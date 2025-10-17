Test kurzů platebních karet v praxi: Projeli jsme Evropu, platili 20 kartami a sledovali marže

Představení a parametry
Když si chcete porovnat kurzy platebních karet, nejjednodušší cestou je někde zaplatit na internetu několika kartami a kurzy si snadno porovnáte. To je jednoduché, levné a funguje to.
Ale pokud těch karet máte více, zhruba někde po 5. transakci vás kartoví procesoři začnou blokovat, protože budou mít podezření na možný podvod. A pokud chcete mít čistá data, transakce musíte provést v jednom časovém rámci a u jednoho obchodníka. U testovaných 20 platebních karet by tak tento test skončil po prvních minutách. A to pomíjím náklady, ldy samotná transakce musí znamenat nákup nějaké reálné služby, produktu, nebo poskytnutí daru.
Tak jsem si půjčil firemní auto a vydal se na krátkou cestu do nejdostupnějších zemí, kde se neplatí eurem. Šlo o volné navázaní na původní seriál 15 000 km s platební kartou, který tehdy sledoval úspory při placení kartou doslova o Severního moře (Norsko) až po Kaspické moře (Ruslo, Dagestán)
Kromě kurzových marží mám pro vás spotřebitelská data o nákladech cestování, ale to už bude v jimém článku.
V kostce:
- 20 testovaných platebních karet
- 14 neeurových zemí
- 19 měn (včetně dodatkového testu)
- 24 zemí či území celkem
- 7414 km
- 7 dnů trvání cesty (přesně 6 dnů a 22 hodin)
Tabulka: Přehled zemí a měn
|Stát, území
|MPZ
|Měna
|Albánie
|AL
|ALL – lek
|Bosna a Hercegovina
|BIH
|BAM – konvertibilní marka
|Bulharsko
|BG
|BGN – bulharský lev
(od 1. 1. 2026 euro)
|Černá Hora
|MNE
|EUR – euro
|Chorvatsko
|HR
|EUR – euro
|Francie
|F
|EUR – euro
|Itálie
|I
|EUR – euro
|Kosovo
(není všude
uznávaným státem)
|RKS
(není oficiální)
|EUR – euro
|Lichtenštejnsko
|FL
|CHF – šýcarský frank
|Maďarsko
|H
|HUF – forint
|Moldavsko
|MD
|MDL – moldavský leu
|Německo
|D
|EUR – euro
|Polsko
|PL
|PLN – polský zlotý
|Rakousko
|A
|EUR – euro
|Rumunsko
|RO
|RON – rumunský leu
|Řecko
|GR
|EUR – euro
|San Marino
|RSM
|EUR – euro
|Severní Makedonie
|NMK
|MKD – makedonský denár
|Slovinsko
|SLO
|EUR – euro
|Slovensko
|SK
|EUR – euro
|Srbsko
|SRB
|RSD – srbský dinár
|Švýcarsko
|CH
|CHF – švýcarský frank
|Turecko
|TR
|TRY – turecká lira
|Ukrajina
|UA
|UAH – ukrajinská hřivna
Závěry a shrnutí testu
Abyste se nemuseli prokousávat daty, to nejlepší máte hned na začátku.
Test serveru Měšec.cz potvrdil, že debetní karta od Partners Banky má suverénně nejlepší kurzy, a to bez ohledu na měnu, marže je skutečně 0 % u jakékoii měny. Jde o jedničku na trhu co do kurzů platebních karet. A to píšu s plným vědomím, že existují konkurenční karty, které ji umí předběhnout. Vždy však mají nějaká omezení a kompromisy, o nichž se dočtete níže. Partners karta je nemá a je už v základu dostupná pro kohokoli. To je její konkurenční výhoda.
Při zaúčtování transakcí kartou Partners Banky však u některých měn nebyla uveda výše odchyky od kurzu Evropské centrální banky. U měn TRY a JPY (neevropské měny) se ochylka zobrazila, ale u balkánských (evropských) měn nikoli. Kurz sice odpovídal nulové marži, ale vyžádal jsem si komentář tiskové mluvčí Partners Banky, proč u některých měn tato informace chybí.
Zobrazuje se odchylka jen u měn, které jsou na kurzovním lístku ECB. Třeba turecká lira je tam právě proto, bez ohledu na to, že Turecko není v EU. Japonský jen je další podobný případ. U žádné měny přirážku nemáme. U měn, které nejsou na kurzovním lístku ECB, provádí směnu VISA a my využíváme už jen převedenou částku, napsala na dotaz serveru Měšec.cz Tereta Píchalová, tisková mluvčí finanční skupiny Partners. Z toho důvodu jsem kurzy karty Partners Banky použil jako referenční. Buď kopíruji kurzovní lístek ECB, nebo jde o čisté kurzy kartového schématu Visa. (Pozn. čisté kurzy kartového schématu Mastercard jsou však mírně lepší.)
Dvojkou je Air Bank a její produkt s názvem „zahraniční karta“. Pakliže splníte poměrně snadné podmínky, tato karta má marži okolo 0,60 %. Někdy trošku větší, někdy menší, ale jde o příjemné parametry.
Nelze opomenout fenomenální banku Revolut. Ta má sice skvělé kurzy, ale jsou limitované nejen daným cenovým programem, ale také víkendovými příplatky. Revolut je obecně výborným nástrojem pro platby kartou v zahraničí, ale Partners Banka a nyní i Air Bank se zahraniční kartou jsou pro něj už velmi dobrou konkurencí. Proto není jedničkou, ani dvojkou, ale velmi dobrou trojkou.
A pak tu máme karty investičních zprostředkovatelů Trading 212 (Bulharsko) a XTB/DiPocket (Litva). Jejich kurzy občas byly dokonce v záporných hodnotách, jindy na nule a jindy zase nic moc. Jsou vynikajícími kurzovými pomocníky. Je potřeba zdůraznit, že tyto karty jsou vydávány jako doplněk k vašemu investičnímu účtu. A třeba karta od Trading212 nefuguje na Ukrajině (viz testy níže). A další pozor, debetka od XTB ještě v době testu skvělé kurzy měla, ale už to neplatí, od 28. 9. 2025 si marži účtuje. Pořád má kurzy dobré, ale už tam prostě marže je.
Platební instituce Wise (Belgie) a Zen.com (Litva) jsou stálicemi v dobrých kurzech. Mají nízké marže a jde o spolehlivé karty. Wise má výhodu, že má i internetové bankovnictví. Zen.com má jen mobilní aplikaci, což je někdy značně nepohodlné.
Jakou kartu zvolit pro cestování?
Dvě české karty mají jednu zádsdní výhodu: vydávají je české subjekty, takže když se něco pokazí, řešení problémů bude snazší a pohodlné.
- Debetka od Partners má nejlepší kurzy a nejvyšší limity. Je to jasná volba pro cestovatele.
- Air Bank zahraniční karta je solidním konkurenčním produktem a pokud s touto bankou kamarádíte, jděte to toho. Je to spolehlivá dvojka.
Fintech TOP
- Trading 212/Paynetics
- Revolut, Wise, Zen.com
- XTB/DiPocket
Ostatni karty s vynikajícími kurzy jsou také skvělé a nemusíte se jich bát, ale je to vždy něco za něco:
- Jde o zahraniční subjekt: složitější reklamace (všechny fintech karty).
- Podmínka cenového tarifu: za lepší kurzy musíte zaplatit cenovým programem (Revolut, Zen.com)
- Jde o úvěrový produkt: musíte být dostatečně bonitní (mBank mKreditka Travel, Twisto).
- Karta s dobrými kurzy je jen doplňkem (Trading 212, XTB).
