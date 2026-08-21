Které banky ukážou, kde máte kartu uloženou, jaká na ní jsou předplatná a které umožní platby snadno zrušit?

Každá služba něco stojí. V praxi to znamená, že skoro každý z nás si nějakou předplácí formou pravidelných plateb. Dříve šlo o jednu dvě měsíčně, dnes ale svůj účet můžeme zahltit pravidelnými předplatnými od streamovacích služeb, přes výuku angličtiny po oblíbený podcast. Někteří toho hojně využívají, podle bank je rostoucí trend jasně vidět. Podle dat České spořitelny se za poslední dva roky počet předplatných klientů skoro zdvojnásobil a počet klientů využívající předplatné vzrostl o více než 60 %.
Jednotlivé platby se většinou pohybují v nízkých jednotkách stovek. Dnes ale jede na předplatných skoro všechno a pokud si čas od času neuděláte jejich revizi, můžou vám z účtu odsávat v součtu klidně přes tisícovku měsíčně a to i za služby, které v praxi vlastně nečerpáte. Z průzkumu agentury IPSOS pro Air Bank vyplývá, že alespoň jedno pravidelné předplatné platí 83 % dotázaných. Skoro polovina z nich (45 %) je ale pravidelně nekontroluje, aby se ujistili, zda platí jen za to, co skutečně využívají. Zhruba 7 % respondentů dokonce předplatná nezkontrolovalo nikdy nebo skoro nikdy. Přitom 41 % účastníků průzkumu zažilo, že došlo ke stržení platby za předplatné nebo službu, kterou nechtěli.
Pokud se mezi takové klienty nechcete zařadit, je fajn občas věnovat chvilku zjištění, co všechno z účtu pravidelně odchází. Nemusí to být ani těžké, řada bank už klientům v aplikacích zobrazuje přehled sjednaných předplatných ke kartě nebo obchodníků s uloženou kartou. A některé už umí platby z karty uložené u obchodníka také zastavit. Sjednanou službu vám tento krok samozřejmě nezruší. Dejte proto vždycky pozor na to, jestli nerušíte platby u služby, kde máte sjednaný nějaký závazek nebo je třeba ji přímo vypovědět.
Pamatujte také na to, že banky umí zobrazit jen karty, které jsou u obchodníka tokenizované.
Neuvidíte zde naopak obchodníky, kteří k uložení karty používají starší způsob, kterému se říká card on file. V takovém případě nemáme informaci o tom, že je karta u obchodníka uložená, a proto se v přehledu nemusí zobrazit, vysvětlila mluvčí Air Bank Alžběta Honsová.
V přehledu uložených karet se nezobrazí ani obchodníci, kterým platíte službu přes mobilní peněženky typu Google Pay a Apple Pay, protože ti tak nemají k dispozici údaje o kartě v podobě, které by mohli uložit. V takovém případě najdete sjednaná předplatná ve svém profilu na Google apod. Jistotou je samozřejmě výpis transakcí. Tam najdete vše bez ohledu na to, jak pokročilé funkce vaše banka umí.
Air Bank
Air Bank integrovala do své mobilní aplikace podobou funkci nedávno. Klientům ukáže výčet online obchodníků, u kterých mají uloženou kartu (Menu / Pravidelné platby / Přehled uložených karet). Služba umožňuje filtrovat podle jednotlivých karet a u každého obchodníka umí zobrazit i historii plateb a uloženou kartu smazat, čímž zabráníte strhávání dalších plateb.
Různé předplatné dnes využívá více než polovina našich klientů a jejich počet stále roste. V průměru mají kartu uloženou u sedmi obchodníků. Evidujeme i klienty, kteří mají kartu uloženou u více než 100 různých obchodníků, uvedla pro Měšec mluvčí banky Alžběta Honsová s tím, že funkce v aplikaci My Air zobrazuje ty, u kterých má klient uloženou kartu v takzvané tokenizované podobě (zhruba 70 % případů).
