Měníte telefon nebo své číslo? Čí bankovní aplikaci přenesete snadno a která vám sebere čas?

Mobilní telefon a číslo na něj už dlouho využíváme i k dalším účelům než jenom k volání. Mobilní telefon je nositelem spousty aplikací a telefonní číslo slouží v řadě případů jako náš identifikátor a prostředek k ověření.

Proto, když přijde na výměnu telefonu, nebo dokonce telefonního čísla, může jít o poměrně otravnou zkušenost. Dnes si to budeme demonstrovat na aplikaci smartbankingu a případně i ověřovacího klíče, pokud není jeho součástí.

Smartbanking totiž z povahy věci není možné kvůli citlivým údajům zálohovat, takže jeho přenesení na nové zařízení (nebo instalace na původním, převedeném do továrního nastavení) nebo změna čísla budou vyžadovat čas a jisté úsilí. Každá banka má ale postup jiný a jinak náročný.

Jednu radu ale můžeme dát hned v úvodu. Pokud si měníte telefon, počkejte s resetem toho starého pokud možno do doby, než budete mít smartbanking a klíč zprovozněný na novém zařízení. Podobně si přetahujte aplikace ideálně v době, kdy u sebe ještě máte i původní telefonní číslo (pokud možno). U některých bank vám potvrzení z původního zařízení nebo původního telefonního čísla usnadní přenos aplikace.

Air Bank

Přechod na nový telefon

Ke spárování aplikace My Air s mobilním telefonem vám stačí selfie v kombinaci s vaším telefonním číslem. Nemusíte mít tedy ani přístupové údaje. Za tímto účelem je ale nutné, abyste si v aplikaci My Air vyfotili a uložili selfie. Umělá inteligence fotografii při pozdějším párování účtu s aplikací použije jako vzor pro porovnání biometrických znaků obličeje a totožnost klienta ověří, vysvětlil nám Roman Macháček z Air Bank.

Stejně jednoduché to ale může být, i pokud si selfie neuložíte. Totožnost totiž můžete ověřit i přes fotografii z občanského průkazu, která je uložená v databázi banky.

Další cesta propojení účtu s mobilní aplikací vede už přes internetové bankovnictví, ke kterému potřebujete přístupové údaje. V internetovém bankovnictví získáte registrační kód, který potom zadáte do mobilní aplikace (nebo si načtete QR kód) pro propojení účtu. Odkaz na propojení mobilní aplikace najdete v internetovém bankovnictví vpravo nahoře nad hlavní lištou.

Přenosem mobilní aplikace vyřešíte i autorizaci transakcí, protože ta je součástí My Air. Ověření probíhá buď přes biometrii (otisk prstu nebo snímání obličeje) nebo zadáním hesla a totožnost s ní ověříte i při volání na kontaktní centrum. Aplikaci lze nastavit i omezený režim, kdy z ní neodešlete peníze, ale půjde s ní jen potvrzovat transakce, přihlásit se do internetového bankovnictví nebo nastavit upozornění na změnu zůstatku.

Banka umožňuje klientům používat i autorizační SMS (bez poplatku). Např. pro přihlášení do internetového bankovnictví (IB) ale mají klienti i pohodlnější způsob pomocí načtení QR kódu v mobilní aplikaci My Air.





Přechod na nové číslo

Telefonní číslo, které banka u klienta eviduje, může klient sám změnit v nastavení zabezpečení IB. Na nové telefonní číslo pošleme SMS s kódem pro ujištění, že je číslo zadané správně. Potom už jen změnu potvrdí heslem a z SMS zprávy na původním telefonním čísle opíše kód, informoval Macháček s tím, že v případě nastavení potvrzování přes My Air změnu autorizujete vstupním heslem do aplikace nebo pomocí biometrie.

Jestliže se nemůžete přihlásit do IB, protože třeba už nemáte původní číslo nebo ani telefon s mobilní aplikací, musíte zajít na pobočku.

Banka Creditas

Přechod na nový telefon

Přecházíte-li na nový telefon, musíte po stažení aplikace zadat přihlašovací jméno a heslo a mít přístup k autorizovanému telefonnímu číslo a autorizované e-mailové adrese, které u vás banka eviduje.

