Levnější už letos nebudou. Hypotéky však stále lze pořídit pod 3 % p.a.

Pořídit si hypotéku na byt nebo dům je v posledních měsících pro žadatele čím dál napínavější. Data Fincentra Hypoindexu ukazují, že v září se oproti předešlému měsíci průměrná úroková sazba zvedla o 11 bazických bodů na 2,43 % p.a.

Jenomže hypoteční specialisté upozorňují, že tato čísla už vlastně neplatí. Je pouze otázkou, jak rychle se přiblíží k hranici 3 %. S ohledem na to, že dnes nabídkové sazby jednotlivých bank tuto hodnotu dávno překročily a dnes se už blíží k hranici 4 % a Fincentrum Hypoindex reaguje se zpožděním dva až tři měsíce, je jasné, že i průměrná sazba poskytnutých hypoték bude brzy tyto hodnoty atakovat, vysvětlil hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Pohled na nabídky jednotlivých bank to jen potvrzují. Sice někteří poskytovatelé hypoték stále drží u některých fixací úrokové sazby pod hranicí tří procent, většina z nich však už tříprocentní hladinu překročila, a mBank dokonce poskytuje úvěry za úroky překračující čtyři procenta.

Minimální získatelná výše roční úrokové sazby bez dalších podmínek, tj. např. bez pojištění

Aktuální minimální úrokové sazby hypoték na pořízení bydlení Banka Fixace 1 rok Fixace 3 roky Fixace 5 let Fixace 10 let Air Bank – – 3,09 3,29 Banka CREDITAS – 3,69 3,59 3,89 Česká spořitelna 3,84 3,34 3,24 3,14 ČSOB + Hypoteční banka 3,79 3,69 3,49 3,49* Fio banka 2,48 2,68 2,68 – Komerční banka 3,59 3,59 3,49 3,59 mBank 4,24 4,24 4,24 4,44* MONETA Money Bank 3,04 3,04 3,14 3,39 Oberbank – 2,69 2,89 – Raiffeisenbank 3,49 3,49 3,49 3,59 Sberbank 3,34 3,14 3,19 3,29

* fixace na 7 let

Zřejmě nejlevnější hypotéky v současné době nabízí Fio banka, jejíž minimální úroková sazba bez nutnosti pojištění hypotéky s roční fixací představuje 2,48 % p.a. U fixací tři a pět let pak nastavila úrokovou sazbu na 2,68. Pod třemi procenty se ještě pohybují Oberbank, Air Bank a Banka CREDITAS.

Stále rekordní objemy hypoték

Zvyšování úrokových sazeb už začíná mít vliv na hypoteční trh. S tím, jak se pomalu zvedají úrokové sazby, tak se stejným tempem snižují počty a objemy poskytnutých úvěrů. Stále ale platí to, že tyto snižující se čísla jsou v porovnání s hodnotami loňského roku rekordní, doplnil Sýkora. Banky v září sjednaly 9602 hypotečních úvěrů za 30,571 miliardy korun, což je oproti srpnu o osm procent méně.

Nicméně oproti loňsku se počet sjednaných hypoték zvýšil o 22 procent a meziroční objem narostl o 40 procent. Na druhou stranu byl v srpnu sjednaný objem o 75 procent vyšší než ve stejném měsíci loni a počty úvěrů rostly o polovinu. Sýkora z toho usuzuje, že hypoteční trh s růstem úrokových sazeb brzdí.

Podle výkonné ředitelky Central Group Michaely Tomáškové je jisté, že nižší úrokové sazby už letos nebudou. Za úrok pod dvěma procenty, který byl nejvýhodnější za poslední roky, půjčovaly banky naposledy letos v dubnu. Jisté je, že tak výhodných podmínek už se letos nedočkáme, míní.

Nižší dostupnost úvěrů

Co ovšem odborníky překvapilo, byla průměrná výše poskytnuté hypotéky, která mírně klesla na 3 183 818 korun. Nicméně pokles o pouhých 45 913 korun je zanedbatelný. Průměrná výše hypotéky poklesla v minulosti již několikrát, zatím to však neznamenalo obrat trendu. Ceny nemovitostí nadále rostou, i když mírnějším tempem, a poklesu se zřejmě v letošním roce nedočkáme, dodal Jiří Sýkora.

Generální ředitel RX Finance Radek Vachulka se proto domnívá, že u některých skupin klientů lze očekávat zhoršení dostupnosti úvěrů na bydlení. Na poskytnutí úvěru by se tedy každý klient měl dobře připravit. Každý klient by měl disponovat vlastními prostředky, které do pořizované nemovitosti vloží, včetně dostatečné rezervy pro případ, že banka posoudí cenu nemovitosti odlišně od kupní ceny, uvedl.

Ze statistik Central Group vyplývá, že největší zájem je o byty 2+kk (44 % prodejů) a 1+kk (23 % prodejů). U bytů koupených na úvěr tvoří právě tyto kategorii dokonce 80 procent prodejů. Úvěry na bydlení si nejčastěji berou lidé ve věku 30 až 40 let. Zhruba čtvrtinu kupujících na hypotéku pak tvoří klienti mezi 40 a 50 lety, hned za nimi jsou pak dvacátníci a třicátníci s podílem 20 %, dodala Tomášková.

Růst sazeb nekončí