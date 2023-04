Mimořádná okamžitá pomoc jako řešení nenadálé finanční tísně. Kdo ji může čerpat a kolik činí?

Co je to mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc představuje jednu ze tří dávek pomoci v hmotné nouzi. Jde o příspěvek, který zprostředkovává stát osobám, jež postihla nenadálá životní situace, kterou je potřeba bezodkladně řešit. Na rozdíl od příspěvku na živobytí je tato dávka vyplácena jednorázově za účelem okamžité úhrady nákladů spojených s nastalým mimořádným stavem. Nejedná se tedy o pravidelnou podporu.

Problematiku mimořádné okamžité pomoci upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který mimo jiné stanovuje, za jakých okolností je možné o tento typ příspěvku žádat. Dávka je tedy vždy spojena s konkrétní životní situací žadatele, která vyžaduje bezodkladnou úhradu výdajů, na což dotyčný nemá vlastní prostředky.

Příspěvek je poskytován na základě posouzení od Úřadu práce ČR. Ten zhodnotí příjmové, sociální a majetkové možnosti žadatele a případně také společně posuzovaných osob. Mimořádnou okamžitou pomoc lze přitom čerpat i za předpokladu, že žadatel nesplňuje podmínky pro získání nároku na příspěvek na živobytí.

Kdo má nárok na mimořádnou okamžitou pomoc

Příspěvek není možné poskytnout zpětně na již uhrazený náklad. V takové chvíli totiž osoba už prostředky na zaplacení výdajů spojených s nenadálou situací nepotřebuje. V některých případech je však možné udělat výjimku a uznat nárok na dávku i v momentě, kdy byl dotyčný nucen část nákladů uhradit ještě před podáním žádosti.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi pak stanovuje několik situací, kdy je možné příspěvek mimořádné okamžité pomoci čerpat. Jedná se o následující okolnosti:

Žadatel neplní podmínky hmotné nouze pro opakující se dávky, ale kvůli nedostatku finančních prostředků mu hrozí vážná újma na zdraví. Žadatele postihla vážná mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry této osoby jí neumožňují překonat událost vlastními silami (např. živelní pohroma). Žadatel nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu. Žadatel nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby. Žadatel nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k uhrazení odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Žadatel nemůže v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků, úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožen sociálním vyloučením.

Kolik je dávka mimořádné okamžité pomoci

Výše dávky mimořádné okamžité pomoci je různá v závislosti na tom, jaká situace daného žadatele postihla a jaké jsou jeho příjmové, majetkové a sociální poměry. Pokud žadatel nesplňuje podmínky pro získání nároku na pravidelné dávky, jako je příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení, ale kvůli nedostatku peněz mu hrozí vážná újma na zdraví, je mu poskytnuta částka, která doplní jeho příjmy do výše existenčního minima.

Pakliže žadatele zasáhla nějaká nečekaná destruktivní událost, jako je živelní pohroma, ekologická havárie a podobně, je cílem dávky mimořádné okamžité pomoci zajistit, aby dotyčná osoba nebo osoby měly po určitou přechodnou dobu zabezpečeny základní životní potřeby. Zároveň tento příspěvek slouží jako pomoc pro odstranění důsledků katastrofy, dokud žadatel nebude moci využít prostředků z jiných zdrojů. Nejvíce pak lze čerpat 15násobek částky životního minima jednotlivce, což je v roce 2023 až 72 900 korun.

V případě, že osoba žádá o pomoc kvůli tomu, že nemá dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje uvedeného v zákoně (např. správní poplatek za výměnu osobních dokladů), je výše dávky stanovena maximálně do částky tohoto výdaje s ohledem na příjmovou a majetkovou situaci žadatele.

Je-li důvodem žádosti skutečnost, že dotyčný nemá dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, může být částka příspěvku stanovena až do výše těchto nákladů. Za kalendářní rok lze však čerpat tyto dávky maximálně do výše desetinásobku životního minima jednotlivce. To samé platí také pro žadatele, kteří nemají prostředky na uhrazení nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí.

