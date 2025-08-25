Které banky dají výhodu za hypotéku na nízkoenergetickou budovu nebo rekonstrukci pro úsporu energií?

Vysoké ceny energií v minulých letech, nejistota kolem dopadů emisních povolenek pro domácnosti i zpřísňující se nároky na snižování energetické náročnosti budov přivádí spotřebitele postupně víc a víc k myšlence kupovat či stavět nemovitosti, které jsou nízkoenergetické, pasivní, či dokonce nulové nebo plusové.
Některé banky vybrané hypotéky na nemovitosti s nízkou energetickou náročností nebo na rekonstrukce za účelem jejího snížení zvýhodňují. Co může žadatel získat a kde?
Air Bank
Speciální zvýhodnění pro financování projektů snižujících energetickou náročnost nebo nízkoenergetické budovy nemá. Její dceřiná společnost Zonky nabízí zvýhodněnou Půjčku na šetrné bydlení.
Půjčku mohou klienti využít na koupi tepelných čerpadel a kotlů, výměnu oken a vstupních dveří, zateplení domu, zřízení zelené střechy nebo pořízení fotovoltaické elektrárny, pro instalaci nabíjecí stanice elektromobilů, stínící techniky nebo větrání s rekuperací, ale také pro nákup technologií na využití dešťové vody nebo tepla z odpadní vody, vyjmenoval Michal Kuzmiak z tiskového oddělení Air Bank.
Česká spořitelna
Česká spořitelna má v nabídce Hypotéku pro budoucnost, se kterou se dá financovat bydlení (koupě a výstavba) s „energetickým štítkem“ A a B nebo rekonstrukci, kdy investujete do změn pro snížení pro snížení energetické náročnosti (např. nákup fotovoltaiky, tepelného čerpadla či zateplujete).
Hypotéku je možné využít i při refinancování, pokud jde o stavbu nebo rekonstrukci nemovitosti, která získá energetický štítek A nebo B.
Podmínkou je dokončení stavby doložit průkaz energetické náročnosti, a to do tří let po kolaudaci. Nicméně z praxe vyplývá, že už takřka 100 % nových nemovitostí stavba vždy splňuje požadavky na energetický štítek A nebo B, řekl nám mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
S touto hypotékou klient získá bez poplatku:
- odhad nemovitosti,
- vklad smlouvy na katastr nemovitostí (vklad dělá banka za zákazníka),
- změnu výši splátek nebo přerušení splácení max. na 3 měsíce),
- možnost čerpat částku do 0,5 mil. Kč nad aktuální hodnotu nemovitosti (v praxi se řídí i bonitou klienta),
- možnost expresního čerpání na základě vkladu zástavního práva),
- snížení zůstatku hypotéky max. o 10 % na základě obdržené dotace.
Banka k úvěru nabízí také pojištění nemovitosti od Kooperativy se slevou ve výši 45 %.
Co je „energetický štítek“ budovy?
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) rozděluje budovy do několika kategorií (energetických tříd) od A až G podle potřeby energie pro jejich typické využití.
Kategorie se odvozuje od množství energie potřebné pro vytápění, chlazení, ohřev vody, osvětlení, větrání a úpravu vlhkosti vzduchu. Hodnotí budovu jak ze stavebního hlediska, tak i z pohledu využitých technických zařízení (systém vytápění, klimatizační zařízení, ohřev vody aj.).
Rozlišuje budovy na energeticky více a méně úsporné dle kategorií (A – mimořádně úsporná, B – velmi úsporná, C – úsporná, D – méně úsporná, E – nehospodárná, F – velmi nehospodárná, G – mimořádně nehospodárná.
Od roku 2022 je možné stavět rodinné domy, které musí splňovat standardy aspoň kategorie B.
ČSOB
ČSOB nabízí za tímto účelem Hypotéku na úsporné bydlení pro financování koupě nebo výstavby nemovitostí s PENB A nebo B. Úvěr je možné poskytnout i na refinancování.
Teď o prázdninách banka účel, na který je možné úvěr čerpat, ještě rozšířila.
Od července 2025 umožňujeme využit Hypotéku na úsporné bydlení pro další účely spojené například s financováním vypořádání dědického podílu na nemovitosti, vypořádání společného jmění na nemovitosti, úhradou členského podílu a úhradou za převod členských práv a povinností, vyjmenovala pro server Měšec.cz mluvčí banky Monika Hořínková.
