Medvěd je tady, ale utíkat před ním není zapotřebí

Zájem o investování do akcií mezi lidmi v České republice v posledních 2 letech stoupá, a to zejména díky tomu, že ho výrazně zjednodušily online platformy, jako využívají například XTB, LYNX, Patria Finance a další. Investování také výrazně zlevnilo díky Exchange Traded Funds (ETF) fondům, se kterými nejsou spojeny žádné velké poplatky a dá se do nich investovat už od 1000 Kč. Investování přestalo být něčím pro bohaté, dnes už se do něj může pustit každý.

Populární jsou zejména „étéefka“, která se dají obchodovat přes mobilní aplikaci, což nabízejí například Portu (Wood & CO), Fondee či Indigo (Patria Finance). Nabízejí obchodování podle osvědčeného indexu S&P 500, který v sobě nese akcie 500 nejvýkonnějších amerických firem.

Ti, kdo začali investovat před dvěma lety a méně, aniž by předtím měli nějaké zkušenosti s investicemi, mohli být v uplynulých letech spokojeni. Zhodnocení příjemně narůstalo a až na rychlý a krátký výkyv na jaře 2020, který byl způsobený nástupem koronaviru, vše vypadalo idylicky. Investiční nováčci si mohli říct, že ta volatilita není nic tak hrozného, vlastně takový záchvěv, který zase hned přejde.

Nezkušení prchají před ztrátou

Jenže nyní přicházejí investoři-začátečníci poprvé do střetu s realitou, kterou investování do akcií jednou za čas přinese, a to je dlouhodobý propad pod psychologicky únosnou hranici. Zatímco od poloviny roku 2020 byli svědky konstantního růstu a spokojeně přihlíželi, jak jim na účtu plynule narůstá zisk, od prosince roku 2021 se situace otočila. S obavami sledují, jak se jejich investice pomalu a jistě propadá do ztráty o 5 %, o 10 %, o 15 %. Před pár dny, v polovině června 2022, trhy zaznamenaly ztrátu 20 %, což je hranice, která ohlašuje tzv. medvědí trh.

Mezi méně zkušenými investory, kteří na podobný vývoj ještě nemají zocelené nervy, nastává panika a začínají „zachraňovat“, co zbylo. Tedy se ztrátou prodávají. Při malé znalosti zákonitostí, jak fungují akciové trhy, pak ke škodě původně nadšeného investora může dojít k tomu, že investování zavrhne jako ztrátovou záležitost, která se nevyplácí.

Naproti tomu zkušený investor, jehož investice se právě veze na medvědovi, spí úplně klidně, a pokud má volné peníze, které může postrádat, ještě si další podíly přikoupí. Nakupuje totiž ve výprodeji, za levno, s tím, že až se trhy vzpamatují, tedy trend se z medvědího otočí do tzv. býčího, růstového, vydělá mnohem více na rozdílu ceny.

Co poradit nezkušenému investorovi, který ještě není zvyklý na výrazné kolísání trhu?

Propady na trzích jsou samozřejmě nepříjemné, ale také zcela přirozené. Akcie za sebou měly dva roky raketového růstu a dříve nebo později by nějaký výraznější propad přišel, říká investiční analytik společnosti Broker Trust Václav Pech.

Pro někoho, kdo investoval jednorázově vyšší částku na vrcholu trhu, je to samozřejmě bolestivý pád, ale budiž mu útěchou jiné ohlédnutí do historie. Investoři, kteří své peníze dali do indexu S&P 500 na začátku roku 1938 a pozici drželi do konce roku 1947, i přes trvání nejhoršího válečného konfliktu, jaký svět poznal, kdy byla jejich investice výrazně v záporu, dosáhli nakonec průměrného ročního zhodnocení necelých 15 %, což je nepochybně velmi slušné, vypočítává analytik.

Pravidla úspěšného investování podle Jany Brodani, výkonné ředitelky Asociace pro kapitálový trh ČR: Při poklesu trhu nepanikařte. Když jste se do investování do akcií pouštěli, nastavovali jste si dlouholetý horizont, trvající minimálně 5, ale spíš 10 nebo i více let.

Naplánovaný horizont dodržte. Plány se mají dodržovat, od toho jsou to plány.

Nesrovnávejte výnosy z minulého roku se současnými výnosy. Každý rok jsou jiné. Jednou je úspěch větší, jindy menší.

Důležitou podmínkou pro úspěšné investování je také porozumět zákonitostem kapitálových trhů a jejich chování v průběhu let. Zatímco býčímu trhu, kdy výnosy dlouhodobě rostou, začínající investor porozumí velmi rychle, chování medvědího trhu je dobré přiblížit.





Co je to medvědí trh?

Medvědí trh je propad cen agregovaný v indexech, a to o 20 % ze svých aktuálních maxim. Mohou být doprovázeny ekonomickou recesí a zvýšenou nezaměstnaností, ale také nemusí, jako se to děje například v této době. Recese naopak může být důsledkem pádu cen akcií. Tento typ medvědího trhu může trvat měsíce či roky, pokud investoři raději upřednostňují bezrizikové nástroje s pevnou úrokovou sazbou.

Medvědí trh může vypadat různě. Naposledy jsme ho zažili v březnu v roce 2020, kdy svět překvapila začínající pandemie koronaviru. Ceny akcií letěly dolů takřka ve volném pádu, a to bez varování, po dlouhém, téměř 11letém býčím trhu (tj. doba, kdy ceny rostly). Do toho se připletla cenová válka na ropných trzích mezi Ruskem a Saúdskou Arábií, díky které klesla cena ropy na dlouholeté minimum. Březnový medvědí trh zaznamenal propad o 30 %, a to mezi únorem a březnem 2020. Už v polovině srpna se však dostal zase na svá rekordní maxima.

