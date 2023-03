Konec zpronevěrám peněz v úschovách? Notáři chtějí posílit bezpečí peněz klientů

Notáři se chystají zavést novinku, která by pomohla k lepšímu zabezpečení peněz, které jim lidé svěřují do notářské úschovy, jako například v případě koupě nemovitosti. Novinka spočívá v zavedení systému notifikací, kdy bude vlastník peněz okamžitě informován o jakémkoli pohybu peněz na účtu, na kterém jsou jeho peníze uloženy. Tím chce Notářská komora eliminovat riziko teoretické možnosti zpronevěry svěřených peněz, ke které v uplynulých letech občas došlo, byť se nejednalo o pachatele z řad notářů, ale advokátů či realitních zprostředkovatelů.

Zřejmě poslední případ zpronevěry peněz klientů se odehrál v roce 2022, kdy advokátka Hana Suková, která se specializovala na obchody s nemovitostmi, skončila ve vazbě. Podle Seznam Zpráv, které o případu informovaly, okradla přinejmenším 11 klientů o celkovou sumu minimálně 50 milionů korun. Hana Suková ve svých 76 letech skončila ve vazbě spolu se svojí dcerou, advokátní koncipientkou Pavlou Marešovou. Suková přitom mnoho let dříve spolupracovala s desítkami realitních kanceláří. Peníze zřejmě skončily v nakoupených cenných papírech. Oběma ženám hrozí 10 let vězení. Česká advokátní komora sdělila, že Sukové i Marešové pozastavila výkon advokacie, a tudíž nemohou vykonávat první služby. Podobný případ zpronevěry se odehrál také mezi lety 2010 až 2012, kdy advokát Miloš Vlasák připravil klienty realitní kanceláře Reality 21, se kterou měl podepsanou smlouvu o úschově svěřených peněz, zhruba o 65 milionů korun. Vlasák odmítl před soudem vypovídat, ale při výsleších na policii svaloval vinu na nepořádek v účetnictví nebo na kolegy z kanceláře. Kriminalistům se však zmínil, že chtěl peníze z úschovy zhodnotit při hře v kasinu. A do třetice je tu i případ dnes již neexistující společnosti Orange Construction, jejíž jednatel v letech 2010–2011 postupně vybral z účtů, na kterých byly uložené peníze klientů, celkem 11 mil. Kč. Realitní kancelář skončila v insolvenci a jednatel dostal u soudu 5 let a šest měsíců vězení.

Jak funguje speciální účet určený pro úschovu peněz?

Speciální účet sloužící pro úschovu peněz musí být oddělený od osobních účtů notářů i advokátů. Peníze, které klient svěří do úschovy, zůstávají jeho majetkem až do zamýšleného vypořádání, tedy například až do splnění podmínek pro výdej z úschovy, po které následuje úhrada kupní ceny za nemovitost prodávajícímu. Tyto peníze se nesmí míchat s penězi jiných klientů, to znamená, že pro každou úschovu musí advokát nebo notář použít samostatný účet.

Advokát či notář má na výběr ze dvou možností:

Buď zřídí klientovi účet nový,

anebo může použít nějaký z účtů, které už zřídil pro úschovu dříve, podmínkou však je, aby předchozí úschova už byla do poslední koruny vypořádána. Například tedy v případě prodeje nemovitosti už byla kupní cena odeslána prodávajícímu, a to včetně úroků, které banka při úschově na účtu připsala. O tom, jak je to přesně s úroky z vkladu, si řekneme níže v článku.

Vnitřní předpis Notářské komory ČR stanoví náležitosti, jaké musí obsahovat smlouva o úschově. Mimo jiné také stanoví postup, co dělat, pokud notář náhle zemře, nebo je odvolán, případně je v situaci, kdy je dočasně neschopen vykonávat svoji funkci. V takovém případě musí Notářská komora urychleně jmenovat zástupce, který může nadále s účtem úschovy disponovat, aby se klient mohl vždy dostat ke svým penězům.

V současné době praxe notářské úschovy funguje tak, že každý notář si vede vlastní knihu úschov, kde musí evidovat spisové značky a každý příjem i výdej peněz. Zároveň všechny údaje musí zaznamenávat do elektronické knihy úschov, kterou zřizuje Notářská komora.

Jak mít své peníze pod neustálou kontrolou

Vedení komory chce zavést novinku, která má posílit ochranu uschovaných peněz a umožnit komoře neustálou kontrolu nad tím, že notář všechny úschovy a každý pohyb na nich komoře řádně nahlásil. Do budoucna se uvažuje ještě o zavedení systému notifikací, které přijdou majitelům na mobil nebo do e-mailové schránky v okamžiku, kdy dojde na účtu notářské úschovy k jakémukoli pohybu.

V budoucnu prověříme možnost nastavení systému tak, aby naši klienti měli možnost dvojí kontroly, jednak tato upozornění do mobilu a na e-mail, a také aby bylo možné zřídit náhled do systému komory, kde jsou jejich peníze evidovány a kde se budou zobrazovat všechny transakce. Klienti by tak mohli kdykoli zkontrolovat, zda jsou jejich peníze stále na účtu a že s nimi notář nakládá podle dohodnutých podmínek, popisuje chystanou novinku prezident Notářské komory Radim Neubauer.

