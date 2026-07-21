Měšec.cz hledá člověka, který jde po penězích. Legálně a novinářsky

Server Měšec.cz, prestižní server o osobních financích, přijme nového spolupracovníka/spolupracovnici do interního týmu na pozici redaktor/redaktorka.
Co se dozvíte v článku
- Co Tě naučíme
- Co pro nás není podstatné
- Jak vypadá běžný pracovní den
- Jak se u nás pracuje
- Forma spolupráce a odměna
- Co nabízíme
- Nástup
- Co bude následovat
- 1. Založení účtu bez chytrého telefonu
- 2. Kolik skutečně stojí zrušení účtu zemřelého
- 3. Lze v krajském městě žít měsíc pouze s hotovostí?
- 4. Hypotéka pro byt s právní vadou
- 5. Kolik stojí obyčejný pohřeb
- 6. Účet pro člověka v exekuci
- 7. Co se stane, když pošlete jednu korunu na zrušený účet
- 8. Jak snadno se senior dovolá živému pracovníkovi banky?
- 9. Reklamace platby kartou v praxi
- 10. Kolik vydělá brigádník po odečtení všech nákladů
- 11. Jedna pojistná událost, pět různých odpovědí
- 12. Co banka udělá s podezřelým převodem
- 13. Finanční služby dostupné člověku se zrakovým postižením
- 14. Kolik stojí změna dodavatele energie v nájemním bytě
- 15. Úřední informace versus skutečnost
- 16. Kolik stojí den bez digitální identity
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Vezmeme to na férovku. U nás si všichni tykáme – bez ohledu na věk, funkci nebo počet šedivých vlasů. Ne proto, že bychom chtěli být za každou cenu moderní firma, ale protože jsme jeden tým. A chceme, aby se naše společná loď udržela na hladině i v rozbouřených vodách médií.
Hledáme člověka, který:
- ovládá spisovnou češtinu a umí si pohrát se stylem,
- má cit pro hotový text a dokáže jej upravit tak, aby mu čtenář rozuměl,
- umí vyhledávat informace a ověřovat je z více zdrojů,
- nebojí se zvednout telefon ani osobně vyrazit za informacemi,
- jde po nesrovnalostech a nespokojí se s první odpovědí,
- zvládá základní práci s textovým a tabulkovým editorem,
- dovede pracovat samostatně, ale zároveň chápe, že redakce je týmový sport.
Nemusíš mít vystudovanou žurnalistiku ani ekonomii. Potřebujeme ale, aby tě zajímalo, jak věci skutečně fungují a abys měl/a chuť se v nich vrtat.
Co Tě naučíme
Postupně získáš dobrou orientaci v osobních financích, například v oblastech:
- Bankovních a dalších finančních produktů,
- spotřebitelských témat,
- bydlení, energií a úspor,
- daní, sociálního systému a související legislativy.
Naučíme Tě také třídit velké množství informací, hledat v nich to podstatné a nenechat se uchlácholit tiskovou zprávou, která tvrdí, že všechno je skvělé.
Určité předpoklady ale potřebuješ: logické uvažování, pečlivost, zdravou nedůvěřivost a ochotu učit se.
Co pro nás není podstatné
Tvůj věk
Můžeš ještě studovat, být uprostřed kariéry nebo mít pár let do důchodu. Rozhoduje, co umíš a co se dokážeš naučit.
Jestli máš děti
Víme, že rodina občas vstoupí i do online porady. Aspoň je legrace. My také máme děti, někdo ty nové daňové poplatníky přece vyrábět musí.
Jak daleko bydlíš od Prahy
Máme internet a redakce je rozesetá po celé republice.
Čas od času ale bude potřeba do Prahy přijet. Tiskové konference a osobní schůzky se stále neumějí teleportovat a novinář/-ka potřebuje budovat kontakty. Počítej přibližně se 2 cestami měsíčně. Traktorem tě sem ale tahat nebudeme.
