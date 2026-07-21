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Měšec.cz hledá člověka, který jde po penězích. Legálně a novinářsky

Redakce
Dnes
Doba čtení: 7 minut
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Autor: Shutterstock
Hledáme člověka, který umí počítat. Hlavně se zdroji. Tiskové zprávy přepisovat nebudeš. Kalkulačku dodáme, zvědavost ne. Podezřívavost vítána. Musíš umět psát a občas někomu zkazit tiskovou zprávu. Umíš hledat chyby dřív než naši čtenáři? Pojď k nám.
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Server Měšec.cz, prestižní server o osobních financích, přijme nového spolupracovníka/spolupracovnici do interního týmu na pozici redaktor/redaktorka.

Co se dozvíte v článku
  1. Co Tě naučíme
  2. Co pro nás není podstatné
  3. Jak vypadá běžný pracovní den
  4. Jak se u nás pracuje
  5. Forma spolupráce a odměna
  6. Co nabízíme
  7. Nástup
  8. Co bude následovat

Vezmeme to na férovku. U nás si všichni tykáme – bez ohledu na věk, funkci nebo počet šedivých vlasů. Ne proto, že bychom chtěli být za každou cenu moderní firma, ale protože jsme jeden tým. A chceme, aby se naše společná loď udržela na hladině i v rozbouřených vodách médií.

Hledáme člověka, který:

  • ovládá spisovnou češtinu a umí si pohrát se stylem,
  • má cit pro hotový text a dokáže jej upravit tak, aby mu čtenář rozuměl,
  • umí vyhledávat informace a ověřovat je z více zdrojů,
  • nebojí se zvednout telefon ani osobně vyrazit za informacemi,
  • jde po nesrovnalostech a nespokojí se s první odpovědí,
  • zvládá základní práci s textovým a tabulkovým editorem,
  • dovede pracovat samostatně, ale zároveň chápe, že redakce je týmový sport.

Nemusíš mít vystudovanou žurnalistiku ani ekonomii. Potřebujeme ale, aby tě zajímalo, jak věci skutečně fungují a abys měl/a chuť se v nich vrtat.

Co Tě naučíme

Postupně získáš dobrou orientaci v osobních financích, například v oblastech:

  • Bankovních a dalších finančních produktů,
  • spotřebitelských témat,
  • bydlení, energií a úspor,
  • daní, sociálního systému a související legislativy.

Naučíme Tě také třídit velké množství informací, hledat v nich to podstatné a nenechat se uchlácholit tiskovou zprávou, která tvrdí, že všechno je skvělé.

Určité předpoklady ale potřebuješ: logické uvažování, pečlivost, zdravou nedůvěřivost a ochotu učit se.

Co pro nás není podstatné

Tvůj věk

Můžeš ještě studovat, být uprostřed kariéry nebo mít pár let do důchodu. Rozhoduje, co umíš a co se dokážeš naučit.

Jestli máš děti

Víme, že rodina občas vstoupí i do online porady. Aspoň je legrace. My také máme děti, někdo ty nové daňové poplatníky přece vyrábět musí.

Jak daleko bydlíš od Prahy

Máme internet a redakce je rozesetá po celé republice.

Čas od času ale bude potřeba do Prahy přijet. Tiskové konference a osobní schůzky se stále neumějí teleportovat a novinář/-ka potřebuje budovat kontakty. Počítej přibližně se 2 cestami měsíčně. Traktorem tě sem ale tahat nebudeme.

Jak vypadá běžný pracovní den

Úplně běžný pracovní den v redakci vlastně neexistuje. Obvykle ale budeš:

  • Třídit informace, které přicházejí do redakčního e-mailu,
  • podílet se na přípravě denního vydání,
  • hledat vlastní témata a samostatně je zpracovávat,
  • sledovat dění ve finanční, spotřebitelské a legislativní oblasti,
  • odpovídat na podněty čtenářů a prověřovat je,
  • telefonovat tiskovým mluvčím, odborníkům, úřadům i firmám,
  • reagovat na upozornění na možné chyby a ověřovat je,
  • sledovat čtenářské diskuse,
  • pomáhat s aktualizací údajů o finančních produktech,
  • podílet se na obsahu pro sociální sítě.