Zasílání notifikací o provedených transakcích na kontaktní údaje notáře umožňuje bankovní systém i v současné době. Také je možné, aby notář nastavil zasílání upozornění i na e-mail vlastníka peněz. Notář, stejně jako jakýkoli jiný majitel účtu, však může tyto notifikace kdykoli vypnout a záleží na jeho vůli, jestli se majitel o případném pohybu na účtu dozví, nebo ne.

My potřebujeme upravit systém notářských úschov tak, že jedna z notifikací půjde z banky automaticky také do systému Notářské komory a samotní notáři ji nebudou moct vypnout, říká Radim Neubauer, který doufá, že se tento způsob ochrany uložených peněz podaří spustit ještě v roce 2023. Výhledově by si tak klient mohl nastavit upozornění o stavu účtu, který by ho informoval nejen o pohybech, ale také by mu mohla každý den přicházet informace, že peníze jsou stále v pořádku tam, kde mají být.





První bude UniCredit, výhledově možná i další banky

Pilotní projekt chystá Notářská komora spolu s UniCredit Bank (UCB), u které má zřízené účty už od raných devadesátých let. Právě tak má u UCB bankovní účty většina notářů. Poté, co se podaří zamýšlený systém aktivovat, chce komora oslovit i další banky, které speciální účty poskytují, a jednat s nimi o možnostech, jak tento způsob notifikací o stavu na speciálních účtech zavést.

Nechceme notářům přikazovat, u které banky mají mít zřízeny své účty. Avšak banka, ve které si účet otevřou, bude muset splňovat tato kritéria pro informovanost klientů, uzavírá notář.

UniCredit Bank záměr spolupracovat s Notářskou komorou potvrzuje: S Notářskou komorou intenzivně jednáme o všech změnách ve prospěch klientů. Bližší podrobnosti zatím nemůžeme prozrazovat, sdělil mluvčí banky Petr Plocek.

O větší ochranu peněz svěřených advokátům do úschovy usiluje také Česká advokátní komora.

Zatím zvažujeme několik možných cest a spolupráce s bankami je jednou z nich. Zatím ale nechceme komentovat jednotlivé konkrétní kroky, uvedla pro Měšec.cz mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková.

Úschovu peněz mohou poskytovat:

Notáři,

advokáti (základní informace k advokátním úschovám),

banky,

realitní zprostředkovatelé.

Realitní zprostředkovatelé mohou od roku 2020 přijímat peníze do úschovny jedině v případě, že si jejich klient úschovu peněz výslovně a písemně na samostatné listině vyžádá. Sami zprostředkovatelé ji nesmějí nabízet. Jejich povinnosti, jak s úschovou nakládat, jsou obdobné jako u notářů a advokátů a upravuje je zákon č. 39/2020, o realitních zprostředkovatelích.

Komu patří úroky z vkladu, pokud banka specializovaný účet úročí?

O tom, co se děje s úroky pocházejícími z vkladu na účtu úschovy, platí jiná pravidla pro notáře, advokáty i realitní zprostředkovatele.

Notáři jsou povinni vyplatit veškeré úroky vzešlé z úschovy, což vyplývá z notářského řádu. Na druhou stranu si za úschovu peněz účtují odměnu podle notářského tarifu, který je:

Z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty: 1,2 %,

z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty: 0,6 %,

z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty: 0,4 %,

z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty: 0,2 %,

z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty: 0,1 %, nejméně 1000 Kč.

Tarifní hodnotou se rozumí výše vložených peněz do úschovy.

Advokáti povinnost vyplatit úroky nemají. Jednotné pravidlo, jak nakládat s úroky na depozitním účtu, zákony ani Česká advokátní komora nestanoví. Zároveň však advokáti mohou účtovat klientům poplatek za úschovu peněz. Záleží tedy na advokátech, na čem se s klienty domluví.

Pokud jde o úroky z vkladů na depozitním účtu, zcela běžně bývá ve smlouvě o advokátní úschově dohodnuto, že úroky náleží advokátovi jako součást odměny za činnost spojenou s prováděním úschovy, říká mluvčí advokátů Iva Chaloupková.

U realitních kanceláří se přístup k úschovám různí. Například společnost REMAX realitní úschovu vůbec neposkytuje a pro své klienty využívá jen advokátní, notářskou nebo bankovní úschovu, jak potvrdil Tomáš Frýdek z REMAX Delta.

Konkurenční společnost M&M reality naopak realitní úschovu poskytuje, a to zdarma, ale úroky si ponechává.

Všechny makléře jako jednotlivce zaštiťuje společnost M&M reality holding, která všem klientům zdarma nabízí úschovu kupní ceny tak, jak ukládá zákon o realitním zprostředkování. Standardně úroky náleží poskytovateli úschovy, uvedl Michal Bukowski, regionální ředitel M&M reality.

Úroky z úschovy kupní ceny také nemusí být zrovna zanedbatelné. V případě prodeje nemovitosti leží peníze v úschově přibližně měsíc, než se provede nový zápis vlastníka v katastru nemovitostí. Pokud notář, advokát či realitka přijme do úschovy 10 milionů Kč, pak při úrokové sazbě např. 1,2 % p.a., jakou má UniCredit Bank, činí měsíční úrok 10 000 Kč. Na 2% úročeném účtu u MONETY je to 16 667 Kč.