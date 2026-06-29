Letištní salonky s platebními kartami už nebudou samozřejmost. Mastercard ukončuje benefit, Visa posiluje

Co se mění
Praha: Terminál 1 (lety mimo Schengen)
Mastercard Lounge → ERSTE Premier Lounge
Dosavadní Mastercard Lounge se od 1. 7. 2026 mění na ERSTE Premier Lounge. Novým partnerem, resp. provozovatelem je Česká spořitelna, která vyhrála výběrové řízení Letiště Praha na pět let.
Česká spořitelna tak bude mít dva vlastní značkové salonky ERSTE Premier: Nový salonek na Terminálu 1 a stávající na Terminálu 2.
Praha: Terminál 2 (lety v rámci Schengenu)
FastTrack Lounge → VISA Lounge
Dosavadní FastTrack Lounge se od 1. 7. 2026 mění na VISA Lounge. Letiště Praha oznámilo nové pětileté partnerství s Visou, salonek tak bude dostupný prémiovým držitelům karet Visa podle podmínek vydavatelských bank.
V době publikace článku nejsou k dispozici žádné automaticky bezplatné vstupy jen podle typu platební karty. Oficiální jsou jen zvýhodněné poplatky pro prémiové karty Visa:
- Prémiová karta Visa soukromá (Gold, Platinum a Infinite): 500 Kč
- Firemní karta Visa Business a Business Gold: 500 Kč
Za každý doprovod zaplatíte dalších (zvýhodněných) 500 Kč, max. 4 osoby. Je potřeba dodat, že v tomto případě nejde o novinku, zvýhodněné ceny pro držitele karet Visa u FastTrack Lounge platí již od 1. 1. 2023.
Standardní vstup stojí 1200 Kč a pozor, neplatí zde salonkové aplikace Dragon Pass, Lounge Key a Priority Pass.
Vídeň: Vienna Lounge a SKY Lounge
Názvy salonků jsou beze změn, mění se vstupy do nich.
Mastercard k 30. 6. 2026 končí s dosavadním modelem přímého vstupu do vídeňských salonků VIENNA Lounge (Terminál 1) a SKY Lounge (Terminál 3). Mastercard to popisuje jako přechod od přímého vstupu na přístup přes globální síť salonků, typicky Dragon Pass, LoungeKey nebo Priority Pass, podle podmínek bank.
Jinými slovy to znamená, že při vstupu do vídeňských salonků už nestačí ukázat správnou kartu Mastercard, nýbrž vše bude záviset na vydavateli vaší karty a návazných službách pro letištní salonky. Inu, Mastercard ta služba stála hodně peněz.
Bratislava: Pearl Lounge
S prémiovými kartami Mastercard jste bratislavský salonek mohli využívat salonek jen do 31. 12. 2025. Od 1. 1. 2026 je vstup držitelům karet Mastercard možný už jen přes LoungeKey, Dragon Pass, případně Priority Pass. Tedy je už jedno jakou máte platební kartu.
Bratislavský salonek dnes vystupuje jako Visa Pearl Lounge. Visa Infinite má automaticky 2 vstupy ročně, Visa Gold/Platinum/Business pak zvýhodněný placený vstup za 26 € (cca 630 Kč).
Standardní cena je 36 € (cca 873 Kč) za osobu. Pokud s Visa Infinie vyčerpáte 2 bezplatné vstupy, dostanete slevu 10 € a za 3. a každý další vstup tak zaplatíte 26 €. Ostatních karet se to netýká.
Benefity zůstávají, ale potřebujete další mobilní aplikaci
Konec podpory prémiových karet Mastercard na letištních saloncích neznamená automaticky konec všech salonkových benefitů.
Nadále zůstávají aktivní programy typu LoungeKey, Priority Pass nebo DragonPass, ale už půjde o vstupy podle limitů a pravidel konkrétního vydavatele karty, ne o dosavadní jednoduchý přímý vstup jen na základě prémiové karty Mastercard.
Zatím co do konce června stačí ukázat správnu kartu Mastercard a vstup máte automaticky bez poplatku (takže si tím můžete šetřit vzácné vstupy přes salonkové aplikace), od července tato výhoda končí a pro bezplatný vstup musíte použít nějakou ze salonkových aplikací podporovaných vydavatelem vaší karty,.
