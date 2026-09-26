Lounge by Zalando zlevňuje až o 75 %, Samsung dává 40 % na sušičku k pračce

Podzimní výprodej v nákupním klubu
Lounge by Zalando spustil podzimní slevy až 75 %. Kdo stejně plánuje nákupy na chladnější měsíce, má teď šanci pořídit je výrazně levněji než v běžném obchodě. Akce ale neběží dlouho – platí jen do pondělí 28. září, takže s nákupem neotálejte.
Přezutí pneumatik o pětinu levněji
Kdo se nechce v listopadu honit za volným termínem v pneuservisu, může se objednat už teď a ještě ušetřit. BestDrive nabízí s kódem FM10 slevu 10 % na přezutí a dalších 10 % přidá za registraci do BestDrive klubu, dohromady tak přezutí vyjde o 20 % levněji. Podmínkou je, aby se přezutí stihlo do 30. září.
Zubní pasty a sprchové gely za poloviční cenu
Na drogerii, kterou doma spotřebujeme vždycky, se dá ušetřit i bez velkého plánování. Teta drogerie dává slevu 50 % na značky Colgate, Palmolive a Protex při koupi dvou kusů v libovolné kombinaci. Akce platí do 19. října, takže je čas doplnit zásoby na celý podzim.
Účet, který vrací peníze
Kdo přemýšlí o změně banky, může se podívat na nový běžný účet u Raiffeisenbank. K němu si lze vybrat jednu ze tří odměn. Kdo platí za streamovací služby a další online zábavu, ocení 50 % zpět za tyto platby během prvních 12 měsíců. Alternativou je 10 % zpět za nákupy potravin, případně bonus 6× 500 Kč. Nabídka platí do konce roku.
Alza dny: slevové kódy až 30 % na elektroniku i kancelářskou židli
Na Alze teď u vybraného zboží platí slevové kódy ALZADNY. Každý kód se vztahuje na konkrétní produkt a sleva se uplatní po jeho zadání v košíku. Vybrali jsme položky, na kterých se dá ušetřit nejvíc:
- Acer Aspire Go 15 – notebook s 15,6" Full HD displejem, 16 GB RAM a 512 GB SSD. S kódem ALZADNY30 stojí 10 493 Kč místo 14 990 Kč.
- AlzaErgo Chair Abyss 2 – ergonomická kancelářská židle se synchronním mechanismem a bederní podporou. S kódem ALZADNY30 stojí 8 393 Kč místo 11 990 Kč.
- Samsung Galaxy Buds4 Pro – bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku. S kódem ALZADNY20 stojí 4 959 Kč místo 6 199 Kč.
Sušička k pračce se slevou 40 %
Podzim a zima jsou období, kdy se prádlo na šňůře suší celé dny. Samsung teď nabízí slevu 40 % na sušičku, když ji koupíte společně s pračkou. Stačí při objednávce zadat kód DRY40. Akce platí do 30. září.
Investování na zkoušku bez poplatků
Kdo s investováním teprve začíná nebo chce vyzkoušet jinou platformu, může využít nabídku Portu. S kódem VYZKOUSEJPORTU získáte 3 měsíce zdarma. Registrovat se je potřeba do 30. září.
Pily a drtičky na podzimní úklid zahrady
Podzim je čas prořezávání a úklidu větví. Lidl-shop.cz zlevňuje řetězové pily a drtičky o 30 % s kódem Pily30. Pozor na termín: kód platí jen jeden den, ve středu 30. září.
Podzimní prázdniny se slevou
Podzimní prázdniny se blíží a kdo ještě neví, kam s dětmi vyrazit, najde inspiraci na Slevomatu. Pobyty mimo hlavní sezonu vycházejí levněji a na turistických stezkách i u atrakcí je mnohem klidněji. V nabídce jsou horské pobyty v Krkonoších, na Šumavě, v Beskydech nebo v polských Tatrách, wellness a termály v Polsku a Maďarsku pro případ, že by pršelo, i rodinné city breaky třeba do Paříže nebo do Vídně. Kdo plánuje na poslední chvíli, může sáhnout po last minute pobytech, které mají o prázdninách ještě volno. Prázdniny navazují na státní svátek 28. října, takže většinou vyjde 4–5 dní volna.
Neomezená data za pevnou cenu
Vodafone nabízí neomezený tarif BezLimitu M za 648 Kč měsíčně, a to natrvalo, ne jen na první měsíce. Kdo za mobil platí víc, má dobrý důvod porovnat vyúčtování. Nabídka platí do 30. září.
Dveře a podlahy až o třetinu levněji
Kdo plánuje na podzim menší rekonstrukci, může se podívat do Baumaxu, kde jsou dveře a podlahy zlevněné až o 35 %. Akce platí do 30. září.
Granule s dárkem navíc
Na závěr tip pro majitele domácích mazlíčků. Krmeni.cz zlevňuje granule Amity až o 24 % a k nákupu přidává dárek. Akce končí v pondělí 28. září.
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