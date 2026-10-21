Kvůli listině z roku 1930 mu soudy zakázaly podávat návrhy. Ústavní soud zasáhl

Vlastník se může u soudu bránit proti neoprávněným zásahům do svého vlastnického práva. Může však soud na jeho ochranu zakázat jinému člověku, aby se v určité věci obracel na úřady a soudy? Právě tuto otázku řešil Ústavní soud.
Muž uplatňoval vůči vlastníkům nemovitostí majetkové nároky ze zástavního práva. Opakovaně se obracel na katastrální úřad a domáhal se zápisu zástavního práva k jejich nemovitostem.
Vycházel přitom z téměř sto let staré odevzdací listiny z roku 1930. Šlo o pohledávky jeho předků, po nichž dědil, v celkové výši 25 500 Kč v tehdejší měně. Na svou dobu to byly opravdu velké peníze.
Shrnutí v kostce
- Muž se na základě téměř 100 let staré dědické listiny domáhal zápisu zástavního práva k cizím nemovitostem. Jejich vlastníci se proti tomu bránili u soudu.
- Soudy mu zakázaly podávat další návrhy a obracet se v této věci na úřady. Zákaz se vztahoval také na jeho bratra.
- Ústavní soud rozhodl, že samotné podání návrhu na katastrální úřad není neoprávněným zásahem do vlastnického práva, a zákaz vůči stěžovateli zrušil.
- Úřady mohou odmítnout návrhy, které představují zneužití práva. Nikomu však nelze předem plošně zakázat, aby se na ně obracel.
- Právo domáhat se ochrany u soudů a úřadů zaručuje Listina základních práv a svobod. Ani případné promlčení nároku samo o sobě neodůvodňuje zákaz podávat návrhy.
Shrnutí v kostce je vytvářeno s pomocí AI.
Odevzdací listina bývala dokladem o vlastnictví
Odevzdací listina (též odevzdací list) byla úředním rozhodnutím soudu, kterým se v minulosti formálně předával majetek z pozůstalosti dědicům. Tento institut se u nás používal do 31. prosince 1950. Listina obsahovala podrobný soupis movitého a nemovitého majetku, který dědicové po skončení dědického řízení přebírali.
Na rozdíl od dnešní právní úpravy, kdy se dědictví nabývá zpětně k okamžiku smrti zůstavitele, se tehdy dědic stal vlastníkem až odevzdáním pozůstalosti. Odevzdací listina mu proto sloužila jako doklad o vlastnictví.
Ochrana vlastnictví neznamená zákaz obracet se na úřady
Vlastníci dotčených nemovitostí se proti mužovým požadavkům bránili podle § 1042 OZ. Ten stanoví:
Vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím, že mu věc zadržuje.
O zadržovacím právu jsme podrobněji psali v článcích níže:
Jenže ustanovení § 1042 míří na neoprávněné zásahy do vlastnictví, nikoli na to, aby bylo možné někomu zakázat přístup k úřadům a soudům.
Soud prvního stupně přesto vlastníkům vyhověl.
Muži i jeho bratrovi uložil, aby ve vztahu k jejich nemovitostem nevedli žádná řízení a nepodávali návrhy ani jiná podání vycházející z listiny z roku 1930. Odvolací soud zákaz v části týkající se muže potvrdil.
Muž poté neuspěl ani u Nejvyššího soudu, který jeho dovolání odmítl. Obrátil se proto na Ústavní soud a se svou stížností uspěl.
Vlastníci namítali, že nároky jsou promlčené
Spor se soustředil na jedinou zásadní otázku: Lze výše zmiňovaný § 1042 OZ vyložit tak, že soud smí jednotlivci zakázat obracet se s podáními na orgány veřejné moci? Soud prvního stupně i odvolací soud odpověděly kladně.
Muž s tím nesouhlasil.
Namítal, že mu zákaz podávat jakákoli podání vycházející z odevzdací listiny znemožňuje domáhat se dědictví a zasahuje do jeho ústavně zaručených práv, zejména práva na soudní ochranu a přístup k soudům.
Problémem byla i plomba v katastru
Soud prvního stupně vyšel z toho, že vlastníci nemovitostí účinně vznesli námitku promlčení, takže muž se svými nároky nemůže uspět. Předpokládal proto, že neúspěšné by bylo i jeho případné další podání k úřadu.