Mastercard se stahuje z modelu „ukážu prémiovou Mastercard a jdu do lokálního salonku“, a přesouvá vydavatele karet do modelu „mám určitý počet vstupů nebo slevu v globální síti“.
Pro klienty vydavatelů platebních karet to znamená, že dřívější neomezený nebo jednoduchý vstup s prémiovou Mastercard končí a nahrazují jej limity, aplikace nebo podmínky konkrétního vydavatele karty.
Mastercard (ne)předává klíče Visa
Na první pohled to vypadá, že společmost Mastercard „předala klíče“ konkurentovi, společnosti Visa. Není tomu tak.
Visa totiž vyhrála partnerství pro salonek na Terminálu 2, tedy stávající FastTrack Lounge, ne původní Mastercard Lounge na Terminálu 1.
Letiště Praha výslovně uvádí, že Visa se stala partnerem po výběrovém řízení a smlouva je na pět let; Visa to prezentuje jako rozšíření benefitů pro prémiové držitele karet mimo samotné placení.
Na Terminál 1 naopak vstupuje Česká spořitelna se svojí značkou Erste Premier, což je přímá podpora pro klienty Erste Premier a Erste Private Banking. Ti už měli Erste Premier Lounge na Terminálu 2 a nově tak získávají získají obdobný prostor i pro lety mimo Schengen.
Přehled bezplatných vstupů do letištních salonků od 1. 7. 2026 podle typu platebních karet → změny
|Letiště/Platební karta
|Mastercard (dle typu karty)
|Visa Infinite
|Oficální cena beze slev
|Praha
Terminál 1
ERSTE Premier Lounge
|Mastercard World Elite neomezeně → ❌
|❌
|1030 Kč
|Praha
Terminál 2
VISA Lounge
|❌
|❌
|1030 Kč
|Vídeň
(oba salonky)
|Mastercard World Elite neomezeně → ❌
MasterCard World, Mastercard Platinum, Mastercard Gold, Mastercard Business, dle vydavatele karty, max. 4 vstupy ročně → ❌
|✅
2 vstupy ročně
|Vienna Lounge: 59 € (cca 1431 Kč)
SKY Lounge: 49 € (cca 1189 Kč)
|Bratislava
Pearl Lounge
|❌
|✅
2 vstupy ročně
|36 € (cca 873 Kč)
Důležitá poznámka. Bezplatné vstupy v Bratislavě a Vídni s kartou Visa Infinite platí jen pro karty Visa licencované společností Visa Europe. Teoreticky tak můžete mít bezplatné vstupy i s třeba s kartou Visa Infinite od Wise (Wise má sídlo má v Belgii a jejich kartu Visa Infinite získáte bez složitých podmínek a poplatků), 100% fungovat vám budou samozřejmě s českými vydavateli karet. S kartami vydanými mimo Visa Europe (typicky USA apod.) vstupy nejspíše budou zpoplatněné.
Předem to bohužel nezjistíte, až přímo na místě.
Kombinujte bezplatné vstupy s aplikacemi pro salonky
Pokud v rámci své platební karty máte i bezplatné vstupy do letištních salonků přes společnosti Dragon Pass, Lounge Key a Priority Pass, na recepci salonku řekněte, že potřebujete ověřit, zda máte volné vstupy na (nějakou) platební kartu.
Při vstupu do salonku si od vás recepční vyžádá platební kartu a přímo na místě vám sdělí, zda máte vstup bez poplatku, nebo se slevou, nebo za plnou cenu. Bohužel, předem to ověřit nelze, jen přímo osobně na místě. Vždy mějte u sebe plastovou kartu, s bezkontaktními sice zaplatíte, ale ne vždy dojde k ověření bezplatného vstupu. Vždy však zpoplatněnou transakcí můžete odmítnout.
Když se to podaří, můžete ušetřit bezplatné vstupy přes salonkové aplikace. Jen pozor, někdy „bezplatné“ není úplně „zadarmo“. Třeba Vienna Lounge vás na Dragon Pass pustí, ale zaúčtuje si poplatek 5 € (cca 121 Kč). Pořád je to samozřejmě méně, než cena oficiálního vstupu 59 € (1431 Kč).
S platební kartou Mastercard World si tak autor článku mohl ještě v červnu 2026 užít zcela bezplatný vstup a bohatou snídani. To už od července 2026 tak snadno nepůjde.