Zákazník s tímto produktem získá:
- zvýhodněnou úrokovou sazbou (sleva 0,2 %),
- odhad nemovitosti bez poplatku,
- slevu 30 % na pojištění nemovitosti Náš domov,
- sleva 30 % na zhotovení průkazu energetické náročnosti budovy.
Hypotéky na snížení energetické náročnosti vs. zelené hypotéky
Některé banky poskytují zvýhodněné hypotéky, kterými financují nízkoenergetické budovy nebo rekonstrukce s cílem energetickou náročnost snížit. V těchto případech většinou jen stačí doložit PENB v kategorii A či B.
Nemusí ale jít přímo o zelené hypotéky. Ty definuje přímo EU a je pro jejich získání potřeba splnit více kritérií, než jen předložit PENB.
Financovaná aktivita musí výrazně přispívat k 1 ze 6 klimatických cílů (zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se změně klimatu, udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů, přechod na oběhové hospodářství, prevence a omezování znečištění a ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů) a zároveň nesmí výrazně poškodit ostatní cíle (tzv. do not significant harm – DNSH).
Hodnocení významného přínosu ke zmírňování změny klimatu u výstaveb a nákupu nemovitostí vyplývá z porovnání hodnot primární energie z neobnovitelných zdrojů s referenční budovou (min. o 10 % lepší než referenční hodnota), v případě rekonstrukcí je třeba snížit spotřebu primární energie z neobnovitelných zdrojů (min. 30 %). Z pohledu kritéria DNSH pak nesmí financovaná nemovitost např. využívat zdroj vytápění na uhlí, nacházet se v záplavové oblasti, apod.
Zdroj: ČSOB
Komerční banka
I Komerční banka poskytuje Hypotéku na udržitelné bydlení pro budovy v kategorii A a B, kterou je možné využít i na refinancování.
Klienti s tímto úvěrem získá:
- slevu z úrokové sazby 0,2 %
- poskytnutí úvěru vč. vyhodnocení rizik spojených se zajištěním bez poplatku (při vyhodnocení rizik během úvěrového vztahu 4900 Kč),
- čerpání a správa úvěru bez poplatku,
- čerpání úvěru na návrh na vklad bez poplatku,
- 30% sleva na MojePojištění majetku.
Oberbank
Oberbank zvláštní produkt pro financování zaměření na nízkoenergetické budov nebo snižování energetické náročnosti nemá. Při žádosti o financování ale předložení PENB požaduje a při financování rekonstrukce chce znát cílovou hodnotu PENB.
Nemovitost s příznivým PENB má pozitivní dopad na bonitu nemovitosti. To ovlivňuje spolu s posouzením bonity žadatele možnost získání výhodnější úrokové sazby, řekla nám mluvčí banky Monika Heiserová.
Raiffeisenbank
Raiffeisenbank mírně zvýhodňuje koupi nebo výstavbu nemovitostí, které mají PENB kategorie A nebo B (u B ale výhodu neschvaluje plošně, záleží na plnění podmínek banky). Výhoda se dá využít i při refinancování úvěru na takovou nemovitost.
Rekonstrukce zatím jako „zelené hypotéky“ neděláme, to plánujeme do budoucna, uvedla pro server Měšec.cz mluvčí Tereza Kaiseršotová s tím, že zvýhodnění spočívá ve slevě z úrokové sazby ve výši 0,1 %.
UniCredit Bank
UniCredit Bank zvýhodňuje úvěry na koupi novostavby a na rekonstrukce, které vedou ke snížení energetické náročnosti (např. instalace fotovoltaiky, zateplení nebo výměna vytápění). Pro účely refinancování ale tuto výhodu neposkytuje.
Podmínkou je, že nemovitost nebo rekonstrukce musí spadat do klasifikační třídy A, B nebo C, přičemž třídu C je možné akceptovat max. do 102 kWh/(m2.rok) pro bytové jednotky a max. do 157 kWh/(m2.rok) pro rodinné domy, uvedl mluvčí Petr Plocek s tím, že v případě rekonstrukce banka posuzuje klasifikační třídu po provedení změn na nemovitosti, tedy to, zda se díky rekonstrukci klient dostane z vyšší kategorie na třídu A nebo B, případně C (s omezením výše).
Zvýhodnění pak spočívá ve snížení úrokové sazby o 0,1 % p.a.