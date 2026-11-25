mBank od 1. 2. 2027 změní své obchodní podmínky a sazebníky. Největší novinkou bude možnost mít u banky více běžných účtů. Další úpravy se týkají vašich platebních karet a toho, co se stane s navázanými produkty při rušení účtu. Prošli jsme všechny změny.
S možností více účtů ale nepočítejte automaticky hned od začátku února. V podmínkách pro soukromé osoby i podnikatele najdete upozornění, že vedlejší účty začne banka pravděpodobně nabízet až později. Totéž platí pro souběžné vedení individuálního a společného osobního mKonta a související služby. Přesný termín banka oznámí, ale podle zdroje Měšce blízkého mBank se připravuje řada příjemných novinek pro klienty banky.
K hlavnímu účtu až 4 další
Zatím co nyní můžete mít v mBank jen 1 korunový účet, nově to budou max. 4 vedlejší účty, a to pro soukromé osoby i OSVČ. Rozsah připravované nabídky bude vypadat takto:
|Pro koho
|Jaké běžné účty budete moci mít
|Soukromé osoby od 18 let
|1x hlavní individuální mKonto
1x společné mKonto
4x vedlejší mKonta
|OSVČ
|1x mKonto Business
4x vedlejší mKonta Business.
U soukromých účtů tak budete moci kombinovat až 6 běžných korunových účtů plus samozřejmě již existující účty v cizích měnách. Vedlejší mKonta budou vedena v českých korunách a nebudete je moci mít jako společná. Peníze z nich budete moci převádět, platit debetní kartou vydanou k danému účtu nebo s ní vybírat hotovost.
mBank spustila cizoměnové účty. Úročí je až 2,61 % p.a., ale pozor na zahraniční platby
O vedlejší soukromé mKonto budete moci požádat i tehdy, pokud vaše původní smlouva tuto možnost výslovně nezmiňuje. Vedlejší mKonta budou bez běžných poplatků jako stávající hlavní.
Ale pozor: Pokud zrušíte hlavní individuální mKonto, zaniknou vám automaticky i vedlejší osobní účty. Stejné pravidlo bude platit pro OSVČ: zrušením hlavního mKonta Business skončí všechna vaše vedlejší mKonta Business. Když zrušíte pouze vedlejší osobní mKonto, končí jen to jedno.
Vlastní účet nově vedle společného
Pokud budete chtít společný účet například s partnerem, budete si moci současně ponechat i vlastní individuální mKonto. To zatím nejde. Buď máte společný účet, nebo individuální, ale ne oba najednou. Nové podmínky to změní a jde o příjemnou změnu.
Mimochodem, společný účet, tedy jeden účet se dvěmi rovnocennými spolumajiteli, umí jen mBank a Partners Banka.
V novém znění podmínek tak už nenajdete dosavadní ustanovení o přeměně individuálního mKonta na společné. Mizí také výslovný požadavek, abyste se změnou smlouvy a výběrem všech peněz v den rušení účtu museli souhlasit oba. Nadále přitom platí, že každý ze spolumajitelů může s penězi na účtu neomezeně nakládat a smlouvu může vypovědět i jeden z vás s účinky pro vás oba.
U podnikatelských účtů se nové společné mKonto Business nezavádí.
Spořicí účet nově i jako společný
Budete-li mít vlastní i společné mKonto, při otevírání spořicího účtu si zvolíte, zda má být individuální, nebo společný. Stejnou volbu dostanete také u mSpoření.
Individuální mSpoření propojíte se svým vlastním mKontem, společné pak se společným mKontem. Podle tohoto propojení se budou určovat platby, z nichž se spoří, i účet, ze kterého se peníze na spoření převádějí. Pokud budete mít pouze společné mKonto, bude společné i vaše mSpoření.
Při rušení účtů si pohlídejte, které produkty na ně máte navázané.
Skončí-li vám individuální mKonto, automaticky skončí i příslušný individuální spořicí účet a individuální cizoměnové mKonto.
Při zrušení společného mKonta skončí jejich společné varianty. U starších účtů eMax a eMax Plus se zánik výslovně váže na hlavní mKonto a u mSpoření rozhoduje zrušení účtu, se kterým je propojené.
U mSpořicího účtu a mSpořicího účtu Plus se navíc automatický konec spoření nově váže obecně na zánik smlouvy k mKontu či mKontu #navlastnitriko, dosavadní text psal jen o její výpovědi. Obdobně to platí pro mKonto pro děti a mSpořicí účet pro děti.
Samotné spoření ale samozřejmě můžete ukončit, aniž byste tím vypověděli i ostatní produkty.
Se zrušením navázaného účtu skončí i mVklad
Při sjednávání termínovaného vkladu mVklad si určíte vlastní běžný nebo spořicí účet, ze kterého na něj převedete peníze. Využít můžete také společnou variantu těchto účtů. Podmínky nově výslovně uvádějí, že pro založení mVkladu musíte být majitelem mKonta nebo spořicího účtu.