Pokud jeden z parametrů nezná, musí se odkázat na pomoc bankéře, který mu po ověření totožnosti může všechny údaje změnit nebo resetovat, řekl nám Zdeněk Grossmann, ředitel odboru digitálního bankovnictví a inovací Banky Creditas.

Autorizace transakcí pak probíhá přes smartbanking. U IB si můžete formu autorizace zvolit na vstupní obrazovce s tím, že možné jsou i autorizační SMS. Omezit funkčnosti a využívat aplikaci jen jako klíč není možné.

Přechod na nové číslo

Víte-li předem, že budete telefonní číslo měnit, přihlaste se ještě s tím původním do internetového bankovnictví (IB) a zde si nastavte nové číslo. Změnu musíte potvrdit přes SMS kód, který vám ještě přijde na původní číslo.

Pokud nemáte přístup do IB (třeba proto, že už původní číslo nemáte), musíte zaregistrovat nové číslo na pobočce.

Česká spořitelna

Přechod na nový telefon

Při přechodu na nový telefon na něj musíte instalovat aplikaci George i George klíč, protože smartbanking bez klíče nefunguje. Banka však nyní pracuje na změně. Pracujeme na spojení do jedné aplikace, která by měla být dostupná pro klienty od druhé poloviny roku 2023. V nové verzi nebude možné nastavit fungování jen jako klíč. Z bezpečnostního hlediska to ani nemá smysl, pro podvodníky je mnohem cennější autorizační klíč než smartbankingová aplikace, vysvětlil pro server Měšec.cz Ondřej Pohanka, manažer klientské identity a bezpečnosti v České spořitelně.

Vraťme se ale k přechodu na nové zařízení. Abyste si na něm obě aplikace rozjeli, George klíč musíte aktivovat jako první. Přihlásíte se do něj jen s PINem z původní aplikace George klíč na starém telefonu. Aktivaci George klíče na novém zařízení je pak potřeba schválit ze starého zařízení a také je mít fyzicky u sebe, čímž chráníme klienty od neúmyslného schválení aktivace podvodníkům. Při aktivaci klíče klient nastaví opět novou biometrii, protože ta je na každém telefonu jiná, vysvětlil Pohanka.

V případě, že byste zapomněli PIN do aplikace George klíč, řešení nabídne nejbližší bankomat České spořitelny, kde si můžete vyzvednout aktivační kód, pomocí kterého aktivujete George klíč na novém zařízení.

Pro aktivaci aplikace George (smartbanking) pak použijete už aktivovaný George klíč, nastavíte případně biometrické ověření při přihlášení a můžete fungovat. Použít k instalaci smartbankingu heslo a SMS není možné.

Přechod na nové číslo

Změnu registrovaného mobilního čísla (tzv. bezpečnostní telefonní číslo – BTČ) je v současnosti možné provést jenom na pobočce. Pokud klient používá metodu George klíč a změní svoje BTČ, neomezí ho to na možnosti s aplikacemi fungovat, ale nebudou mu chodit bezpečnostní upozornění formou SMS. Může se stát, že ho nezkontaktujeme v případě potřeby ověření podezřelé transakce apod., upozornil Pohanka.

ČSOB

Přechod na nový telefon

ČSOB má také smartbanking (Smart) a autorizační aplikaci (Smart klíč) zvlášť. V případě Smart klíče (dále jen Klíč) mohou nastat různé situace dle druhu operačního systému. Pokud používáte telefon s iOS, můžete si při resetu klíč obnovit ze zálohy na stejném zařízení do plné funkčnosti bez nutnosti opětovné aktivace. Při obnově na jiném zařízení už bude neaktivovaný.

V případě zařízení s Androidem se klíč obnoví/přenese pouze neaktivovaný. Smart klíč žádné přihlašovací údaje neobsahuje, a pokud se klient přihlašoval biometrií a nepamatuje si PIN, který si pro Smart klíč při aktivaci zvolil, tak si ho musí znovu aktivovat, řekla nám Pavla Kuklová z ČSOB.