Výbornými kurzy se může pyšnit i mBank u své nové kreditní karty. Jenže tu dostane jen bonitní klient, protože jde o úvěrový produkt. Pokud ji máte, automaticky máte lepší kurzy i u jinak jejich výrazně horších debetních karet, které fakt v cizí měně používat nechcete. A to má své konsekvence: výhodný kurz na kreditce mBank můžete využít jen do výše úvěrového limitu. Asi jen málokdo dostane maximální limit 500 000 Kč. Pokud potřebujete v cizí měně utratit opravdu hodně peněz, průměrný limit kreditky v desetitisících korun vám asi moc nepomůže, slevová akce na jinak kurzově dražších debetkách jen jen do konce roku 2025 – a právě tady se otevírá prostor pro konkurenci výše.
Zajímavostí je karta Twisto. Ta se chlubí o 3 % lepšími zahraničními kurzy (jde o procenta, ne procentní body) u prémiového tarifu za 199 Kč měsíčně. Twisto karta je vydávána k úvěrovému účtu, takže opět musíte splnit bonitní kritéria. Tato karta je v testu jen pro zajímavost. Konkurenční karty strčí Twisto v kurzech do kapsy i bez měsíčního poplatku.
Raiffeisenbank a MONETA Bank kurzy stále nemají na chlubení, ale už je nemají nejhorší, mírně se zlepšily. Anebo se spíše zhoršily u jejich konkurence, konkrétně u České spořitelny, Komerční banky a mBank.
Pro opravdové fanšmekry utrácení v cizí měně mám tabulku s maximálními limity transakcí u karet s nejlepšími kurzy.
Tabulka: Maximální limity debetních karet s nejlepšími kurzy
- Air Bank má týdenní limit 300 000 Kč, ale ten můžete „zvýšit“ pořízením další karty.
- Partners Banka má velkorysý denní limit, kde už nic víc nepotřebujete.
- Revolut a Zen.com sice mají absolutní limity, ale v praxi mají ještě neveřejné sublimity, které jsou závislé podle vaší transakční historie. Jinými slovy, začínáte klidně s nízkým limitem v řádu desítek tisíc korun a až po pár měsících se dostanete na maximum. Poznáte to tak, že kartou vyšší částku prostě nezaplatíte, přestože jinak vše funguje…
|Karta/Vydavatel
|Denní
limit
|Týdenní
limit
|Měsíční
limit
|Roční
limit
|Air Bank
|–
|300 000 Kč
|–
|–
|Partners Banka
|1 500 000 Kč
|–
|–
|–
|Revolut
|–
|–
|5 000 000 GBP
(cca 139 973 600 Kč)
|–
|Trading 212
|250 000 Kč
|–
|1 500 000 Kč
|Wise
|722 300 Kč
(obnovuje se v 09:00 hod.)
|–
|722 300 Kč
|–
|XTB/DiPocker
|50 000 €
(cca 1 215 000 Kč)
|–
|50 000 €
(cca 1 215 000 Kč)
|150 000 €
(cca 3 635 300 Kč)
|Zen.com
|120 000 PLN
(cca 696 180 Kč)
|–
|-
Začínám testovat
Úkol byl snadný: v každé zemi zaplatit kartou. Jenže specifická Air Bank test (nechtěně) zkomplikovala, což jsem zjistil až po návratu při porovnávání dat. Proto se u ní chvilku zastavíme, protože první výsledky byly natolik fantastické, až byly nereálné. A skutečně, byla tam chyba.
Air Bank má dvě zákaznické pobídky pro lepší kurzy.
Základní karta vám dá zpět 1 % z útraty v cizí měně při splnění podmínek věrnosti bance (5× měsíčně zaplatit kartou). Peníze dostanete „zpět“ až následující měsíc.
Pokud si pořídíte jejich debetku s názvem zahraniční karta, získáte ještě lepší kurzy s orientační marží okolo 0,60 %. Tato karta je bez poplatku při splnění podmínek (5 plateb kartou v měsíci + min. 25 000 Kč příchozí platba), nebo je za 100 Kč měsíčně.
Lepší kurz Air Bank řeší po svém. Pro finální výsledek si musíte danou transakci najít v mobilní aplikaci v sekci „Odměny“ v záložce „Přehled“ a podle zaplacené částky pak uvidíte částky, které vám banka vyplatí, resp. vrátí. Přímo v transakci na výpisu z účtu nebo v historii transakcí se lepší kurz Air Bank nezobrazuje, banka vám ukáže až celkovou připsanou odměnu. To je poněkud nepřehledné, nicméně v součtu tam úspora je a peníze/slevu máte na účtu. Při provedení transakce vám přijde notifikace v mobilní aplikaci s konkrétní výší slevy, kterou vám Air Bank dá. K tomu potřebujete mít aktivní data.
Chyba v zaokrouhlování bonusu
Air Bank odměny připisuje zaokrouhledné na desetihaléře s tím, že minimem je 0,10 Kč. Tato vlastnost měla dopady i pro náš test.
Zaprvé, některé nízké transakce se do věrnostního programu ani nepropsaly, protože nedosáhly na min. 0,10 Kč slevy na výsledné zaúčtované částce.
Další nízké transakce měly vlivem zaokrouhlování cashbacku kurzy dokonce lepší, než samotný finanční trh. Záporné hodnoty kurzů u Air Bank v tomto testu jsou výsledkem zaokrouhlování cashbacku vlivem nízké transakce, ne díky lepšímu kurzu. V případě transakcí s vyšším objemem by zaúčtováné částky rozhodně nebyly pod nabídkou finančního trhu, to bychom v Česku měli druhý Revolut.
Co to znamenalo? Že bude nutné buď celý test opakovat, nebo doplnit o nový. Nechtělo se mi udělat nový výlet a utrácet další peníze za zboží a služby, které nepotřebuji. Proto jsem další test provedl od počítače. (Důsledkem byla velmi rychlá výpověď smlouvy od dalšího kartového subjektu. To je daň, kterou platí finanční novináři a „white hackeři“. Takový způsob transakcí totiž vypadá jako typický podvod a obratem následuje ukončení smlouvy. Bez potřeby cokoli vysvětlovat a tečka.)
Musím dělat dodatkový test
Vlivem výše zmíněného zaokrouhlování u Air Bank nebyly všechny testované transakce zcela přesné a neodrážely skutečný efektivní kurz ve srovnání s konkurečními kartami. Proto jsem provedl dodatkový test, ve kterém jsem porovnal přímo debetku Air Bank a Partners Banky.
V tomto testu už nešlo o nízké transakce, nýbrž o částky v hodnotě v přepočtu několika set korun. U těchto částek se tak měla jasně projevit odchylka vlivem zaokrouhlování.
Výsledky dodatkového testu
Částka kurzívou je původní částka bez slevy u zahraniční karty. Mně ale zajímala částka po slevě na marži.
|Měna
|Částka transakce
|Zaúčtovaná částka
Partners Banka
CZK
|Zaúčtovaná částka
Air Bank
zahraniční karta
- standardní
- včetně cashbacku
CZK
|GBP
britská libra
|26,44
|742,22
|763,96
745,76
|HKD
hongkongský dolar
|247,69
|670,55
|692,43
675,93
|HUF
maďarský forint
|8722
|541,03
|557,07
543,77
|CHF
švýcarský frank
|19,88
|520,46
|535,49
522,79
|NZD
novozélandský dolar
|49,91
|601,24
|618,73
604,03
|RON
rumunský leu
|155,77
|745,78
|767,48
749,18
|SGD
singapurslý dolar
|42,46
|688,35
|712,49
695,49
|USD
americký dolar
|27,88
|587,00
|604,24
589,84
|JPY
japonský jen
|3783
|523,62
|543,02
530,12
Kurzová marže u zahraniční karty Air Bank ve dvou případech byla na 1 %, ale jinak se statečně držela okolo 0,50 %. To je velmi dobrý výsledek, ale na kartu Partners Banky s nulovou marží nedosáhla.
