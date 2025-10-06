Které banky teď dají školákům kapesné za sjednání dětského nebo studentského účtu?

Banky lákají na dětské účty finančními bonusy. Kde dostane vaše dítě pár stovek do začátku za založení dětského konta?
Air Bank
Air Bank nyní nabízí k Účtu pro děti do 14 let finanční bonus 300 Kč (akce platí při založení do 12.10.2025). Dětem konto můžete založit online přes aplikaci My Air. Podmínkou je, aby mělo dítě doklad a telefonní číslo. K účtu je možné vydat platební kartu a je k dispozici také graficky přizpůsobená mobilní aplikace.
Aby potomek získal na účet finanční bonus, je nutné ho po založení dětského účtu v korunách v aplikaci My Air udělat k tomuto kontu disponentem. Prostředky získají jen děti, které nikdy dříve nevyužívaly služby banky (ani jako disponenti).
Česká spořitelna
Česká spořitelna sice nyní finanční bonus na účty pro mladé nevyplácí. Pokud ale k dětskému účtu založíte i spořicí účet a každý měsíc tam pošlete minimálně 50 Kč, získáte na úspory na spořáku do 100 tis. Kč sazbu 4,05 % ročně. Pokud padesátikorunu posílat nebudete, bude sazba na vklad do 100 tis. Kč 3,05 % p.a. U banky i nadále trvá akce, v rámci které na dětské stavebko můžete získat bonus 500 Kč, pokud do jednoho měsíce od založení sami pošlete na tento účet aspoň pětistovku jako první vklad. Bonus 2500 Kč je možné získat také při založení stavebního spoření pro dítě, pokud na něm do 5 měsíců od založení naspoříte aspoň 75 000 Kč.
Mladí do 18 let zase mohou se studentským účtem u banky získat finanční bonus v rámci akce za doporučení. Pokud si přátelé do konce roku sjednají přes váš promo kód Plus účet, Standard účet nebo Premier, stáhnou aplikaci George a budou platit tři měsíce kartou kartou, je možné získat za doporučení takových klientů až 1200 Kč (bonus získají i noví klienti).
ČSOB
ČSOB má do konce roku akci, v rámci které mohou získat bonus mladí a studenti od 18 do 26 let. Podmínkou je založení účtu online přes aplikaci Smart a poté pravidelné placení kartou. Za každý měsíc, kdy zaplatíte aspoň 5× kartou, dostanete 500 Kč. Maximálně takto banka vyplatí 2500 Kč. V aplikaci Smart je také možné si do 30 dnů od založení účtu pojistit kartu proti ztrátě či krádeži ve variantě Basic na rok bez poplatku.
Komerční banka
Komerční banka k Dětskému účtu, který je možné sjednat od 6 let, nabízí nyní v rámci akce (při založení do konce listopadu) bonus ve výši 500 Kč a platební náramek.
Podmínkou je na nově založený dětský běžný nebo spořicí účet vložit do dvou měsíců 500 Kč, banka sem pak do dvou měsíců připíše dalších 500 Kč. Při sjednání účtu v tarifu Start nebo Standard s dětskou platební kartou Visa získáte od banky také kód na pořízení platebního náramku bez poplatku.
U účtu pro mladé nabízí banka v rámci akce pro klienty od 18 let (při sjednání do konce listopadu) finanční bonus. Noví klienti mohou bonus získat, když si na účet měsíčně pošlou alespoň 15 000 Kč a v každém ze tří měsíců po založení konta nejméně 5× zaplatí kartou. Za obě podmínky získají v následujícím měsíci 1000 Kč, za splnění jedné ze dvou podmínek jen 500 Kč. Maximálně banka vyplatí 3000 Kč.
Mladí klienti do 18 let mohou získat k účtu 500 Kč a platební náramek v rámci akce, která platí i pro dětské účty.
Účty pro děti a mladé (bez ohledu na výplatu finančního bonusu) nabízí:
- Air Bank (účet pro děti, účet pro mladé),
- Banka Creditas (jeden účet pro děti a mládež dohromady),
- Česká spořitelna (dětský účet, studentský účet),
- ČSOB (účet pro děti, účet pro mladé),
- Fio banka (účet pro děti i mládež dohromady),
- Komerční banka (účet pro děti, účet pro mládež).
- mBank (účet pro děti, účet pro mladé),
- Moneta Money Bank (dětský účet, studentský účet),
- Partners banka (dětský účet pouze v rámci balíčku Pro rodinu),
- Raiffeisenbank (účet pro děti, účet pro studenty),
- UniCredit Bank (účet pro děti, účet pro studenty).
mBank
mBank nyní nevyplatí k dětskému účtu nebo k účtu pro mladé žádné finanční bonusy. Při sjednání studentského účtu pro mladé od 15 do 18 let ale můžete získat voucher na pořízení platebního prstenu za 1 Kč.
Raiffeisenbank
Raiffeisenbank nyní nabízí k účtu pro děti a studenty do 17 let vč. možnost získat bonus ve výši 900 Kč. Banka během akce při založení do konce října vyplatí během tří měsíců vždy bonus 300 Kč, zaplatíte-li v daném měsíci aspoň třikrát kartou vydanou k účtu.
Studentům od 18 let zase banka nabízí v akci při založení do konce listopadu finanční bonus ve výši 500 Kč vyplácený během šesti měsíců, pokud zaplatíte aspoň desetkrát kartou v kamenném nebo online obchodě. Maximálně tedy banka vyplatí na bonusu 3000 Kč.
UniCredit Bank
UniCredit Bank nabízí u účtů pro děti do 15 let možnost získat při založení konta do konce letošního roku bonus 500 Kč. To v případě, pokud do měsíce od založení přijde na účet v součtu také aspoň pětistovka.
Od září také banka nabízí nový účet pro mladé do 26 let, kteří mohou potvrdit svůj studentský status ISIC kartou. Za založení takového účtu a aktivaci karty od banky získají za založení účtu a aktivování platební karty bonus 500 Kč.
Další pětistovku získají, pokud platební kartou třikrát zaplatí. A zbylých 1200 Kč pak mohou získat postupně během šesti měsíců za další platby kartou s tím, že tento bonus bude pokaždé odpovídat 10 % z toho, co zaplatí v daném měsíci kartou, max. ale 200 Kč.