Banka Creditas
Banka Creditas zatím sice v online bankovnictví podobnou funkci nenabízí, plánuje ji ale klientům zpřístupnit do konce letošního roku.
V internetovém i mobilním bankovnictví plánujeme zavést správu tokenů – jak pro digitální peněženky, tak pro karty uložené u obchodníků. Klienti budou mít možnost jednotlivé tokeny deaktivovat a následně je opět aktivovat, případně je zcela zrušit. U každého tokenu bude zároveň k dispozici přehled provedených transakcí, vysvětlila mluvčí Anna Bakošová.
Česká spořitelna
Klienti České spořitelny si mohou v aplikaci George zobrazit seznam všech obchodníků, u nichž mají uloženou kartu, kde souhlasili s opakovanými platbami nebo si sjednali předplatné.
Klienti mohou v přehledu vidět také seznam všech transakcí, které u daného obchodníka kartou provedli, nicméně někteří obchodníci nejsou schopni z technických důvodů dodat 100% přesný přehled realizovaných transakcí, upozornil mluvčí banky Filip Hrubý.
Přes aplikaci však podle něj kartu u obchodníka smazat nelze.
ČSOB
I klienti ČSOB si mohou ve své mobilní aplikaci Smart zkontrolovat, kde mají kartu uloženou a na jaká předplatná jim odchází prostředky, a to v sekci „Obchody a služby s uloženou kartou“.
Klienti si mohou zobrazit přehled obchodníků a služeb, kde mají uloženou platební kartu, včetně identifikace opakovaných plateb a předplatných. Vidí tak, kde byla jejich platební karta v posledních měsících použita a uložena pro další platby a mohou si ověřit, zda se jedná o jednorázové nákupy nebo o opakovaně účtované platby, uvedla pro Měšec.cz mluvčí banky Michaela Průchová s tím, že se zde dá zkontrolovat také to, v jakých mobilech, tabletech, chytrých hodinkách a digitálních peněženkách jsou karty uložené (v sekci Zařízení a peněženky). Zastavit platby z karty uložené u obchodníka přes aplikaci však možné není.
Fio banka
Fio banka službu zatím neumí, ale připravuje ji.
Možnost vidět prostřednictvím internetového a mobilního bankovnictví konkrétní obchodníky, u kterých má klient kartu uloženou, připravujeme, řekl nám mluvčí Karel Kopeček a dodal, že banka plánuje ukazovat i seznam předplatných a obchodníků, kde klient souhlasil s opakovanými platbami.
Komerční banka
Komerční banka zatím podobnou službu neumí, ale plánuje ji zavést v příštím roce, kdy umožní vidět, kde je karta registrovaná a umožní správu či pozastavení platby. Ukládání karty je u klientů hodně běžné, zejména u velkých hráčů typu Netflix, Spotify apod., u kterých se dá předpokládat zabezpečení na dobré úrovni.
Všichni obchodníci v rámci našeho regionu musí podporovat silné ověřovací metody a zároveň pro ukládání karet tzv. tokeny, tedy princip generace jedinečného „podčísla“ karty určeného pouze pro daného obchodníka. Takový token je pak nemožné zneužít pro jakoukoliv jinou platbu. Totéž platí i pro lokální obchodníky a providery typu Alza, Datart, GoPay apod, kde je v případě uložení karty rovněž generován token zabezpečující maximální ochranu před zneužitím karty, vysvětlila princip fungování tokenizace mluvčí banky Zuzana Čepelková.
mBank
mBank umožňuje v aplikaci i internetovém bankovnictví zobrazit přehled předplatných i obchodníků, kde je uložená karta. Smazat ji odtud u obchodníka nelze.
Informace je možné získat buď přes detail karty nebo v sekci plateb (budoucí) kde najdete i předplatná. Informace se ale dají zjistit i z historie plateb přes speciální filtr (Typ – Předplatné). V tomto případě ale musíte mít nastaven souhlas s profilováním. Bez něj není možné filtr zobrazit.