Aby to bylo férové a transparentní, v hlavním testu zobrazuji skutečně vypočtenou marži, nicméně uvádím, že jde o chybu (vlivem zaokrouhlování). V celkovém srovnání TOP karet pak počítám u Air Bank zahraniční karty s průměrnou marží 0,61 %, což je výsledek tabulky níže.
|Kurz
Marže
|Partners Banka
kurz
kurzová marže
|Air Bank
zahraniční karta
kurz s cahbackem
kurzová marže
|GBP
|28,07186
0 %
|28,20574
0,48 %
|HKD
|2,70721
0 %
|2,7289
0,40 %
|HUF
|0,06203
0 %
|0,06234
0,51 %
|CHF
|26,1801
0 %
|26,2972
0,45 %
|NZD
|12,0468
0 %
|12,1023
0,46 %
|RON
|4,78769
0 %
|4,80952
0,46 %
|SGD
|16,2117
0 %
|16,3798
1,04 %
|USD
|21,0545
0 %
|21,1563
0,48 %
|JPY
|0,13841
0 %
|0,14013
1,24 %
Hlavní test
Albánie: ALL
- Datum transakce: neděle 17. 9. 2025, 15:00+ hod.
- Referenční kurz: 0,2532 CZK/1 ALL
- Výše transakce: 85–150 ALL (21,52 – 37,98 Kč)
Nejlepší karty s kurzovou marží do 1,50 %:
Bankovní karty
- Partners Banka (0 %)
- Air Bank, zahraniční karta (± 0,61 %)
- Revolut (0,95 %)
Všechny karty
- T212/Paynetics (-0,20 %)
- XTB/DiPocket (-0,11 %)
- Twisto (-0,11 %)
- Partners Banka (0 %)
- Wise (0,05 %)
- ZEN (0,34 %)
- Air Bank zahraniční karta (cca 0,61 %)
- Revolut (0,95 %)
Porovnání: Nejlepší česká karta vs. nejhorší česká karta
|Porovnání
|Útrata v přepočtu
20 000 Kč
(78 988,94 ALL)
|Rozdíl Kč na kurzu
|Partners Banka (0 %
|20 000 Kč
|0
|Česká spořitelna (4,50 %)
|20 892,57 Kč
|+892,57 Kč
Komentář
Transakce proběhla v neděli. Revolut měl víkendový příplatek, ale i s ním jeho kurzy byly lepší, než u drtivé většiny debetek.
Pro měnu ALL používá Zen.com jako zúčtovací měnu polský zlotý (PLN). I přes dvojí konverzi je ale výsledný kurz skvělý.
Test se líbil hlavně albánským prodavačkám. Všechny nákupy byly věnovány obsluze (rozumějte: byl to úplatek, podmínka, jinak odjeď jinam). V přepočtu si děti albánských prodavaček přišly na 600 Kč sladkostí.
|Vydavatel karty
|Typ karty
|Kurz při zaúčtování
|Vypočtená kurzová marže
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
|0,2591
|2,36 %
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
+ podmínky
|0,2568
|1,43 %
(0,20 Kč cashback)nepřesný výpočet
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
zahraniční karta
|0,2532
|0,04 %
(0,50 Kč cashback)
nepřesný výpočet
|Banka CREDITAS (CZ)
|Mastercard
|0,2567
|1,38 %
|Česká spořitelna (CZ)
|Visa
|0,2645
|4,50 %
|ČSOB (CZ)
|Visa
|0,2583
|2,04 %
|Fio banka (CZ)
|Mastercard
|0,2594
|2,45 %
|Komerční banka (CZ)
|Visa
|0,2612
|3,20 %
|mBank (CZ)
|Mastercard
|0,2617
|3,38 %
|mBank (CZ)
|Visa
|0,2620
|3,48 %
|MONETA Money Bank (CZ)
|Visa
|0,2612
|3,20 %
|Oberbank (CZ)
|Mastercard
|0,2580
|1,90 %
|Partners banka (CZ)
|Visa
|0,2532
|0 %
|Raiffeisenbank (CZ)
|Visa
|0,2620
|3,48 %
|Revolut (LT)
|Mastercard
|0,2738
s poplatkem
0,2530
bez poplatku
|0,95 %
|UniCredit Bank (CZ)
|Mastercard
|0,2617
|3,37 %
|T212/Paynetics (BG)
|Mastercard
|0,2526
|-0,20 %
|Twisto (CZ)
|Mastercard
|0,2529
|-0,11 %
|Wise (B)
|Visa
|0,2533
|0,05 %
|XTB/DiPocket (LT)
|Mastercard
|0,2529
|-0,11 %
|ZEN (LT)
|Mastercard
|0,2540
zaúčtováno v PLN
|0,34 %
Bosna a Hercegovina: BAM
- Datum transakce: pondělí 15. 9. 2025, 13:30+ hod.
- Referenční kurz ECB: 12,5125 CZK/1 BAM
- Výše transakce: 0,80 BAM (10,01 Kč)
Nejlepší karty s kurzovou marží do 1,50 %:
Bankovní karty
- Partners Banka (0 %)
- Revolut (0,07 %)
- Air Bank, zahraniční karta (0,50 %)
Všechny karty
- T212/Paynetics (-0,55 %)
- ZEN (-0,10 %)
- XTB/DiPocket (-0,04 %)
- Partners Banka, Twisto (0 %)
- Revolut (0,07 %)
- Wise (0,30 %)
- Air Bank, zahraniční karta (0,50 %)
Porovnání: Nejlepší česká karta vs. nejhorší česká karta
|Porovnání
|Útrata v přepočtu
20 000 Kč
(1598,40 BAM)
|Rozdíl Kč na kurzu
|Partners Banka
|20 000 Kč
|0
|Česká spořitelna
|20 899,08 Kč
|+899,08 Kč
Komentář
Karta od investiční aplikace T212 měla docela velkou zápornou kurzovou marži (-0,55 %). Překvapila Banka CREDITAS s marží 1,60 % a docela rozumnou marži držely banky ČSOB (2,33 %) a Oberbank (2,13 %).
Pro měnu BAM používá Zen.com jako zúčtovací měnu polský zlotý (PLN). I přes dvojí konverzi je ale výsledný kurz skvělý.
|Vydavatel karty
|Typ karty
|Kurz při zaúčtování
|Vypočtená kurzová marže
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
|12,8250
|2,50 %
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
+ podmínky
|12,7000
|1,50 %
0,10 Kč cashback
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
zahraniční karta
|12,5750
|0,50 %
0,20 Kč cashback
|Banka CREDITAS (CZ)
|Mastercard
|12,7125
|1,60 %
|Česká spořitelna (CZ)
|Visa
|13,0750
|4,50 %
|ČSOB (CZ)
|Visa
|12,8040
|2,33 %
|Fio banka (CZ)
|Mastercard
|12,8250
|2,50 %
|Komerční banka (CZ)
|Visa
|12,9375
|3,40 %
|mBank (CZ)
|Mastercard
|12,9500
|3,50 %
|mBank (CZ)
|Visa
|12,9500
|3,50 %
|MONETA Money Bank (CZ)
|Visa
|12,9125
|3,20 %
|Oberbank (CZ)
|Mastercard
|12,7794
|2,13 %
|Partners banka (CZ)
|Visa
|12,5125
|0 %
|Raiffeisenbank (CZ)
|Visa
|12,9500
|3,50 %
|Revolut (LT)
|Mastercard
|12,5209
|0,07 %
|UniCredit Bank (CZ)
|Mastercard
|12,8660
|2,83 %
|T212/Paynetics (BG)
|Mastercard
|12,4431
|-0,55 %
|Twisto (CZ)
|Mastercard
|12,5125
|0 %
|Wise (B)
|Visa
|12,5500
|0,30 %
|XTB/DiPocket (LT)
|Mastercard
|12,5071
|-0,04 %
|ZEN (LT)
|Mastercard
|12,5000
zaúčtováno v PLN
|-0,10 %
Bulharsko: BGN
- Datum transakce: sobota 13. 9. 2025, 10:30+ hod.
