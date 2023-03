Leasing mimo auta stále žije. Firmy s ním financují obchodní podíly, IT i vývoj produktů

Jak získat peníze, když potřebujete nakoupit IT technologie? Jakým způsobem můžete zafinancovat licence, software nebo koupit obchodní podíl? Můžete si samozřejmě půjčit peníze od banky. Anebo u leasingové společnosti. Lidé mají leasing spojený hlavně s financováním vozidel, ale použití leasingu v praxi je přitom velmi široké.

Jak leasing funguje v praxi a na co vše lze leasing použít, vysvětloval na únorové konferenci FIN (R‌)evoluce, kterou pořádal Měšec.cz, generální ředitel J&T Leasing Vlastimil Nešetřil. Na příkladech ukázal, jak funguje možnost financování informačních a komunikačních technologií (ICT).

J&T Leasing se specializuje na dvě oblasti: zmíněné ICT a medicínu. Na trhu existuje od roku 2017 a v roce 2023 má přibližně tisícovku klientů.

Pokud firma podnikající právě v ICT přijde se složitým záměrem, například že potřebuje nakoupit hmotné produkty, jako třeba notebooky, stolní počítače či telefony a zároveň i SW licenci, pak je možné vymyslet, jak by se daly jednotlivé bankovní produkty zkombinovat.

Právě ta kombinace, kterou můžeme klientovi poskytnout, je důležitá. Případy, které transferujeme v oblasti IT, jsou často komplikované, prolínají se od financování hardwaru, licencí, softwaru, nákupů obchodních podílů, včetně nemovitostí, které si někdy firmy také kupují, říká Vlastimil Nešetřil.

Banka pak může nastavit progresivní splácení, zálohové splátky, kombinaci operativního leasingu v případě nákupu HW spolu s úvěrem, který zase slouží na nákup licencí, které se operativním leasingem financovat nedají.

Financování HW, sítí a obecně věcí, které se dají dát bance do zástavy, je z principu jednodušší než financování licencí a obchodních podílů (i když ty se dají teoreticky zastavit také, ale jako nehmotný majetek). Banka se v takovém případě dívá nejen na žadatelovy finanční výkazy, ale také na konkrétní projekt a jeho celkové zajištění.

Tím, že jsme specializovaní na oblast ICT a věnujeme se pouze jí, dokážeme se lépe než velká konkurence do projektu vcítit a pochopit ho. Podmínkou však je, že kdyby nakonec celý projekt nevyšel, naše návratnost bude 100 %, říká Nešetřil.

IT technika může dostat i druhý život

J&T Leasing vrací zpět do tržního oběhu zařízení, pro která firmám zařizuje operativní leasing. Tedy to, co běžně známe například u operativního leasingu u automobilů, kdy auta zůstávají v majetku leasingové společnosti, klienti (tedy firmy) je mají v dlouhodobém pronájmu a po určité době se „leasingovce“ vracejí, přičemž si je poté sama prodá jako ojeté vozy.





Snažíme se český trh naučit na operativní leasing koncového hardwaru. Tablety, telefony, notebooky, desktopy. Tyto věci řada firem samozřejmě využívá, firmy používají počítače kolem tří let, telefony třeba dva roky a poté skončí někde ve skladu. Myslíme si, že pokud dobře zohledníme zůstatkové hodnoty na začátku, pak nám je firma po smluvené době používání může vrátit a my je dokážeme zužitkovat na sekundárním trhu. Klient pak nezaplatí ani 100 % pořizovací ceny, říká Vlastimil Nešetřil. Dostáváme se tím na pole cirkulární ekonomiky, kdy tato elektronika může najít uplatnění na další tři nebo čtyři roky například v domácnostech, ve školách a podobně, dodává.

Vlastimil Nešetřil. Momentky z konference FIN (R‌)Evoluce 2023. (28. 2. 2023) Autor: Karel Choc, Internet Info s. r. o.

Jak vypadají typické případy financování firemních záměrů?

První ukázka na obrázku níže se týká operativního leasingu. Nejmenované datacentrum získalo klienta, který měl zájem o zakázku na 4 roky. Klient bude platit služby datacentru, to zase bude splácet operativní leasing bance.

Ve druhém případě potřeboval klient zajistit HW pro své zaměstnance: tablety, notebooky a telefony.

Případová studie způsobu financování Autor: J&T Banka

Třetí ukázka se týká financování nákupu obchodního podílu konkurenta.

Ve čtvrtém případě jde o zakoupení licence pro koncové uživatele, což je nehmotný prvek, „čistý vzduch“, dalo by se říct. Nákup licence není možné financovat operativním leasingem, protože ji nemůžete vlastnit ani pronajímat. V takovém případě je nutný úvěrový produkt.

My vždy zjišťujeme, zda je klient schopen z provozního cashflow takové úvěry splácet. Častým případem je, kdy klient má možnost nakoupit licenci na 3 roky a získat tím 30% slevu. Nemají na to však volné finance, ale mohou nám úvěr splatit ve třech ročních splátkách, popisuje Nešetřil.

Případová studie způsobu financování Autor: J&T Banka

Pátým příkladem je situace, kdy klient má dodat projekt na míru pro jinou společnost. Klient napřed musí svůj produkt vyvíjet, testovat a nakonec dodat na klíč. Společnost mu však zaplatí až za hotovou zakázku. Proto klient řeší, jak zaplatit průběžné financování projektu. V takovém případě se banka zajímá nejen o samotný projekt, ale prověřuje si i společnost, která si zakázku u klienta objednala, zda bude schopná zakázku skutečně uhradit.

Posledním typickým příkladem je zpětné profinancování projektu, kdy klient, poskytovatel internetu, potřeboval zajistit položení několika dalších kilometrů optických kabelů.