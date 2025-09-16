Máte záložní plán, pokud by se tu věci zkomplikovaly a vy chtěli vycestovat ze země? Poradíme, jak být připravený

Chcete-li si vytvořit útočiště v zahraničí pro případ nějaké extrémní situace, která by měla potenciál vyhnat vás z České republiky, musíte myslet na řadu věcí. O tom, na které rozhodně nezapomenout, si v dnešním dílu podcastu Bitcoin a blondýna povídáme s Janem Kohoutem, který je pod přezdívkou Johnny The Bitcoiner autorem podcastu Kryptoplebs a spoluautorem podcastové série Plán B.
Na otázku: Co je plán B? podle Honzy neexistuje jednoduchá odpověď, protože si pod takovým řešením každý představuje něco jiného. V sérii Plán B, kterou tvoří s Janem Marvanem, ale vychází z konceptu teorie vlajek. Ten říká, že
by měl člověk v rámci svého života decentralizovat své závazky, aby nebyly na jednom místě.
Původně byla teorie vlajek tvořená takzvanými třemi vlajkami a jednalo se o vysvětlil nám Honza Kohout s tím, že postupně se teorie rozšířila tak, že má nyní vlajek sedm, pod které spadá například i bankovní účet v zahraničí či digitální majetek a ochrana dat. A právě tady může být podle Honzy lidem, kteří si plán B chtějí vytvořit, užitečný bitcoin, se kterým se dá snadno cestovat kdekoli po světě jen tak, že si pamatujeme přístup k hardwarové peněžence. Kromě bitcoinu by v případě takového vycestování do zahraničí vezl také nějakou hotovost, ideálně americký dolar.
občanství, majetek a myslím, že daňovou rezidenci. To znamená, že člověk
má mít v občanství jiné zemi, mít někde nějaký, řekněme offshore a má mít někde v zahraničí i majetek, protože jak z historie víme, neustále dochází k nějakým ekonomickým nebo sociálním výkyvům, krizím či převratům. A tady tím způsobem by si člověk měl chránit svůj majetek i podnikání. To jsou ta zadní vrátka,
Právě mobilita je totiž podle Honzy pro Plán B zásadní a když mluví o tom, jaký první krok se dá pro nějaký alternativní plán udělat, je to právě nákup bitcoinu. Protože to je aktivum, které od majitele nedělí nějaká třetí strana (samozřejmě za podmínky, že ho má uložený u sebe), jež by mohla omezit nebo zdržet nakládání s ním.
Honza zmiňuje různé dokumenty, které lze získat a používat. Mezi nimi i jednu tzv. e-rezidenci. Jakého státu?
Důležitou roli v plánu B hraje podle něj také rezidence v zahraničí, tedy mít někde povolení k pobytu (trvalý pobyt):
Mít prostě nějakou kartičku, na kterou můžete odcestovat. Já jsem to zažil během covidu. Když se zavřely hranice, tak ten, kdo neměl trvalý pobyt někde mimo republiku, nemohl vycestovat. Takže ta rezidence, to je asi takové minimum. A pak také mít v zahraničí nějaký bankovní účet. Já jsem si teď dělal bankovní účet v Gruzii, což zvládne téměř každý, aniž by musel mít trvalý pobyt v dané zemi, vypráví s tím, že chtěl mít nějaký bankovní účet i mimo Evropskou unii.
Navzdory tomu, že řada lidí považuje za alternativní plán pořízení nemovitosti v cizí zemi, podle Honzy tomu tak není. Důležitější je podle něj vyřešit základy, tedy mít vůbec možnost nebo právo vycestovat v nějaké mimořádné situaci do jiné země. Je také rozdíl, když si koupíte nemovitost jako investici, kterou pronajímáte a když si koupíte nemovitost, kam se můžete v případě potřeby okamžitě uchýlit bez toho, že byste museli řešit vypovídání nájemníků.
Dále si ve 22. dílu naší podcastové řady s Honzou povídáme například o tom, jaké druhy aktiv jsou z hlediska mobility a flexibility (ne)vhodné, vysvětlujeme, co je to exit tax a operation security (OPSEC), z jakých důvodů si také lidé tvoří zadní vrátka v zahraničí nebo která země umožňuje poměrně snadné zřízení trvalého pobytu.
