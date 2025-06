Kurzy platebních karet: Podrobný test, se kterými kartami opravdu ušetříte a se kterými ne

Za stejnou službu nebo stejné zboží můžete zaplatit odlišnou cenu jen tím, že použijete platební kartu s odlišnými kurzy. Je to podobné situaci, kdy v jednom obchodě prodavají nějaký výrobek za 200 Kč a ve druhém ten samý za 250 Kč. Oba obchody jsou přitom vedle sebe. Když ceny neřešíte, nebo vám běží čas, prostě to zboží koupíte. Ale když ten čas máte, nebo máte možnost volby, proč neušetřit?

Kurzy platebních karet jsou jedním z příjmů vydavatelů karet. A to, že je účtují, resp. že k cizoměnovým transakcím přidávají přirážku, není špatně. Konkrétně v Česku máme velmi kvalitní a zdravé banky, které zcela přirozeně žijí z poplatků a provizí. Je to něco za něco.

Jenže když ty poplatky, resp. sečtete marže z cizoměnových kartových transakcí, je to už docela balík. Proto toto hřiště láká nové hráče, pro které samotná kurzová marže není tím důležitým příjmem. Své klienty chtějí získat na jiné, zvláště návazné služby. A nízká nebo i nulová marže na platebních kartách je primárně benefit, který otevře dveře k dalším produktům a službám. Tolik na vysvětlenou, proč má nějaký vydavatel karet kurzy fantastické, jiný ucházející a další úplně na houby. Každý má svoji vlastní cenovou politiku a důvod, proč takové kurzy používá.

Výhodou pro spotřebitele je, že si může vybrat. Takže buď použijete svoji jedinou platební kartu, kterou máte, nebo ochutnáte konkurenci. Neznamená to změnit banku, ale vyzkoušet změnu, rozdíl, provnat si sám na sobě výhody a nevýhody. Objevit další možnosti, jak ušetřit své peníze za stejnou službu.





Pratické ukázky rozdílů

Že se nebavíme jen o teorii, ukazují čísla níže. V tabulce vidíte rozdíly mezi kartou s nejlepším kurzem a kartou s nejhorším kurzem po platbě v daný den a po zaúčtování transakce.

To znamená, že kdybyste za ubytování a služby zhruba v ceně 25 000 Kč v přepočtu na eura, polské zloté a thajské bahty použili jednu nebo druhou kartu, na výpisu z účtu se vám zaúčtuje odlišná částka.

Rozdíl znamená ztrátu = poplatek, který jste vydavateli karty zaplatili prostřednictvím kurzové marže. Množstvím transakcí během roku se samozřejmě tento poplatek navyšuje.





Rozdíly mezi nejlepší a nehorší kartou 1000 EUR 4000 PLN 38 000 THB Partners banka 24 862 Kč x x Komerční banka

mBank (základní karty) 25 733 Kč x x ROZDÍL 871 Kč x x Partners banka x 23 260 Kč x mBank (základní karty)

MONETA Money Bank

Raiffeisenbank x 24 264 Kč x ROZDÍL x 1004 Kč x Partners banka x x 24 985 Kč Raiffeisenbank x x 26 106 Kč ROZDÍL x x 1211 Kč

Podrobná data s informacemi jsou níže, pojďme hned na výsledky a žebříčky.

To nejlepší na českém trhu

Poté, co Partners Banka přestala účtovat přirážku u cizoměnových transakcí kartou, se v Česku stala jedničkou v oblasti kurzových marží na platebních kartách. Je to absolutní vítěz testu Měšce a v této chvíli nic lepšího od bank nenajdete. S platební kartou od Partners Banky můžete platit a vybírat kdekoli chcete a měnu transakce nemusíte řešit. Kurzy Partners Banky jsou prostě pecka.

Ale i Partners Banka má v kurzech konkurenci.

Primárně jde o tyto vydavatele karet z řad technologických společností, jako jsou ryze digitální banky a investiční aplikace. Pokud jejich karty máte, jejich kurzy jsou fantastické, jenže mají své limity:

Revolut (litevská licence)

(litevská licence) T212 (bulharská licence, vydává Paynetics)

(bulharská licence, vydává Paynetics) Wise (belgická licence)

(belgická licence) XTB (litevská licence, vydává DiPocket)

(litevská licence, vydává DiPocket) ZEN (litevská licence)

Výše zmíněné limity mají několik podob.