Za zásah do vlastnického práva soud považoval už skutečnost, že katastrální úřad při zahájení řízení o návrhu na vklad vyznačí v katastru takzvanou plombu. Ta upozorňuje, že se právní poměry nemovitosti prověřují nebo mění, a může vlastníkovi komplikovat nakládání s nemovitostí, například její prodej.
Ústavní soud: Samotné podání návrhu není zásahem do vlastnictví
Ústavní soud ale označil takový výklad § 1042 za nepřípustně rozšiřující. Samotné podání návrhu katastrálnímu úřadu není neoprávněným zásahem do vlastnického práva.
Naopak zákaz obracet se na orgány veřejné moci zasahuje do práva domáhat se ochrany u soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu (podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod).
Uvedl to ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 1922/26 z 9. září 2026. Připomněl také, že soud nemůže předjímat, jak určitou otázku v budoucnu posoudí jiný orgán, zvlášť jde-li o orgán moci výkonné.
Ústavní soud tak zrušil rozhodnutí Nejvyššího a odvolacího soudu i část prvostupňového rozsudku týkající se stěžovatele. Výrok, který zakazoval podání jeho bratrovi, zůstal pravomocný, protože se proti němu bratr neodvolal.
Neúspěch u úřadu nebrání podat obdobný návrh znovu
Ústavní soud již dříve upozornil, že § 48 odst. 2 správního řádu upravuje pouze takzvanou pozitivní překážku věci rozhodnuté.
Zjednodušeně napsáno, úřad nemůže dvakrát přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost. Pokud však někdo ve správním řízení neuspěje, samo o sobě mu to nebrání podat obdobný návrh znovu.
Soud nesmí předem rozhodovat místo katastrálního úřadu
Katastrální úřad i jiné orgány veřejné moci musejí jednotlivá podání posoudit podle práva a rozhodnout o nich.
Soud nemůže jejich práci nahradit tím, že dopředu určí, jak řízení dopadne, a člověku zakáže se na příslušný orgán vůbec obrátit.
Proti kverulantům existují jiné prostředky
To neznamená, že se úřady a vlastníci nemovitostí nemohou bránit opakovaným či účelovým návrhům. Katastrální úřad může konkrétní podání posoudit jako zneužití práva, kterému nemá být poskytnuta ochrana. Podobně má postupovat soud, a to s ohledem na § 2 občanského soudního řádu.
V občanském soudním řízení navíc i zamítavé rozhodnutí zakládá překážku věci pravomocně rozhodnuté. Tyto nástroje podle Ústavního soudu dostatečně chrání vlastníky před nepřiměřenými zásahy, aniž by bylo nutné komukoli preventivně zakazovat obracet se na úřady.
Právo obracet se na soudy a úřady chrání Listina
Závěr Ústavního soudu je jednoznačný:
Zakáže-li soud (na základě § 1042 OZ) člověku obracet se na orgány veřejné moci, porušuje tím jeho právo domáhat se stanoveným postupem ochrany u soudu a v případech určených zákonem i u jiného orgánu. Toto právo zaručuje čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Nález sám o sobě neznamená, že dědicovo tvrzené zástavní právo existuje nebo že katastrální úřad musí jeho návrhu vyhovět. Znamená však, že o konkrétním podání musí příslušný orgán rozhodnout – a soud nesmí člověku možnost takové podání učinit předem vzít.
Ve zkratce: Jak to dopadlo?
Muž u Ústavního soudu uspěl, ale jeho bratr nikoli. Rozhodující na to, bylo, že každý z nich postupoval jinak.
Muž se bránil proti zákazu podávat návrhy a nakonec uspěl s ústavní stížností. Ústavní soud zrušil rozhodnutí, která se ho týkala. Může se tedy znovu obracet na příslušné úřady a soudy. To ovšem neznamená, že mu bude uznáno požadované zástavní právo.
Jenže jeho bratr se proti původnímu rozsudku se neodvolal. Zákaz podávat návrhy vycházející z historické listiny tak vůči němu nabyl právní moci a nesmí je již podávat. Úspěch jeho bratra u Ústavního soudu na tak tom nic nezměnil.
Autorský článek prošel redakční úpravou.