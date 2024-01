Kurzy platebních karet 2024. Se kterým kartami ušetříte?

Podzimní a zimní změny obchodních podmínek bank nás inspirovaly k novoročnímu testu kurzů platebních karet. Oproti našemu posledním testu z července 2023 se potvrdilo, že původní skvělé kurzy u debetních karet Max banky a UniCredit Bank byly prázdninovou anomálií a nyní se vrátily na standardní (= horší) úroveň.

Novinkou v testu je Oberbank. Na podzim 2023 se jí po mnohaměsíčních odkladech podařilo spustit vlastní platební karty, proto jsme je zařadili do porovnání. Žádný zázrak to není, ale úplně nejhorší také nejsou.

Původní převydané karty Hello bank! už používají kurzy České spořitelny, čímž skončila referenční karta s čistými kurzy Mastercard. Nově proto používáme jako referenční kurzy data z Evropské centrální banky (ECB), podobně jako to dělají ostatní banky u spotřebitelských karet (kde to je jejich povinnost).

Vydavatel karty vás má povinnost informovat o rozdílu kurzu u platební karty v době transakce oproti kurzovnímu lístku ECB. Rozdíl v kurzu může napsat přesně, ale některé banky si to zjednodušují a napíšou třeba „až 4,11 %“. V našem testu však zobrazujeme skutečnou výši rozdílu kurzu.





Do testu jsme nepromítali případné cashbacky u karet.

Pracovní dny vs. víkendy

Na četné zpětné vazby čtenářů jsme tentokrát provedli i víkendový test, aby byly zřetelné rozdíly mezi speciálními kartami, které sice v pracovních dnech mají skvělé kurzy, ale během víkendů aplikují přirážky, protože jsou finanční trhy zavřené.

Výsledky testu

1. Nejlepší české karty

Nejlepší kurzy platebních karet mají jen debetní karty mBank, a to výhradně ty s označením „Svět“:

Mastercard Svět

Visa Svět

Visa Svět od mBank má mírně horší kurzy než Mastercard Svět a zúčtovává se v režimu D+2 oproti Mastercard Svět, která je D+1. Oba typy karet můžete s klidem používat bez omezení v pracovních dnech i během víkendů.

Všimněte si, že kvůli aplikovaným víkendovým přirážkám karty mBank měly o víkendu lepší kurz než karty Revolut. Pozor, ostatní karty mBank bez dovětku „Svět“ už tak skvělé kurzy nemají a patří naopak mezi ty horší.





2. Nejlepší speciální zahraniční karty

Máte-li Revolut a je pracovní den, nic víc nemusíte řešit. Plaťte s ním a významně ušetříte. Problém nastává při překročení limitu a během víkendů. S Revolutem ještě více ušetříte, když nejprve směníte měnu, a poté s ním platíte. A to platí i o víkendu.

Karta Curve je na tom hůř než Revolut, ale všechny české banky nechává daleko za sebou. Během víkendů si Curve účtuje přirážku, jenže i s přirážkou jsou její kurzy velmi dobré.

Wise je sázka na jistotu. Její kurzy jsou vynikající a svou sílu ukáže zvláště o víkendu, kde svými kurzy umí pokořit i Revolut a Curve.

Zen.com je složitější. Jde o multiměnový účet, takže si nejprve musíte provést směnu požadované měny (a otevřít účet s touto měnou), teprve poté můžete použít kartu. Pokud to takto uděláte, nic lepšího na trhu není a kurzy Zen.com umí přebít i Revolut, a to včetně víkendů. Má to háček. Aby to na úspoře dávalo smysl, potřebujete u Zen.com tarif Platinum, což je v přepočtu 171,09 Kč. U ostatních tarifů je kurzová přirážka 0,20–0,50 %, což je však stále dobrá nabídka.

Jak si vybrat

Když nechcete měsíční paušál -> Wise. Funguje jako banka, obsluhuje se jako banka, výborně se přes Wise posílají platby. Vklady nejsou pojištěné, je to platební instituce.

Máte hodně karet a chcete jednu -> Curve. Myslíte-li to s Curve vážně, je to dobrá karta, ale bude potřeba aspoň tarif X, což je 5,99 € (cca 148,52 Kč).