1. Přestože jde o velmi seriózní zahraniční subjekty, v případě reklamace komunikace probíhá primárně v angličtině a ve většině případů s chatboty, než se dostanete ke skutečném člověku. Reklamace je tak běh na dlouhou trať. Navíc, u Revolutu a ZENu komunikace probíhá výhradně v prostředí mobilní aplikace. U T212, Wise a XTB můžete využít webovou verzi, ale operátor nebude běžně odpovídat v češtině.

2. Abyste opakovaně dosáhli na ty nejlepší kurzy, Revolut a ZEN vás budou motivovat měsíčním poplatkem, jinak bude horší kurz, nebo objemový limit pro ten lepší.

3. T212 a XTB jsou primárně (skvělé) investiční aplikace, předplacená karta k nim je jen doplněk. Pokud s těmito společnostmi nehodláte investovat, jejich kartu si jen pro placení nepořizujte.

Všechny tyto specializované subjekty jsou na utrácení kartami bez kurzových marží nebo s nízkými maržemi skvělé do doby, než dojde k reklamaci transakce. Je potřeba minimálně angličtina a pár týdnů či měsíců to potrvá. Je to jejich vlastnost, jde o plně automatizované subjekty a je potřeba s tím počítat.

A pak tu máme Partners Banku, která má nulové marže, sídlo v Praze a podporu v češtině. V tomto kontextu není lepší volby, chcete-li ušetřit na cizoměnových kartových transakcích a nepotřebujete/nechcete/nemusíte mít účet v zahraničí.

Proč mají nejlepší kurzy Subjekt Důvod Pojištěné vklady Podporované jazyky

zákaznického servisu Curve Unikát na trhu.

Staví na jedinečnosti multiplatformního řešení.

Cíl: 1 karta na všechno. Netýká se. výhradně angličtina Partners Banka Získávání nových klientů, vyzkoušet si banku.

Odlišení se od konkurence.

Nízkonákladová banka.

Návaznost na další poradenské služby sítě Partners. Ano. čeština



+ cizí jazyky podle výbavy

finančních poradců Revolut Cíl používat jako hlavní finanční řešení

pro platby, investice, cestování a nakupování. Ano. angličtina

litevština



odpovědi vždy

v angličtině nebo litevštině,

stížnosti lze podat

v jakémkoli jazyce

pomocí AI v online chatu T212 (Paynetics) Primárně investiční aplikace s benefity

pro předplacenou kartu. Ne. angličtina

bulharština

němčina



+ pro ostatní AI Wise Specialista na směnu měn

pro převody i platby kartou. Ne. angličtina

čínština (jednoduchá)

čínština (tradiční)

francouzština

hebrejština

indonéština (Bahasa)

italština

japonština

korejština

maďarština

němčina

polština

portugalština

rumunština

ruština

španělština

thajština

turečtina

ukrajinština



+ pro ostatní AI XTB (DiPocket) Primárně investiční aplikace s benefity

pro předplacenou kartu. Ne. angličtina

litevština ZEN Specialista na směnu měn

a nákupy s cashbackem. Ne. angličtina

polština

ukrajinština



+ 29 jazyků AI

Ale zpět k dalším bankám a platebním institucím.

Karty, které jsme netestovali a proč

Téměř po každém zveřejnění testu na Měšci obdržíme dotazy, proč tam není ta či ona karta. V této pasáži proto vše vysvětlím, částečně i proto, že během posledního půl roku došlo ke dvěma zásadním změnám, které mají vliv na náš test.

Co netestujeme:

Do testu nezařazujeme vydavatele karet, kteří nemají retailové zákazníky.

Netestujeme kreditní a další úvěrové karty. Jde o úvěrový produkt, takže z principu jej nemůže každý dostat (a tedy ani autor článku). Když přesto data získáme, publikujeme je.

Skončily tři testované karty

Finanční služby podléhají regulaci a dozoru regulačních orgánů. Provést během několika dvou tří hodin desítky multiměnových transakcí může být pro některé vydavatele karet bezpečnostní riziko, které lze obtížně vysvětlit.

Při posledním podrobném testu kurzů karet v srpnu 2024 to byla stopka pro společnost Curve, od níž jsme používali kartu Curve Pay Pro Mastercard s měsíčním paušálem. Proběhl velmi důkladný AML proces, včetně do angličtiny přeložených daňových přiznání a podrobných výpisů z účtů mnoha českých bank. Poté ještě více jak hodinový telefonní hovor autora článku s šéfem zákaznického centra v Brightonu (UK). Marně. Jen doběhla 2měsíční výpověď smlouvy bez udání důvodu a k tomu zákaz otevření účtu u Curve. Inu, to je život, mají na to právo. Může se to stát komukoliv.

