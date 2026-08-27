Kryptopeněženky zažily velký průšvih. Reputace utrpěla, na všechny byste ale zanevřít neměli

Okurková sezóna se nám v souvislosti s aktualitami ze světa bitcoinu letos o prázdninách vyhnula. Během léta se stalo několik událostí, kterým se věnujeme v nejnovějším dílu podcastové série Bitcoin a blondýna.
Krádež bitcoinů z hardwarových peněženek
Když dva dělají totéž, není to totéž. Přesvědčili se o tom uživatelé hardwarových peněženek Coldcard, ze kterých nedávno útočníci ukradli kolem 1100 bitcoinů. Chyba se stala v březnu 2021. Do té doby výrobce Coldcard používal technické řešení postavené na know-how od společnosti Trezor, které je veřejně přístupné (tzv. open source). V roce 2021 ale nasadil výrobce Coldcard své vlastní řešení, které bohužel obsahovalo vadu v kódu, jež umožňovala pět let generovat zranitelné seedy. Na tomto místě je fajn připomenout, že Trezor je česká firma, která vyrábí celosvětově oblíbené hardwarové peněženky, jichž se tento problém nijak netýká. Problém peněženek Coldcard vznikl až v okamžiku, kdy se jejich výrobce odklonil od technického řešení společnosti Trezor.
Než si věc rozebereme podrobněji, připomeňme, že seed je zálohovací fráze, kterou má každá kryptoměnová peněženka. Jde o náhodně vygenerovanou skupinu slov, přes kterou můžete obnovit peněženku i s jejím obsahem v případě, že by vám ji někdo ukradl nebo byste do ní zapomněli přístupy. Peněženka při prvním použití kromě seedu z těchto náhodně generovaných dat odvozuje i vaše klíče a adresy. Pokud zná někdo seed, dokáže odvodit i klíče a pak už má vše co potřebuje, aby peněženky vykradl.
Váš bitcoin je vždy uložený na konkrétní veřejné adrese, jež sestává z písmen a číslic, případně může mít i formu QR kódu. Abyste s ním ale mohli nakládat, musíte mít ještě tzv. privátní klíč, který veřejný není a vy byste ho neměli nikomu sdělovat. I ten má formu číslic a písmen nebo QR kódu.
Když řekneme, že elektronika generuje náhodné číslo, není to v praxi zcela přesné tvrzení. Ve skutečnosti dělá jen to, k čemu je naprogramovaná. Náhodné číslo si tak bere buď z fyzického jevu, který je skutečně nepředvídatelný (šum na elektronickém obvodu, kolísání napětí, rozpad atomu apod.), nebo si ho jen vypočte matematickým vzorcem z nějakého vstupu, který náhodný není (čas od zapnutí, sériové číslo, aktuální čas atp.). Nebo jde o tzv. pseudonáhodný generátor, který je deterministický, což znamená, že když znáte vstupy, dokážete přesně zopakovat výstup, v tomto konkrétním případě podobu seedu.
Pokud nechcete sledovat video, tak si audio podcast můžete poslechnout přímo tady:
Problém byl v tom, že hardwarové peněženky Coldcard měly generovat seed z hardwarového generátoru náhodných čísel, ale kvůli chybě v kódu se místo něj používal jen náhradní softwarový generátor. Ten náhodnost stavěl jen na sériovém čísle čipu, časovači od zapnutí a hodinách, jejichž oscilátor byl navíc u modelu Coldcard Mk3 (kde byl problém největší) zřejmě vypnutý. To v praxi znamenalo, že peněženky se špatnou verzí firmwaru generovaly nesrovnatelně méně různých mutací seedu (tedy kombinací slov), než měly. A tím se seedy staly zranitelné.
