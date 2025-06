Máte IČO? Nebojte se rozhlasových a TV poplatků. Většinou je stejně platit nebudete

V médiích se to hemží až mírně hysterickými zprávami o hrozících pokutách, pokud se v roli OSVČ či jiného subjektu s IČO do 30. 6. 2025 nezaregistrujete k placení rozhlasových a televizních poplatků. Zbytečně.

Pomiňme různé názorové tábory, zda je dobře nebo špatně tyto poplatky hradit a pojďme přímo na praktické ukázky.

Příklad ukážu na sobě. Mám několik entit: jsem zaměstnancem, OSVČ a také statutárním orgánem právnické osoby. Vztahují se proto na mne tři různé povinnosti. Ostatně, ty se na mne vzahovaly již před novelou a zvýšením poplatků, nyní mne jen čekala cesta aktualizace dat.





Domácnosti přeskočíme a vrhneme se na OSVČ a právnické osoby.

Jen registrace a většinou bez platby

Zatím co původně subjekty s IČO (tedy OSVČ a právnické osoby) platily za každý rozhlasový a televizní přijímač, který patřil do obchodního majetku, novela to změnila.

Nyní vás zajímají jen 2 parametry:

Počet zaměstnanců. Vašich zaměstnanců. (HPP, DPČ, DPP.) Počet pronajímaných vozidel. To zamená, že vy je někomu pronajímáte. (Operativní leasing, finanční leasing, jiný pronájem, pronájem taxíků dalším provozovatelům taxislužby pro aplikace Bolt, Uber a podobně.)

Pamatujte si klíčový parametr: OSVČ a právnické osoby do 24 zaměstnanců včetně rozhlasové a TV poplatky neplatí. Ani za vlastní firemní vozidla nově poplatky neplatí.





A protože drtivá většina OSVČ a drobných právnických osob nemá buď žádné zaměstnance, nebo jen jednotky, novela v praxi pro ně bude znamenat naopak úsporu. Registrace je sice nutná, ale poplatky budou nulové.

Ještě zpět k pronájmu vozidel. Důležité je slovo „pronájem“. Tedy např. operativní leasing či jiný druh pronájmu. Pokud vozidlo vlastníte a zároveň provozujete (tj. vy jej nikomu dalšímu nepronajímáte), koncesionářské poplatky se vás netýkají a můžete mít klidně flotilu 100 aut, autobusů a kamiónů s rádiovým přijímačem, digitálním panelem připojeným na internet nebo přímo televizorem.

Do té doby jste přitom za ně platili, po změně přichází úspora.

Registrace zabere max. 10 minut

Český rozhlas

Nejprve si vytvoříte účet poplatníka.

Ověří se vaše e-mailová adresa.

Vyplníte základní identifikační údaje.

Uvedete počet zaměstnanců a počet vámi pronajímaných vozidel.

Pokud máte do 24 zaměstnanců včetně a vozidla nikomu nepronajímáte, nic neplatíte.

Pokud jste do konce června poplatek platili, povinná platba skončila .

. O tom vám přijde potvrzení.

Tím to končí.

Po registraci OSVČ je zobrazen nulový poplatek. Žádní zaměstnanci a žádná pronajímaná auta. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Česká televize

Nejprve si vytvoříte účet poplatníka.

Ověří se vaše e-mailová adresa.

Vyplníte základní identifikační údaje.

Uvedete počet zaměstnanců a počet vámi pronajímaných vozidel.

Pokud máte do 24 zaměstnanců včetně a vozidla nikomu nepronajímáte, nic neplatíte.

Pokud jste do konce června poplatek platili, povinná platba skončila .

. O tom vám přijde potvrzení.

Tím to opět končí.

Po registraci s.r.o. je zobrazen nulový poplatek. Firma má 1 zaměstnance a žádná pronajímaná auta. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Malé OSVČ a firmy ušetří, větším se to prodraží

Pro drobné OSVČ a firmy, na které tento text cílí, novela znamená úsporu.

V mém případě jde o

135 Kč měsíčně za televizor v kanceláři (1620 Kč ročně),

4× 45 Kč za rádia (3 autorádia a 1 v kanceláři, 2160 Kč ročně).

Po změně tak už nebudu platit 3780 Kč ročně. Musím sice provést registraci, ale ročně ušetřím přes tisícovky.

Nebojte se toho a registraci v klidu proveďte. Ale pokud ji neprovedete, minimálně od Českého rozhlasu vám žádná sankce ani „bububu“ nepřijde. O tom rozhlas sám férově informuje:

Oficiální sdělení poplatníkům Český rozhlas neplánuje jakkoli sankcionovat právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které mají povinnost se registrovat jako poplatník a zároveň mají méně než 25 zaměstnanců, pokud Českému rozhlasu počet zaměstnanců nenahlásí.