V mBank po jiném AML procesu, který s testováním kurzů nesouvisel, byly testerovi zrušeny všechny účty včetně soukromých. Po 2měsíční výpovědní lhůtě nastala blokace karet mSvět Mastercard a Visa, zákaz otevření účtu a do publikace testu se mKarty Svět nepodařilo nahradit dobrovolníky.

V našem testu kurzů karet však karty mBank Svět obecně už nebudou. Banka je totiž ke dni publikace článků přestává vydávat (dnes je poslední den, kdy je můžete získat) a protože půjde o historický produkt nedostupný pro nové klienty, už s nimi nepočítáme. V testu Měšce jsou tak standardní kurzy mBank a ty nejsou nijak lichotivé. Pokud kartu mBank Svět vlastníte, nerušte ji, kurzy má velmi dobré, jejich marže se dlouhodobě pohybuje okolo 1 %

Chystanou novinkou je kreditka mBank (od 1. 7. 2025), jenže má jedno zásadní omezení. Půjde o kreditní kartu, tj. úvěrový produkt, na který dosáhnou jen bonitní klienti bez negativních záznamů v úvěrových registrech. Tím se značně zužuje možnost vydání karty pro kohokoli i samotná možnost jejího testování (dobrovolníka ale máme přislíbeného).

Netestované subjekty/karty Vydavatel Důvod netestování karty Řešení Citibank Europe Neobsluhuje retailové zákazníky. Není potřeba testu. Curve Zrušený účet po AML kontrole. Hledá se dobrovolník. Home Credit Kartu nemáme. Hledá se dobrovolník. J & T Banka Kartu nemáme. Hledá se dobrovolník. mBank Svět

mBank Business Zrušené účty po AML kontrole. Máme dobrovolníka, bude v dalším testu. Poštová banka Neobsluhuje retailové zákazníky. Není potřeba testu. PPF banka Kartu nemáme. Hledá se dobrovolník. Skip Pay Kartu nemáme. Hledá se dobrovolník. Twisto Kartu nemáme. Máme dobrovolníka, bude v dalším testu.

Testy a podrobné výsledky

Níže už jsou ostrá data našich testů kurzů platebních karet.

Absolutním vítězem je Partners Banka, prokazatelně používá kurz bez další marže.

V grafech a tabulkách níže však jsou vidět rozdíly, kdy ve dvou případech došlo u thajského bhatu dokonce k záporné marži u T212 a ZEN, což je anomálie zůsobená tím, že daný kurz v dané minutě byl výhodnější než referenční od ECB.

Test v eurech probíhal v obědových hodinách, kdy se ještě používal kurz ECB z přechozího dne. Zhruba od 16. hodiny se pak používá nový referenční kurz z daného dne (a koruna mezitím posílila).

Žádný náš test kurzů karet nikdy nemůže být ke všem vydavatelům spravedlivý:

Vydavatelé karet používají různé zúčtovací měny transakce pro ne-eurové měny.

Jsou různé doby zúčtování, zpravidla 1–2 dny, mezitím se opět změní kurzy.

Proto testy provádíme opakovaně a dlouhodobě.

Eurová kurzová marže 0,02 % u technologických karet je spíše matematickou nepřesností a lze ji považovat za nulovou marži. U neeurových transakcí však marže je.

Nejlepší karty na trhu pro jakoukoli měnu

Partners Banka ZEN T212 Wise Revolut XTB

V případě EUR měly rozumné kurzové marže (1–3 %) tyto banky:

Banka CREDITAS (1,62 %) Oberbank (2,07) ČSOB (2,43 %) Air Bank, Česká spořitelna, Fio (2,70) UniCredit Bank (2,97 %)

V případě PLN měly rozumné kurzové marže (1–3 %) tyto banky:

Banka CREDITAS (1,46 %) ČSOB (2,61 %) Oberbank (2,94 %)

V případě THB měly rozumné kurzové marže (1–3 %) tyto banky:

Air Bank (2,92 %) Banka CREDITAS (2,95 %)

EUR – výsledky testu

Úterý 24. 06. 2025, 10:00 – 14:00 hod.

