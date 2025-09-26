Máte blízko do důchodu? Poradíme, jestli se vám vyplatí jít do něj ještě letos nebo až příští rok

V předdůchodovém věku se vyplatí si klást otázky o tom, jestli neodejít do penze dříve, zda jít v okamžiku, kdy na důchod vznikne nárok nebo jestli tzv. přesluhovat a odchod do penze odložit. Správné načasování může znamenat rozdíl ve výši důchodu, který se s délkou jeho výplaty jen zvyšuje.
Jak upozornila Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services, volba správného data odchodu do důchodu je důležitá hlavně pro ty, kteří dosáhnou důchodového věku na přelomu roku:
Podcenění a neznalost v této oblasti může, znamenat ztrátu stovek korun měsíčně na důchodu, a to až do konce života. U vysokých důchodů pak můžete zbytečně přijít až o tisíce korun měsíčně.
V čem bude rozdíl?
Jak už jsme vás informovali, v lednu dojde k pravidelné valorizaci všech druhů penzí, které budou přiznané do konce letošního roku.
Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody se navýší začátkem roku 2026 tak, že:
- základní výměra důchodu vzroste o 240 Kč měsíčně,
- procentní výměra důchodu vzroste o 2,6 %.
Základní výměra pro rok 2026 tak bude ve výši 4900 Kč měsíčně.
Připomeňme také, že letos se oproti předchozím letům nezvýší výchovné, které se postupně valorizovalo na částku 503 Kč za jedno vychované dítě. Naopak dojde k jeho snížení na 500 Kč.
Připomeňme také, že jednou z parametrických změn důchodového systému označovaných jako důchodová reforma je i změna výpočtu procentní výměry penze, která začne platit právě od příštího roku. Z osobní vyměřovacího základu se do částky I. redukční hranice nebude započítávat současných 100 %, ale nově jen 99 % v roce 2026. Podíl bude klesat každý rok o 1 % až do roku 2035, kdy se do částky I. redukční hranice bude započítávat jen 90 % osobní vyměřovacího základu.
Zároveň postupně během deseti let klesne procento z výpočtového základu, kterým se násobí osobní vyměřovací základ za každý rok pojištění získaného do vzniku nároku na penzi. A to ze současných 1,5 % na 1,495 % v roce 2026 až na výsledných 1,450 % v roce 2035.
Podrobněji jsme změny i s modelovými výpočty popisovali v samostatném článku.
Který výpočet bude výhodnější?
Podle Holubové se dá obecně říci, že důchody přiznané v roce 2026 budou mírně vyšší než valorizované důchody přiznané do konce roku 2025. A to i přes fakt, že od příštího roku se výpočet penzí začne mírně měnit v neprospěch jeho nových příjemců.
Lidé, kteří z obavy před novými podmínkami zvažují odchod do předčasného starobního důchodu již letos, by měli s žádostí o důchod počkat na řádný termín v příštím roce, řekla nám Jiřina Holubová.
Rozdíly mezi valorizovanými důchody přiznanými ještě letos a nově vypočtenými důchody příští rok podle ní nebudou moc výrazné. Je však také potřeba zohlednit samotnou výši penze, protože u těch nízkých bude rozdíl jen malý, zatímco u těch nadprůměrných už bude, zvlášť z dlouhodobého hlediska, výrazný. Můžeme ho ilustrovat na modelovém příkladu pojištěnců s různou úrovní příjmů, ale stejnou dosaženou dobou pojištění (47 let).
|Příklad výše příjmu v Kč
|Starobní důchod v roce 2025 (SD 2025)
|SD 2025, valorizovaný v lednu 2026
|SD 2026, přiznaný v r. 2026
|Rozdíl SD 2026 − val. SD 2025
(v Kč)
|Rozdíl SD 2026 − val. SD 2025
(v %)
|Min. vyměřovací základ OSVČ
16 295 Kč
|16 1415 Kč
|16 680 Kč
|16 802 Kč
|122 Kč
|0,7 %
|Minimální mzda
20 800 Kč
|19 158 Kč
|19 775 Kč
|19 942 Kč
|167 Kč
|0,8 %
|Podprůměrná mzda
25 000 Kč
|19 928 Kč
|20 565 Kč
|20 748 Kč
|183 Kč
|0,9 %
|Průměrná mzda
49 402 Kč (2.Q 2025)
|24 398 Kč
|25 152 Kč
|25 428 Kč
|276 Kč
|1,1 %
|Nadprůměrná mzda
70 000 Kč
|28 170 Kč
|29 022 Kč
|29 379 Kč
|357 Kč
|1,2 %
|Velmi vysoká mzda
150 000 Kč
|42 824 Kč
|44 057 Kč
|44 724 Kč
|667 Kč
|1,5 %
Zdroj: Freedom Financial Services
Jak vidíme v tabulce, u všech výší příjmů a následně přiznaných penzí je starobní důchod přiznaný v roce 2026 vyšší než ten přiznaný letos a v lednu valorizovaný. Ač s rostoucí výší penze se rozdíly zvyšují, jsou mnohem nižší, než byly na přelomu minulého a letošního roku.