- Referenční kurz ECB: 12,4338 CZK/1 BGN
- Výše transakce: 0,69 BGN (8,58 Kč)
Nejlepší karty s kurzovou marží do 1,50 %:
Bankovní karty
- Partners Banka (0 %)
- Air Bank, zahraniční karta (0,59 %)
Všechny karty
- Partners Banka (0 %)
- Wise (0,36 %)
- Air Bank, zahraniční karta , XTB/DiPocket, Twisto (0,59 %)
- T212/Paynetics (0,31%)
- ZEN (1,17 %)
Porovnání: Nejlepší česká karta vs. nejhorší česká karta
|Porovnání
|Útrata v přepočtu
20 000 Kč
(1608,52 BGN)
|Rozdíl Kč na kurzu
|Partners Banka (0%)
|20 000 Kč
|0
|mBank (4,09 %)
|20 817,45 Kč
|+817,45 Kč
Komentář
Bulharská měna kartám pořádně zatopila. Sobotní transakce s přispěním víkendového poplatku úplně odsunula Revolut. Zen.com provedl konverzi přes PLN a sic jeho kurz nebyl špatný, ale už nebyl skvělý. Zápornou marži neměla žádná karta.
|Vydavatel karty
|Typ karty
|Kurz při zaúčtování
|Vypočtená kurzová marže
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
|12,7971
|2,92 %
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
+ podmínky
|12,6521
|1,76 %
(0,10 Kč cashback)
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
zahraniční karta
|12,5072
|0,59 %
(0,20 Kč cashback)
|Banka CREDITAS (CZ)
|Mastercard
|12,5797
|1,17 %
|Česká spořitelna (CZ)
|Visa
|12,8405
|3,27 %
|ČSOB (CZ)
|Visa
|12,8115
|3,04 %
|Fio banka (CZ)
|Mastercard
|12,7971
|2,92 %
|Komerční banka (CZ)
|Visa
|12,9130
|3,85 %
|mBank (CZ)
|Mastercard
|–
|–
|mBank (CZ)
|Visa
|12,9420
|4,09 %
|MONETA Money Bank (CZ)
|Visa
|12,9130
|3,85 %
|Oberbank (CZ)
|Mastercard
|12,6521
|1,76 %
|Partners banka (CZ)
|Visa
|12,4338
|0 %
|Raiffeisenbank (CZ)
|Visa
|12,9275
|3,97 %
|Revolut (LT)
|Mastercard
|12,6376
s poplatkem
12,4943
bez poplatku
|1,64 %
|Shell
|euroShell
|UniCredit Bank (CZ)
|Mastercard
|12,866
|3,48 %
|T212/Paynetics (BG)
|Mastercard
|12,4718
|0,31 %
|Twisto (CZ)
|Mastercard
|12,5072
|0,59 %
|Wise (B)
|Visa
|12,4782
|0,36 %
|XTB/DiPocket (LT)
|Mastercard
|12,5072
|0,59 %
|ZEN (LT)
|Mastercard
|12,5797
zaúčtováno v PLN
|1,17 %
Maďarsko: HUF
- Datum transakce: čtvrtek 11. 9. 2025, 16:00+ hod.
- Referenční kurz ECB: 0,0621 CZK/1 HUF
- Výše transakce: 99 HUF (6,15 Kč)
Nejlepší karty s kurzovou marží do 1,50 %:
Bankovní karty
- Partners Banka (0 %)
- Air Bank, zahraniční karta (průměr 0,51%)
- Revolut (0,70 %)
Všechny karty
- Partners Banka (0 %)
- T212/Paynetics (0,22 %)
- Zen (0,47 %)
- Air Bank, zahraniční karta (0,51%)
- Twisto (0,52 %)
- XTB/DiPocket (0,53 %)
- Wise (0,68 %)
- Banka CREDITAS (0,81 %)
Porovnání: Nejlepší česká karta vs. nejhorší česká karta
|Porovnání
|Útrata v přepočtu
20 000 Kč
(322 061,191 HUF)
|Rozdíl Kč na kurzu
|Partners Banka (0%)
|20 000 Kč
|0
|Raiffeisenbank (4,10 %)
|20 805,15
|+805,15 Kč
Komentář
Maďarský forint také kartám zatopil a kurzové marže jen lítaly i u jinak dobrých karet. U Air Bank jsem použil marži z dodatkového testu, kde také byla měna HUF (0,51 %). Matematický výpočet v tabulce nezohledňuje zmiňované zaoukrouhlování bonusu. Překvapila karta Banky CREDITAS (0,81 %)
Proč tam není karta Mastercard od mBank? Nejprve jsem si myslel, že ji odmítl terminál, ale v testu chybí vícekrát. Prostě jsem na ni zapomněl. Inu, stane se.
|Vydavatel karty
|Typ karty
|Kurz při zaúčtování
|Vypočtená kurzová marže
|Air Bank
|Mastercard
|0,0639
|2,96 %
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
+ podmínky
|0,0629
|1,34 %
(0,10 Kč cashback)
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
zahraniční karta
|0,0619
|–0,29 %
(0,10 Kč cashback)
nepřesný výpočet
|Banka CREDITAS (CZ)
|Mastercard
|0,0626
|0,81 %
|Česká spořitelna (CZ)
|Visa
|0,0639
|2,96 %
|ČSOB (CZ)
|Visa
|0,0636
|2,47 %
|Fio banka (CZ)
|Mastercard
|0,0641
|3,29 %
|Komerční banka (CZ)
|Visa
|0,0645
|3,94 %
|mBank (CZ)
|Mastercard
|–
|–
|mBank (CZ)
|Visa
|0,0645
|3,94 %
|MONETA Money Bank (CZ)
|Visa
|0,0644
|3,78 %
|Oberbank (CZ)
|Mastercard
|0,0638
|2,80 %
|Partners banka (CZ)
|Visa
|0,0621
|0 %
|Raiffeisenbank (CZ)
|Visa
|0,0646
|4,10 %
|Revolut (LT)
|Mastercard
|0,0625
|0,70 %
|UniCredit Bank (CZ)
|Mastercard
|0,0644
|3,78 %
|T212/Paynetics (BG)
|Mastercard
|0,0622
|0,22 %
|Twisto (CZ)
|Mastercard
|0,0624
|0,52 %
|Wise (B)
|Visa
|0,0625
|0,68 %
|XTB/DiPocket (LT)
|Mastercard
|0,0624
|0,53 %
|ZEN (LT)
|Mastercard
|0,0623
|0,47 %
Moldávie: MDL
- Datum transakce: pátek 12. 9. 2025, 17:00+ hod.
- Referenční kurz ECB: 1,272 CZK/1 MDL
- Výše transakce: 5 MDL (6,36 Kč)
Nejlepší karty s kurzovou marží do 1,50 %:
Bankovní karty
- Revolut (-0,57 %)
- Partners Banka (0 %)
- Air Bank, zahraniční karta (0,61%)
Všechny karty
- T212/Paynetics (-0,88 %)
- Revolut (-0,57 %)
- Twisto, Wise, XTB/DiPocket (-0,33)
- Partners Banka, Zen.com (0 %)
- Banka CREDITAS (1,42 %)
Porovnání: Nejlepší česká karta vs. nejhorší česká karta
|Porovnání
|Útrata v přepočtu
20 000 Kč
(15 723,27 MDL)
|Rozdíl Kč na kurzu
|Partners Banka (0%)
|20 000 Kč
|0
|Česká spořitelna (4,56 %)
|20 911,95 Kč
|+911,95 Kč
Komentář
Moldavská měna skončila v „červených číslech“, rozumějte, 5 karet mělo dokonce zápornou marži, než karta Partners Banky. Opět příjemně bodovala Banka CREDITAS, jako zástupce běžných bank. Zen.com provedl platbu MDL přes polské zloté, ale marže zůstala nulová.