Někdy půl dne ověřuješ údaje a samotný článek potom napíšeš za hodinu. To není promarněný čas. Právě tím se kvalitní žurnalistika liší od rychlého přepisování tiskových zpráv.

Jak se u nás pracuje

Novinářská práce nemá každý den stejný rytmus. Někdy máš hlavní úkoly hotové poměrně brzy, jindy se celý den nezastavíš. Některé zprávy také potřebují rychlou reakci a nemohou vždy čekat do následujícího rána.

Neznamená to ale nepřetržitou pohotovost. Na práci jsme tři a střídáme se. Když má někdo dovolenou, má dovolenou. Když onemocní, práci převezmou ostatní. Od toho jsme tým.

Jeden z nás nyní odchází, a proto hledáme právě tebe.

Forma spolupráce a odměna

Jde o dlouhodobou spolupráci v rozsahu plného úvazku.

Garantovaná měsíční odměna začíná na 40 000 Kč. Její konkrétní výše se odvíjí od zkušeností, schopností a domluveného rozsahu práce.

Potřebujeme, aby Měšec.cz byl tvým hlavním profesním působištěm. Současně nesmí vzniknout konflikt zájmů – nemůžeš souběžně pracovat pro jiné médium zaměřené na osobní finance. O květinkách, továrních konstrukcích nebo historii lodní dopravy si klidně piš dál. Ještě k tomu podnikáš? Klidně v tom pokračuj, pokud budeš stíhat práci pro nás.

Co nabízíme

  • Práci, která má smysl a jejíž výsledky čtou statisíce lidí,
  • kvalitní finanční a spotřebitelskou žurnalistiku,
  • velkou míru samostatnosti,
  • přímé a férové jednání,
  • kolegy, kteří se dokážou navzájem zastoupit,
  • prostor pro vlastní témata a profesní růst,
  • bezplatnou účast na konferencích a dalších akcích společnosti Internet Info,
  • práci na dálku s občasnými cestami do Prahy,
  • respekt k dovolené, nemoci i soukromému životu.

Možná jinde dostaneš o něco více peněz.

Dobré vztahy, férové jednání a prostředí bez zbytečných manažerských her se ale nedají přikoupit jako zaměstnanecký benefit.

My se snažíme, aby byly běžnou součástí práce. A kdokoli naším vydavatelství prošel, může Ti to potvrdit.

Nástup

Ideálně od 1. září 2026.

Jak se přihlásit

Napiš nám na prace@mesec.cz. Stručně se představ, napiš, proč Tě nabídka zaujala, a přilož životopis nebo odkazy na své dosavadní texty.

Potřebuješ si nejdřív popovídat? Zavolej na +420 552 309 774. Když telefon zrovna nikdo nezvedne, zavoláme Ti zpět.

Co bude následovat

Nechceme rozhodovat jen podle životopisu. Potřebujeme zjistit, jak přemýšlíš, pracuješ se zdroji a píšeš.

Pokud za sebou nemáš dostatečně rozsáhlou autorskou historii, požádáme tě o zpracování jednoho z následujících témat:

1. Založení účtu bez chytrého telefonu

Ověř u nejméně 10 bank, zda si u nich může založit a plnohodnotně používat běžný účet člověk, který nemá chytrý telefon. Popiš celý proces, omezení a možné náhradní způsoby potvrzování plateb.

2. Kolik skutečně stojí zrušení účtu zemřelého

Zjisti u bank, jak postupují při úmrtí klienta, jaké dokumenty požadují, co se děje s trvalými příkazy, kartami a poplatky a za jak dlouho mohou dědicové získat peníze.