Pokud osoba žádá o dávku z důvodu bezprostřední hrozby sociálního vyloučení kvůli neuspokojivému sociálnímu zázemí a nedostatku finančních prostředků (např. po propuštění z vazby), je možné čerpat příspěvek maximálně do výše 1000 korun. Zároveň platí, že součet příspěvků této okamžité mimořádné pomoci nesmí za kalendářní rok překročit čtyřnásobek částky životního minima jednotlivce, tedy 19 440 korun v roce 2023.





Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc

Každá osoba, které vzniká nárok na mimořádnou okamžitou pomoc na základě zákonem stanovených podmínek, může podat žádost o příspěvek na Úřadu práce České republiky. Učinit tak lze buď na kontaktním pracovišti Úřadu práce v místě trvalého bydliště, v lokalitě, kde se žadatel zrovna nachází, či v místě, kde k mimořádné události došlo.

Kromě osobního vyřízení žádosti přímo na pobočce Úřadu práce je možné podání učinit také poštou nebo elektronicky. V případě elektronického podání lze využít portál Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se žadatel přihlásí do svého účtu pomocí identity občana a vše vyřídí online přímo na daném webu. Další možností je odeslání vyplněného formuláře prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s certifikovaným elektronickým podpisem.

Mimořádná okamžitá pomoc: formulář

Formulář pro čerpání dávky mimořádné okamžité pomoci je k dispozici v tištěné podobě na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. V elektronické podobě je pak připraven k vyplnění přímo na portále MPSV. V případě, že by jej žadatel chtěl zaslat prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem, může si jej z tohoto portálu stáhnout do vlastního zařízení.

Řízení o přiznání příspěvku je následně zahájeno ve chvíli, kdy Úřad práce obdrží vyplněný formulář. Na základě této žádosti a dalších nezbytných dokumentů úřad posoudí, zda dotyčná osoba splňuje všechny zákonné podmínky pro získání nároku na dávku. Žadatel má zároveň povinnost nahlásit Úřadu práce každé změny, jež mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit vznik nároku či výši příspěvku, a to nejpozději do osmi dnů od jejich vzniku.

Co je mimořádná okamžitá pomoc?

Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázový příspěvek od státu, který slouží jako finanční injekce v určitých zákonem stanovených situacích. Tyto okolnosti ovlivňují výši daného příspěvku, který z toho důvodu nemůže být stejný pro všechny žadatele. Zároveň se částka poskytnuté dávky stanovuje také na základě posouzení příjmových, majetkových a sociálních poměrů dotyčné osoby.

Kdy je možné čerpat dávku mimořádné okamžité pomoci?

Zákon o pomoci v hmotné nouzi definuje několik základních případů, kdy lze poskytnout dávku mimořádné okamžité pomoci. Mezi tyto situace patří například stav, kdy žadatel nesplňuje podmínky hmotné nouze pro opakující se dávky, ale kvůli nedostatku finančních prostředků mu hrozí vážná újma na zdraví. Dále je možné příspěvek čerpat v momentě, kdy dotyčnou osobu postihla vážná mimořádná událost, s níž se nemůže kvůli svým příjmovým a sociálním poměrům vypořádat vlastními silami. V uvedeném zákoně je pak možné nalézt další čtyři situace, kdy dané osobě vzniká nárok na tento typ dávky.

Kde se podává žádost o mimořádnou okamžitou pomoc?

O mimořádnou okamžitou pomoc se žádá elektronicky, prostřednictvím České pošty nebo osobně na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Tiskopis tohoto formuláře se nachází na každé pobočce Úřadu práce nebo v elektronické podobě na portálu MPSV. Zde je možné formulář vyplnit buď přímo na webu a odeslat prostřednictvím tohoto portálu, nebo stáhnout do vlastního zařízení a odevzdat prostřednictvím datové schránky či e-mailu s certifikovaným elektronickým podpisem.