Air Bank matematicky vykázala zápornou marži vlivem zaokrouhlování bonusu a nízké transakce, proto jsem u ní uvedl její průměrnou marži z dodatkového testu.
|Vydavatel karty
|Typ karty
|Kurz při zaúčtování
|Vypočtená kurzová marže
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
|1,3020
|2,36 %
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
+ podmínky
|1,2820
|0,79 %
(0,10 Kč cashback)
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
zahraniční karta
|1,2620
|–0,79 %
(0,20 Kč cashback)nepřesný výpočet
|Banka CREDITAS (CZ)
|Mastercard
|1,2900
|1,42 %
|Česká spořitelna (CZ)
|Visa
|1,3300
|4,56 %
|ČSOB (CZ)
|Visa
|1,2980
|2,04 %
|Fio banka (CZ)
|Mastercard
|1,3040
|2,52 %
|Komerční banka (CZ)
|Visa
|1,3140
|3,30 %
|mBank (CZ)
|Mastercard
|1,3120
|3,14 %
|mBank (CZ)
|Visa
|1,3160
|3,46 %
|MONETA Money Bank (CZ)
|Visa
|1,3120
|3,14 %
|Oberbank (CZ)
|Mastercard
|1,3000
|2,20 %
|Partners banka (CZ)
|Visa
|1,2720
|0 %
|Raiffeisenbank (CZ)
|Visa
|1,3160
|3,46 %
|Revolut (LT)
|Mastercard
|1,2647
|-0,57 %
|UniCredit Bank (CZ)
|Mastercard
|1,3080
|2,83 %
|T212/Paynetics (BG)
|Mastercard
|1,2608
|-0,88 %
|Twisto (CZ)
|Mastercard
|1,268
|-0,31 %
|Wise (B)
|Visa
|1,268
|-0,31 %
|XTB/DiPocket (LT)
|Mastercard
|1,268
|-0,31 %
|ZEN (LT)
|Mastercard
|1,272
zaúčtováno v PLN
|0 %
Polsko: PLN
- Datum transakce: pondělí 8. 9. 2025, 11:00+ hod.
- Referenční kurz ECB: 5,7454 CZK/PLN
- Výše transakce: 1,69 PLN (9,71 Kč)
Nejlepší karty s kurzovou marží do 1,50 %:
Bankovní karty
- Partners Banka (0 %)
- Revolut (0,32 %)
- Air Bank, zahraniční karta (0,72 %)
Všechny karty
- Zen.com (-0,05 %)
- T212/Paynetics (-0,02)
- Partners Banka (0 %)
- Revolut (0,32 %)
- Wise (0,41 %)
- Air Bank, zahraniční karta (0,72 %)
- XTB/DiPocket (1,37 %)
Porovnání: Nejlepší česká karta vs. nejhorší česká karta
|Porovnání
|Útrata v přepočtu
20 000 Kč
(3481,05 PLN)
|Rozdíl Kč na kurzu
|Partners Banka (0%)
|20 000 Kč
|0
|mBank Visa (4,95 %)
|20 988,97 Kč
|+988,97 Kč
Komentář
Polská měna je hlavní zúčtovací měnou pro české zákazníky Zen.com, což je vidět i v příjemném záporném kurzu právě u zlotého. Poláci (Zen je polsko-litevský) prostě polské zloté umí. XTB si překvapivě pohoršila nad 1 % marže.
Tentokrát jsem zapomněl použít kartu ČSOB, proto tam není.
|Vydavatel karty
|Typ karty
|Kurz při zaúčtování
|Vypočtená kurzová marže
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
|5,9053
|2,78 %
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
+ podmínky
|5,8461
|1,75 %
(0,10 Kč cashback)
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
zahraniční karta
|5,7869
|0,72 %
(0,20 Kč cashback)
|Banka CREDITAS (CZ)
|Mastercard
|5,8757
|2,27 %
|Česká spořitelna (CZ)
|Visa
|5,9053
|2,78 %
|ČSOB (CZ)
|Visa
|–
|–
|Fio banka (CZ)
|Mastercard
|5,9053
|2,78 %
|Komerční banka (CZ)
|Visa
|5,9526
|3,61 %
|mBank (CZ)
|Mastercard
|6,0236
|4,84 %
|mBank (CZ)
|Visa
|6,0295
|4,95 %
|MONETA Money Bank (CZ)
|Visa
|6,0177
|4,74 %
|Oberbank (CZ)
|Mastercard
|5,8757
|2,27 %
|Partners banka (CZ)
|Visa
|5,7454
|0 %
|Raiffeisenbank (CZ)
|Visa
|5,9526
|3,61 %
|Revolut (LT)
|Mastercard
|5,7637
|0,32 %
|UniCredit Bank (CZ)
|Mastercard
|5,9250
|3,13 %
|T212/Paynetics (BG)
|Mastercard
|5,7439
|-0,02 %
|Twisto (CZ)
|Mastercard
|5,8224
|1,34 %
|Wise (B)
|Visa
|5,7692
|0,41 %
|XTB/DiPocket (LT)
|Mastercard
|5,8241
|1,37 %
|ZEN (LT)
|Mastercard
|5,7427
|-0,05 %
Rumunsko: RON
- Datum transakce: pátek 12. 9. 2025, 09:30+ hod.
- Referenční kurz ECB: 4,8088 CZK/1 RON
- Výše transakce: 1,01 RON (4,86 Kč)
Nejlepší karty s kurzovou marží do 1,50 %:
Bankovní karty
- Partners Banka (0 %)
- Revolut (0,20 %)
- Air Bank, zahraniční karta (0,89 %)
Všechny karty
- T212/Paynetics (-0,10)
- Zen.com (-0,01 %)
- Partners Banka (0 %)
- Revolut (0,20 %)
- Wise (0,27 %)
- Air Bank, zahraniční karta, Twisto, XTB/DiPocket (0,89 %)
Porovnání: Nejlepší česká karta vs. nejhorší česká karta
|Porovnání
|Útrata v přepočtu
20 000 Kč
(4 159,04 RON)
|Rozdíl Kč na kurzu
|Partners Banka (0%)
|20 000 Kč
|0
|mBank Visa (4,39 %)
|20 877,56 Kč
|+877,56 Kč
Komentář
Proč tam není karta Mastercard od mBank? Zase jsem asi na ni zapomněl. Nebylo to schválně.