Útočník nepotřeboval fyzický přístup k ničí peněžence. Firmware byl celou dobu open-source, takže stačilo spustit kód, spočítat celý relativně malý prostor možných seedů, odvodit z nich adresy a porovnat je s adresami, které mají bitcoiny, což není problém, protože blockchain je veřejný. Pokud bitcoiny našel, jednoduše si je poslal na svoji peněženku, vysvětlil postup útočníků Tomáš Krause, spoluzakladatel podcastu Bitcoin a blondýna a provozovatel webu Bitcoinvkapse. Podle něj se problém týkal nejvíce modelu Mk3 a v menším měřítku také modelů Mk2, Q, Mk4 a Mk5. Dodal také, že upgrade firmwaru u peněženek se zranitelným seedem problém nevyřeší, protože problém, je v samotném seedu. Řešením je v tomto případě vygenerování nového seedu a přemigrování prostředků jinam.
I když je kauza pro hardwarové peněženky velkým reputačním problémem, nemůžeme doporučit házet je všechny do jednoho pytle. Pořád je to nejbezpečnější způsob, jak držet bitcoiny u sebe a stále existují bezpečné produkty, jejichž výrobci sadou různých opatření, která v podcastu popisujeme, podobným případům předcházejí.
Poslechněte si tento díl naší podcastové řady Bitcoin a blondýna, zodpovězte soutěžní otázku a vyhrajte hardwarové peněženky Trezor One a hlavní výhru Trezor T. Odpovědět můžete na tomto odkazu.
Tomáš jmenuje tři způsoby vyššího zabezpečení peněženky, které by zachránily uživatele Coldcard. Jmenujte alespoň dva.
Bitcoin se rozštěpil, ale byla to jen bouře ve sklenici vody
Bitcoinový blockchain se začátkem srpna rozštěpil na dvě větve. Část bitcoinových těžařů totiž chtěla v rámci blockchainu prosadit přísnější pravidla pro to, jaká data se do něj ukládají a omezit ukládání jiných informací než těch o platbě (např. obrázků). Protože se ale většina sítě k těmto těžařům nepřidala, začali ti těžit vlastní, odštěpenou větev bitcoinu. Co jim však chybělo, byl dostatečný výpočetní výkon, aby se bloky těžily v rozumném tempu a tak za prvních osm hodin vytěžili jen dva, zatímco zbytek sítě jich vytěžil více než čtyřicet. V podcastu vysvětlujeme, proč není pravděpodobné, že by se odštěpené větvi podařilo „protěžit“ k úpravě obtížnosti, aby těžila bloky rychleji.
Bezpečný a jednoduchý nákup bitcoinu
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Klienti Partners Banky si mohou koupit bitcoin přes mobilní aplikaci
Klienti Partners Banky si nově mohou koupit přes mobilní aplikaci bitcoin. Jednoduchá služba potěší ty, kteří do něj chtějí investovat, ale bojí se s ním manipulovat. Bitcoin je možné přes banku zakoupit, aniž byste se museli registrovat na kryptoměnové burze nebo v online směnárně. Obchodování a úschovu zajišťuje online směnárna Anycoin. A v tom je trochu zakopaný pes. Pokud si přes toto řešení bitcoiny koupíte, nemáte možnost si je přeposlat do své peněženky. Zůstávají u Anycoinu a vy je tam buď můžete držet nebo je prodat. Jiné možnosti nemáte.
Než si přes aplikaci bitcoin koupíte, stačí si jen bezplatně založit kryptoměnový účet. Poplatky platíte jen v souvislosti s transakcemi, a to ve výši 1,5 % bance a dále pak společnosti MP Developers (Anycoin) zhruba ve výši 0,5 %. Nakupovat bitcoin v rámci jedné transakce můžete od 500 Kč do 1 mil. Kč).
V aplikaci najdete:
• aktuální hodnotu drženého bitcoinu,
• historii nákupů a prodejů,
• možnost bitcoin přikoupit nebo ho prodat.
Nákup přes apku jsme si na Měšci vyzkoušeli. Jak to přesně vypadá najdete v samostatném textu.
V tomto dílu dál rozebíráme, co přesně udělal výrobce peněženky Coldcard za chybu, proč odštěpená větev bitcoinu neznamená žádné zemětřesení nebo proč bitcoineři pravděpodobně stejně nebudou přes Partners Banku mince kupovat. Dále se bavíme i o tom, že Trezor urychleně chystá anonymní doručování svých peněženek a proč.
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