Klíč si můžete znovu aktivovat na portálu ČSOB Identita, kde zadáte své uživatelské jméno a heslo a tím vstoupíte do obnovy a aktivace. Anebo můžete také zavolat na linku Helpdesk Identity na čísle 499 900 222, kde vám dokáží nastavit proces obnovy po úplné identifikaci. K ověření nové instalace Smart klíče banka povoluje i použití SMS spolu s heslem a podmínkou v podobě potvrzení odkazu ze zprávy na e-mail registrovaný v ČSOB Identitě.

Další možností, jak aktivovat Klíč, je najít bankomat ČSOB a na něm si nechat vytisknout aktivační kód. Ten pak použijete k aktivaci Klíče na novém zařízení. Podrobnosti najdete na webu ČSOB.

Znovuinstalovaný smartbanking s názvem Smart pak „oživíte“ pomocí Klíče. Smart totiž funguje už jen v kombinaci s použitím Klíče. Informace o smartbankingu najdete na webu ČSOB.

Přechod na nové číslo

Pokud si pořídíte aktivační kód ke Smart klíči z bankomatu, mobilní číslo k aktivaci nepotřebujete. Jen vám po aktivaci aplikace nepřijde potvrzovací SMS.

Chcete-li ale provést aktivaci online, budete číslo potřebovat. Musíte si ho proto nejprve změnit ve své ČSOB Identitě. A to můžete udělat přes zmíněný Helpdesk po plné identifikaci. V případě, že by se vám nepodařilo na lince Helpdesku plně ztotožnit, musíte už zamířit na pobočku.

Fio banka

Přechod na nový telefon

V případě, že přecházíte na nový telefon, stačí smartbanking po instalaci znovu spárovat s internetovým bankovnictvím tak, že v něm v sekci Nastavení přidáte do smartbankingu nové zařízení.

Fio banka nemá autorizační aplikaci zvlášť. Rozsah využití smartbankingu nastavíte právě v následujícím kroku:

plný přístup – aktivní využití všech možností,

pasivní operace – zobrazení zůstatku, pohybu na účtu, plánované platby a přehledy,

pasivní operace a autorizace – zobrazení zůstatku, pohybu na účtu, plánované platby a přehledy plus autorizace transakcí z internetového bankovnictví (IB),

pouze autorizace – jen autorizace příkazů z IB.

V případě, že byste někdy později chtěli rozsah znovu změnit, musíte aplikaci odpárovat a pak ji nastavit znovu.

Po autorizaci vám IB následně nabídne autorizaci buď přes zobrazený QR kód, nebo přes číselný kód. Poté si nastavíte přihlašovací heslo a PIN pro podpis plateb a nastavíte případně i autorizaci přes biometrii.

Fio banka umožňuje ovládat IB buď pomocí smartbankingu nebo i pomocí SMS zpráv. Svou volbu nastavujete v aplikaci Moje Fio (Nastavení – Autorizace plateb) nebo v IB. Můžete si zvolit jiný způsob pro platby kartou na internetu a jiný pro pokyny zadané v IB. Pokyny zadané ve smartbankingu se v aplikaci potvrzují PINem nebo biometrií.

Přechod na nové číslo

Změnu autorizačního telefonního čísla musíte u Fio banky provést vždy na pobočce. Pokud byste ale měnili jen telefonní číslo, svůj mobil přitom neměnili a používali smartbanking i k autorizaci pokynů z IB, změna čísla vás neovlivní, protože mobilní aplikace je vázána na zařízení, a ne telefonní číslo. V případě, že nějaké z pokynů autorizujete přes SMS, musíte na zmíněnou pobočku.

Pokud měníte zařízení i telefonního číslo, musíte na pobočku. Zde změníte autorizační číslo a pak si na novém zařízení spárujete smartbanking. Přidání nového zařízení ke smartbankingu pak bude podmíněno autorizací přes telefonní číslo.

Hello bank!

Přechod na nový telefon

V případě výměny zařízení je nutné po instalaci aktivovat aplikaci smartbankingu (HelloPay aplikace). Potřebujete k tomu znát uživatelské jméno a heslo do IB a aktivaci potvrdit přes SMS. Samostatnou autorizační aplikaci Hello Bank! nenabízí.

