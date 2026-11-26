V Česku dnes můžete jednomu prodávajícímu zaplatit hotově až 270 000 Kč za den. Od 10. července 2027 bude strop při nákupu u obchodníka záviset na kurzu eura. Při kurzu v době publikace článku byste za jednu transakci včetně souvisejících plateb mohli v hotovosti dát nejvýš zhruba 244 200 Kč.
Původní zákon z roku 2004 stanovil limit 15 000 eur. V roce 2011 poslanci změnili strop z eur na 350 000 Kč, aby firmy nemusely každý den přepočítávat, kolik smějí přijmout v hotovosti.
V roce 2014 chtěla vláda Bohuslava Sobotky hranici snížit na částku odpovídající 10 000 eur. Při tehdejším kurzu kolem 27 Kč za euro to odpovídalo 270 000 Kč, stejný limit tak začal platit od 1. prosince 2014. Zákonný limit zůstal stejný, i když od té doby koruna proti euru posílila.
Evropské nařízení od 10. července 2027 zavede unijní strop 10 000 eur pro hotovostní platby za zboží a služby. Členské státy ale mohou uplatňovat ještě nižší limity.
V Česku půjde o korunovou hodnotu odpovídající 10 000 eur a místo jednoho dne bude limit platit na jeden nákup. Při středovém kurzu z 25. listopadu 2026 kolem 24,42 Kč za euro by to bylo přibližně 244 200 Kč, asi o 25 800 Kč méně než dnes.
Pro samotnou platbu v korunách navrhuje ministerstvo financí stanovit kurz vždy na celý měsíc. Podle návrhu zákona o ekonomické ochraně státu by se použil kurz vyhlášený Českou národní bankou pro předposlední středu předchozího měsíce. Pro nákupy od 10. do 31. července 2027 by tak rozhodoval kurz z 23. června.
Kdy se dvě platby počítají dohromady
Podle dnešního zákona o omezení plateb v hotovosti se sčítají všechny platby, které v hotovosti za jeden kalendářní den zaplatíte témuž příjemci.
Od 10. července 2027 bude u obchodníků rozhodovat, které platby spolu souvisejí. Pokud se s prodejcem domluvíte, že mu při objednávce dáte zálohu a zbytek doplatíte při převzetí zboží, započítá do limitu obě hotovostní platby. Platí to i tehdy, když vám zboží dodá až za měsíc. Stejnou hranici musí obchodník dodržet při výkupu, kdy peníze vyplácí on vám.
Co znamená „jeden nákup“
Pro posouzení limitu jsou rozhodující jsou 1 transakce nebo několik zjevně souvisejících operací. Rozdělení jedné, zjevně stejné platby na více plateb/účtenek tak nepomůže.
U soukromého prodeje má dál rozhodovat jeden den
Když si dva lidé prodávají zboží nebo službu mezi sebou a ani jeden přitom nejedná jako podnikatel, evropské nařízení jim žádný strop neurčuje. Český návrh ale pro takové prodeje počítá s hranicí 10 000 eur. Ministerstvo chce předejít tomu, aby obchodníci omezení obcházeli prostřednictvím soukromých osob. U těch by se sčítaly jen peníze, které jeden druhému předá v hotovosti během téhož dne. Platilo by to i při prodeji nemovitosti.
V důvodové zprávě ministerstvo uvádí příklad nájemného. Pokud majiteli bytu platíte za nájem každý měsíc hotově 10 000 Kč, za pár let mu v rámci té samé jedné smlouvy předáte víc než 10 000 eur. Nájem byste mu přesto mohli dál platit v hotovosti, protože peníze posíláte pouze jednou za měsíc.
V zahraničí se můžete setkat i s nižším stropem, který evropské nařízení dovoluje státům ponechat. Například na Slovensku zaplatíte od 1. ledna 2026 obchodníkovi v hotovosti nejvýš 5000 eur. Při soukromém prodeji mezi dvěma nepodnikateli tam platí hranice 15 000 eur.