Dobré kurzy s pojištěním vkladu -> Revolut. Základní verze se dá používat pro takové ty každodenní občasné zahraniční platby, ale s přibývajícím objemem bude přechod na vyšší tarif nutný. Pozor na to, že Revolut má přísnou AML politiku, občas to bude nepříjemné.

Zahraničními kurzy žijete -> Zen.com. Nabídka Zen.com je to nejlepší na trhu, ale s podmínkou paušálu 6,90 € (cca 171,09 Kč). Není to banka, ale platební instituce, takže vklady nejsou pojištěné. Zen.com v poslední době rádi používají různí filutové a podvodníci, takže razantně zpřísnil AML politiku a umí být občas „nepříjemný“. Nemůže však jinak, vyžaduje to regulátor.

Tabulka: Limity, příplatky a časy pro směnné kurzy bez přirážek u základních tarifů

Curve Revolut Zen.com Měsíční limit směnných operací 1000 € měsíčně (cca 24 972 Kč), poté +2,50 % 25 000 Kč, poté +1 % Tarif Free: vždy přirážka +0,50 %

Tarif God: vždy přirážka 0,20 % + měsíční poplatek 0,90 € (22,32 Kč)

Tarif Platinum: bez kurzového omezení, ale vždy poplatek 6,90 € (171,09 Kč) Víkendový přípatek 0,50 % EUR, GBP, USD

až 1,50 % ostatní měny 1 % 0,40 % Co je to víkend? Pátek 23:59 hod. UTC až neděle 23:49 hod. UTC.

V přepočtu na český letní čas:

Sobota 01:59 hod. až pondělí 01:59 hod. (+2 hod.) Pátek 17:00 hod. EDT až neděle 18:00 hod, EDT

V přepočtu na český letní čas:

Pátek 23:00 hod. až neděle 24:00 hod. (+6 hod.) Pítek 22:00 hod. UTC až pondělí 03:00 UTC. V přepočtu na český letní čas:

Sobota 00:00 hod. až pondělí 01:00 hod (+2 hod.)

Když DCC je váš kamarád

Při testu na Slovensku terminál obchodníka nabízel službu DCC, nabízený kurz byl 25,040 Kč za euro (přirážka 2,26 % oproti ECB). Pokud bychom tuto nabídku přijali, ušetřili bychom u 9 bank, protože měly horší kurz.

Po přijetí této nabídky by z vaší banky odešla platba v korunách a kurz by si již na vstupu transakce zajistil kartový procesor slovenského obchodníka. Horší kurzy, než byla nabídka DCC, měly tyto banky:

Air Bank

Česká spořitelna

ČSOB

Fio banka

Komerční banka

Max banka

MONETA Money Bank

Raiffeisenbank

UniCredit Bank

Takže v tomto případě nabídka DCC u některých českých karet byla výhodná.

Kreditka vs. debetka

Raiffeisenbank má mírně lepší kurzy u kreditních karet oproti svým debetním kartám. Ale oproti ostatním bankám její kreditky mají kurzy stále vysoké.

S čím v zahraničí (a v cizí měně) neplatit

Karty MONETA Money Bank a Raiffeisenbank při placení v cizí měně moc nepoužívejte, mají značně nevýhodné kurzy. Přirážky jsou nad 4 % a někdy i přes 5 %. Komerční banka je na tom stejně, kromě eura, které se dá přežít (ale nijak výhodné není).

U těchto tří bank už má smysl přijmout nabídku DCC, pakliže budete mít čas a prostor ji porovnat s aktuálními kurzy ECB, a tedy i přirážkou.

Když už musíte kartou platit

Pouze platební karty Oberbank se vždy u všech testovaných měn a způsobů vlezly do 3% kurzové marže, a to v pracovních dnech i o víkendech.

1. test: Pracovní dny

EUR

Jak se testovalo – základní data:

Datum testu: pondělí 8. 1. 2024, 10–12 hod.