Naopak do internetové bankovnictví (IB) je jedinou vstupní branou SMS autorizace (nelze použít smartbanking). Do mobilní aplikace HelloPay se klienti přihlašují naopak pomocí biometrie (SMS kód se používá jen při aktivaci aplikace).

Přechod na nové číslo

V případě, že už máte na mobilu smartbanking HelloPay a změní se vám telefonní číslo, nijak vás to neovlivní. V případě, že s telefonním číslem měníte i zařízení, musíte si nejprve zajít na pobočku změnit evidované telefonní číslo a pak projít výše zmíněným postupem instalace smartbankingu.

Komerční banka

Přechod na nový telefon

Komerční banka má zvlášť smartbanking (Mobilní banka) a zvlášť autorizační aplikaci (KB Klíč). Chcete-li zprovoznit Klíč na novém zařízení, měli byste na starém telefonu, kde máte původní Klíč, v sekci Nastavení zvolit možnost „Vyměnit zařízení“ a pak už jen následovat návod.

Pokud k původní aplikaci KB Klíč nemáte přístup nebo už není aktivní, musíte buď zajít na pobočku pro nový aktivační kód, nebo najít bankomat Komerční banky. Do něj musíte vložit svou kartu, zadat PIN a dále zvolit možnost „Další služby“ a „Obnovení KB Klíče/hesla“. Poté zadáte telefonní číslo, které jste registrovali pro KB Klíč. Do telefonu následně dostanete SMS s kódem pro odblokování. Poté pokračujte na svém mobilu a zvolte v nově nainstalované aplikaci KB Klíč možnost „Znovu aktivovat“. V dalším kroku musíte zadat identifikační číslo z vaší smlouvy o elektronickém podpisu a kód pro odblokování z příchozí SMSky. V dalším kroku nastavíte už jen 6místný PIN aplikace a následně případně i biometrii.

V případě, že jste KB Klíč ještě sjednaný neměli, musíte na pobočku.

U smartbankingu musíte nainstalovat znovu aplikaci Moje Banka, pak do ní zadáte přihlašovací ID (najdete v internetovém bankovnictví) a kód z SMS a dále si nastavíte heslo a případně i biometrii. Máte-li už KB Klíč, můžete nainstalovat smartbanking i s pomocí Kontaktního centra.

Přechod na nové číslo

Přecházíte-li na nové číslo, musíte kvůli klíči i smartbankingu zajít na pobočku.

Max banka

Přechod na nový telefon

Max banka zatím nabízí pouze mobilní autorizační aplikaci (i když umožňuje autorizovat i přes SMS). Další funkce by banka měla nabídnout v dohledné době. V tuto chvíli je dostupná autorizační část aplikace, která umožňuje zobrazení účtu (zůstatků), transakční historie a ovládání nastavení platebních karet. Korunové platby a převody mezi vlastními účty připravujeme v další verzi aplikace, prozradila Anna Bakošová.

Mobilní aplikaci je tedy zatím nutné používat pouze v kombinaci s internetovým bankovnictvím. Dobrou zprávou je, že pro její opětovnou instalaci nemusíte na pobočku, potřebujete ale být uživatelem internetového bankovnictví (IB), protože pro aktivaci mobilní aplikace musíte zadat uživatelské jméno a heslo pro IB. Poté vám na vaše u banky evidované bezpečnostní telefonní číslo přijde SMS kód. Dále si musíte nastavit 6místný PIN pro aplikaci, případné potvrzování přes biometrii, zvolíte název zařízení a máte hotovo.

Máte-li k dispozici jen jednorázové heslo, můžete zavolat na zákaznickou linku, kde vás nejprve ověří a pak umožní aktivaci pomocí tohoto jednorázového hesla. Aktivací by vás měla provést mobilní aplikace s tím, že si pak nastavíte trvalé heslo.

V případě, že byste ztratili telefon, můžete si aplikaci u banky zablokovat přes klientskou linku nebo ji odebrat ze svého internetového bankovnictví (záložka Mobilní aplikace – odebrat).