Naproti tomu nejhlubší a nejdelší medvědí trhy se objevily v letech 1929–1932 a 2008. Oba byly spojeny s hospodářskou recesí. První zmiňovaná krize trvala 3 roky a měla své katastrofální důsledky. Hospodářská krize, která začala v tzv. černý čtvrtek 24. 10. 1929 krachem na newyorské burze a nakonec se z ní během tří let stala krize světová. Hospodářství se rozvrátilo a projevilo se poklesem výrobní produkce. V Německu se začalo budovat uzavřené hospodářství, které se postupně přetvářelo ve prospěch armády a k moci se postupně dostal Adolf Hitler.

Rokem 1950 ve světě skončila období velkých propadů trvajících déle než 500 dnů.

Podle Václava Pecha z Broker Trustu většina medvědích trhů po roce 1950 trvala méně než jeden rok a jediný více než jednoletý „grizzly“ v posledních dvou desetiletích nastal v roce 2001. Průměrný medvědí trh v období bez ekonomické recese trval 213 dní a trh poklesl o 25,4 procenta. Pokud medvědí trh probíhal zároveň s recesí, trval 353 dní a trh poklesl o téměř 35 procent.

Druhá zmiňovaná velká krize z roku 2008 zavinila pokles indexu S&P 500 o 38,49 %. Americká ekonomika sklouzla do recese kvůli nespláceným hypotékám. Propad nemovitostního trhu způsobil v září 2008 celosvětovou finanční krizi.

Proč medvěd zase přišel?

Důvodů pro medvědí trh je několik. Investoři se obávají recese ke konci roku. Jedním z ukazatelů obav z recese je, když se výnos 5letého amerického státního dluhopisu dostane nad 30letý, říká hlavní ekonom Raiffeisenbank David Wagenknecht. Dále na investory doléhá narůstající inflace, agresivní zvedání úrokových sazeb globálně, snižující se výhled profitu u firem a v neposlední řadě přetrvávající geopolitická rizika. Nedaří se tzv. ‚growth‘ (akcie charakteristické vyšším růstem, než je růst trhu) ani ‚value‘ akciím (akcie vyjadřující skutečnou hodnoty firmy). Do těch prvních spadají akcie velkých technologických firem typu Microsoft, které relativně silně reagují na zvyšování úrokových sazeb. Pro ‚value‘ akcie je zase problém očekávané zpomalení výkonu ekonomiky, vypočítává.

Jeho profesní kolega, hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček, se domnívá, že na vzniklý medvědí trh se dá dívat i jiným pohledem.

Nyní pozorujeme odmazávání anomálního vývoje z loňského roku, kdy mnohé trhy nebývale rostly pod vlivem dopingu měnové politiky. Nyní se vracíme před tento anomální vývoj. Kdybychom si ho odmysleli, lze říct, že se trhy vrací k úrovním, kde bychom je za standardních okolností očekávali, uvádí Štěpán Křeček.

Jak dlouho může tenhle medvěd běhat po lese?

Podle Štěpána Křečka nálada na trzích není dobrá. Investoři s napětím očekávají, jak se bude vyvíjet inflace a kroky centrálních bank. Nově se začínají bát i o nezaměstnanost. Každému je jasné, že když lidé budou mít práci, tak inflaci nějak zvládnou překonat. Když ale o práci přijdou, nastane ekonomické peklo, které by trhy mohlo stáhnout ještě níž. Dobrých zpráv je jako šafránu, nicméně trhy se dívají dopředu a největší tma je těsně před úsvitem, povzbuzuje Křeček.

V současné době zatím nejsou žádné vyhlídky na zlepšení situace.

Cyklus zvedání sazeb v USA je teprve na začátku, v eurozóně vypukne až v červenci, inflace má potenciál ještě stoupat a ekonomické zpomalení (a možná recese) nás teprve čeká. Vytrvalejší zlepšení bych čekal až ve chvíli, kdy přijde série měsíční statistiky inflace, která poukáže na snižování meziroční dynamiky. Dále napomůže, pokud se v USA udrží trh práce v silné kondici, a růst soukromých investic bude pokračovat, říká David Wagenknecht z Raiffeisenbank.





Těžko toto období, kdy ve světě řádí vysoká inflace a důsledky války na Ukrajině, srovnávat s jiným, historicky podobným. Inflace je určitě běžnější záležitost než celosvětová pandemie. V tuto chvíli nám do vývoje situace zasahuje zmíněná válka, což nemusí vždy zákonitě znamenat hospodářskou recesi. Podle Štěpána Křečka se může naopak stát motorem ekonomického růstu, pokud se nebude omezovat výroba. K tomu však dojít může, vzhledem k hrozícímu nedostatku klíčových komodit.

Do toho všeho se začíná projevovat vysoké zadlužení států, které je umocňováno stále větším přerozdělováním. Není divu, že investorská nálada se zhoršuje. Nicméně přesto všechno si myslím, že všechny aktuální problémy jsou řešitelné, a nepochybuji o tom, že bude jen otázkou času, než se americké indexy dostanou na nová maxima. Nějaký čas to však zabere, myslí si Štěpán Křeček.

Historické exkurzy nejsou zárukou budoucího vývoje, ale ukazují na to, že doposud se trhy pokaždé vzpamatovaly.