Pokud vámi zvolený účet zanikne, skončí také navázaný mVklad.
Cizoměnové účty nově počítají s úročením a budou i společné
U osobního cizoměnového mKonta nové znění počítá s vyhlašovanou nebo bonusovou úrokovou sazbou podle úrokového lístku.
V každé nabízené měně budete moci mít 1 individuální a 1 společné osobní cizoměnové mKonto. Pokud budete mít vlastní i společný korunový účet, při zakládání cizoměnového si vyberete, zda bude osobní, nebo společný. Máte-li pouze společné korunové mKonto, budou společné i vaše cizoměnové účty.
Společný cizoměnový účet si nezaložíte, pokud vůči vám nebo druhému spolumajiteli bude nařízena exekuce. Dosavadní podmínky už bránily založení cizoměnového účtu samotnému žadateli v exekuci, nyní se výslovně, v souvislosti s rozšířením, doplňuje i druhý spolumajitel.
Plastové karty na žádost za poplatek
U osobních platebních karet nově najdete výslovné pravidlo pro přechod z plastové na virtuální kartu a opačně. Změna se bude považovat za obnovení karty na vaši žádost. Číslo vám zůstane, změní se však třímístný bezpečnostní kód a může se změnit i konec platnosti. Při přechodu jen na virtuální kartu přestane původní plastová karta platit.
V sazebníku se současně mění terminologie: místo obnovy plastové karty před koncem platnosti bude uvedena obnova na vaši žádost. Tato změna platí pro osobní i podnikatelské karty, poplatky jsou beze změn.
|Karta
|Obnovení plastové karty na vaši žádost
|Osobní debetní karta
|100 Kč
|mKarta Business pro OSVČ
|100 Kč
|mKreditka Travel
|150 Kč
Za obnovení virtuální karty nic neplatíte. Pokud si u virtuální karty vyberete změnu na plastovou, zaplatíte poplatek.
U osobní karty, kterou jste zablokovali, budete moci požádat o obnovení s jinými údaji. Dosavadní ustanovení přitom obnovu podmiňovalo tím, že karta nebyla zablokovaná ani zrušená.
Automatická obnova plastové karty je bez poplatku.
U některých karetních plateb vás limit nemusí zastavit
U osobních karet nově najdete podrobnější popis toho, co se děje po potvrzení platby.
mBank zkontroluje peníze na navázaném účtu, nastavené limity i případné blokace karty. Při běžném postupu vám pak částku dočasně zablokuje a definitivně ji odečte po obdržení podkladů od obchodníka.
U některých plateb, například na terminálu v režimu offline, ale k předběžné blokaci peněz nedochází. Nově se výslovně doplňuje, že taková transakce může být zúčtována, i když převyšuje dostupné peníze na účtu nebo nastavený limit, případně navzdory blokaci karty. S pozdějším odečtením již provedené platby proto musíte počítat. Zda jde nebo nejde o offline platbu, ale v praxi poznáte jen obtížně.
Pokud si pomocí karty sjednáte předplatné, nové znění vás také výslovně odkazuje na zrušení služby u obchodníka.
Používáte-li předplacenou eKartu, v podmínkách nyní najdete její přesné vymezení: jde o virtuální debetní kartu pro internetové platby k mKontu nebo mKontu #navlastnitriko. Zaplatíte s ní jen penězi, které na ni z navázaného účtu převedete.
Vkladových bankomatů bude víc
Pro soukromé osoby i OSVČ se upravuje popis bankomatů (ATM), do kterých můžete s debetní kartou vložit hotovost. Místo dosavadního vymezení ATM s logem mBank, které umožňují vklad, vás nové podmínky odkážou na seznam na webu banky.
Tímto mBank mezi řádky prozrazuje, že připravuje novou síť partnerských vkladomatů a nejspíše tak skončí stávající spolupráce s ATM sítě Euronet, které pro tuto službu používá. Více uvidíme v jarních měsících po účinnosti podmínek.
Zlatá mKarta se přesouvá do historie
Pokud používáte Zlatou mKartu, její cenu nově najdete v sazebníku již nenabízených produktů. Tento produkt totiž skončil v červenci 2026.
Při AML kontrole můžete mít omezené služby
V osobních všeobecných podmínkách nově výslovně najdete, že vám mBank může omezit služby nebo nakládání s účtem, pokud je to nezbytné pro plnění povinností proti praní peněz, financování terorismu nebo kvůli mezinárodním sankcím. O přijatém opatření vás má informovat, pokud tomu nebrání právní předpisy.
Dosavadní text už řešil omezení služeb v případě, že neposkytnete požadované údaje nebo doklady. Nově se vás banka ptát nemusí a služby (v souladu s právními předpisy) může omezit bez předchozí výstrahy.