Místo: Slovensko

Vzorové kurzy Kurz Mastercard 24,662 Kč/EUR Kurz Visa 24,804 Kč/EUR Kurz ECB 24,488 Kč/EUR Kurz trh (11:30 hod.) 24,551 Kč/EUR

Kurzy platebních karet v EUR, transakce v pracovních dnech Banka/nebanka Typ karty Skutečný kurz Rozdíl od ECB Zaúčtováno Air Bank Mastercard debetní 25,280 3,23 % D+2 Banka CREDITAS Mastercard debetní 25,000 2,09 % D+1 Curve Mastercard debetní 24,726 0,97 % D Česká spořitelna Visa debetní 25,300 3,32 % D+2 ČSOB Mastercard debetní 25,340 3,58 % D+2 Fio banka Maestro 25,160 2,74 % D+1 Komerční banka Visa debetní 25,240 3,07 % D+1 Max banka Mastercard debetní 25,100 2,50 % D+1 mBank Mastercard Svět 24,800 1,17 % D+1 mBank Visa Svět 24,880 1,60 % D+2 MONETA Money Bank Visa debetní 25,600 4,54 % D+2 Oberbank Mastercard debetní 25,164 2,76 % D+2 Raiffeisenbank Visa debetní 25,540 4,34 % D+2 Raiffeisenbank Mastercard kreditní 25,480 4.05 % D+1 Revolut Visa debetní 24,596 0,44 % D Revolut přímá směna 24,504 0,07 % D UniCredit Bank Visa debetní 25,437 3,88 % D+2 Wise Mastercard debetní 24,625 0,56 % D Zen.com přímá směna 24,484 −0,02 % D

Nejlepší

Zen.com s přímou směnou (−0,02 %) Revolut s přímou směnou (0,07 %) Revolut (0,44 %) Wise (0,56 %) Curve (0,97 %) mBank Mastercard Svět (1,17 %) mBank Visa Svět (1,60 %)

Nejhorší

MONETA Money Bank (4,54 %) Raiffeisenbank (4,34 %)

PLN

Jak se testovalo – základní data:

Datum testu: pondělí 8. 1. 2024, 10−12 hod.

Místo: Polsko

Vzorové kurzy Kurz Mastercard 5,72 Kč/PLN Kurz Visa 5,74 Kč/PLN

Kurz ECB 5,634 Kč/PLN

Kurz trh (11:30 hod.) 5,64 Kč/PLN

Kurzy platebních karet, transakce v PLN v pracovních dnech Banka/nebanka Typ karty Skutečný kurz Rozdíl od ECB Zaúčtováno Air Bank Mastercard debetní

5,808

3,09 %

D+2 Banka CREDITAS Mastercard debetní

5,833

3,63 %

D+1 Curve Mastercard debetní

5,733

1,76 %

D Česká spořitelna Visa debetní

5,825

3,39 %

D+2 ČSOB Mastercard debetní

5,833

3,54 % D+2 Fio banka Maestro

5,800

2,95 %

D+2 Komerční banka Visa debetní

5,892

4,57 %

D+1 Max banka Mastercard debetní

5,817

3,24 %

D+1 mBank Mastercard Svět

5,725

1,62 %

D+1 mBank Visa Svět

5,758

2,21 %

D+2 MONETA Money Bank Visa debetní

5,925

5,17 %

D+2 Oberbank Mastercard debetní

5,799

2,93 %

D+2 Raiffeisenbank Visa debetní 5,892 4,58 % D+2 Raiffeisenbank Mastercard kreditní 5,875 4,28 % D+1 Revolut Visa debetní

5,650

0,28 %

D Revolut přímá směna 5,658 0,43 % D UniCredit Bank Visa debetní

5,854

3,91 %

D+2 Wise Mastercard debetní

5,692

1,03 %

D+2 Zen.com přímá směna

5,645

0,20 %

D

Nejlepší

Zen.com s přímou směnou (0,20 %) Revolut (0,28 %) Revolut s přímou směnou (0,43 %) Wise (1,03 %) mBank MasterCard Svět (1,62 %) Curve (1,76 %)

Nejhorší

MONETA Money Bank (5,17 %) Raiffeisenbank (4,58 %) Komerční banka (4,57 %)

2. test: víkendy

EUR

Jak se testovalo – základní data:

Datum testu: sobota 13. 1. 2024, 19–21 hod.