Záleží vám na tom, kolik dostanete v penzi? Projděte si náš seriál Jak dosáhnout na co nejvyšší důchod?
Co dalšího musíte zohlednit?
Protože je výhodnější více výpočet příštího roku, budou někteří s odchodem do penze čekat a datum přiznání starobního důchodu posunou na začátek roku 2026 (ideálně hned na 1. ledna). Budou-li tedy tzv. přesluhovat (budou pokračovat ve výdělečné činnosti a nenechají si penzi vyplácet) ve skutečnosti o nějakou tu dávku důchodu tímto přístupem přijdou. I tuto ztrátu je třeba zohlednit. Její výše bude záviset na tom, jak dlouho budou přesluhovat. V případě správně zvoleného přístupu se postupně tato ztráta vykompenzuje vyšší výplatou důchodu. Za jak dlouhou se tato ztráta vrátí, ilustruje další tabulka. V tomto případě neuvažujeme, že by budoucí příjemce penze získal přesluhováním další celý rok pojištění. Pak by totiž byl jeho důchod zase o něco vyšší a ztráta z ušlého důchodu se ještě snížila (o tom více později).
|Příklady příjmů
|Přesluhování o 1 měsíc
– nevyplacená penze
|Přesluhování o 1 měsíc
– návratnost v měsících
|Přesluhování 2 měsíce
– nevyplacená penze
|Přesluhování 2 měsíce
– návratnost v měsících
|Min. vyměřovací základ OSVČ
16 295 Kč
|
16 141 Kč
|133
|32 282 Kč
|265
|Minimální mzda
20 800 Kč
|19 158 Kč
|115
|38 316 Kč
|230
|Podprůměrná mzda
25 000 Kč
|19 928 Kč
|109
|39 856 Kč
|218
|Průměrná mzda
49 402 Kč (2.Q 2025)
|
24 398 Kč
|89
|48 796 Kč
|177
|Nadprůměrná mzda
70 000 Kč
|28 180 Kč
|79
|56 340 Kč
|158
|Velmi vysoká mzda
150 000 Kč
|
42 824 Kč
|65
|85 648 Kč
|129
Zdroj: Freedom Financial Services
Kvůli tomu, že tentokrát rozdíly v důchodech přiznaných letos a příští rok nejsou tak veliké, je doba návratnosti ušlého nevyplaceného důchodu mnohem delší než loni a samozřejmě se ještě prodlužuje s délkou přesluhování. Pokud tedy máte nízký důchod a museli byste přesluhovat dva měsíce, čímž byste přišli o dvě dávky penze, nevyplatí se vám odchod do důchodu odkládat, protože návratnost takového řešení by byla přes 22 let. Nikdo neví, jak dlouho tu v důchodu pobude. Je proto lepší raději mít tyto dvě dávky penze k dispozici hned.
Otázku návratnosti by mohl ovlivnit fakt, že přesluhováním (vykonáváním výdělečné činnosti, při které si nenecháte vyplatit důchod) se vám prodlouží získaná doba pojištění tak, že posunutím data přiznání důchodu získáte další celý rok pojištění.
Pak by ale bylo vhodné podle Holubové přepočítat, jestli se vyplatí posunout datum odchodu do důchodu na pozdější datum, než je 1. 1. 2026.
Další rok pojištění
Pan Novotný dosáhne důchodového věku 1. 12. 2025. K tomuto dni získá celkovou dobu pojištění v délce 46 roků a 330 dnů. Jeho průměrný příjem v průběhu pracovního života činil cca 35 tisíc Kč.
V případě, že požádá o starobní důchod ke dni, kdy mu na něj vznikne nárok, bude dávka ve výši 21 396 Kč. Po lednové valorizaci se zvýší na 22 072 Kč.
K získání dalšího roku pojištění mu stačí odpracovat jen dalších 35 dnů. Když požádá o důchod až ke dni 5. 1. 2026, získá další rok pojištění a pro výpočet jeho důchodu se budou uplatňovat parametry roku 2026.
Jeho starobní důchod při celkové době pojištění v délce 47 let od 5. 1. 2026 bude 22 666 Kč. Za dobu od 1. 12. 2025 do 5. 1. 2026 mu nebude vyplaceno cca 24 244 Kč, které se mu však vrátí za 3 roky a 5 měsíců pobírání vyššího důchodu. Je tedy na něm, jestli je ochotný tuto návratnost akceptovat.
Zdroj: Freedom Financial Services