Měšec.cz  »  Dávky a důchody  »  Máte blízko do důchodu? Poradíme, jestli se vám vyplatí jít do něj ještě letos nebo až příští rok

Máte blízko do důchodu? Poradíme, jestli se vám vyplatí jít do něj ještě letos nebo až příští rok

Gabriela Hájková
Dnes
Doba čtení: 6 minut
přidejte názor

Sdílet

Ilustrativní obrázek.
Autor: Gabriela Hájková s využitím DALL-E
Ilustrativní obrázek.
Pokud vám vznikne nárok na penzi na přelomu letošního a příštího roku, měli byste dobře rozmyslet, kdy o důchod požádáte. Pokud to nebudete řešit, můžete se z dlouhodobého hlediska připravit o spoustu peněz.

V předdůchodovém věku se vyplatí si klást otázky o tom, jestli neodejít do penze dříve, zda jít v okamžiku, kdy na důchod vznikne nárok nebo jestli tzv. přesluhovat a odchod do penze odložit. Správné načasování může znamenat rozdíl ve výši důchodu, který se s délkou jeho výplaty jen zvyšuje.

Jak upozornila Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services, volba správného data odchodu do důchodu je důležitá hlavně pro ty, kteří dosáhnou důchodového věku na přelomu roku: Podcenění a neznalost v této oblasti může, znamenat ztrátu stovek korun měsíčně na důchodu, a to až do konce života. U vysokých důchodů pak můžete zbytečně přijít až o tisíce korun měsíčně

V čem bude rozdíl?

Jak už jsme vás informovali, v lednu dojde k pravidelné valorizaci všech druhů penzí, které budou přiznané do konce letošního roku.

Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody se navýší začátkem roku 2026 tak, že:

  • základní výměra důchodu vzroste o 240 Kč měsíčně,
  • procentní výměra důchodu vzroste o 2,6 %.

Základní výměra pro rok 2026 tak bude ve výši 4900 Kč měsíčně. 

Připomeňme také, že letos se oproti předchozím letům nezvýší výchovné, které se postupně valorizovalo na částku 503 Kč za jedno vychované dítě. Naopak dojde k jeho snížení na 500 Kč.

Důchody 2026: Jaká bude valorizace a jak vzroste penze právě vám? Přečtěte si také:

Důchody 2026: Jaká bude valorizace a jak vzroste penze právě vám?

Připomeňme také, že jednou z parametrických změn důchodového systému označovaných jako důchodová reforma je i změna výpočtu procentní výměry penze, která začne platit právě od příštího roku. Z osobní vyměřovacího základu se do částky I. redukční hranice nebude započítávat současných 100 %, ale nově jen 99 % v roce 2026. Podíl bude klesat každý rok o 1 % až do roku 2035, kdy se do částky I. redukční hranice bude započítávat jen 90 % osobní vyměřovacího základu. 

Zároveň postupně během deseti let klesne procento z výpočtového základu, kterým se násobí osobní vyměřovací základ za každý rok pojištění získaného do vzniku nároku na penzi. A to ze současných 1,5 % na 1,495 % v roce 2026 až na výsledných 1,450 % v roce 2035. 

Podrobněji jsme změny i s modelovými výpočty popisovali v samostatném článku.

Důchody přiznávané od příštího roku porostou pomaleji. Podívejte se na příkladech, o kolik to bude Přečtěte si také:

Důchody přiznávané od příštího roku porostou pomaleji. Podívejte se na příkladech, o kolik to bude

Který výpočet bude výhodnější?

Podle Holubové se dá obecně říci, že důchody přiznané v roce 2026 budou mírně vyšší než valorizované důchody přiznané do konce roku 2025. A to i přes fakt, že od příštího roku se výpočet penzí začne mírně měnit v neprospěch jeho nových příjemců. Lidé, kteří z obavy před novými podmínkami zvažují odchod do předčasného starobního důchodu již letos, by měli s žádostí o důchod počkat na řádný termín v příštím roce, řekla nám Jiřina Holubová.