|Vydavatel karty
|Typ karty
|Kurz při zaúčtování
|Vypočtená kurzová marže
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
|4,9504
|2,95 %
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
+ podmínky
|4,8514
|0,89 %
(0,10 Kč cashback)
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
zahraniční karta
|4,8514
|0,89 %
(0,10 Kč cashback)
|Banka CREDITAS (CZ)
|Mastercard
|4,9109
|2,12 %
|Česká spořitelna (CZ)
|Visa
|4,9504
|2,95 %
|ČSOB (CZ)
|Visa
|4,9405
|2,74 %
|Fio banka (CZ)
|Mastercard
|4,9405
|2,74 %
|Komerční banka (CZ)
|Visa
|4,9801
|3,56 %
|mBank (CZ)
|Mastercard
|–
|–
|mBank (CZ)
|Visa
|5,0198
|4,39 %
|MONETA Money Bank (CZ)
|Visa
|5,0099
|4,18 %
|Oberbank (CZ)
|Mastercard
|4,9504
|2,95 %
|Partners banka (CZ)
|Visa
|4,8088
|0 %
|Raiffeisenbank (CZ)
|Visa
|5,0000
|3,98 %
|Revolut (LT)
|Mastercard
|4,8182
|0,20 %
|UniCredit Bank (CZ)
|Mastercard
|4,9730
|3,41 %
|T212/Paynetics (BG)
|Mastercard
|4,8042
|-0,10 %
|Twisto (CZ)
|Mastercard
|4,8514
|0,89 %
|Wise (B)
|Visa
|4,8217
|0,27 %
|XTB/DiPocket (LT)
|Mastercard
|4,8514
|0,89 %
|ZEN (LT)
|Mastercard
|4,8081
|-0,01 %
Severní Makedonie: MKD
- Datum transakce: neděle 14. 9. 2025, 17:00+ hod,
- Referenční kurz: 0,3968 CZK/1 MKD
- Výše transakce: 50–200 MKD (19,84 – 79,36 Kč)
Nejlepší karty s kurzovou marží do 1,50 %:
Bankovní karty
- Partners Banka (0 %)
- Air Bank, zahraniční karta (0,61 %)
- Revolut (1,08 %)
Všechny karty
- T212/Paynetics (0,27 %)
- Partners Banka, Twisto, XTB/DiPocket (0 %)
- Wise (0,30 %)
- Zen.com (0,40 %)
- Air Bank, zahraniční karta (0,61 %)
- Revolut (1,08 %)
- Banka CREDITAS (1,21 %)
Porovnání: Nejlepší česká karta vs. nejhorší česká karta
|Porovnání
|Útrata v přepočtu
20 000 Kč
(50 403,23 MKD)
|Rozdíl Kč na kurzu
|Partners Banka (0%)
|20 000 Kč
|0
|Česká spořitelna (4,49 %)
|20 897,18
|+897,18 Kč
Komentář
Air Bank matematicky vykázala zápornou marži vlivem zaokrouhlování bonusu a nízké transakce, proto jsem u ní uvedl její průměrnou marži z dodatkového testu.
Revolut nemá rád víkendy, proto to opět bylo vidět i na připlatku ke kurzové marži. A zase bez karty Mastercard od mBank. Ano, už je to potřetí.
Zen.com transakci zúčtoval v PLN.
Prodavač měl dvě děti a pak přišel další prodavač a ten měl další dvě. A prodavači milují energetické nápoje. Tento test byl nejdražší a vyšel asi na 1500 Kč darovaných energetických nápojů a cukrovinek.
|Vydavatel karty
|Typ karty
|Kurz při zaúčtování
|Vypočtená kurzová marže
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
|0,4042
|1,87 %
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
+ podmínky
|0,4003
|0,90 %
(0,10 Kč cashback)
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
zahraniční karta
|0,3956
|–0,30 %
(0,50 Kč cashback)
nepřesný výpočet
|Banka CREDITAS (CZ)
|Mastercard
|0,4016
|1,21 %
|Česká spořitelna (CZ)
|Visa
|0,4146
|4,49 %
|ČSOB (CZ)
|Visa
|0,4060
|2,32 %
|Fio banka (CZ)
|Mastercard
|0,4080
|2,82 %
|Komerční banka (CZ)
|Visa
|0,4116
|3,73 %
|mBank (CZ)
|Mastercard
|platba selhala
|–
|mBank (CZ)
|Visa
|0,4106
|3,48 %
|MONETA Money Bank (CZ)
|Visa
|0,4095
|3,20 %
|Oberbank (CZ)
|Mastercard
|0,4066
|2,47 %
|Partners banka (CZ)
|Visa
|0,3968
|0 %
|Raiffeisenbank (CZ)
|Visa
|0,4106
|3,49 %
|Revolut (LT)
|Mastercard
|0,4010
s poplatkem
0,3970
bez poplatku
|1,08 %
|UniCredit Bank (CZ)
|Mastercard
|0,4128
|4,03 %
|T212/Paynetics (BG)
|Mastercard
|0,3978
|0,27 %
|Twisto (CZ)
|Mastercard
|0,3968
|0 %
|Wise (B)
|Visa
|0,3980
|0,30 %
|XTB/DiPocket (LT)
|Mastercard
|0,3967
|0 %
|ZEN (LT)
|Mastercard
|0,3984
zaúčtováno v PLN
|0,40 %
Srbsko: RSD
- Datum transakce: čtvrtek 11. 9. 2025, 20:30+ hod.
- Referenční kurz ECB: 0,2089 CZK/1 RSD
- Výše transakce: 16,99 RSD (3,55 Kč)
Nejlepší karty s kurzovou marží do 1,50 %:
Bankovní karty
- Partners Banka (0 %)
- Revolut (0,28 %)
- Air Bank, zahraniční karta (0,61 %)
Všechny karty
- T212/Paynetics
- Partners Banka (0 %)
- Twisto, XTB/DiPocket (0,02 %)
- Revolut (0,28 %)
- Wise (0,30 %)
- Zen.com (0,30% a 0,40 %)
Porovnání: Nejlepší česká karta vs. nejhorší česká karta
|Porovnání
|Útrata v přepočtu
20 000 Kč
(95 739,59 RSD)
|Rozdíl Kč na kurzu
|Partners Banka (0%)
|20 000 Kč
|0
|Komerční banka (6,78 %)
|21 349,93 Kč
|+1348,93 Kč
Komentář
Air Bank matematicky vykázala zápornou marži vlivem zaokrouhlování bonusu a nízké transakce, proto jsem u ní uvedl její průměrnou marži z dodatkového testu.
Překvapila banka CREDITAS, ale opačně, srbský dinár se jí nepovedl (4,83 %). Ještě to ale pořád není Komerční banka (6,78 %). A Mastercard od mBank chybí počtvrté…
U Zen.com se objevila zajímavost. Jednu platbu v RSD konvertoval přes PLN, ale u jiného obchodníka konverze proběhla přes EUR.
|Vydavatel karty
|Typ karty
|Kurz při zaúčtování
|Vypočtená kurzová marže
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
|0,2142
|2,56 %
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
+ podmínky
|0,2142
|2,56 %
(bez cashbacku)
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
zahraniční karta
|0,2083
|–0,26 %
(0,10 Kč cashback)
nepřesný výpočet
|Banka CREDITAS (CZ)
|Mastercard
|0,2190
|4,83 %
|Česká spořitelna (CZ)
|Visa
|0,2183
|4,53 %
|ČSOB (CZ)
|Visa
|0,2142
|2,56 %
|Fio banka (CZ)
|Mastercard
|0,2218
|6,22 %
|Komerční banka (CZ)
|Visa
|0,2230
|6,78 %
|mBank (CZ)
|Mastercard
|–
|–
|mBank (CZ)
|Visa
|0,2160
|3,40 %
|MONETA Money Bank (CZ)
|Visa
|0,2154
|3,12 %
|Oberbank (CZ)
|Mastercard
|0,2207
|5,66 %
|Partners banka (CZ)
|Visa
|0,2089
|0 %
|Raiffeisenbank (CZ)
|Visa
|0,2160
|3,40 %
|Revolut (LT)
|Mastercard
|0,2094
|0,28 %
|UniCredit Bank (CZ)
|Mastercard
|0,2148
|2,86 %
|T212/Paynetics (BG)
|Mastercard
|0,2080
|-0,39 %
|Twisto (CZ)
|Mastercard
|0,2089
|0,02 %
|Wise (B)
|Visa
|0,2095
|0,30 %
|XTB/DiPocket (LT)
|Mastercard
|0,2089
|0,02 %
|ZEN (LT)
|Mastercard
|0,2095
zaúčtováno v PLN0,2097
zaúčtováno v EUR
|0,30 %
0,40 %
Švýcarsko a Lichtenštejnsko: CHF
- Datum transakce: středa 17. 9. 2025, 13:00+ hod
- Referenční kurz ECB: 26,0561 CHF/CZK
- Výše transakce: 0,25 CHF (6,51 Kč)
Nejlepší karty s kurzovou marží do 1,50 %:
Bankovní karty
- Partners Banka (0 %)
- Revolut (0,48 %)
- Air Bank, zahraniční karta (0,61 %)
Všechny karty
- Partners Banka (0 %)
- T212/Paynetics (0,24)
- Zen.com (0,36 %)
- Revolut (0,48 %)
- Wise (0,55 %)
- Air Bank, zahraniční karta (0,61 %)
- XTB/DiPocket (1 %)
- Twisto (1,01 %)
Porovnání: Nejlepší česká karta vs. nejhorší česká karta
|Porovnání
|Útrata v přepočtu
20 000 Kč
(767,58 CHF)
|Rozdíl Kč na kurzu
|Partners Banka (0%)
|20 000 Kč
|0
|mBank Visa (4,85 %)
|20 970,22 Kč
|+970,22 Kč
Komentář
Air Bank matematicky vykázala zápornou marži vlivem zaokrouhlování bonusu a nízké transakce, proto jsem u ní uvedl její průměrnou marži z dodatkového testu.
