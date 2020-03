 »   »  Koronavirus v praxi. Jak probíhá a jak vypadá? Zkušenosti nakažených

Jak jsme přišli ke koronaviru. Tak se jmenuje video dvou mladých dívek z Prahy, které natočily a vydaly v úterý 17. března 2020 na YouTube. Popisují v něm nejen průběh nemoci, ale i jak se jí nakazili. V zahraničí nebyly a s největší pravděpodobností tak došlo k nákaze v MHD nebo během nakupování.

Praktický popis dívek jen dokresluje již dávno známa fakta, že čísla o počtu nakažených jsou zkreslená a je potřeba je vynásobit nejméně ×10 (v době publikace článku je oficiální číslo potvrzených nakažených osob 464). Hygienické stanice testují pouze indikované případy, a pokud lidem chybí cestovatelská anamnéza, bývají odmítáni. Přitom už dávno dochází ke komunitnímu šíření nemoci vlivem jejího importu od nezodpovědných milovníků zimních radovánek.

Bez ochrany to už nejde, používejte ji. Všichni

Bohužel jsme měli tu čest poznat koronavirus blíž, než je nám milé. Jelikož jsme zjistily, jak je boj s touto nemocí náročný, velice nás mrzí, že někteří to stále neberou vážně, dělají si z toho srandu a ohrožují druhé tím, že chodí bez roušky, píše autorka videa. Toto video nás stálo hodně sil a doufám, že se dostane k co nejvíce lidem, jež to stále nepochopili. Chceme tímto poukázat na zákeřnost tohoto viru a z trochu jiné perspektivy i upozornit na to, že to opravdu žádná sranda není. Buďte k sobě ohleduplní a hlavně neudělejte stejnou chybu jako my, že jsme slepě věřili doktorce, že to nic není, a ohrozili tak jinou doktorku se sestřičkou v nemocnici. Musíme si zdravotníky hýčkat, bez nich by jsme byli v háji. Mockrát děkuji, že jste si našli čas na přečtení těchto řádků a případné zkouknutí videa a přeji vám, aby jste se s tímto svinstvem nesetkali ani vy, ani vaši blízcí.

Pokud byste se dívek chtěli na něco doptat, napište jim na instagram @dovodysplouch.

Holky to pravděpodobně zvládnou. Jejich video je však upřímným mementem, že nejde jen o „nějakou chřipku“ a že pro některé nemocné to může být nemoc s velmi závažným průběhem. A protože nikdo nevíme, jak bude nemoc COVID-19 u nás probíhat a zda budeme patřit mezi těch 95 % s hladkým průběhem, je nutné se chránit a dodržovat pokyny vlády vyhlášené v nouzovém stavu. Nejen kvůli sobě, ale zvláště kvůli druhým.