu (přehled najdete v tabulce). Počítejte s tím, že pokud byste úvěr splatili předčasně celý, můžete hradit i další poplatek, například za výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí.

Utíkáte? Příjmy možná budete dokládat snáz

V případě, že vám končí platnost původní úrokové sazby, banka vám nabízí takovou, se kterou se nechcete smířit, a věříte, že to jinde bude lepší, můžete zkusit prchnout ke konkurenci.

Nás v této souvislosti zajímalo, jestli vám u jiné banky k něčemu bude pozitivní úvěrová historie, kdy už třeba deset let příkladně splácíte hypotéku. Dosáhnete díky splácení bez zakopnutí třeba na lepší sazbu? Ušetříte si nějaký čas s administrativou, protože bude jednodušší například proces prokázání příjmů?

Odpovědět se nedá jednoznačně, protože v této situaci závisí i na tom, jestli s přechodem k jiné bance navyšujete úvěr, či nikoli. Pokud si půjčíte něco navíc, počítejte spíš s tím, že banka ze svých procesů nesleví a posuzovat vás bude jako u nové hypotéky. V případě, že se výše úvěru nemění, u některých bank výhody získat můžete.

Banka Creditas v této souvislosti nabízí přímo službu Zjednodušené refinancování, která je určená právě pro ty, kteří při refinancování nechtějí úvěr příliš navyšovat nebo ho jinak měnit. Pokud tyto podmínky plníte, můžete dosáhnout na lepší sazbu, vaši žádost banka vyřídí rychleji a příjmy budete prokazovat jen výpisem z účtu.

U ostatních bank se pak v různých kombinacích tyto benefity střídají. Někde vám pozitivní úvěrová historie a řádné splácení můžou dopomoci k nabídce lepší úrokové sazby, jindy bude vaše žádost vyřízena rychleji a v další bance budete moci doložit příjmy jen pomocí výpisů z účtu.

Pravidla u mimořádné splátky hypotéky Banka Poplatek za mimořádnou splátku hypotéky před výročím smlouvy nebo před refixací Musíte dát bance vědět? Benefit vycházející z pozitivní úvěrové historie při refinancování Air Bank 0 Kč nemusíte Banka Creditas 0 Kč stačí libovolným způsobem mimořádnou splátku nahlásit můžete dosáhnout na lepší sazbu, vaši žádost banka vyřídí rychleji a příjmy prokážete výpisem z účtu Česká spořitelna 0 Kč oznámit předem přes George, pobočku nebo Klientské centrum ČSOB 500 Kč administrativní poplatek podat žádost např. přes Hypoteční zónu, e-mail, dopis atd. Komerční banka 0 Kč podat žádost na pobočce, zaslat na pobočku s úředně ověřeným podpisem, přes internetové bankovnictví nebo prostřednictvím datové schránky u zaměstnanců je možné doložit čestné prohlášení spolu s 3 posledními výpisy z účtu mBank 0 Kč nemusíte hladší schvalovací průběh a případně i zjednodušené dokládání příjmu – závisí ale na druhu příjmu Moneta Money Bank 0 Kč žádost lze podat na pobočce nebo elektronicky může urychlit vyřízení žádosti a usnadnit dokládání příjmů Oberbank 0 Kč na pobočce banky je nutné podepsat formulář s žádostí o mimořádnou splátku může ovlivnit nabízenou úrokovou sazbu Raiffeisenbank 0 Kč je třeba nahlásit aspoň 14 dní dopředu na hypocentrum, call centrum nebo správu úvěrů UniCredit Bank 0 Kč žádost je možné podat na pobočce, zaslat e-mailem nebo ji poslat písemně může ovlivnit rychlost vyřízení žádosti o úvěr

Zdroj: vyjádření bank, weby bank