Jak vypadá běžný pracovní den
Úplně běžný pracovní den v redakci vlastně neexistuje. Obvykle ale budeš:
- Třídit informace, které přicházejí do redakčního e-mailu,
- podílet se na přípravě denního vydání,
- hledat vlastní témata a samostatně je zpracovávat,
- sledovat dění ve finanční, spotřebitelské a legislativní oblasti,
- odpovídat na podněty čtenářů a prověřovat je,
- telefonovat tiskovým mluvčím, odborníkům, úřadům i firmám,
- reagovat na upozornění na možné chyby a ověřovat je,
- sledovat čtenářské diskuse,
- pomáhat s aktualizací údajů o finančních produktech,
- podílet se na obsahu pro sociální sítě.
Někdy půl dne ověřuješ údaje a samotný článek potom napíšeš za hodinu. To není promarněný čas. Právě tím se kvalitní žurnalistika liší od rychlého přepisování tiskových zpráv.
Jak se u nás pracuje
Novinářská práce nemá každý den stejný rytmus. Někdy máš hlavní úkoly hotové poměrně brzy, jindy se celý den nezastavíš. Některé zprávy také potřebují rychlou reakci a nemohou vždy čekat do následujícího rána.
Neznamená to ale nepřetržitou pohotovost. Na práci jsme tři a střídáme se. Když má někdo dovolenou, má dovolenou. Když onemocní, práci převezmou ostatní. Od toho jsme tým.
Jeden z nás nyní odchází, a proto hledáme právě tebe.
Forma spolupráce a odměna
Jde o dlouhodobou spolupráci v rozsahu plného úvazku.
Garantovaná měsíční odměna začíná na 40 000 Kč. Její konkrétní výše se odvíjí od zkušeností, schopností a domluveného rozsahu práce.
Potřebujeme, aby Měšec.cz byl tvým hlavním profesním působištěm. Současně nesmí vzniknout konflikt zájmů – nemůžeš souběžně pracovat pro jiné médium zaměřené na osobní finance. O květinkách, továrních konstrukcích nebo historii lodní dopravy si klidně piš dál. Ještě k tomu podnikáš? Klidně v tom pokračuj, pokud budeš stíhat práci pro nás.
Co nabízíme
- Práci, která má smysl a jejíž výsledky čtou statisíce lidí,
- kvalitní finanční a spotřebitelskou žurnalistiku,
- velkou míru samostatnosti,
- přímé a férové jednání,
- kolegy, kteří se dokážou navzájem zastoupit,
- prostor pro vlastní témata a profesní růst,
- bezplatnou účast na konferencích a dalších akcích společnosti Internet Info,
- práci na dálku s občasnými cestami do Prahy,
- respekt k dovolené, nemoci i soukromému životu.
Možná jinde dostaneš o něco více peněz.
Dobré vztahy, férové jednání a prostředí bez zbytečných manažerských her se ale nedají přikoupit jako zaměstnanecký benefit.
My se snažíme, aby byly běžnou součástí práce. A kdokoli naším vydavatelství prošel, může Ti to potvrdit.
Nástup
Ideálně od 1. září 2026.
Jak se přihlásit
Napiš nám na prace@mesec.cz. Stručně se představ, napiš, proč Tě nabídka zaujala, a přilož životopis nebo odkazy na své dosavadní texty.
Potřebuješ si nejdřív popovídat? Zavolej na +420 552 309 774. Když telefon zrovna nikdo nezvedne, zavoláme Ti zpět.
Co bude následovat
Nechceme rozhodovat jen podle životopisu. Potřebujeme zjistit, jak přemýšlíš, pracuješ se zdroji a píšeš.
Pokud za sebou nemáš dostatečně rozsáhlou autorskou historii, požádáme tě o zpracování jednoho z následujících témat:
1. Založení účtu bez chytrého telefonu
Ověř u nejméně 10 bank, zda si u nich může založit a plnohodnotně používat běžný účet člověk, který nemá chytrý telefon. Popiš celý proces, omezení a možné náhradní způsoby potvrzování plateb.
2. Kolik skutečně stojí zrušení účtu zemřelého
Zjisti u bank, jak postupují při úmrtí klienta, jaké dokumenty požadují, co se děje s trvalými příkazy, kartami a poplatky a za jak dlouho mohou dědicové získat peníze.
