Mateřská 2026: Jak se v příštím roce zvýší dávka čerstvým maminkám

Od roku 2026 dojde opět k valorizaci redukčních hranic vyměřovacího základu, které ovlivňují například výpočet náhrady mzdy nebo dávek nemocenského pojištění. Jednou z dávek nemocenského pojištění je i peněžitá pomoc v mateřství (lidově mateřská) a otcovská, které se tak budou příští rok počítat z vyšší části příjmu, než tomu bylo letos.
Nemocenské dávky se u zaměstnanců odvozují z tzv. denního vyměřovacího základu. Ten zjistíme tak, že příjem za rozhodné období (12 kalendářních měsíců před měsícem, v němž vznikla sociální událost – např. nástup na mateřskou) vydělíme počtem započitatelných dnů za rozhodné období.
Při výpočtu se však nezapočítá celý výdělek příjemce dávky. Pro úpravu výdělku (přesněji vyměřovacího základu), se používají právě redukční hranice, které vychází § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. Jejich výši vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které ji odvozuje od všeobecného vyměřovacího základu, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se redukční hranice stanovují. Pro příští rok se tedy vyjde z vyměřovacího základu platného pro rok 2024.
Výše redukčních hranic platných pro rok 2026 tedy je:
- první redukční hranice: 1633 Kč,
- druhá redukční hranice: 2449 Kč,
- třetí redukční hranice: 4897 Kč.
Výpočet mateřské
Při výpočtu mateřské je nutné nejprve stanovit vyměřovací základ a poté jej přepočítat na denní vyměřovací základu (DVZ). Ten se následně upravuje redukčními hranicemi tak, že:
- z částky do 1633 Kč se započítá 100 %,
- z částky od 1633 do 2449 Kč se započítá 60 %,
- z částky od 2328 do 4656 Kč se započítá 30 %,
- z částky nad 4897 Kč se nezapočte nic.
Dávku mateřské na jeden den pak spočítáme jako 70 % z redukovaného DVZ. Při stanovení redukovaného vyměřovacího základu i denní dávky zaokrouhlujeme vždy na celé Kč nahoru.
Modelový příklad
Paní Krebsová pobírá měsíční hrubou mzdu 53 000 Kč. Nyní je však těhotná a bude nastupovat na mateřskou. S jakou částkou může nastávající maminka počítat podle pravidel platných v roce 2026 a jaký to bude rozdíl oproti letošku?
Vyměřovací základ: 12 × 53 000 Kč = 636 000 Kč
Denní vyměřovací základ: 636 000 : 365 = 1742,47 Kč
Z první redukční hranice započítáváme 1633 Kč.
Ze druhé redukční hranice započteme (1742,47 – 1633 Kč) x 60 % = 65,68 Kč.
Redukovaný vyměřovací základ činí 1633 + 65,68 = 1698,68 = 1699 Kč po zaokrouhlení na celé Kč nahoru.
Denní dávku mateřské vypočteme jako 70 % redukovaného DVZ a dostaneme částku 1190 Kč po zaokrouhlení na celé Kč. Mateřská se vyplácí 28 týdnů (u vícerčat 37 týdnů), takže paní Krebsová dostane za celou dobu mateřské v roce 2026 částku 233 240 Kč.
V letošním roce byly redukční hranice nižší. Z příjmu se tedy započítávalo o trochu méně. Letos jsou redukční hranice nastavené:
- první redukční hranice 1552 Kč,
- druhá redukční hranice 2328 Kč,
- třetí redukční hranice 4656 Kč.
Paní Nováková by při stejném měsíčním příjmu za každý kalendářní den mateřské získala letos 1167 Kč a za celou dobu mateřské tedy 228 732 Kč.
Navýšení redukčních hranic pro příští rok tedy dělá při jinak stejných podmínkách a stanoveném příjmu 53 000 Kč měsíčně na denní dávce rozdíl 23 Kč a celkově za dobu mateřské rozdíl 4508 Kč.
Obdobný výpočet i u otcovské
Stejná pravidla výpočtu platí i u otcovské, ačkoli podmínky pro přiznání dávky jsou u mateřské a otcovské jiné. Otcovská se také vyplácí pouze 14 kalendářních dnů.
Platí však, že postup výpočtu dávky je shodný v tom ohledu, že z první redukční hranice se započítává celá částka a otcovská se pak stanoví jako 70 % denního vyměřovacího základu.
Pokud bychom uvažovali, že manžel od paní Krebsové pobírá stejně vysokou hrubou mzdu a v roce 2026 si během šestinedělí vybere dva týdny otcovské, bude postup výpočtu velmi podobný.
Vyměřovací základ: 12 × 53 000 Kč = 636 000 Kč
Denní vyměřovací základ: 636 000 : 365 = 1742,47 Kč
Z první redukční hranice započítáváme 1633 Kč.
Ze druhé redukční hranice započteme (1742,47 – 1633 Kč) x 60 % = 65,68 Kč.
Redukovaný vyměřovací základ činí 1633 + 65,68 = 1698,68 = 1699 Kč po zaokrouhlení na celé Kč nahoru.
Denní dávku otcovské vypočteme jako 70 % redukovaného DVZ za kalendářní den a dostaneme částku 1190 Kč po zaokrouhlení na celé Kč. Otcovská se vyplácí 14 kalendářních dnů, takže pan Krebs dostane za celou dobu otcovské v roce 2026 částku 16 660 Kč.
V letošním roce se kvůli nižším redukčním hranicím započítávalo o trochu méně. Při stejném měsíčním příjmu by pan Krebs za každý kalendářní den otcovské letos získal 1167 Kč a za celou dobu otcovské tedy 16 338 Kč.
Navýšení redukčních hranic pro příští rok tedy dělá při jinak stejných podmínkách a stanoveném příjmu 53 000 Kč měsíčně na denní dávce rozdíl 23 Kč a celkově za dobu otcovské rozdíl 322 Kč.
Vliv navýšení redukčních hranic na výpočet dávek nemocenského a na výpočet náhrady mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel svým pracovníkům za první dva týdny pracovní neschopnosti jsme popisovali v samostatném článku: Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo příští rok dostane za marodění víc