Rozdíly mezi valorizovanými důchody přiznanými ještě letos a nově vypočtenými důchody příští rok podle ní nebudou moc výrazné. Je však také potřeba zohlednit samotnou výši penze, protože u těch nízkých bude rozdíl jen malý, zatímco u těch nadprůměrných už bude, zvlášť z dlouhodobého hlediska, výrazný. Můžeme ho ilustrovat na modelovém příkladu pojištěnců s různou úrovní příjmů, ale stejnou dosaženou dobou pojištění (47 let).

Porovnání důchodů přiznaných v roce 2025 a 2026
Příklad výše příjmu v Kč Starobní důchod v roce 2025 (SD 2025) SD 2025, valorizovaný v lednu 2026 SD 2026, přiznaný v r. 2026 Rozdíl SD 2026 − val. SD 2025
(v Kč)		 Rozdíl SD 2026 − val. SD 2025
(v %)
Min. vyměřovací základ OSVČ
16 295 Kč		 16 1415 Kč 16 680 Kč 16 802 Kč 122 Kč 0,7 %
Minimální mzda
20 800 Kč		 19 158 Kč 19 775 Kč 19 942 Kč 167 Kč 0,8 %
Podprůměrná mzda
25 000 Kč		 19 928 Kč 20 565 Kč 20 748 Kč 183 Kč 0,9 %
Průměrná mzda
49 402 Kč (2.Q 2025)		 24 398 Kč 25 152 Kč 25 428 Kč 276 Kč 1,1 %
Nadprůměrná mzda
70 000 Kč		 28 170 Kč 29 022 Kč 29 379 Kč 357 Kč 1,2 %
Velmi vysoká mzda
150 000 Kč		 42 824 Kč 44 057 Kč 44 724 Kč 667 Kč 1,5 %

Zdroj: Freedom Financial Services

Jak vidíme v tabulce, u všech výší příjmů a následně přiznaných penzí je starobní důchod přiznaný v roce 2026 vyšší než ten přiznaný letos a v lednu valorizovaný. Ač s rostoucí výší penze se rozdíly zvyšují, jsou mnohem nižší, než byly na přelomu minulého a letošního roku.

Záleží vám na tom, kolik dostanete v penzi? Projděte si náš seriál Jak dosáhnout na co nejvyšší důchod?

Co dalšího musíte zohlednit?

Protože je výhodnější více výpočet příštího roku, budou někteří s odchodem do penze čekat a datum přiznání starobního důchodu posunou na začátek roku 2026 (ideálně hned na 1. ledna). Budou-li tedy tzv. přesluhovat (budou pokračovat ve výdělečné činnosti a nenechají si penzi vyplácet) ve skutečnosti o nějakou tu dávku důchodu tímto přístupem přijdou. I tuto ztrátu je třeba zohlednit. Její výše bude záviset na tom, jak dlouho budou přesluhovat. V případě správně zvoleného přístupu se postupně tato ztráta vykompenzuje vyšší výplatou důchodu. Za jak dlouhou se tato ztráta vrátí, ilustruje další tabulka. V tomto případě neuvažujeme, že by budoucí příjemce penze získal přesluhováním další celý rok pojištění. Pak by totiž byl jeho důchod zase o něco vyšší a ztráta z ušlého důchodu se ještě snížila (o tom více později). 

Jak správně načasovat odchod do důchodu, abyste se neošidili o peníze? Přečtěte si také:

Jak správně načasovat odchod do důchodu, abyste se neošidili o peníze?

