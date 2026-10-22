mBank spustila cizoměnové účty. Úročí je až 2,61 % p.a., ale pozor na zahraniční platby

O tom, že mBank cizoměnové účty připravuje, jsme vás informovali již v březnu 2026. Banka jejich zavedení slibovala už krátce po svém příchodu na český trh v listopadu 2007. Původně měly být dostupné do roku 2009. Nakonec to trvalo podstatně déle. Od 22. 10. 2026 jsou už ale realitou.
Novinka má dvě hlavní a v zásadě i konkurenční výhody. Peníze na běžném účtu jsou úročené, takže nemusíte řešit jejich převody na spořicí účet. A k placení ve všech pěti měnách vám stačí dosavadní debetní karta mBank.
Pět účtů, čtyři úročené
mBank nabízí samostatné cizoměnové účty s vlastním číslem účtu a IBAN. Nejde tedy o jeden multiměnový účet s několika měnovými složkami, jaký znají klienti Cifinu, Partners Banky a Raiffeisenbank.
Za založení, vedení ani zrušení účtů nic neplatíte, v každé měně můžete mít jeden účet.
Zajímavější je jejich úročení. To je totiž automatické, bez nutnosti splnit jakoukoli další podmínku.
|Účet
|Úroková sazba p.a.
|mKonto EUR
|1,81 %
|mKonto USD
|2,01 %
|mKonto GBP
|2,01 %
|mKonto PLN
|2,61 %
|mKonto CHF
|0 %
Úrokové sazby platí bez omezení výše zůstatku. Nemusíte tedy provést určitý počet plateb kartou, zajistit pravidelný příjem ani mít na účtu minimální částku.
Úroky banka připisuje měsíčně, u účtů soukromých osob z nich automaticky sráží 15% daň. Připsaný čistý úrok se následně dále úročí.
mBank sazby garantuje min. do 30. 6. 2027. Podle vyjádření banky na tiskové konferenci se do té doby mohou zvýšit, ale nikoli snížit.
Švýcarský frank zatím úročený není, důvodem je nulová úroková sazba švýcarské centrální banky.
Pro srovnání, u eurových spořicích účtů lze v Česku získat i více než 2 % p.a. Například Fio banka nabízí 2,02 % p.a. Její spořicí účet však má omezení pro výběry, zatímco eurové mKonto je běžným platebním účtem, takže neřešíte převod peněz na/ze spořicího účtu, ale máte je přímo na „běžňáku“.
Jedna karta pro všechny měny
K cizoměnovým účtům nedostanete další platební kartu, protože ji nepotřebujete. mBank totiž umožňuje propojit účty s debetní kartou vydanou ke korunovému mKontu. Nemusíte mít novou debetku, mBank takto podporuje všechny debetní karty, i historické a již nevydávané debetky Svět.
Máte-li např. na eurovém účtu dostatek eur, platba v eurech se odečte automaticky přímo z něj. Obdobně to funguje s dolary, librami, zlotými nebo franky.
Nemusíte před platbou nic přepínat. Systém pozná měnu transakce a automaticky vybere odpovídající účet. To platí i pro kartu v mobilu, hodinkách nebo platebním prstenu, pokud jde o propojenou debetní kartu.
Příklad:
V Polsku zaplatíte kartou nákup za 250 PLN.
Pokud máte na mKontu PLN alespoň 250 zlotých, platba se zúčtuje přímo ze zlotového účtu bez konverze. Pokud však na něm máte jen pouze 200 zlotých, celá platba se zúčtuje z korunového mKonta a proběhne i měnová konverze.
mBank tedy neumí jednu platbu rozdělit mezi dva účty. Pokud na cizoměnovém účtu chybí byť jen malá částka, celá transakce se vám strhne z korunového účtu.
Propojit můžete jen debetní karty, jejichž jste majiteli. Kreditní karty, předplacenou eKartu ani karty disponentů připojit k cizoměnovým účtům nejde.
Pozor na vratky, peníze mohou skončit v korunách
Méně příjemná vlastnost se týká vracení plateb.
Pokud například zaplatíte kartou nákup na německém e-shopu v eurech a obchodník vám později peníze vrátí na kartu, mBank je nepřipíše zpět na eurový účet. Peníze připíše na korunové mKonto, ke kterému byla karta vydána, a provede konverzi do českých korun.
Jiné je to při vrácení peněz běžným bankovním převodem přímo na eurový účet, v tomto případě vám eura logicky zůstanou, protože nejde o platbu kartou, ale o SEPA/SWIFT platbu na IBAN cizoměnového účtu.
Stejné pravidlo platí pro zahraniční převody přímo na kartu, například přes Visa Direct nebo Mastercard Send. I ty vám banka převede na koruny.
Eurové SEPA platby bez poplatku, ostatní přes SWIFT
U zahraničních plateb je potřeba rozlišovat měnu. Zatímco u eur můžete využívat SEPA platby s nulovým poplatkem, u ostatních měn už jde o placené SWIFT zahraniční platby.
|Typ platby
|Poplatek
|Příchozí SEPA platba (EUR)
|0 Kč
|Odchozí SEPA platba (EUR)
|0 Kč
|Příchozí SWIFT platba (GBP, CHF, PLN, USD)
|100 Kč
|Odchozí SWIFT platba (GBP, CHF, PLN, USD)
|0,5 % z částky, min. 300 Kč, max. 1000 Kč
To může být nepříjemné zejména u polských zlotých. Přestože mBank je polskou bankou a tedy působí také v Polsku, převod v PLN z české mBank do polské mBank a opačně není automaticky bezplatnou vnitrobankovní platbou. Jde o zahraniční převod prostřednictvím SWIFT se standardním poplatkem.