Vyšší částku můžete složit na účet
Pokud máte peníze v bankovkách a kupní cena přesahuje povolený limit, můžete je na pobočce banky vložit přímo na účet prodávajícího. Na takový vklad se dnešní český strop nevztahuje a výjimku ponechává i evropské nařízení.
|Kdy
|Limit v hotovosti
|Jak se počítá
|Dosud
|270 000 Kč
|Sčítají se platby témuž příjemci v jednom dni.
|Od 10. července 2027
|Korunová hodnota 10 000 eur
|U obchodníka se sčítají související hotovostní platby za nákup. Při soukromém prodeji by se podle českého návrhu dál sčítaly platby témuž příjemci v jednom dni.
Vlastní účet k vložení peněz nepotřebujete. Záleží ale na tom, u které banky má účet prodávající. Některé už hotovostní pokladny nemají, jiné za vklad od třetí osoby vybírají poplatek.
Jen pozor na to, že nadlimitní vklad daná banka bude muset ze zákona oznámit v Česku Finančně analytickému úřadu, resp. podobnému zahraničnímu orgánu.
Pokutu může dostat i ten, kdo peníze převezme
Za překročení dnešního limitu hrozí pokuta oběma stranám. U soukromé osoby může dosáhnout 500 000 Kč, u podnikatele nebo firmy až 5 milionů Kč. Za rok 2025 eviduje Generální finanční ředitelství 47 pravomocných pokut v celkové výši 1 293 894 Kč.
Jednu takovou pokutu řešil Krajský soud v Praze. Firma zaplatila dodavateli za výkopové práce 295 390 Kč v hotovosti. Ještě v listopadu 2014 by se do tehdejšího limitu 350 000 Kč vešla. Peníze ale předala 9. prosince, kdy už platil strop 270 000 Kč. Dostala pokutu 5000 Kč. U soudu namítala, že o změně nevěděla. Soud její žalobu zamítl.
Když přestanou fungovat platby kartou a převodem
Při výpadku elektřiny ve Španělsku a Portugalsku 28. dubna 2025 přestala na několik hodin fungovat řada platebních terminálů i bankomatů. Podle španělské centrální banky lidé ve Španělsku od poledne do konce dne zaplatili kartami o 55 % méně než o tři týdny dříve ve stejnou dobu, v supermarketech pak klesla hodnota plateb kartou o 63 %.
Pokud při podobné mimořádné události přestanou být dostupné bezhotovostní platby, stát může podle evropského nařízení dočasně povolit i platby v hotovosti nad 10 000 eur. Ministerstvo financí v důvodové zprávě uvádí třeba živelní pohromu nebo výpadek komunikační sítě u bank.
Dnešní český zákon umožňuje platit v hotovosti nad 270 000 Kč v době vyhlášeného krizového stavu. Podle nového návrhu by o pozastavení limitu pro platby za zboží a služby rozhodoval ministr financí. Mohl by ho pozastavit v celé republice nebo jen na zasaženém území, sám nejvýš na sedm dní. Pro delší výjimku by potřeboval souhlas vlády.
Co říct celníkům, když vezete peníze přes hranice
Jedete například do Německa pro ojeté auto, které stojí 12 000 eur. Pokud si s sebou vezete hotovost v hodnotě alespoň 10 000 eur, musíte ji na dotaz německých celníků ústně oznámit a sdělit, na co ji použijete. Německá pravidla to vyžadují při cestě z jiného státu Evropské unie od 10 000 eur. Čeští celníci mohou při převozu hotovosti požadovat podobné údaje od 15 000 eur.
Samotnou platbu pak řešíte s prodejcem. Od 10. července 2027 může autobazar podle evropského nařízení přijmout v hotovosti nejvýš 10 000 eur. Jestli auto stojí 12 000 eur, můžete se předem domluvit, že zbývajících 2000 eur pošlete převodem.
Při cestě mimo Evropskou unii musíte hotovost v hodnotě 10 000 eur a víc ohlásit sami. Formulář podáte v zemi, přes kterou z Unie odjíždíte nebo do ní přijíždíte. Když letíte z Prahy přes Vídeň do Londýna a peníze máte u sebe, oznámení podáte ve Vídni. Do částky se sčítají bankovky v různých měnách a počítají se do ní i některé zlaté mince a slitky.