Místo: Slovensko

Vzorové kurzy Kurz Mastercard 24,735 Kč/EUR Kurz Visa 24,741 Kč/EUR Kurz ECB (konec dne, pátek) 24,689 Kč/EUR Kurz trh, xe.com (21:00 hod.) 24,633 Kč/EUR

Kurzy platebních karet, transakce v EUR během víkendu Banka/nebanka Typ karty Skutečný kurz Rozdíl od ECB Zaúčtováno Air Bank Mastercard debetní 25,345

2,66 %

D+3 Banka CREDITAS Mastercard debetní 25,138 1,82 % D+2 Curve Mastercard debetní

24,735

0,19 %

D Česká spořitelna Visa debetní

25,414

2,94 %

D+2 ČSOB Mastercard debetní

25,345 2,66 % D+2 Fio banka Maestro

25,379

2,79 %

D+1 Komerční banka Visa debetní

25,448

3,08 %

D+2 Max banka Mastercard debetní

25,103

1,68 %

D+2 mBank Mastercard Svět

24,793

0,42 %

D+1 mBank Visa Svět

24,828

0,56 %

D+2 MONETA Money Bank Visa debetní

25,552

3,50 %

D+3 Oberbank Mastercard debetní

25,271

2,36 %

D+2 Raiffeisenbank Visa debetní 25,690 4.05 % D+3 Raiffeisenbank Mastercard kreditní 25,655 3,91 % D+2 Revolut Visa debetní

24,965

1,12 %

D Revolut přímá směna 24,694 0,02 % D UniCredit Bank Visa debetní

25,587

3,64 %

D+2 Wise Mastercard debetní

24,759

0,28 %

D Zen.com přímá směna 24,837

0,60 %

D

Nejlepší

Revolut s přímou směnou (0,02 %) Curve (0,19 %) Wise (0,28 %) mBank Mastercard Svět (0,42 %) mBank Visa Svět (0,56 %) Zen.com (0,60 %) Revolut (1,12 %)

Nejhorší

Raiffeisenbank (4,05 %)

PLN

Jak se testovalo – základní data:

Datum testu: sobota 13. 1. 2024, 19–21 hod.

Místo: Polsko

Vzorové kurzy Kurz Mastercard 5,709 Kč/PLN Kurz Visa 5,708 Kč/PLN Kurz ECB (konec dne, pátek) 5,659 Kč/PLN Kurz trh, xe.com (21:00 hod.) 5,653 Kč/PLN

Kurzy platebních karet, transakce v PLN během víkendu Banka/nebanka Typ karty Skutečný kurz Rozdíl od ECB Zaúčtováno Air Bank Mastercard debetní

5,817

2,79 %

D+3 Banka CREDITAS Mastercard debetní

5,867



3,68 %

D+2 Curve Mastercard debetní

5,709 0,88 %

D Česká spořitelna Visa debetní

5,850

3,38 %

D+2 ČSOB Mastercard debetní

5,833 3,07 % D+2 Fio banka Maestro

5,833

3,07 %

D+1 Komerční banka Visa debetní

5,942

5,00 %

D+2 Max banka Mastercard debetní

5,792

2,35 %

D+2 mBank Mastercard Svět

5,725

1,17 %

D+1 mBank Visa Svět

5,725

1,17 % D+2 MONETA Money Bank Visa debetní

5,892

4,12 %

D+2 Oberbank Mastercard debetní

5,817

2,79 %

D+2 Raiffeisenbank Visa debetní 5,875 3,82 % D+3 Raiffeisenbank Mastercard kreditní 5,867 3,67 % D+2 Revolut Visa debetní

5,733

1,31 %

D Revolut přímá směna 5,670 0,19 % D UniCredit Bank Visa debetní

5,875

3,82 %

D+2 Wise Mastercard debetní

5,692

0,58 %

D Zen.com přímá směna 5,611

−0,85 %

D

Nejlepší

Zen.com (−0,85 %) Revolut s přímou směnou (0,19 %) Wise (0,58 %) Curve (0,88 %) mBank Mastercard Svět i Visa Svět (1,17 %) Revolut (1,31)

Nejhorší