Ve švýcarském franku Partners Banka porazila všechny konkurenční karty.
|Vydavatel karty
|Typ karty
|Kurz při zaúčtování
|Vypočtená kurzová marže
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
|26,840
|3,01 %
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
+ podmínky
|26,440
|1,47 %
(0,10 Kč cashback)
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
zahraniční karta
|26,040
|–0,06 %
(0,20 Kč cashback)
nepřesný výpočet
|Banka CREDITAS (CZ)
|Mastercard
|26,760
|2,70 %
|Česká spořitelna (CZ)
|Visa
|26,840
|3,01 %
|ČSOB (CZ)
|Visa
|26,680
|2,39 %
|Fio banka (CZ)
|Mastercard
|26,880
|3,16 %
|Komerční banka (CZ)
|Visa
|27,080
|3,93 %
|mBank (CZ)
|Mastercard
|27,240
|4,54 %
|mBank (CZ)
|Visa
|27,320
|4,85 %
|MONETA Money Bank (CZ)
|Visa
|27,240
|4,54 %
|Oberbank (CZ)
|Mastercard
|26,760
|2,70 %
|Partners banka (CZ)
|Visa
|26,056
|0 %
|Raiffeisenbank (CZ)
|Visa
|27,080
|3,93 %
|Revolut (LT)
|Mastercard
|26,182
|0,48 %
|UniCredit Bank (CZ)
|Mastercard
|26,931
|3,36 %
|T212/Paynetics (BG)
|Mastercard
|26,119
|0,24 %
|Twisto (CZ)
|Mastercard
|26,320
|1,01 %
|Wise (B)
|Visa
|26,200
|0,55 %
|XTB/DiPocket (LT)
|Mastercard
|26,315
|1 %
|ZEN (LT)
|Mastercard
|26,149
|0,36 %
Turecko: TRY
- Datum transakce: sobota 13. 9. 2025, 19:00+ hod,
- Referenční kurz ECB: 0,5016 CZK/1 TRY
- Výše transakce: 5–20 TRY (2,51 – 10,03 Kč)
Nejlepší karty s kurzovou marží do 1,50 %:
Bankovní karty
- Oberbank (-0,32 %)
- Partners Banka (0 %)
- Fio banka (0,08 %)
- Komerční banka (0,88 %)
- Air Bank, zahraniční karta (1,28 %)
Všechny karty
- Oberbank (-0,32 %)
- Partners Banka (0 %)
- Fio banka, T212/Paynetics, Wise (0,08 %)
- Zen.com (0,69 %)
- Komerční banka, Twisto, XTB/DiPocket (0,88 %)
- Air Bank, zahraniční karta (1,28 %)
Porovnání: Nejlepší česká karta vs. nejhorší česká karta
|Porovnání
|Útrata v přepočtu
20 000 Kč
(39 872,41 TRY)
|Rozdíl Kč na kurzu
|Partners Banka (0%)
|20 000 Kč
|0
|ČSOB (6,46 %)
|21 291,87 Kč
|+1291,87 Kč
Komentář
U Air Bank se u základní karty nepropsala odměna s lepším kurzem. Na vině byla velmi nízká částka, která byla danou kartou uhrazena (5 TRY, tj. 2,59 Kč).
Zaúčtování transakcí s rureckou lirou bylo něco jako živý přenos tamní inflace. A k tomu víkend a souhrn náhod a anomálií. Jinak nelze vysvětlit marži 2,07 % u Revolutu a naproti tomu stejné marže u Fio banky a technologických karet (0,08 %). Završí to Komerčka se stejnou marží jako Twisto a XTB/DiPocket (0,88 %)- A pak si je všechny namaže na chleba Oberbank se zápornou marží (-0,32 %), která se standardně jinak drží marže okolo 2,50 %. Byla to prostě jízda.
Zde vidíte ukázkový příklad mimořádného, nestandardního výkyvu kurzové marže a samotného zaúčtovaného kurzu. A právě proto je na Měšci sledujeme a testujeme dlouhodobě.
|Vydavatel karty
|Typ karty
|Kurz při zaúčtování
|Vypočtená kurzová marže
|Air Bank
|Mastercard
|0,5180
|3,27 %
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
+ podmínky
|0,5180
|3,27 %
(bez cashbacku)
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
zahraniční karta
|0,5080
|1,28 %
(0,20 Kč cashback)
|Banka CREDITAS (CZ)
|Mastercard
|0,5154
|2,75 %
|Česká spořitelna (CZ)
|Visa
|0,5180
|3,27 %
|ČSOB (CZ)
|Visa
|0,5340
|6,46 %
|Fio banka (CZ)
|Mastercard
|0,5020
|0,08 %
|Komerční banka (CZ)
|Visa
|0,5060
|0,88 %
|mBank (CZ)
|Mastercard
|0,5220
|4,07 %
|mBank (CZ)
|Visa
|0,520 0
|3,67 %
|MONETA Money Bank (CZ)
|Visa
|0,5200
|3,67 %
|Oberbank (CZ)
|Mastercard
|0,5000
|-0,32 %
|Partners banka (CZ)
|Visa
|0,5016
|0 %
|Raiffeisenbank (CZ)
|Visa
|0,5220
|4,07 %
|Revolut (LT)
|Mastercard
|0,5120
s poplatkem
0,5051
bez poplatku
|2,07 %
|UniCredit Bank (CZ)
|Mastercard
|0,5190
|3,47 %
|T212/Paynetics (BG)
|Mastercard
|0,5020
|0,08 %
|Twisto (CZ)
|Mastercard
|0,5060
|0,88 %
|Wise (B)
|Visa
|0,5020
|0,08 %
|XTB/DiPocket (LT)
|Mastercard
|0,5059
|0,88 %
|ZEN (LT)
|Mastercard
|0,5050
|0,69 %
Ukrajina: UAH
- Datum transakce: pátek 12. 9. 2025, 18:30+ hod.