Návratnost nevyplaceného důchodu při posunutí data jeho přiznání
Příklady příjmů Přesluhování o 1 měsíc
– nevyplacená penze		 Přesluhování o 1 měsíc
– návratnost v měsících		 Přesluhování 2 měsíce
– nevyplacená  penze		 Přesluhování 2 měsíce
– návratnost v měsících
Min. vyměřovací základ OSVČ
16 295 Kč
16 141 Kč		 133 32 282 Kč 265
Minimální mzda
20 800 Kč		 19 158 Kč 115 38 316 Kč 230
Podprůměrná mzda
25 000 Kč		 19 928 Kč 109 39 856 Kč 218
Průměrná mzda
49 402 Kč (2.Q 2025)
24 398 Kč		 89 48 796 Kč 177
Nadprůměrná mzda
70 000 Kč		 28 180 Kč 79 56 340 Kč 158
Velmi vysoká mzda
150 000 Kč
42 824 Kč		 65 85 648 Kč 129

Zdroj: Freedom Financial Services

Kvůli tomu, že tentokrát rozdíly v důchodech přiznaných letos a příští rok nejsou tak veliké, je doba návratnosti ušlého nevyplaceného důchodu mnohem delší než loni a samozřejmě se ještě prodlužuje s délkou přesluhování. Pokud tedy máte nízký důchod a museli byste přesluhovat dva měsíce, čímž byste přišli o dvě dávky penze, nevyplatí se vám odchod do důchodu odkládat, protože návratnost takového řešení by byla přes 22 let. Nikdo neví, jak dlouho tu v důchodu pobude. Je proto lepší raději mít tyto dvě dávky penze k dispozici hned. 

Školení pro účetní - podzimní novinky

Co udělat, abyste v důchodu dosáhli na co nejvyšší penzi?
Co udělat, abyste v důchodu dosáhli na co nejvyšší penzi?
0:00/

Otázku návratnosti by mohl ovlivnit fakt, že přesluhováním (vykonáváním výdělečné činnosti, při které si nenecháte vyplatit důchod) se vám prodlouží získaná doba pojištění tak, že posunutím data přiznání důchodu získáte další celý rok pojištění. 

Pak by ale bylo vhodné podle Holubové přepočítat, jestli se vyplatí posunout datum odchodu do důchodu na pozdější datum, než je 1. 1. 2026.

Další rok pojištění

Pan Novotný dosáhne důchodového věku 1. 12. 2025. K tomuto dni získá celkovou dobu pojištění v délce 46 roků a 330 dnů. Jeho průměrný příjem v průběhu pracovního života činil cca 35 tisíc Kč. 

V případě, že požádá o starobní důchod ke dni, kdy mu na něj vznikne nárok, bude dávka ve výši 21 396 Kč. Po lednové valorizaci se zvýší na 22 072 Kč.

K získání dalšího roku pojištění mu stačí odpracovat jen dalších 35 dnů. Když požádá o důchod až ke dni 5. 1. 2026, získá další rok pojištění a pro výpočet jeho důchodu se budou uplatňovat parametry roku 2026. 

Jeho starobní důchod při celkové době pojištění v délce 47 let od 5. 1. 2026 bude 22 666 Kč. Za dobu od 1. 12. 2025 do 5. 1. 2026 mu nebude vyplaceno cca 24 244 Kč, které se mu však vrátí za 3 roky a 5 měsíců pobírání vyššího důchodu. Je tedy na něm, jestli je ochotný tuto návratnost akceptovat.

Zdroj: Freedom Financial Services

Seriál: Jak dosáhnout na co nejvyšší důchod?
Přečtěte si všechny díly seriálu Jak dosáhnout na co nejvyšší důchod? nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2025
30. 9. 2025
9:00
Více
Mzdová účtárna v příkladech
9. 10. 2025
9:00
Více
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více

Z našich webů

Aktuální kurzovní lístek - dne 25. 9. 2025

Dále u nás najdete

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

Cesta k superrychlému ethernetu

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

Léky chránící před HIV jsou nově i v injekcích

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

Evropská dohoda slibuje rozšíření možností Wi-Fi 6E/7

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).