Přechod na nové číslo

Chcete-li přejít na nové číslo, měli byste mít k dispozici to staré, na kterém si vás banka ověří. S přístupy do internetového bankovnictví by vám měli pomoci i na zákaznické lince.

mBank

Přechod na nový telefon

mBank má jen jednu aplikaci, jejíž součástí je i mKlíč. Po instalaci na nové zařízení je nutné projít celým procesem párování aplikace. Jde to přes mobil i internetové bankovnictví (IB).

Do mobilu je nutné uvést pro ověření vaše rodné číslo a jméno vaší matky za svobodna. Poté vám zavolá na vaše číslo automat a procesem vás provede. Automat nejprve diktuje 3místný kód, který pro ověření zadáte během hovoru na klávesnici svého telefonu. Pak vám nadiktuje ještě 4místný kód, který už zadáte přímo do mobilní aplikace. Následně vás aplikace požádá o dodatečné ověření, které může mít několik podob:

přes mKlíč na jiném spárovaném zařízení, nebo

pomocí PIN kódu do nedávno aktivované aplikace, nebo

heslem do internetového bankovnictví, nebo

s pomocí kódu na váš registrovaný e-mail, nebo

zadáním části čísla karty.

Dále už jen zvolíte PIN aplikace pro přihlášení a potvrzování.

Zvolte si PIN, který slouží k přihlášení a potvrzování transakcí.

Při aktivaci přes IB začnete aktivaci v mobilní aplikaci a pokračujete v prostředí IB (aplikaci ale nezavírejte až do dokončení spárování). Po přihlášení do IB přejděte do nastavení (vpravo nahoře) a zvolte Zabezpečení – Přístup do banky. Vyberte „Mobilní zařízení“, přidejte ho a pojmenujte. Poté vám zavolá automat a další postup už je podobný jako při aktivaci přes mobil s tím, že druhý automatem nahlášený kód, který už zadáváte zpět do mobilní aplikace, má šest míst.

Po výše zmíněném dodatečném ověření (mKlíč na jiném zařízení, PIN v nedávno aktivované aplikaci, část čísla karty) už jen nastavujete PIN této aplikace pro ověřování.

Přechod na nové číslo

Změnit registrované telefonní číslo banka online neumožňuje. Musíte zajít na pobočku.

Moneta Money Bank

Přechod na nový telefon

Moneta má smartbanking i klíč v jedné aplikaci (Smart Banka), kterou je nutné na novém zařízení znovu spárovat. V případě, že jste např. kvůli krádeži telefonu před tím aplikaci zablokovali, musíte si ve svém internetovém bankovnictví (IB) smartbanking znovu odblokovat.

Opětovné spárování aplikace můžete udělat čtyřmi způsoby:

Máte-li Smart Banku ještě na jiném zařízení (např. tabletu), můžete si v ní vygenerovat párovací QR kód pro nový smartbanking v mobilu.

Přes internetové bankovnictví, pokud máte k dispozici ještě jedno mobilní zařízení, kterým potvrzujete operace v IB.

Nemáte-li k dispozici další zařízení, aktivuje aplikaci na novém mobilu skenem dvou dokladů totožnosti (občanka a řidičák nebo pas) a následně se ještě ověřte natočením videa/skenu obličeje. Aplikace vás procesem postupně provede.

Necháte se ověřit na call centru banky (potřebujete registrované telefonní číslo).

Aktuálně pracujeme na dalších způsobech párování aplikace, například za použití biometrie, řekla nám mluvčí Zuzana Filipová.

Přechod na nové číslo

Měníte-li telefon i telefonní číslo, které máte registrované u banky, musíte zajít na pobočku.

Oberbank

Přechod na nový telefon

Oberbank používá smartbanking (Oberbank App) a autorizační aplikaci (Oberbank Security App) zvlášť.

Do nově nainstalovaného smartbankingu se dostanete přes své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví (číslo bankovnictví a heslo). Využití mobilní aplikace totiž podmiňuje právě účet i s IB (a Klientským portálem v něm, který vyžaduje pro přihlášení navíc zadání přístupového PINu, jenž vygenerujete ve smartbankingu při prvním přihlášení).

Autorizační aplikaci Oberbank Security App aktivujete pomocí svého přihlašovacího jména a jednorázového QR kódu, který si vygenerujete v IB v Klientském portálu za podmínky, že máte ještě přístup k původní Security App. V opačném případě musíte získat od banky aktivační kód.

