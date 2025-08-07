Máte při bouračce nárok na náhradní auto po celou dobu opravy, i když ho běžně využíváte jen občas?

Došlo ke sporu vlastníka vozidla poškozeného při autohavárii s pojišťovnou viníka bouračky o pojistné plnění, konkrétně o kompenzaci nákladů za pronájem náhradního vozu. Při autohavárii byl poškozen obytný, poměrně luxusní vůz Laika Kreos. Vlastníkem vozidla je společnost zabývající se výstavbou, opravami a recyklací komunikací a souvisejícími činnostmi.
Na poměrně dlouhou dobu opravy vozidla od 1. 10. 2018 do 30. 7. 2019 si poškozená společnost pronajala náhradní vozidlo obdobného typu. Za tento vlastně už v podstatě dlouhodobý pronájem zaplatila 794 600 Kč bez DPH.
Své původní i pronajaté náhradní vozidlo společnost přitom používala k podnikání, konkrétně pro cesty svého pověřeného zaměstnance na jednotlivá staveniště, pro jednání na místě se subdodavateli i k občasnému přespání jmenovaného zaměstnance.
Použití náhradního vozidla bylo vhodné, účelné, ale jen nárazově
Také náhradní obytný vůz využila ke služebním cestám na jednotlivé stavby. Konkrétně ve dnech:
- 15. až 18. 10. 2018,
- 7. až 10. 11. 2018,
- 3. až 5. 12. 2018,
- 7. a 8. 1. 2019,
- 14. a 15. 1. 2019,
- 7. a 8. 2. 2019,
- 4. až 8. 3. 2019,
- 15. až 19. 4. 2019,
- 6. až 10. 5. 2019,
- 17. až 21. 6. 2019 a 25. 6. 2019.
Nešlo tedy o nějaké časté a každodenní používání náhradního vozu. Znalecký posudek ovšem potvrdil, že výše nájmu za náhradní vozidlo byla přiměřená charakteru vozidla a délce nájmu.
Jak se liší přístup a hodnocení soudů
Soud prvního stupně uzavřel, že byť pojišťovnu žalující společnost vůz fakticky využila pouze po menší část doby smluveného pronájmu (cca 38 dní z celkových 274 dnů), přesto byl jeho dlouhodobý pronájem účelný.
Obvyklost řešení potřeby noclehu a kancelářských prostor na stavbách využitím obytných vozů měl soud prvního stupně prokázán výpověďmi svědků. Žalující společnost s přihlédnutím zejména k povaze svého podnikání potřebovala mít náhradní vozidlo k dispozici pro zachování flexibility po celou dobu opravy vozu poškozeného, neboť ve stavebnictví není možné dopředu plánovat cesty a předvídat, na které stavbě bude vozidlo potřeba.
Soud prvního stupně proto žalobní nárok uznal a žalované pojišťovně uložil zaplatit plně náklady na pronájem náhradního vozu.
Ovšem odvolací soud rozhodl zcela odlišně, když změnil rozsudek prvostupňového soudu tak, že nárok žalobkyně v částce 684 400 Kč zamítl a potvrdil rozsudek nižšího soudu toliko co do částky 110 200 Kč. V této výrazně nižší částce tedy náhradu na pronájem náhradního vozu přiznal.
Soudci odvolacího soudu se zřejmě domnívali, že na každou potřebu náhradního vozidla si měla žalující a poškozená společnost sjednávat nájem náhradního vozu vždy zvlášť ad hoc a pak znovu a znovu.
Odvolací soud se totiž neztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že využití náhradního vozidla bylo účelné po celou dobu opravy poškozeného vozidla, tedy cca 9 měsíců. Z knihy jízd vyplynulo, jak už jsme uvedli, že náhradní vozidlo bylo skutečně k jízdě využíváno jen 38 dnů za celou výpůjční dobu (tj. 274 dnů).
Prostoje mezi jednotlivými cestami činily řádově desítky dnů. Soud se tak v podstatě ztotožnil s argumentem žalované pojišťovny, že využití osobního vozidla namísto obytného a ubytování v hotelu by bylo účelnější a hospodárnější.
Proto se poškozená společnost obrátila ještě na Nejvyšší soud. A Nejvyšší soud ČR svým rozsudkem spis. zn. 25 Cdo 1685/2024, ze dne 29. 5. 2025, přiznal poškozené společnosti náhradu tak, jak o ní rozhodl soud prvního stupně, tedy v plné výši.