3. Lze v krajském městě žít měsíc pouze s hotovostí?

Vyber si jedno krajské město a prakticky ověř, které běžné služby nelze zaplatit hotově: dopravu, parkování, úřady, kulturní zařízení, rozvoz jídla nebo zdravotnické služby.

4. Hypotéka pro byt s právní vadou

Najdi skutečnou aktuální nabídku bytu s konkrétní komplikací – například věcným břemenem, nezkolaudovanou přístavbou nebo podílem na nemovitosti – a zjisti u bank a hypotečních specialistů, zda a za jakých podmínek by ji financovaly.

5. Kolik stojí obyčejný pohřeb

Oslov pohřební služby v jednom regionu a sestav cenu nejlevnějšího důstojného pohřbu. Rozlišuj povinné a volitelné položky a ověř, zda konečná cena odpovídá ceníku na webu.

6. Účet pro člověka v exekuci

Ověř, jak v praxi probíhá založení chráněného účtu. Oslov banky, exekutorský úřad, zaměstnavatele nebo neziskovou poradnu a vytvoř modelový postup od první žádosti po připsání peněz.

7. Co se stane, když pošlete jednu korunu na zrušený účet

Prakticky nebo prostřednictvím bank ověř několik situací: účet byl zrušen, změnil majitele, příjemce zemřel nebo bylo chybně zadáno číslo účtu. Popište, kudy se platba vrací a kolik dní to trvá.

8. Jak snadno se senior dovolá živému pracovníkovi banky?

Změř cestu od zavolání na infolinku po spojení s člověkem u nejméně 10 bank. Sleduj čas, počet voleb, požadované ověření a možnost vyřídit běžný problém bez aplikace.

9. Reklamace platby kartou v praxi

Vytvoř modelový případ nedodaného zboží a zjisti u vydavatelů karet, jaké doklady by držitel karty potřeboval, jaké jsou lhůty a kdy vydavatel karty reklamaci odmítne.

10. Kolik vydělá brigádník po odečtení všech nákladů

Najdi 3 aktuální nabídky brigád ve svém okolí. Započítej dopravu, čas na cestě, stravování, daňové odvody a další náklady. Porovnej inzerovanou a skutečnou hodinovou odměnu.

11. Jedna pojistná událost, pět různých odpovědí

Vymysli přesný, ale realistický případ škody v domácnosti nebo na vozidle. Předlož jej několika pojišťovnám či makléřům a porovnej, zda by byl krytý a jaké výluky by se uplatnily.

12. Co banka udělá s podezřelým převodem

Připrav několik modelových plateb, například neobvykle vysokou částku, převod do rizikové země nebo rychlou sérii transakcí. Zjisti, jak banky postupují a co mohou odesílateli platby sdělit. Nemá jít o návod k obcházení kontrol, ale o spotřebitelský popis situace.

13. Finanční služby dostupné člověku se zrakovým postižením

Prakticky prověř weby, aplikace, bankomaty a zákaznickou podporu několika institucí. Oslov alespoň 1 uživatele se zkušeností a 1 organizaci zabývající se přístupností.

14. Kolik stojí změna dodavatele energie v nájemním bytě

Na konkrétním modelovém bytě zjisti, kdo může smlouvu změnit, jaké dokumenty potřebuje, jak dlouho proces trvá a jaké sankce mohou vzniknout.

15. Úřední informace versus skutečnost

Vyber si 1 dávku, příspěvek nebo daňovou povinnost. Porovnej informace na webech úřadů s odpověďmi získanými na jejich infolinkách a pobočkách. Zaznamenej případné rozpory a nech úřad, aby je vysvětlil.

16. Kolik stojí den bez digitální identity

Zmapuj, které běžné úřední a komerční úkony lze vyřešit bez digitální identity, chytrého telefonu a datové schránky. U každého popiš náhradní cestu, čas a případné náklady.

Rozsah článku bude nejméně 7000 znaků včetně mezer.

Pokud Tě to neodradilo, napiš. Je docela možné, že hledáme právě Tebe.

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Autor článku

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Redakce

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

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