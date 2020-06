Krácení dovolené bude mít mírnější pravidla

Od 1. ledna 2021 už nebude nový zákoník práce znát a upravovat krácení dovolené pro omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci (absenci). Bude upravovat jen krácení dovolené pro neomluvenou absenci. S ohledem na koncepční změnu právní úpravy dovolené (včetně počítání na hodiny) už totiž není třeba krácení dovolené pro omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci upravovat.

Doposud docházelo a dochází ke krácení dovolené pro omluvené absence, jestliže

zaměstnanec nekonal práci z důvodu stanovených překážek v práci, které se nepovažují za výkon práce, a to po dobu (tedy zameškal-li takto zaměstnanec) 100 a více dní (pracovních směn).

Ke krácení dovolené bude docházet i v budoucnu

Nyní právní úprava nově volí přesně opačný přístup, překážky, které se nepovažují za výkon práce, se naopak jako výkon práce (do určité míry) uznávají (započítávají se pro vznik nároku na dovolenou), a to pouze do limitu dvacetinásobku stanovené pracovní doby (obvykle tak půjde o 100 pracovních dnů) nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby v kalendářním roce.

Dlouhodobě marodíte a potřebujete vědět, jaká jsou současná pravidla krácení dovolené? Přečtěte si článek Byli jste nemocní a vyčerpali dovolenou? Strhnou vám peníze z výplaty.

Nicméně je nutné si uvědomit, že k dovršení počtu omluvených absencí nad započitatelný limit (pro nárok na dovolenou) může dojít až poté, co zaměstnanec (předtím) veškerou dovolenou, na kterou mu za daný kalendářní rok vzniká (má vzniknout) nárok, vyčerpá, a tak vlastně v praxi k jakémusi (zpětnému) krácení dovolené (přepočtu nároku na ni) i z důvodu omluvených absencí bude i nadále fakticky docházet.

A stejně také dovolená, na kterou vzniklo právo do roku 2020, bude, jestliže to bude nutné (protože k absencím dojde třeba až úplně koncem letošního roku a dříve se krácení provést nestihne), krácena podle dosavadních pravidel. Nová pravidla krácení dovolené se uplatní až vůči dovolené za rok 2021 a další.

Dovolená se krátí až po zameškání celé směny

Nadále tedy zákoník práce bude upravovat krácení dovolené jen pro případ neomluvených absencí. Neomluveně zameškané hodiny (z pracovní směny) budou odečítány od celkového počtu hodin připadajících zaměstnanci na jeho dovolenou v kalendářním roce, na kterou mu vznikl nárok.

Dovolenou lze však krátit teprve tehdy, jakmile neomluvené absence dosáhnou alespoň délky 1 pracovní směny, přičemž neomluvená zameškání kratších částí pracovních směn (než hodina) lze nadále sčítat. Části zameškaných směn lze takto sčítat toliko v průběhu každého jednotlivého kalendářního roku, tj. za každý jednotlivý kalendářní rok.

Nadále platí, že dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodů, které vznikly v tomto roce. Zaměstnavatel má právo krátit zaměstnanci dovolenou pouze v případě, že zaměstnanec zameškal celou směnu (například 8 pracovních hodin) nebo kupříkladu dvakrát její polovinu (dvakrát 4 pracovní hodiny), nebo jde o jinou kombinaci (součet) absencí (počet hodin) dosahující nejméně

jedné směny.

Musíte mít neomluvenou absenci

Není možné krátit zaměstnanci dovolenou v situaci, kdy nezameškal při součtu absencí ani jednu celou svou směnu. Zákoník práce (ZP) v § 223 odst. 1 nově říká, že zaměstnavatel může dovolenou krátit jen za neomluveně zameškanou směnu, a to o počet neomluveně zameškaných hodin .

Lze se však setkat s nepochopením, kdy někteří rádoby znalci zákoníku práce tvrdí, že zaměstnavatel může nově dovolenou (vyjádřenou v hodinách) krátit o počet zameškaných hodin, tedy že kupříkladu už za 3 zameškané hodiny může zaměstnanec ztratit nárok na 3 hodiny dovolené. Není tomu tak. Aby došlo ke krácení dovolené, musejí neomluvené absence v součtu dosáhnout alespoň délky jedné pracovní směny.