Moneta Money Bank
I Moneta nedávno rozšířila digitální bankovnictví o tyto funkce. Ve Smart Bance a Internet Bance si nově můžete zobrazíte přehled předplatných navázaných na kartu a zároveň zde můžete zablokovat další platby konkrétnímu obchodníkovi. Přehled předplatných najdete v sekci Karty, kde zobrazíte pravidelné platby a zkontrolujete ty budoucí.
Partners Banka
Partners Banka žádnou podobnou funkci v apce nemá, ale plánuje ji zavést zhruba do konce roku.
Raiffeisenbank
Raiffeisenbank má v mobilní aplikaci v detailu karty položku „Digitálně uložená karta“.
Ukazujeme uložené karty v peněženkách (typicky GooglePay, Apple Pay, hodinky, prsteny), v Click to Pay a u obchodníků. Karty uložené u obchodníků umíme ukázat jen v případě, že obchodník kartu digitalizoval (požádal o token). Pokud karta digitalizovaná nebyla, tak v seznamu není, řekla nám mluvčí Tereza Kaiseršotová. Použití karty u konkrétního obchodníka je možné přes aplikaci pozastavit.
Banka také chystá zobrazovat sjednaná předplatná a obchodníky, kteří mají klientův souhlas s opakovanými platbami.
Revolut
Klienti banky Revolut si mohou nechat zobrazit i vybrané opakované platby a předplatná.
Aplikace zákazníkům umožňuje zobrazit předplatná a pravidelné platby v sekci Platby. Zákazník vidí detaily konkrétního předplatného a může ho spravovat v rámci možností dostupných v aplikaci, uvedla za Revolut Ingrida Daunaravičienė s tím, že banka zákazníkům umožňuje v rámci bezpečnostní správy karty v některých případech zablokovat budoucí platby konkrétním obchodníkům nebo konkrétní opakovanou platbu tak, že přejdou do svého profilu v levém horním rohu, poté do sekce Zabezpečení, následně Platby a Blokované platby. Tam mohou přidat novou blokaci na základě předchozí platby obchodníkovi.
U předplatných pak mohou klienti buď zablokovat konkrétní platbu předplatného v dané výši, nebo obchodníka jako celek.
Je bezpečné si ukládat kartu u obchodníků?
Podle bank jsou v přístupu klientů k tomu, zda a u jakých obchodníků si kartu uložit, znát dva proudy: jedni si ukládají kartu bez přemýšlení všude, kde to obchodník nabízí, jiní jsou opatrní a uchylují se k tomu jen výjimečně.
Jak je podle bank bezpečné si karty u obchodníků ukládat? Shodují se v tom, že byste si měli pro tyto účely obchodníky pečlivě vybírat a volit jen ty velké, ověřené, seriózní. Ty, kteří berou, i kvůli reputačním důvodům, bezpečnost vážně a chrání se dobře proti případnému úniku a zneužití dat.
Doba nám jde naproti v tom, že obchodníci postupně přechází na ukládání údajů z karet přes tokenizaci. Obchodník – a tedy i případný kyberútočník – v takovém případě nemá údaje o platební kartě, ale jen token, ze kterého nic konkrétního nevyčte a token pro daného obchodníka nemůže být použit pro platbu u jiného.
Ostatně podobný směr je vidět i u snahy nahradit prostou platbu kartou pomocí citlivých údajů právě platbou prostřednictvím služby, která má údaje o kartě opět uložené přes šifrování, např. Click to Pay. Podobně můžete používat pro platby digitální peněženky (Apple Pay či Google Pay), které opět zajišťují, že se obchodník nedostane k citlivým údajům.
Další možností je nikde si kartu k hlavnímu účtu neukládat a vytvořit si pro online platby jednorázovou virtuální kartu.
UniCredit Bank ani Oberbank podobné funkce v aplikacích nemají a nesdělily nám, že by je v blízké době plánovaly. Trinity Bank zatím karty ani nemá, letos je plánuje teprve představit. To, zda k nim umožní podobné funkce, nijak nekomentovala.