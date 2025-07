Které banky nyní vyplácejí finanční bonusy novým i stávajícím klientům?

Některé banky lákají nové klienty na bonusy za založení účtu. Podmínkou bývá většinou pár plateb kartou. Zajímá-li vás nějaká banka, můžete takto prozkoumat její prostředí blíž a získat i pár korun navíc. Přivydělat si někdy mohou i stávající klienti. Těm zase banky vyplácí odměny za doporučení nových lidí. Nabídky se neustále mění. Kdo nabízí bonusy nyní?

Air Bank: pro nové i stávající klienty

Air Bank nabízí nyní odměnu za doporučení. Peníze získají při splnění podmínek obě strany. Nový i stávající klient.

Stávající klient může získat za doporučení nového klienta 500 Kč. Maximálně lze v rámci této akce doporučit 10 klientů, takže odměna se může vyšplhat celkem na 5000 Kč. Doporučit kamaráda můžete přes aplikaci My Air (jděte do menu vpravo dole a zvolte možnost Pozvat přátele), kde mu odešlete odkaz.

Abyste získali bonus za doporučení, musí jít o přítele staršího 15 let, který ještě není a v minulosti nebyl klientem banky s vlastní smlouvou (lze tedy doporučit např. i disponenta účtu někoho jiného). Nový klient se musí přes odkaz pod stejným telefonním číslem zaregistrovat a do 45 dnů založit a aktivovat účet. Nakonec je nutné zaplatit aspoň 5× kartou nebo platební metodou Cvak z jeho účtu, nejdéle během měsíce po aktivaci. Odměna pak dorazí nejpozději do konce měsíce následujícího po tom, ve kterém byly splněny podmínky. Kompletní pravidla akce pro stávající klienty najdete na webu banky.





Nový klient získá od banky 500 Kč na vyzkoušení účtu, splní-li podmínky platné pro výplatu odměny stávajícího klienta (musíte být starší 15 let, bez vlastní rámcové smlouvy u banky, do 45 dní založit a aktivovat účet na registrované tel. číslo a uhradit 5 plateb kartou do konce měsíce následujícího po aktivaci účtu). Účet je nutné založit přes odkaz zaslaný stávajícím klientem banky, na stejné (české) číslo, které si zde přes odkaz zaregistrujete. Peníze pak dostanete na nový účet, nejpozději do konce měsíce následujícím po tom, v němž jste splnili všechny podmínky. Kompletní pravidla akce pro nové klienty najdete na webu banky.

Česká spořitelna: pětistovka pro děti na účet i spoření

Spořka nabízí nyní bonus za založení Dětského účtu (do 17 let včetně). Maximálně je možné získat 500 Kč, pokud dítě zaplatí aspoň jednou měsíčně kartou k účtu po dobu pěti měsíců (100 Kč za každý takový měsíc). První platbu je nutné učinit v měsíci následujícím po tom, v němž byl účet založen. Odměnu banka vyplatí vždy nejpozději poslední den měsíce, ve kterém došlo ke splnění

podmínky. Kompletní pravidla najdete na webu banky. Akce trvá do 30. září 2025. Děti se také mohou zapojit do soutěže o výhry spojené se hrou Minecraft.

Banka v současnosti nabízí také bonus 500 Kč za uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření na jméno dítěte do 30. 9. 2025, pokud bude mít sjednanou e-mailovou komunikaci a budete platit měsíční úložku aspoň 500 Kč. A dále také bonus 500 Kč, když do 30. září 2025 sjednáte dítěti smlouvu o stavebním spoření.





ČSOB: bonus a pojistka za platbu kartou

ČSOB nabízí do konce srpna novým klientům odměnu max. 1500 Kč a pojištění karty na rok bez poplatku. Podmínkou je sjednat účet a zaplatit v daném měsíci aspoň pětkrát kartou, nejméně tři měsíce po sobě (za každý dostanete 500 Kč). Platby je nutné provést v následujícím měsíci po tom, v němž jste nový účet otevřeli.

Pojištění ztráty nebo krádeže ztráty (variantu Basic) si můžete na rok bez poplatku aktivovat v aplikaci ČSOB Smart rovnou při zakládání účtu (nebo max. do 30 dnů od jeho sjednání). Sice se vám na konci měsíce, kdy byl účet založen, strhne za pojistku poplatek 135 Kč, ale následující měsíc po zaúčtování poplatku se vám zase vrátí zpět.

Kompletní pravidla těchto akcí najdete na webu banky.

Stejnou akci nabízí banka do konce srpna také na účet pro seniory a na účet pro mladé od 18 do 26 let.

Děti od 8 do 18 let zase mohou získat odměnu max. 600 Kč při založení Účtu pro děti do konce září. První dvoustovku získají za první přihlášení do aplikace ČSOB Smart do 30 dnů od založení účtu. Další dvoustovku banka připíše, pokud dítě zaplatí kartou k účtu – opět do 30 dnů od jeho založení. Třetí dvoustovku banka připíše za to, že dítěti jeho zástupce do 30 dnů od otevření účtu pošle nebo vloží vklad aspoň ve výši 100 Kč. Odměna bude připsána při splnění podmínek nejpozději do 60 dnů od otevření účtu. Kompletní pravidla akce najdete na webu.