Pravidla pro odškodnění autohavárie: Náklady na nájem náhradního vozidla
V případě poškození motorového vozidla má poškozený, tedy vlastník vozidla, který autohavárii nezavinil, právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na nájem náhradního vozu, a to zejména po dobu opravy jeho motorového vozidla. Podrobné vysvětlení najdete v článku: Nabourali vás? Půjčené auto vám musí zaplatit viník
Tato náhrada – cena za nájem náhradního vozidla – zásadně nesmí přesahovat obvyklou cenu nájmu obdobných automobilů v daném místě a čase.
Skutečnou škodu, spočívající v nákladech na nájem náhradního vozu, které převyšují náklady na provoz vlastního vozu, je odpovědný subjekt (viník nehody respektive jeho pojišťovna, u které má sjednáno povinné ručení) povinen nahradit jen v rozsahu, v jakém byly náklady vynaloženy nutně a účelně na nájem náhradního vozidla, odpovídajícího vozidlu poškozenému.
Otázka, zda náklady na nájem náhradního vozidla byly nutné a účelné, závisí na posouzení konkrétních okolností případu. Délka nutné doby se vzhledem ke konkrétním okolnostem případu – stav vozu, rozsah opravy, existence totální škody – posuzuje, po jak dlouhou dobu bylo obstarání náhradního vozidla nutné a účelné, a to se zřetelem na postup obvyklý při řešení následků obdobných nehod.
Není nutno zkoumat, zda, jak často a k jakým účelům ve skutečnosti využil poškozený náhradní vozidlo. Pokud by se vždy mělo zohledňovat, zda a v jakém rozsahu poškozený skutečně náhradní vozidlo využil k jízdě, mohlo by to vést k absurdním důsledkům. Podle Nejvyššího soudu například k takovým, kdy by byl poškozený nucen prokazovat, že jej nemohl vozit rodinný příslušník, že nemohl pracovat z domova, místo aby dojížděl do práce, že nemohl místo vozidla využívat veřejnou dopravu či jiné své vozidlo nebo si nemohl upravit svůj program a upustit od cestování zcela.
Základní východisko pro určení výše náhrady
Podstatou užívání náhradního vozidla je umožnit poškozenému zachování určitého životního standardu v situaci, kdy dojde ať již k částečnému, nebo tzv. totálnímu poškození vozidla.
Poskytnutím náhradního vozidla nebude poškozený ponechán v tísni a bude mu umožněno vést, co do kvality, obdobný život jako před dopravní nehodou a poškozením vozidla. Podnikatelskému subjektu by pak náhradní vozidlo mělo zajistit zachování obdobných podmínek a standardu pro realizaci jeho podnikatelských aktivit. A též nepodnikatelských, pokud k nim poškozené vozidlo bylo poškozeným podnikatelem využíváno.
Proto pro posouzení důvodnosti nároku na náhradu nákladů nutných k zajištění náhradního vozidla po dobu opravy vozidla poškozeného v zásadě není rozhodné, zda a k jakému účelu poškozený náhradní vozidlo užíval, zda denně nebo jen sporadicky.
Kdy by mohlo jít o zneužití autonehody poškozeným vlastníkem vozidla
Při posuzování účelnosti nákladů na zajištění náhradního vozidla je tak třeba zásadně vyjít z toho, že náhradní vůz má umožnit poškozenému zachování obvyklého standardu, jaký měl před škodní událostí.
Proto je zpravidla nerozhodné, zda a v jakém rozsahu po dobu opravy náhradní vozidlo sloužilo poškozenému k jízdě, odpovídá-li to způsobu, jímž bylo před škodní událostí užíváno poškozené vozidlo.
To však nezbavuje soud povinnosti přihlížet při hodnocení účelnosti nákladů vynaložených na zajištění náhradního vozidla ke všem konkrétním podmínkám posuzovaného případu. Nelze tedy vyloučit, že s ohledem na specifické a výjimečné okolnosti věci shledá soud zajištění náhradního vozidla zcela či po určité období neúčelným, k takovému rozhodnutí však může přistoupit jen z důležitých důvodů, výjimečně a po zralé a řádně odůvodněné úvaze.