Přechod na nové číslo

Aktivovaná Oberbank Security App je vázána na konkrétní přístroj (telefon, PC i tablet bez SIM modulu). SMS v současnosti banka k ověřování nepoužívá a kontaktní údaje je možné změnit v klientském portálu (IB). Je ale nutné změnu potvrdit původní Security App.

Raiffeisenbank

Přechod na nový telefon

Raiffeisenbank má autorizační funkci RB klíč implementovanou ve smartbankingu. Používáte-li mobilní bankovnictví na více zařízeních, můžete si zvolit, na jakém zařízení budete mít aplikaci i s RB klíčem. Alespoň jeden aktivovaný RB klíč mít musíte, protože banka neumožňuje používat mobilní bankovnictví bez klíče.

Mobilní bankovnictví Raiffeisenbank nově umožňuje přenést aktivaci z jednoho zařízení na druhé, aniž byste museli na pobočku nebo do internetového bankovnictví. To ale jen za podmínky, že máte na původním telefonu stále aktivní aplikaci, kterou používáte i jako RB klíč. V opačném případě na pobočku musíte.

I to by se ale mělo změnit. Připravujeme nový proces, který plánujeme spustit v prvních týdnech roku 2023. Občan ČR, který již u nás měl aktivní RB klíč, si bude moci s využitím skenování občanského průkazu a jednoho dalšího dokladu bez nutnosti navštívit pobočku zaktivovat samostatnou aplikaci RB klíč, s jejíž pomocí si aktivuje následně i mobilní bankovnictví, prozradila mluvčí Tereza Kaiseršotová.

I v tomto smartbankingu je nutné nastavit PIN (S-PIN) pro potvrzování plateb a změn. Přihlašování nebo potvrzení plateb do 5000 Kč můžete dělat i pomocí otisku prstu. Pro potvrzení přenosu aktivace z jednoho zařízení na druhé budete potřebovat právě S-PIN.

Pokud už máte na nějakém zařízení aktivní RB klíč, můžete pomocí něj na jiném telefonu aktivovat i samotnou aplikaci RB klíč. Používají se k tomu tzv. reaktivační kódy, které zobrazíte v původní aplikaci.

Používání SMS jsme z celého procesu aktivace mobilních aplikací odstranili. Dříve bylo možné použít SMS pro aktivaci mobilní aplikace přes internetové bankovnictví. To již ale přibližně 2 měsíce neumožňujeme, dodala Kaiseršotová.

Přechod na nové číslo

Tím se dostáváme ke změně telefonního čísla. Ta aktivaci mobilních aplikací neovlivní. Chcete-li ale změnit registrované telefonní číslo pro zasílání autorizačních SMS (pro jiné než aktivační procesy je banka umožňuje), musíte na pobočku. Pokud byste chtěli změnit číslo primárního kontaktu na vás, můžete tak učinit i v mobilním či internetovém bankovnictví. Při změně primárního telefonního čísla ale banka vždy pošle na původní telefonní číslo SMS s avízem, že ke změně došlo.

UniCredit Bank

Přechod na nový telefon

UniCredit Bank nabízí smartbanking (Smart Banking) i autorizační klíč (Smart klíč) v jedné aplikaci. Aktivační proces je pro obě aplikace stejný. Pokud byste si tedy např. chybným zadáním PINu v aplikaci zablokovali Smart klíč, budete mít i nadále přístup aspoň do Smart Bankingu.

K aktivaci smartbankingu na novém zařízení potřebujete znát své uživatelské jméno, PIN a mít v telefonu SIM s registrovaným telefonním číslem, protože součástí aktivačního procesu je i zaslání ověřovací SMS. Pokud si tyto údaje nepamatujete, můžete si je obnovit po ověření pomocí dvou dokladů totožnosti a selfie přímo v aplikaci.

Přechod na nové číslo

Změnu telefonního čísla na dálku je možné provést v případě, kdy nemáte aktivovaný Smart klíč ani Smart Banking a použijete ověření pomocí dvou dokladů totožnosti, selfie a kódu zaslaného bankou na registrovanou e-mailovou adresu. Druhou možností je návštěva pobočky.