Ten, kdo splní podmínky pro všechny tři části odměny bude také automaticky zařazen do slosování o rodinný zážitek přes Amazing Places.

Komerční banka: soutěž pro podnikatele

Komerční banka v současnosti odměny za založení účtu nenabízí. Podnikatelé s podnikatelským účtem v bance ale mohou do 8.9. 2025 přihlásit do soutěže svůj podnikatelský nápad, pokud činnost nevykonávají déle než dva roky. Hlavní výhrou je 300 000 Kč pro ten nejlepší projekt vybraný porotou a 50 000 Kč za cenu od veřejnosti. Banka ale ocení 5 nejlepších projektů (výhry jsou odstupňované – první za 300 tis. Kč, druhá za 100 tis. Kč, třetí 50 tis. Kč, čtvrtá a pátá 25 tis. Kč plus ke každé výhře jsou od banky ještě služby bez poplatku) a každý schválený projekt získá konzultace pro rozjezd podnikání bez poplatku. Přehled výher najdete na webu banky, stejně jako kompletní pravidla soutěže.

mBank: odměna i prsten pro nové a stávající klienty

mBank nabízí ještě do konce letošního července odměnu za doporučení. Bonus získají oba. Stávající klient (starší 15 let) si za každého nového klienta při splnění podmínek může přijít na 1000 Kč (max. ale 10 000 Kč). Nový klient může také získat 1000 Kč.

Stávající klient musí nejprve v aplikaci vygenerovat promo kód a sdílet ho kamarádovi. Ten si přes něj založí mKonto nebo mKonto #navlastnitriko pro mladé od 15 do 18 let (promo kód uvede v žádosti do políčka „Přicházím na základě akce“). Poté musí do 60 dní od zřízení účtu začít platit kartou přes mobil, hodinky, prsten či náramek (Niceboy Pay, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, SwatchPAY!).

Oba pak dostávají odměnu 100 Kč za každou provedenou a zaúčtovanou platbu provedenou novým klientem, max. 1000 Kč. Odměna jim bude vyplacena nejpozději do 30 dní od splnění podmínek.

Oba také získají promo kód na zakoupení platebního prstenu za 1 Kč.

Kompletní pravidla akce najdete na webu banky.

K novému mKontu pro děti pak banka rozdává bonus max. 700 Kč. Podmínkou je založit dítěti účet a požádat o platební kartu. Odměnu pak váš potomek získá na účet, pokud v následujících dvou měsících po založení účtu zaplatí aspoň jednou měsíčně kartou. Za každý takový měsíc získá od banky 350 Kč.

Xtra Rohlík od Partners banky

Partners banka nenabízí přímo finanční bonus, ale výhodu. Pokud zaplatíte váš nákup na e-shopu Rohlík.cz online kartou Partners Banky, získáte bez poplatku službu Rohlík Xtra až na rok. Se službou získáte přednostní dovoz bez poplatku, 10% slevu na bio a vlastní značky e-shopu (více k podmínkám služby Xtra najdete na Rohlíku.) K tomu dostanete od banky na rok bez poplatku jakýkoliv placený balíček (takže buď Pro dva nebo Pro rodinu). Roční období se pro Rohlík i balíčky od banky počítá od následujícího měsíce po první platbě kartou.

Výhody ale platí jen pokud je budete obě aktivně využívat. Od dalšího měsíce je tedy potřeba opět nakoupit na Rohlíku (alespoň dvakrát v měsíci) a zaplatit kartou Partners banky, jinak od dalšího měsíce o výhodu přijdete. Kompletní podmínky akce najdete na webu banky.

Raiffeisenbank: bonus za placení kartou

Noví dospělí klienti Raiffeisenbank mohou získat odměnu max. 3000 Kč. Zaplatí-li v aspoň 10× kartou, banka jim vyplatí během půl roku na účet za každý takový měsíc vždy pětistovku. Akce platí při založení účtu do konce listopadu 2025. Platby je nutné začít provádět od měsíce následujícího po založení. Odměnu banka připisuje nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po tom, v němž jste splnili podmínky pro její získání. Kompletní pravidla akce stáhnete na webu. Stejná akce platí i pro studenty od 18 let výš, kteří mají od banky účet do 26 let bez poplatku za vedení.

UniCredit Bank: odměna pro děti

UniCredit Bank má v současnosti akci k Dětskému účtu. Podmínkou je založení účtu pro nového klienta do 15 let do konce letošního roku. Nárok na odměnu vznikne, pokud bude na tento účet nejpozději do jednoho měsíce od založení připsána částka v minimální souhrnné výši 500 Kč a k poslednímu dni následujícího měsíce po založení bude zůstatek na tomto účtu alespoň 500 Kč. Bonus pak vyplatí banka do tří měsíců od založení za podmínky, že bude účet stále aktivní a nebude mezitím požádáno o zrušení či uzavření účtu. Kompletní pravidla akce najdete na webu banky.