Za odeslání zlotých tak zaplatíte minimálně 300 Kč. Na tiskové konferenci se Měšec.cz ptal, zda mBank neuvažuje o zvýhodněných převodech v rámci vlastní skupiny. Konkrétní příslib ale nezazněl.
A pozor ještě na jednu věc. Při převodech mezi dvěma různými zahraničními měnami mBank používá českou korunu jako prostřední měnu.
Při převodu z EUR do USD tak konverze proběhne jako EUR → CZK → USD. Jde tedy o dvě směny, nikoli jednu přímou konverzi.
Směna měn jen v pracovní dny
Mezi vlastními účty můžete peníze převádět v internetovém bankovnictví nebo v mobilní aplikaci.
Pokud ale při převodu dochází ke směně měny, banka jej umožňuje pouze v pracovní dny od 8 do 19 hodin.
Pro konverze mBank používá svůj standardní kurzovní lístek pro bankovní převody.
Příklad v praxi:
Pokud například v pátek večer zjistíte, že na zlotovém účtu máte málo peněz, musíte s doplněním prostřednictvím konverze z korun počkat na další pracovní den. Kartou sice zaplatíte i bez dostatečného zůstatku PLN, ale peníze se odečtou z CZK účtu s měnovým přepočtem.
Cizoměnové účty mají i další omezení, podobně jako u některé konkurence:
- Nelze na ně vložit ani z nich vybrat hotovost v cizí měně.
- Nepodporují trvalé příkazy ani inkasa.
- Pro běžné tuzemské korunové platby musíte nadále používat mKonto v CZK.
- Tuzemské i zahraniční převody v cizí měně musí odpovídat podporovanému režimu SEPA nebo SWIFT a musíte používat IBAN.
Účty jsou také pro podnikatele, zatím bez karty
Cizoměnové účty mohou využívat také OSVČ s mKontem Business. Všechny podmínky a úrokové sazby jsou stejné, rozdíl je zatím v platebních kartách.
U podnikatelského mKonta Business zatím není propojit debetní kartu s cizoměnovými účty, ale podle generálního ředitele mBank Robera Chrištofa banka na této funkci usilovně pracuje.
Pro OSVČ, které potřebují přijímat a odesílat zahraniční platby, už ale účty fungují.
mBank nadále nenabízí běžné účty pro právnické osoby, například pro s.r.o. Podle vyjádření jejích zástupců chce stále cílit na spotřebitele a živnostníky.
Češi cizí měnu drží hlavně doma
mBank si před spuštěním novinky nechala agenturou Ipsos zpracovat průzkum mezi 1037 respondenty ve věku 18 až 65 let.
Podle výsledků drží alespoň jednu zahraniční měnu 58 % respondentů. Nejčastěji jde o eura, následují americké dolary, polské zloté, britské libry a švýcarské franky.
Zajímavější je bylo, co s těmito penězi lidé dělají.
Podle průzkumu 64 % držitelů zahraničních měn uchovává cizí hotovost doma. Na spořicích účtech má peníze v cizí měně jen 5 % a na termínovaných vkladech 3 % dotázaných.
Přitom 46 % držitelů cizích měn má v přepočtu méně než 5000 Kč a přibližně třetina peníze v cizí měně drží déle než rok.
A právě na tyto klienty banka novou nabídku zamřila, protože je nechce je nutit, aby peníze převáděli mezi běžným a spořicím účtem. Úročený zůstatek mají mít rovnou k dispozici pro placení.
Samostatné cizoměnové spořicí účty a termínované vklady mBank nechystá.
Hotovostí vklady ve valutách mBank nevylučuje
Na přímý dotaz severu Měšec.cz generální ředitel mBank nevyloučil, že v souvislosti se zavedením cizoměnových účtů by mohlo dojít i k rozšíření možností vkladů valut přes nějakou stávající ATM síť. mBank pro současné hotovostní vklady v korunách používá ATM polské sítě Planet Cash. Zda se tak ale skutečně stane, zjistíme až v následujících měsících.
Obecně jsou vklady valut přes vkladomaty unikátem a v Česku je nyní umí pouze MONETA Bank, a to pro eura, ta se připíšou okamžitě na eurový účet. K tomuto účtu ale potřebujete samostatnou debetku.
Pokud vám zbydou eura z dovolené, jedna banka je umožňuje vložit přes bankomat na účet
V minulosti vklady EUR a dokonce i USD umožňovala přes vkladomaty Equa bank. Po jejím začlenění do Raiffeisenbank však služba skončila.
A když se podíváme ještě dál do historie, vklady bankovek ve všech podporovaných měnách nabízela přes své vkladomaty od 90. let Živnostenská banka, následně převzatá UniCredit Bank. Do obálky jste mohli třeba australské dolary, ty se následně připsaly na korunový účet kurzem banky valuta-nákup. „Obálková metoda vznikla pro živnostníky, kteří potřebovali na konci dne někam uklidit vydělanou hotovost,“ vysvětlil Tomáš Pavlík z komunikace UniCredit Bank. Služba skončila pravděpodobně v první polovině roku 2011 výměnou za modernější bankomaty, ale již bez vkladové funkce s obálkou.