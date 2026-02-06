Lovci nehod, chyby v pojištění a přísné silniční kontroly. Projděte si před cestou na lyže časté pasti

Před takzvanými lovci nehod na zahraničních sjezdovkách varuje například Česká asociace asistenčních společností (AČSS). Tento fenomén se podle asociace objevuje hlavně v populárních lyžařských střediscích v Itálii a Rakousku.
Jde o lidi, kteří často spolupracují se soukromými klinikami v bezprostřední blízkosti sjezdovek. Ty ale zraněným účtují jednak nepřiměřeně vysoké částky, případně je posílají na nadbytečná vyšetření nebo dokonce provádí unáhlené lékařské zákroky.
Zranění turisté by proto měli postup vždy konzultovat s asistenční společností své pojišťovny, která dokáže zajistit nejen nejlepší dostupnou péči, ale také repatriaci, pokud je to pro zdraví klienta nejvhodnější varianta, radí tiskový mluvčí ČAAS Aleš Povr a zároveň upozorňuje na další neduh soukromých zdravotnických zařízení – požadavek na okamžitou platbu za ošetření.
Tyto platby ovšem nemusí pojišťovna zpětně proplatit. ČAAS proto doporučuje obracet se vždy přímo na asistenční službu, která má přístup k síti státních zdravotnických zařízení. V nich se péče hradí ze zdravotního případně cestovního pojištění.
Asistenční společnost zde zároveň poskytne finanční garanci, takže klient nemusí vysoké částky platit na místě z vlastní kapsy a následně je uplatňovat u pojišťovny, dodává Povr.
Problém ale může nastat i v momentě, kdy se nestane úraz vám, ale způsobíte ho jinému lyžaři. V takovém případě odpovídáte za škodu – na zdraví i lyžařském vybavení.
Například v Itálii je proto od roku 2022 pojištění odpovědnosti na sjezdovkách povinné. Pojištění pro krytí škod většinou bývá součástí cestovního pojištění.
Samotná kolize je často chaotická a psychicky náročná, čehož tyto subjekty využívají, snaží se rychle přenést vinu na české turisty a tlačí je k okamžitému přiznání odpovědnosti nebo k podpisu dokumentů, upozorňuje Povr.
Pokud vás na svahu takováto situace potká, hodí se opět kontaktovat asistenční službu vaší pojišťovny.
Cestovní pojištění: Zkontrolujete rozsah a výluky
Možnost zavolat na asistenční službu se samozřejmě neobejde bez sjednání cestovního pojištění. Zdravotní péči sice může krýt vaše zdravotní pojišťovna v rámci EHIC, při případném zavinění úrazu ale zůstanete bez krytí odpovědnosti. Nadto je nutné počítat s tím, že EHIC nezaručuje zcela bezplatnou péči – v zemích, kde se hradí spoluúčast, ji budete muset uhradit i vy. Navíc se nevztahuje na případnou repatriaci.
Před sjednáním konkrétní cestovní pojistky je vhodné dobře porovnat rozsah krytí a pojistné částky – tedy to, zda daná pojistka kupříkladu zahrnuje pojištění odpovědnosti a do jaké výše případnou škodu proplatí. Například náhrada škody za trvalé následky se může šplhat do milionů korun.
To samé platí pro léčebné výlohy. Nutnost této kontroly pak platí dvojnásob, pokud se spoléháte na pojištění k debetní nebo kreditní kartě. Zde může být rozsah krytí i pojistné částky obecně nižší, dětem se navíc pojistná ochrana poskytuje jen do určitého věku.
Podrobnější návod, jak na pojištění, najdete v článku:
Pozor na silnicích: Vadí i špatně upevněné lyže
Jestliže se na lyžovačku chystáte do Rakouska a cestujete autem, počítejte také s tím, že tamní policie při kontrolách řeší i detaily jako je uložení lyží či chování řidiče v kolonách.
Podle Martina Thienela ze srovnávače Kalkulátor.cz hrozí za neupevněné lyže nebo jiné sportovní vybavení pokuta až 500 eur. Za vážný přestupek ale rakouští policisté považují i nedodržení povinnosti vytvořit záchranářskou uličku.
To platí už v momentě, kdy se provoz na dálnici nebo rychlostní silnici začne zpomalovat, nikoliv až při příjezdu záchranářů, upozorňuje Thienel.
Obdobně přísně rakouští policisté posuzují i používání mobilního telefonu, nebo to, zda máte dobře očištěná okna, světla i střechu od sněhu.
Pozor dejte také na silniční úseky označené zkratkou IG-L, kde je z důvodu ochrany ovzduší snížená maximální povolená rychlost – nejčastěji na 100 nebo 80 km/h. Za nedodržení tohoto omezení hrozí vysoké pokuty a ve výjimečných případech může dojít i k zadržení vozidla.