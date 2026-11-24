Při koupi domu si můžete všimnout mezery v krytině. Znamená to ale, že musíte vědět i o zatékání, které se naplno projeví až později? Právě touto otázkou se zabýval Nejvyšší soud. Jeho rozhodnutí ukazuje, proč při sporu o slevu nestačí posuzovat jen to, zda byl nějaký nedostatek vidět.
Shrnutí v kostce
Vada rozpoznatelná při uzavření smlouvy vás může připravit o nárok. Rozhoduje, zda jste ji museli poznat při obvyklé pozornosti.
Viditelná příčina ještě nemusí odhalit skutečné projevy vady. Mezera v krytině sama o sobě neznamená, že jste mohli poznat zatékání v plném rozsahu.
Některé vady se naplno projeví až při užívání domu. Takové vady ani vady zjistitelné jen zásahem do stavby nelze považovat za rozpoznatelné už při uzavření smlouvy.
Zákon pamatuje na dvě výjimky. Rozpoznatelnost vady vás sama o sobě nezbaví práv, pokud prodávající výslovně ujistil o bezvadnosti nebo vadu lstivě zastřel.
Změní-li odvolací soud posouzení vady, musí podle okolností vyzvat k doplnění tvrzení. Kupující má dostat prostor uvést skutečnosti důležité pro tyto výjimky, pokud pro to dříve neměl důvod a dosavadní podklady nestačí.
Shrnutí v kostce je vytvářeno s pomocí AI.
Za dům zaplatili 5,49 milionu korun. Pak zjistili, že do něj zatéká
Kupující uzavřeli smlouvu na nemovitosti včetně rodinného domu 27. 1. 2020. Kupní cena činila 5 490 000 Kč, dům převzali 5. 3. téhož roku.
Během roku 2020 zjistili, že do domu zatéká. Voda pronikala do dětského pokoje, prostoru schodiště a místnosti shozu u kotelny v suterénu. Nechali si proto vypracovat znalecký posudek, který měl příčiny zatékání objasnit.
Po prodávajících požadovali slevu 230 000 Kč. Vedle toho chtěli uhradit 45 934 Kč za náklady na uplatnění práv z vad, které podle rozsudku zahrnovaly znalecký posudek i právní zastoupení. Celkem upozorňovali na deset stavebně technických vad a tři další nedostatky.
Prodávající nárok odmítli. Popírali existenci vytýkaných vad a zároveň namítali, že si jich kupující mohli při běžné pozornosti všimnout už při uzavírání smlouvy. Podle jejich obrany tedy nešlo o skryté vady.
Na přelomu let 2021 a 2022 nechali kupující vady odstranit za 496 707 Kč. V únoru 2024 pak nemovitost prodali za 8 050 000 Kč. Soudní spor se týkal slevy z ceny, kterou zaplatili při své vlastní koupi.
Jeden soud přiznal přes 188 tisíc korun, druhý jen 135 tisíc
Okresní soud v Ostravě uznal osm vad způsobujících zatékání jako skryté. Podle jeho zjištění existovaly už při prodeji, respektive převzetí domu.
Kupujícím přiznal slevu 188 404 Kč a požadovanou náhradu nákladů 45 934 Kč. Zbývající část požadované slevy, tedy 41 596 Kč, zamítl.
Krajský soud v Ostravě jako odvolací soud ale uznal za skryté jen pět vad. Slevu proto snížil na 135 000 Kč.
Rozdíl se týkal tří vad spojených se zatékáním do místnosti shozu u kotelny. Odvolací soud vycházel z toho, že mezery mezi plastovými prkny krytiny shozu byly viditelné. Kupující si jich podle něj mohli a měli všimnout už při koupi.
Kdy vás rozpoznatelná vada připraví o nárok
Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud jde o vadu, kterou musel při obvyklé pozornosti poznat už při uzavření smlouvy. Kvůli takové vadě tedy zpravidla nemůže později požadovat například slevu z kupní ceny. (§ 2103 občanského zákoníku.)
Zákon ale stanoví dvě výjimky: prodávající kupujícího výslovně ujistil, že věc je bez vad, nebo vadu lstivě zastřel. V takových případech samotná rozpoznatelnost vady kupujícího o jeho práva nepřipraví.
Podstatné je také to, co kupující při uzavírání smlouvy skutečně mohl poznat. Podle Nejvyššího soudu nelze za takto rozpoznatelné považovat vady, které se typicky mohou v plné míře projevit až při užívání domu. Totéž platí pro vady, jejichž odhalení by vyžadovalo zásah do stavby, například rozbití stěny.
Viditelná mezera ještě nemusí odhalit celý problém
Nejvyšší soud se případem zabýval v rozsudku (ze dne 31. 8. 2026, sp. zn. 23 Cdo 2521/2025).
Upozornil, že mezera mezi plastovými prkny byla pouze jednou z příčin zatékání. Vada domu spočívala v pronikání dešťové vody do místnosti v suterénu a naplno se projevila až po předání nemovitosti.
To, že kupující mohli vidět mezeru, ještě neznamenalo, že mohli poznat zatékání v plném rozsahu. Prodávající proto nemohli spoléhat na to, že kupující o této vadě věděli a přijali ji.
Nejvyšší soud tak odmítl závěr, že kupujícím lze práva z těchto tří vad odepřít jen proto, že si mezer mohli všimnout při prohlídce.
Zrušil část rozsudku, kterou odvolací soud zamítl požadavek na dalších 53 404 Kč ze slevy, a související výroky o nákladech řízení. V tomto rozsahu věc vrátil odvolacímu soudu. Ten má znovu rozhodnout a je přitom vázán právním názorem Nejvyššího soudu.
Soud musí dát kupujícím prostor doplnit důležité skutečnosti
Rozhodnutí přineslo ještě jeden závěr, který je důležitý pro vedení sporu. Týká se situace, kdy první soud považuje vadu za skrytou, ale odvolací soud ji vyhodnotí jako rozpoznatelnou už při uzavření smlouvy.
Taková změna může znamenat, že pro výsledek začnou být důležité i další skutečnosti: zda prodávající kupujícího výslovně ujistil o bezvadnosti domu nebo zda vadu lstivě zastřel.
Pokud kupující kvůli původnímu posouzení vady jako skryté neměl důvod tyto okolnosti tvrdit, musí ho odvolací soud vyzvat, aby svá tvrzení doplnil. Tuto povinnost Nejvyšší soud dovodil z § 118a odst. 2 občanského soudního řádu.
V popsaném sporu odvolací soud takovou výzvu neposkytl. Podle Nejvyššího soudu tím řízení zatížil vadou, která mohla ovlivnit správnost rozhodnutí.
Výzva ovšem není potřebná pokaždé. Jestliže už dosavadní tvrzení a navržené důkazy stačí k posouzení věci i podle odlišného právního názoru, soud kupujícího k doplnění vyzývat nemusí.