- Referenční kurz ECB: 0,508 CZK/1 UAH
- Výše transakce: 10 UAH (2,54 Kč)
Nejlepší karty s kurzovou marží do 1,50 %:
Bankovní karty
- Revolut (-0,08 %)
- Partners Banka (0 %)
- Air Bank, zahraniční karta (0,61 %)
Všechny karty
- Zen.com (-0,56 %)
- XTB/DiPocket (-0,39 %)
- Revolut (0,08 %)
- Partners Banka, Wise (0 %)
- Air Bank, zahraniční karta (0,61 %)
Porovnání: Nejlepší česká karta vs. nejhorší česká karta
|Porovnání
|Útrata v přepočtu
20 000 Kč
(39 370,08 UAH)
|Rozdíl Kč na kurzu
|Partners Banka (0%)
|20 000 Kč
|0 Kč
|ČSOB (5,12 %)
|21 023,62 Kč
|+1023,62 Kč
Komentář
Air Bank matematicky vykázala nulovou marži vlivem zaokrouhlování bonusu a nízké transakce, proto jsem u ní uvedl její průměrnou marži z dodatkového testu.
Zen.com ukrajinskou hřivnu účtoval přes euro a marže byla poměrně hodně záporná (-0,56 %). Zpozoroval jsem, že Zen.com má dvě zúčtovací měny, které se nejspíše mění podle procesora kartové transakce, ne podle samotné měny: jednou je polský zlotý a druhou euro.
Na Ukrajině nelze platit platebními kartami od Trading 212/Paynetics (Mastercard) a od Twisto (Mastercard). (2. 09. 2025)
Na Ukrajině nelze platit platebními kartami od Trading 212/Paynetics (Mastercard) a od Twisto (Mastercard). (2. 09. 2025)
S kartami Trading 212/Paynetics a Twisto na Ukrajině nezaplatíte. Není blokovaná samotná měna UAH, ale stát Ukrajina. Asi ji vnímají jako bezpečnostní riziko…
|Vydavatel karty
|Typ karty
|Kurz při zaúčtování
|Vypočtená kurzová marže
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
|0,518
|1,97 %
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
+ podmínky
|0,508
|0 %
(0,10 Kč cashback)nepřesný výpočet
|Air Bank (CZ)
|Mastercard
zahraniční karta
|0,508
|0 %
(0,10 Kč cashback)nepřesný výpočet
|Banka CREDITAS (CZ)
|Mastercard
|0,5210
|2,56 %
|Česká spořitelna (CZ)
|Visa
|0,531
|4,53 %
|ČSOB (CZ)
|Visa
|0,534
|5,12 %
|Fio banka (CZ)
|Mastercard
|0,520
|2,36 %
|Komerční banka (CZ)
|Visa
|0,530
|4,33 %
|mBank (CZ)
|Mastercard
|0,524
|3,15 %
|mBank (CZ)
|Visa
|0,525
|3,35 %
|MONETA Money Bank (CZ)
|Visa
|0,524
|3,15 %
|Oberbank (CZ)
|Mastercard
|0,525
|3,35 %
|Partners banka (CZ)
|Visa
|0,508
|0 %
|Raiffeisenbank (CZ)
|Visa
|0,526
|3,54 %
|Revolut (LT)
|Mastercard
|0,507
|-0,08 %
|UniCredit Bank (CZ)
|Mastercard
|0,529
|4,13 %
|T212/Paynetics (BG)
|Mastercard
|nelze platit na UA
|–
|Twisto (CZ)
|Mastercard
|nelze platit na UA
|–
|Wise (B)
|Visa
|0,508
|0 %
|XTB/DiPocket (LT)
|Mastercard
|0,505
|-0,39 %
|ZEN (LT)
|Mastercard
|0,5051
zaúčtováno v EUR
|-0,56 %
Bonusový test: Kurzy palivových karet
Tankovací/palivové karty DKV a Shell Card. Mýtné jednotky pro Řecko, Itálii, Chorvatsko, Francii, Španělsko a Portugalsko. (03. 09. 2025)
DKV
Referenční karta: Parters Banka, stejdý den a stejné místo transakce.
|Vydavatel karty
|EUR
|RON
|Itálie
|PB: 24,326
DKV: 25,783
5,99 %
|Rumunsko
|PB: 4,8088
DKV: 5,0832
5,71 %
|Řecko
|PB: 24,318
DKV: 25,770 Kč
5,98 %
euroShell
Referenční karta: Partners Banka, stejný den a stejné místo transakce.
|Místo
|BGL
+ marže
|EUR
+ marže
|HUF
+ marže
|CHF
+ marže
|Bulharsko
|PB: 12,4338
Shell: 12,4319
-0,02 %
|Chorvatsko
|PB: 24,327
Shell: 24,3399
0,05 %
|Maďarsko
|PB: 0,0621
Shell: 0,0622
0,21 %
|Švýcarsko
|PB: 26,0561
Shell: 26,0816
0,10 %
Palivové karty mají úplně jiný benefit, než kurzové marže. Jenže v objemu transakcí a natankovaných pohonných hmot už ta marže může dělat nejen tisíckovky, ale i nízké desetitisíce korun měsíčně na rozdílech v kurzech. Dopravce se tak musí rozhodnout, zda je pro něj lepší sbírat stvrzenky z každého tankování (s rizikem ztráty), nebo mít přehled o transakcích a holt platit kurzové marže.
Palivová karta DKV měla průměrnou kurzovou marži 5,89 %. Plus transakční poplatky. Palivová karta Shell Card (jde o produkt spojený s mobilní aplikací) měla průměrnou kurzovou marži 0,085 %. Tedy je v podstatě bez marže. A trasakční poplatky (vyjma mýta) si neúčtuje.
Bonus: Odpovědi na vaše nepoložené otázky
Proč jste utrácel nízké částky? Při objemnějších transakcích by byl test věrohodnější a přesnější.
Ano, bylo to lepší. Potíž je v tom, že abyste mohli kartou zaplatit, musíte něco koupit. Jedno deci benzínu, jedno mléko, 10 deka sýru apod., nový telefon, ubytování apod. Zaprvé mi nákupy zůstanou a zadruhé je musím převézt přes další hranice. A nepohyboval jsme se jen v schengenském prostoru. Hodně zboží v kufru auta znamená na hranicích hodně problémů. Žel, nejsme tak bohatá redakce, ani autor článku, abychom dělali radost místním občanům placením jejich nákupů.
Co jste kupoval?
Zvolil jsem cestu nejmenšího odporu, takže mám zásoby plastových i papírových nákupních tašek asi na 10 let a více jak 100 litrů balených vod. V případě Turecka bez víčka spojeného s láhví, sic!, nicméně je to spojeno s jeho opakovanou ztrátou či pádem na podlahu a následném vylévání vody po autě…
Výjimkou byly Albánie a Severní Makedonie. Tam byly všechny nákupy věnovány obsluze (rozumějte: byl to úplatek, podmínka, jinak odjeďte jinam). V přepočtu si děti albánských prodavaček přišly na 600 Kč sladkostí a v Severní Makedoni si obsluhy polepšily o 1500 Kč na sladkostech a energetických nápojích.
To jste zablokoval pokladnu na hodinu?
Preferoval jsem samoobslužné pokladny, což byla otázka asi 25 minut pro celý test. Pokud nebyly, nákupy byly rozděleny po 5 kusech a vždy se stála nová fronta s dalšími zákazníky. Ti měli absolutní přednost. Pak to někdy trvalo i dvě hodiny. Důvod? Pro přesnost testu potřebujete stejné místo transakce.
Jakou platební kartou jste platil své náklady?
Protože šlo o služební cestu a nějak ty náklady musím vyúčtovat, používal jsem tři pracovní karty. Primárně palivovou kartu Shell Card (součást služby Shell Fleet App). Kde nešlo použít kartu Shell, nastoupila palivová karta DKV. A kde nebrali ani tu, platba proběhla přes debetní kartu Visa Business od platební instituce Wise.
Použil jste hototost?
Jen jednou. Parkování ve městě v Bosně a Hercegovině bylo nutné zaplatit v hotovosti. Cena byla 0,50 BAM (cca 6 Kč), pán dostal 1 € a byl maximálně spokojený. Jiná hotovost nebyla třeba.