3. Lze v krajském městě žít měsíc pouze s hotovostí?
Vyber si jedno krajské město a prakticky ověř, které běžné služby nelze zaplatit hotově: dopravu, parkování, úřady, kulturní zařízení, rozvoz jídla nebo zdravotnické služby.
4. Hypotéka pro byt s právní vadou
Najdi skutečnou aktuální nabídku bytu s konkrétní komplikací – například věcným břemenem, nezkolaudovanou přístavbou nebo podílem na nemovitosti – a zjisti u bank a hypotečních specialistů, zda a za jakých podmínek by ji financovaly.
5. Kolik stojí obyčejný pohřeb
Oslov pohřební služby v jednom regionu a sestav cenu nejlevnějšího důstojného pohřbu. Rozlišuj povinné a volitelné položky a ověř, zda konečná cena odpovídá ceníku na webu.
6. Účet pro člověka v exekuci
Ověř, jak v praxi probíhá založení chráněného účtu. Oslov banky, exekutorský úřad, zaměstnavatele nebo neziskovou poradnu a vytvoř modelový postup od první žádosti po připsání peněz.
7. Co se stane, když pošlete jednu korunu na zrušený účet
Prakticky nebo prostřednictvím bank ověř několik situací: účet byl zrušen, změnil majitele, příjemce zemřel nebo bylo chybně zadáno číslo účtu. Popište, kudy se platba vrací a kolik dní to trvá.
8. Jak snadno se senior dovolá živému pracovníkovi banky?
Změř cestu od zavolání na infolinku po spojení s člověkem u nejméně 10 bank. Sleduj čas, počet voleb, požadované ověření a možnost vyřídit běžný problém bez aplikace.
9. Reklamace platby kartou v praxi
Vytvoř modelový případ nedodaného zboží a zjisti u vydavatelů karet, jaké doklady by držitel karty potřeboval, jaké jsou lhůty a kdy vydavatel karty reklamaci odmítne.
10. Kolik vydělá brigádník po odečtení všech nákladů
Najdi 3 aktuální nabídky brigád ve svém okolí. Započítej dopravu, čas na cestě, stravování, daňové odvody a další náklady. Porovnej inzerovanou a skutečnou hodinovou odměnu.
11. Jedna pojistná událost, pět různých odpovědí
Vymysli přesný, ale realistický případ škody v domácnosti nebo na vozidle. Předlož jej několika pojišťovnám či makléřům a porovnej, zda by byl krytý a jaké výluky by se uplatnily.
12. Co banka udělá s podezřelým převodem
Připrav několik modelových plateb, například neobvykle vysokou částku, převod do rizikové země nebo rychlou sérii transakcí. Zjisti, jak banky postupují a co mohou odesílateli platby sdělit. Nemá jít o návod k obcházení kontrol, ale o spotřebitelský popis situace.
13. Finanční služby dostupné člověku se zrakovým postižením
Prakticky prověř weby, aplikace, bankomaty a zákaznickou podporu několika institucí. Oslov alespoň 1 uživatele se zkušeností a 1 organizaci zabývající se přístupností.
14. Kolik stojí změna dodavatele energie v nájemním bytě
Na konkrétním modelovém bytě zjisti, kdo může smlouvu změnit, jaké dokumenty potřebuje, jak dlouho proces trvá a jaké sankce mohou vzniknout.
15. Úřední informace versus skutečnost
Vyber si 1 dávku, příspěvek nebo daňovou povinnost. Porovnej informace na webech úřadů s odpověďmi získanými na jejich infolinkách a pobočkách. Zaznamenej případné rozpory a nech úřad, aby je vysvětlil.
16. Kolik stojí den bez digitální identity
Zmapuj, které běžné úřední a komerční úkony lze vyřešit bez digitální identity, chytrého telefonu a datové schránky. U každého popiš náhradní cestu, čas a případné náklady.
Rozsah článku bude nejméně 7000 znaků včetně mezer.
Pokud Tě to neodradilo, napiš. Je docela možné, že hledáme právě Tebe.