Referenční kurz ECB: 24,862 Kč/EUR

Porovnání kurzů platebních karet z transakcí dne 23. 06. 2025 po zaúčtování. Autor: Dalibor Z. Chvátal/ChatGPT

Podrobná tabulka

Kurzy platebních karet Vydavatel karty Typ karty Kurz při zaúčtování Vypočtená kurzová marže Air Bank (CZ) Mastercard 25,533 2,70 % Banka CREDITAS (CZ) Mastercard 25,266 1,62 % Česká spořitelna (CZ) Visa 25,533 2,70 % ČSOB (CZ) Visa 25,466 2,43 % Fio banka (CZ) Mastercard 25,533 2,70 % Komerční banka (CZ) Visa 25,733 3,50 % mBank (CZ) Visa 25,733 3,50 % MONETA Money Bank (CZ) Visa 25,666 3,24 % Oberbank (CZ) Mastercard 25,376 2,07 % Partners banka (CZ) Visa 24,862 0 % Raiffeisenbank (CZ) Visa 25,733 3,50 % Revolut (LT) Mastercard 24,933 0,29 % UniCredit Bank (CZ) Mastercard 25,601 2,97 % T212/Paynetics (BG) Mastercard 24,866 0,02 % Wise (B) Visa 24.866 0,02 % XTB/DiPocket (LT) Mastercard 24,875 0,05 % ZEN (LT) Mastercard 24,866 0,02 %

PLN – výsledky testu

Pondělí 23. 6. 2025, 18:00 – 22:00 hod.

Referenční kurz ECB: 5,815 Kč/PLN

Porovnání kurzů platebních karet z transakcí dne 23. 06. 2025 po zaúčtování. Autor: Dalibor Z. Chvátal/ChatGPT

Kurzy platebních karet Vydavatel karty Typ karty Kurz při zaúčtování Vypočtená kurzová marže Air Bank (CZ) Mastercard 6,000 3,18 % Banka CREDITAS (CZ) Mastercard 5,900 1,46 % Česká spořitelna (CZ) Visa 6,000 3,18 % ČSOB (CZ) Visa 5,966 2,61 % Fio banka (CZ) Mastercard 6,033 3,75 % Komerční banka (CZ) Visa 6,033 3,75 % mBank (CZ) Visa 6,066 4,33 % MONETA Money Bank (CZ) Visa 6,066 4,33 % Oberbank (CZ) Mastercard 5,986 2,94 % Partners banka (CZ) Visa 5,815 0 % Raiffeisenbank (CZ) Visa 6,066 4,33 % Revolut (LT) Mastercard 5,833 0,32 % UniCredit Bank (CZ) Mastercard 6,031 3,71 % T212/Paynetics (BG) Mastercard 5,833 0,32 % Wise (B) Visa 5,833 0,32 % XTB/DiPocket (LT) Mastercard 5,865 0,89 % ZEN (LT) Mastercard 5,833 0,32 %

THB – výsledky testu

Pondělí 23. 6. 2025, 18:00 – 22:00 hod.

Referenční kurz ECB: 0,6575 Kč/THB

Porovnání kurzů platebních karet z transakcí dne 23. 06. 2025 po zaúčtování. Autor: Dalibor Z. Chvátal/ChatGPT

Kurzy platebních karet Vydavatel karty Typ karty Kurz při zaúčtování Vypočtená kurzová marže Air Bank (CZ) Mastercard 0,6766 2,92 % Banka CREDITAS (CZ) Mastercard 0,6769 2,95 % Česká spořitelna (CZ) Visa 0,6921 5,26 % ČSOB (CZ) Visa 0,6788 3,23 % Fio banka (CZ) Mastercard 0,6824 3,80 % Komerční banka (CZ) Visa 0,6858 4,30 % mBank (CZ) Visa 0,6854 4,25 % MONETA Money Bank (CZ) Visa 0,6835 3,97 % Oberbank (CZ) Mastercard 0,6806 3,52 % Partners banka (CZ) Visa 0,6575 0 % Raiffeisenbank (CZ) Visa 0,6870 4,49 % Revolut (LT) Mastercard 0,6590 0,23 % UniCredit Bank (CZ) Mastercard 0,6867 4,45 % T212/Paynetics (BG) Mastercard 0,6566 -0,13 % Wise (B) Visa 0,6592 0,27 % XTB/DiPocket (LT) Mastercard 0,6638 0,96 % ZEN (LT) Mastercard 0,656 -0,20 %

Pořadí podle průměrné marže těchto tří testů výše